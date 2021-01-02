من درر السلف....الحلقة رقم 208

الحمد لله ...ومن المسائل والدرر ...ومنها ...قـال الإمام العلاّمة عبدُ الرحمن إبن السِعْديّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وليعلم العبد أنّ الله : مُسَبب الأسْباب وميسرها ..فإيّاك أن تعجب : بِنفسك،وحذقك وذكائك ..فإنّ هذا : هو الهلاك ..وإنما الكمال : أن تخضع لربّك ..وتكون : مُفتقراً إليه ..مُضْطراً : إليه على الدوام . ..أنظره / الرياض الناضرة ورقة / 184 ...ومنها ...ﻗـﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ العلاّمة إبن ﺑﺎﺯ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /ﺍﻟﻮﻗﺖ : ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ..ﻭ ﻣﻦ ﺃﺿﺎﻉ ﻭﻗﺘﻪ : ﺃﺿﺎﻉ حياته ..ﻭ ﻣﻦ ﺃﺿﺎﻉ ﺣﻴﺎﺗﻪ : ﻧﺪﻡ ﻭ ﻻ ﺗﻨﻔﻌﻪ ﺍﻟﻨﺪﺍﻣﺔ . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 16 ورقة / 261 ...منها ...عن أبي هريرة رضي الله عنه قال /جاء ناس من أصحاب النبي ﷺ فسألوه :إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به ؟؟؟قال / وقد وجدتموه ؟؟؟قالوا / نعم ..قال / ذاك صريح الإيمان . ..رواه مسلم ..و قال النبي ﷺ / إنّ اللَّهَ تَعَالَى تَجاوَزَ لأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثتْ بِهِ أنْفُسُها مَا لم تَتَكَلَّمْ بِهِ أَو تَعْمَلْ بِهِ . ..أنظره / هو في صحيح الجامع للعلاّمة الألباني عليه رَحَمَات الله برقم / 1730 ...ومنها ...قال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وَمِنْ الْوَسَاوِس : ما يَكُونُ مِنْ خَوَاطِرِ الْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ ..فَيَتَأَلَّمُ لَهَا : قَلْبُ الْمُؤْمِنِ تَأَلُّمًا شَدِيدًا كَمَا قَالَ الصَّحَابَةُ /يَا رَسُولَ اللَّهِ / إنَّ أَحَدَنَا لَيَجِدُ فِي نَفْسِهِ مَا لَأَنْ يَخِرَّ مِنْ السَّمَاءِ أَحَبُّ إلَيْهِ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ ..فَقَالَ / أَوَجَدْتُمُوهُ ؟؟؟قَالُوا / نَعَمْ ..قَالَ / ذَلِكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ. ..وَفِي لَفْظٍ / إنَّ أَحَدَنَا لَيَجِدُ فِي نَفْسِهِ مَا يَتَعَاظَمُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ ..فَقَالَ / الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ كَيْدَهُ إلَى الْوَسْوَسَةِ . ..قَالَ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ /فَكَرَاهَةُ ذَلِكَ وَبُغْضُهُ وَفِرَارُ الْقَلْبِ مِنْهُ : هُوَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ ..وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ غَايَةُ كَيْدِ الشَّيْطَانِ : الْوَسْوَسَةَ ..وَالْوَسْوَاسُ : يَعْرِضُ لِكُلِّ مَنْ تَوَجَّهَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى بِذِكْرٍ أَوْ غَيْرِهِ ..لَا بُدَّ لَهُ : مِنْ ذَلِكَ ..فَيَنْبَغِي لِلْعَبْدِ : أَنْ يَثْبُتَ وَيَصْبِرَ ..وَيُلَازِمَ مَا هُوَ فِيهِ : مِنْ الذِّكْرِ وَالصَّلَاةِ ..وَلَا : يَضْجَرُ ..فَإِنَّهُ بِمُلَازَمَةِ ذَلِكَ : يَنْصَرِفُ عَنْهُ كَيْدُ الشَّيْطَان ..{ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا } ..وَكُلَّمَا أَرَادَ الْعَبْدُ تَوَجُّهًا إلَى اللَّهِ تَعَالَى بِقَلْبِهِ : جَاءَ مِنْ الْوَسْوَاسِ أُمُورٌ أُخْرَى ..فَإِنَّ الشَّيْطَانَ : بِمَنْزِلَةِ قَاطِعِ الطَّرِيقِ ..كُلَّمَا أَرَادَ الْعَبْدُ يَسِيرُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى : أَرَادَ قَطْعَ الطَّرِيقِ عَلَيْهِ ..وَلِهَذَا قِيلَ لِبَعْضِ السَّلَفِ / إنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يَقُولُونَ : لَا نُوَسْوَسُ !!!فَقَالَ : صَدَقُوا ؛ وَمَا يَصْنَعُ الشَّيْطَانُ بِالْبَيْتِ الْخَرَابِ . ..وَتَفَاصِيلُ مَا يَعْرِضُ لِلسَّالِكِينَ : طَوِيلٌ مَوْضِعُهُ . ..أنظره / الفتاوى الكبرى ج 02 ورقة / 223 - 224 ...ومنها ...قال العلاّمة عبد الرحمن إبن سِعْديّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في قوله تعالى : ﴿ مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾ /وهذا عام : لجميع المصائب .. ..فجميع ما أصاب العباد : فبقضاء الله وقدره .. ..والشأن كل الشأن : هل يقوم العبد بالوظيفة التي عليه في هذا المقام أم لا يقوم بها ؟؟؟فإن قام بها : فله الثواب الجزيل ؛ والأجر الجميل في الدنيا والآخرة ..فإذا آمن أنها من عند الله فرضي بذلك وسلم لأمره : هدى الله قلبه ..فاطمأن ولم : ينزعج عند المصائب . ..أنظره / تيسير الكريم الرحمن ورقة / 867 ...