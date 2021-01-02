من درر السلف....الحلقة رقم 208

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 12,757
- النقاط
- 1,151
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
الحمد لله ...
ومن المسائل والدرر ...
ومنها ...
قـال الإمام العلاّمة عبدُ الرحمن إبن السِعْديّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وليعلم العبد أنّ الله : مُسَبب الأسْباب وميسرها ..
فإيّاك أن تعجب : بِنفسك،وحذقك وذكائك ..
فإنّ هذا : هو الهلاك ..
وإنما الكمال : أن تخضع لربّك ..
وتكون : مُفتقراً إليه ..
مُضْطراً : إليه على الدوام . ..
أنظره / الرياض الناضرة ورقة / 184 ...
ومنها ...
ﻗـﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ العلاّمة إبن ﺑﺎﺯ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ﺍﻟﻮﻗﺖ : ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ..
ﻭ ﻣﻦ ﺃﺿﺎﻉ ﻭﻗﺘﻪ : ﺃﺿﺎﻉ حياته ..
ﻭ ﻣﻦ ﺃﺿﺎﻉ ﺣﻴﺎﺗﻪ : ﻧﺪﻡ ﻭ ﻻ ﺗﻨﻔﻌﻪ ﺍﻟﻨﺪﺍﻣﺔ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 16 ورقة / 261 ...
منها ...
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال /
جاء ناس من أصحاب النبي ﷺ فسألوه :
إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به ؟؟؟
قال / وقد وجدتموه ؟؟؟
قالوا / نعم ..
قال / ذاك صريح الإيمان . ..
رواه مسلم ..
و قال النبي ﷺ / إنّ اللَّهَ تَعَالَى تَجاوَزَ لأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثتْ بِهِ أنْفُسُها مَا لم تَتَكَلَّمْ بِهِ أَو تَعْمَلْ بِهِ . ..
أنظره / هو في صحيح الجامع للعلاّمة الألباني عليه رَحَمَات الله برقم / 1730 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَمِنْ الْوَسَاوِس : ما يَكُونُ مِنْ خَوَاطِرِ الْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ ..
فَيَتَأَلَّمُ لَهَا : قَلْبُ الْمُؤْمِنِ تَأَلُّمًا شَدِيدًا كَمَا قَالَ الصَّحَابَةُ /
يَا رَسُولَ اللَّهِ / إنَّ أَحَدَنَا لَيَجِدُ فِي نَفْسِهِ مَا لَأَنْ يَخِرَّ مِنْ السَّمَاءِ أَحَبُّ إلَيْهِ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ ..
فَقَالَ / أَوَجَدْتُمُوهُ ؟؟؟
قَالُوا / نَعَمْ ..
قَالَ / ذَلِكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ. ..
وَفِي لَفْظٍ / إنَّ أَحَدَنَا لَيَجِدُ فِي نَفْسِهِ مَا يَتَعَاظَمُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ ..
فَقَالَ / الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ كَيْدَهُ إلَى الْوَسْوَسَةِ . ..
قَالَ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ /
فَكَرَاهَةُ ذَلِكَ وَبُغْضُهُ وَفِرَارُ الْقَلْبِ مِنْهُ : هُوَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ ..
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ غَايَةُ كَيْدِ الشَّيْطَانِ : الْوَسْوَسَةَ ..
وَالْوَسْوَاسُ : يَعْرِضُ لِكُلِّ مَنْ تَوَجَّهَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى بِذِكْرٍ أَوْ غَيْرِهِ ..
لَا بُدَّ لَهُ : مِنْ ذَلِكَ ..
فَيَنْبَغِي لِلْعَبْدِ : أَنْ يَثْبُتَ وَيَصْبِرَ ..
وَيُلَازِمَ مَا هُوَ فِيهِ : مِنْ الذِّكْرِ وَالصَّلَاةِ ..
وَلَا : يَضْجَرُ ..
فَإِنَّهُ بِمُلَازَمَةِ ذَلِكَ : يَنْصَرِفُ عَنْهُ كَيْدُ الشَّيْطَان ..
{ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا } ..
وَكُلَّمَا أَرَادَ الْعَبْدُ تَوَجُّهًا إلَى اللَّهِ تَعَالَى بِقَلْبِهِ : جَاءَ مِنْ الْوَسْوَاسِ أُمُورٌ أُخْرَى ..
فَإِنَّ الشَّيْطَانَ : بِمَنْزِلَةِ قَاطِعِ الطَّرِيقِ ..
كُلَّمَا أَرَادَ الْعَبْدُ يَسِيرُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى : أَرَادَ قَطْعَ الطَّرِيقِ عَلَيْهِ ..
وَلِهَذَا قِيلَ لِبَعْضِ السَّلَفِ / إنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يَقُولُونَ : لَا نُوَسْوَسُ !!!
فَقَالَ : صَدَقُوا ؛ وَمَا يَصْنَعُ الشَّيْطَانُ بِالْبَيْتِ الْخَرَابِ . ..
وَتَفَاصِيلُ مَا يَعْرِضُ لِلسَّالِكِينَ : طَوِيلٌ مَوْضِعُهُ . ..
أنظره / الفتاوى الكبرى ج 02 ورقة / 223 - 224 ...
ومنها ...
قال العلاّمة عبد الرحمن إبن سِعْديّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في قوله تعالى : ﴿ مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾ /
وهذا عام : لجميع المصائب .. ..
فجميع ما أصاب العباد : فبقضاء الله وقدره .. ..
والشأن كل الشأن : هل يقوم العبد بالوظيفة التي عليه في هذا المقام أم لا يقوم بها ؟؟؟
فإن قام بها : فله الثواب الجزيل ؛ والأجر الجميل في الدنيا والآخرة ..
فإذا آمن أنها من عند الله فرضي بذلك وسلم لأمره : هدى الله قلبه ..
فاطمأن ولم : ينزعج عند المصائب . ..
أنظره / تيسير الكريم الرحمن ورقة / 867 ...
ومن المسائل والدرر ...
ومنها ...
قـال الإمام العلاّمة عبدُ الرحمن إبن السِعْديّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وليعلم العبد أنّ الله : مُسَبب الأسْباب وميسرها ..
فإيّاك أن تعجب : بِنفسك،وحذقك وذكائك ..
فإنّ هذا : هو الهلاك ..
وإنما الكمال : أن تخضع لربّك ..
وتكون : مُفتقراً إليه ..
مُضْطراً : إليه على الدوام . ..
أنظره / الرياض الناضرة ورقة / 184 ...
ومنها ...
ﻗـﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ العلاّمة إبن ﺑﺎﺯ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ﺍﻟﻮﻗﺖ : ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ..
ﻭ ﻣﻦ ﺃﺿﺎﻉ ﻭﻗﺘﻪ : ﺃﺿﺎﻉ حياته ..
ﻭ ﻣﻦ ﺃﺿﺎﻉ ﺣﻴﺎﺗﻪ : ﻧﺪﻡ ﻭ ﻻ ﺗﻨﻔﻌﻪ ﺍﻟﻨﺪﺍﻣﺔ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 16 ورقة / 261 ...
منها ...
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال /
جاء ناس من أصحاب النبي ﷺ فسألوه :
إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به ؟؟؟
قال / وقد وجدتموه ؟؟؟
قالوا / نعم ..
قال / ذاك صريح الإيمان . ..
رواه مسلم ..
و قال النبي ﷺ / إنّ اللَّهَ تَعَالَى تَجاوَزَ لأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثتْ بِهِ أنْفُسُها مَا لم تَتَكَلَّمْ بِهِ أَو تَعْمَلْ بِهِ . ..
أنظره / هو في صحيح الجامع للعلاّمة الألباني عليه رَحَمَات الله برقم / 1730 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَمِنْ الْوَسَاوِس : ما يَكُونُ مِنْ خَوَاطِرِ الْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ ..
فَيَتَأَلَّمُ لَهَا : قَلْبُ الْمُؤْمِنِ تَأَلُّمًا شَدِيدًا كَمَا قَالَ الصَّحَابَةُ /
يَا رَسُولَ اللَّهِ / إنَّ أَحَدَنَا لَيَجِدُ فِي نَفْسِهِ مَا لَأَنْ يَخِرَّ مِنْ السَّمَاءِ أَحَبُّ إلَيْهِ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ ..
فَقَالَ / أَوَجَدْتُمُوهُ ؟؟؟
قَالُوا / نَعَمْ ..
قَالَ / ذَلِكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ. ..
وَفِي لَفْظٍ / إنَّ أَحَدَنَا لَيَجِدُ فِي نَفْسِهِ مَا يَتَعَاظَمُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ ..
فَقَالَ / الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ كَيْدَهُ إلَى الْوَسْوَسَةِ . ..
قَالَ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ /
فَكَرَاهَةُ ذَلِكَ وَبُغْضُهُ وَفِرَارُ الْقَلْبِ مِنْهُ : هُوَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ ..
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ غَايَةُ كَيْدِ الشَّيْطَانِ : الْوَسْوَسَةَ ..
وَالْوَسْوَاسُ : يَعْرِضُ لِكُلِّ مَنْ تَوَجَّهَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى بِذِكْرٍ أَوْ غَيْرِهِ ..
لَا بُدَّ لَهُ : مِنْ ذَلِكَ ..
فَيَنْبَغِي لِلْعَبْدِ : أَنْ يَثْبُتَ وَيَصْبِرَ ..
وَيُلَازِمَ مَا هُوَ فِيهِ : مِنْ الذِّكْرِ وَالصَّلَاةِ ..
وَلَا : يَضْجَرُ ..
فَإِنَّهُ بِمُلَازَمَةِ ذَلِكَ : يَنْصَرِفُ عَنْهُ كَيْدُ الشَّيْطَان ..
{ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا } ..
وَكُلَّمَا أَرَادَ الْعَبْدُ تَوَجُّهًا إلَى اللَّهِ تَعَالَى بِقَلْبِهِ : جَاءَ مِنْ الْوَسْوَاسِ أُمُورٌ أُخْرَى ..
فَإِنَّ الشَّيْطَانَ : بِمَنْزِلَةِ قَاطِعِ الطَّرِيقِ ..
كُلَّمَا أَرَادَ الْعَبْدُ يَسِيرُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى : أَرَادَ قَطْعَ الطَّرِيقِ عَلَيْهِ ..
وَلِهَذَا قِيلَ لِبَعْضِ السَّلَفِ / إنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يَقُولُونَ : لَا نُوَسْوَسُ !!!
فَقَالَ : صَدَقُوا ؛ وَمَا يَصْنَعُ الشَّيْطَانُ بِالْبَيْتِ الْخَرَابِ . ..
وَتَفَاصِيلُ مَا يَعْرِضُ لِلسَّالِكِينَ : طَوِيلٌ مَوْضِعُهُ . ..
أنظره / الفتاوى الكبرى ج 02 ورقة / 223 - 224 ...
ومنها ...
قال العلاّمة عبد الرحمن إبن سِعْديّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في قوله تعالى : ﴿ مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾ /
وهذا عام : لجميع المصائب .. ..
فجميع ما أصاب العباد : فبقضاء الله وقدره .. ..
والشأن كل الشأن : هل يقوم العبد بالوظيفة التي عليه في هذا المقام أم لا يقوم بها ؟؟؟
فإن قام بها : فله الثواب الجزيل ؛ والأجر الجميل في الدنيا والآخرة ..
فإذا آمن أنها من عند الله فرضي بذلك وسلم لأمره : هدى الله قلبه ..
فاطمأن ولم : ينزعج عند المصائب . ..
أنظره / تيسير الكريم الرحمن ورقة / 867 ...