من درر السلف....الحلقة رقم 208

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن المسائل والدرر ...

🥀🥀 ومنها ...
قـال الإمام العلاّمة عبدُ الرحمن إبن السِعْديّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وليعلم العبد أنّ الله : مُسَبب الأسْباب وميسرها ..
فإيّاك أن تعجب : بِنفسك،وحذقك وذكائك ..
فإنّ هذا : هو الهلاك ..
وإنما الكمال : أن تخضع لربّك ..
وتكون : مُفتقراً إليه ..
مُضْطراً : إليه على الدوام . ..
🥀 أنظره / الرياض الناضرة ورقة / 184 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
ﻗـﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ العلاّمة إبن ﺑﺎﺯ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ﺍﻟﻮﻗﺖ : ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ..
ﻭ ﻣﻦ ﺃﺿﺎﻉ ﻭﻗﺘﻪ : ﺃﺿﺎﻉ حياته ..
ﻭ ﻣﻦ ﺃﺿﺎﻉ ﺣﻴﺎﺗﻪ : ﻧﺪﻡ ﻭ ﻻ ﺗﻨﻔﻌﻪ ﺍﻟﻨﺪﺍﻣﺔ . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 16 ورقة / 261 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 منها ...
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال /
جاء ناس من أصحاب النبي ﷺ فسألوه :
إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به ؟؟؟
قال / وقد وجدتموه ؟؟؟
قالوا / نعم ..
قال / ذاك صريح الإيمان . ..
رواه مسلم ..
و قال النبي ﷺ / إنّ اللَّهَ تَعَالَى تَجاوَزَ لأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثتْ بِهِ أنْفُسُها مَا لم تَتَكَلَّمْ بِهِ أَو تَعْمَلْ بِهِ . ..
🥀 أنظره / هو في صحيح الجامع للعلاّمة الألباني عليه رَحَمَات الله برقم / 1730 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَمِنْ الْوَسَاوِس : ما يَكُونُ مِنْ خَوَاطِرِ الْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ ..
فَيَتَأَلَّمُ لَهَا : قَلْبُ الْمُؤْمِنِ تَأَلُّمًا شَدِيدًا كَمَا قَالَ الصَّحَابَةُ /
يَا رَسُولَ اللَّهِ / إنَّ أَحَدَنَا لَيَجِدُ فِي نَفْسِهِ مَا لَأَنْ يَخِرَّ مِنْ السَّمَاءِ أَحَبُّ إلَيْهِ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ ..
فَقَالَ / أَوَجَدْتُمُوهُ ؟؟؟
قَالُوا / نَعَمْ ..
قَالَ / ذَلِكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ. ..
وَفِي لَفْظٍ / إنَّ أَحَدَنَا لَيَجِدُ فِي نَفْسِهِ مَا يَتَعَاظَمُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ ..
فَقَالَ / الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ كَيْدَهُ إلَى الْوَسْوَسَةِ . ..
قَالَ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ /
فَكَرَاهَةُ ذَلِكَ وَبُغْضُهُ وَفِرَارُ الْقَلْبِ مِنْهُ : هُوَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ ..
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ غَايَةُ كَيْدِ الشَّيْطَانِ : الْوَسْوَسَةَ ..
وَالْوَسْوَاسُ : يَعْرِضُ لِكُلِّ مَنْ تَوَجَّهَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى بِذِكْرٍ أَوْ غَيْرِهِ ..
لَا بُدَّ لَهُ : مِنْ ذَلِكَ ..
فَيَنْبَغِي لِلْعَبْدِ : أَنْ يَثْبُتَ وَيَصْبِرَ ..
وَيُلَازِمَ مَا هُوَ فِيهِ : مِنْ الذِّكْرِ وَالصَّلَاةِ ..
وَلَا : يَضْجَرُ ..
فَإِنَّهُ بِمُلَازَمَةِ ذَلِكَ : يَنْصَرِفُ عَنْهُ كَيْدُ الشَّيْطَان ..
{ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا } ..
وَكُلَّمَا أَرَادَ الْعَبْدُ تَوَجُّهًا إلَى اللَّهِ تَعَالَى بِقَلْبِهِ : جَاءَ مِنْ الْوَسْوَاسِ أُمُورٌ أُخْرَى ..
فَإِنَّ الشَّيْطَانَ : بِمَنْزِلَةِ قَاطِعِ الطَّرِيقِ ..
كُلَّمَا أَرَادَ الْعَبْدُ يَسِيرُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى : أَرَادَ قَطْعَ الطَّرِيقِ عَلَيْهِ ..
وَلِهَذَا قِيلَ لِبَعْضِ السَّلَفِ / إنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يَقُولُونَ : لَا نُوَسْوَسُ !!!
فَقَالَ : صَدَقُوا ؛ وَمَا يَصْنَعُ الشَّيْطَانُ بِالْبَيْتِ الْخَرَابِ . ..
وَتَفَاصِيلُ مَا يَعْرِضُ لِلسَّالِكِينَ : طَوِيلٌ مَوْضِعُهُ . ..
🥀 أنظره / الفتاوى الكبرى ج 02 ورقة / 223 - 224 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال العلاّمة عبد الرحمن إبن سِعْديّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في قوله تعالى : ﴿ مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾ /
وهذا عام : لجميع المصائب .. ..
فجميع ما أصاب العباد : فبقضاء الله وقدره .. ..
والشأن كل الشأن : هل يقوم العبد بالوظيفة التي عليه في هذا المقام أم لا يقوم بها ؟؟؟
فإن قام بها : فله الثواب الجزيل ؛ والأجر الجميل في الدنيا والآخرة ..
فإذا آمن أنها من عند الله فرضي بذلك وسلم لأمره : هدى الله قلبه ..
فاطمأن ولم : ينزعج عند المصائب . ..
🥀 أنظره / تيسير الكريم الرحمن ورقة / 867 ... 🌾🌾🌾
 
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