لا تستطيع إنقاص الوزن؟ اتبع هذه النصائح الرائعة!

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كريم سيد

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فقدان الوزن هو موضوع محير. هناك العديد من الأشخاص والمقالات المختلفة التي تخبرك بالعديد من الأشياء المختلفة ، وقد يكون من الصعب جدًا أن تلف رأسك حولهم جميعًا. تهدف هذه المقالة إلى وضع الأساسيات الأساسية والضرورية لفقدان الوزن على أمل إزالة الضباب الذي يحيط به.تعرف لماذا يلجأ الناس الي عملية تكميم المعدة

تعتبر الأسماك من الأطعمة الفائقة ، ويفشل أخصائيو الحميات في كل مكان في الاستفادة من فوائدها الغذائية المذهلة. إن الأسماك المليئة بالبروتين وأوميغا 3 والمكونات الصحية الأخرى تجعلك تشعر بالشبع دون تحميل جسمك بالكامل بالسعرات الحرارية أو الدهون المشبعة. يعتبر أي شكل من أشكال المحار أيضًا خيارًا ممتازًا ، حيث يوفر نفس الفوائد الصحية.

طريقة جيدة لفقدان الوزن هي ببساطة تناول طعام صحي. إن تناول المزيد من الخضراوات والكربوهيدرات عالية الجودة والدهون الصحية واللحوم الخالية من الدهون سيساعدك على أن تكون أكثر صحة وصحة. تجنب اللحوم الحمراء والأطعمة السريعة المختلفة مثل رقائق البطاطس والكعك والحلوى.تعرف علي اهم الاسئلة الشائعة عن عملية تحويل مسار المعدة في اسكندرية

اصنع علب الوجبات الخفيفة الخاصة بك واحتفظ بها معك لدرء نوبات الجوع. من خلال الاحتفاظ بوجبات خفيفة صحية ومنخفضة السعرات الحرارية ، يمكنك تجنب ذلك التوقف عند آلة البيع. جرب بعض العناصر مثل اللوز النيء والجبن ومقرمشات الحبوب الكاملة لإبقائك ممتلئًا بدون السعرات الحرارية الزائدة.ولماذا يعتبر دكتور جراحات السمنة في اسكندرية من اشهر العمليات

الشعور بالشبع يقلل من شعورنا بالجوع. الشعور بالجوع يجعلنا نأكل. الأكل يسبب لنا زيادة الوزن. لذا فإن الشعور بالشبع في كثير من الأحيان سيساعدنا على إنقاص الوزن. إحدى الطرق التي يمكنك بها "خداع" جسمك للشعور بالشبع في كثير من الأحيان هي إضافة المزيد من الألياف إلى نظامك الغذائي. تحتوي الفواكه والخضروات على الكثير من الألياف ، وكذلك الحبوب الكاملة. ولكن ، إذا كنت لا تستطيع تناول المزيد من أيٍّ منهما ، يمكنك أيضًا إضافة منتج من الألياف المجففة إلى المشروبات والصلصات وحتى الغموسات.تعرف علي عملية الساسي في اسكندرية

استخدم الاقتباسات الملهمة لمساعدتك في رحلة إنقاص الوزن. عندما تكون في خضم شغف قوي للطعام ، يصعب أحيانًا تذكر الالتزام الذي قطعته على نفسك بصحة جيدة. حاول وضع علامات الاقتباس على ثلاجتك ، داخل أبواب حجرة المؤن الخاصة بك والأماكن الأخرى التي ستلاحظها ، لمساعدتك على التوقف لثانية وإعادة التركيز على هدفك.تعرف علي عملية تكميم المعدة في اسكندرية

إن استبدال الأطعمة المصنعة قليلة الدسم بالأطعمة عالية الدهون عند محاولة إنقاص الوزن فكرة شائعة جدًا ؛ ومع ذلك ، فإنه لا يعمل دائمًا. على سبيل المثال ، قد يجعلك استبدال فطائر المافن التي تشتريها من المتاجر العادية بفطائر قليلة الدسم تم شراؤها من المتجر ترغب في تناول اثنين من الكعك قليل الدسم بدلاً من واحدة! عادة ما تفقد تلك قليلة الدسم بعض طعم الكعك العادي. بدلاً من ذلك ، حاول صنع فطائر المافن الخاصة بك وغيرها من الأطعمة! ستعرف ما يجري في ما تقوم به ويمكن أن تقلل من بعض الأشياء دون التضحية بالذوق.تعرف علي انواع جراحات السمنة عملية تكميم المعدة في طنطا

إذا كنت تحاول إنقاص الوزن فعليك التمييز بين الأكل عندما تكون جائعًا والأكل عندما تكون متعبًا وعاطفيًا. إذا كنت تشعر بالجوع ، على الرغم من أن الغداء كان قبل ساعة ، فكر فيما إذا كان هناك سبب آخر. هل رئيسك في العمل صرخ عليك للتو ، أو هل جرح أحد مشاعرك؟ إذا اتضح أنك لست جائعًا فعليك كتابة سبب شعورك بالطريقة التي تشعر بها وكيف لن يساعدك الطعام. ثم حاول الاسترخاء والقيام بشيء ممتع بجانب تناول الطعام.

تناول الأطعمة التي تحتوي على الفلفل الحار. يزيد الفلفل الحار من عملية التمثيل الغذائي لديك ، مما يتيح لك استخدام الطعام بسهولة أكبر. يزداد تدفق الدم بسبب محاولة جسمك مواجهة الحرارة ، مما يجعل جسمك يستخدم المزيد من الطاقة. إذا قمت بدمج الفلفل الحار مع التوابل القوية الأخرى مثل الثوم والزنجبيل في وجبات الطعام ، فسوف يساعد ذلك في إنقاص وزنك.مصادر المعلومات : دكتور جراحات السمنة في طنطا و عملية تحويل المسار في طنطا

نصيحة أساسية لأي شخص يشرع في برنامج إنقاص الوزن هو تحويل التركيز بعيدًا عن الرقم الموجود على الميزان. يمكن أن يؤدي قياس الوزن على أساس يومي إلى تقويض جهود فقدان الوزن بشكل خطير ، لأن التقلبات الطبيعية التي ستسجل بالتأكيد على الميزان يمكن أن يكون لها تأثير مدمر على التحفيز والروح المعنوية. تتمثل الإستراتيجية الأفضل في التركيز على التغييرات الإيجابية في شكل الجسم وقوة العضلات ، بدلاً من التركيز على الوزن الفعلي بالجنيه.

كن إيجابيا وابقَ مركزا. نعم ، سيكون لديك أيام سيئة. نعم ، سيكون لديك أشخاص يحاولون إغرائك. نعم ، سوف "تبتعد" عن رحلة إنقاص الوزن. ومع ذلك ، إذا كنت تضع في اعتبارك هدفك ؛ كل الأيام السيئة والإغراءات ستبدأ بالاختفاء.

إليك نصيحة رائعة لفقدان الوزن. العمل واقفًا. هناك الكثير من المهام التي تقوم بها وأنت جالس على مكتبك والتي يمكن القيام بها وأنت واقف. ستحرق سعرات حرارية أكثر على مدار اليوم بالوقوف في منطقة عملك بدلاً من الجلوس على مقعدك طوال اليوم.

عند اتباع نظام غذائي أو محاولة إنقاص الوزن ، من المهم أن يقرأ المرء ملصقات الأطعمة التي يفكر في شرائها. من خلال قراءة الملصقات ، سيعرف المرء بالضبط ما هو موجود في الطعام الذي هم على وشك وضعه في أجسامهم. هذا سيمنع العناصر غير المرغوب فيها من دخول الجسم.

بدلًا من أن يقتصر جسمك على الاستمتاع بثلاث وجبات كبيرة فقط في اليوم ، تناول سلسلة من الوجبات الصحية الصغيرة على مدار اليوم. يوصي خبراء التغذية بهذا الخيار لمعظم الناس سواء كانوا يأملون في إنقاص الوزن أم لا. فريك
تحافظ الوجبات على تغذية جسمك ، كما أن تناول العناصر الغذائية بانتظام يجعل من غير المحتمل أن يشعر جسمك بالجوع الشديد ، مما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام.

قد يكون فقدان الوزن أمرًا صعبًا للغاية بسبب الارتباك المحيط به. إنه نوع من القول المأثور القائل بأن الكثير من الأيدي في الحساء ستفسدها. من أجل إعادة التركيز ، من الأفضل أحيانًا أن تثق بنفسك في القليل من الأساسيات من مصدر واحد. نأمل أن تكون هذه المقالة قد قدمت هذا الاتجاه.
 
إلياس

إلياس

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ففقدان الوزن بشكل طبيعي هي الطريقة الصحية الآمنة والتي تنطوي على إجراء تعديلات صغيرة على النظام الغذائي الخاص بك وممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي ومدروس وتغيير بعض أنماط الحياة، بالإضافة إلى ذلك عندما تقوم بتغييرات صغيرة في نمط الحياة فمن المرجح أن تستمر هذه العادات على المدى الطويل، ومزيج من هذه العوامل يمكن أن يساعدك على فقدان الوزن بشكل طبيعي وبطريقة آمنة وصحية.




يف أنقص وزني طبيعياً؟ إليك الإجابة بالسطور التالية:
1- إضافة البروتين إلى نظامك الغذائي
عندما يتعلق الأمر بإنقاص الوزن فإن البروتين هو ملك المغذيات!، حيث يحرق جسمك السعرات الحرارية عند هضم البروتين الذي تأكله، لذلك يمكن للنظام الغذائي عالي البروتين أن يعزز عملية الأيض بما يصل إلى 80-100 سعر حراري في اليوم، وفضلاً عن ذلك فإن النظام الغذائي الي يحتوي على البروتين سيجعلك تشعر بالشبع لمدة طويلة وسيقلل من شهيتك، وحتى تناول شيء بسيط من البروتين مثل تناول البيض على وجبة الإفطار يمكن أن يكون لها تأثير قوي على خسارة الدهون.

2- تجنب الأطعمة المصنعة
عادة ما تكون الأطعمة المصنعة تحتوي على سكر بكميات كبيرة بالإضافة إلى الدهون والسعرات الحرارية الكثيرة.

3- توفير الطعام الصحي دائماً في المنزل
فقد أظهرت الدراسات أن نوعية الطعام الذي تحتفظ به في المنزل يؤثر بشكل كبير على وزنك، فمن خلال توفير الطعام الصحي دائماً في المنزل فإنك تقلل من فرصة تناول طعاماً غير صحي، فهناك العديد من الوجبات الخفيفة الصحية والطبيعية التي يسهل إعدادها وأخذها معك في كل مكان مثل: الزبادي والفاكهة والمكسرات والجزر والبيض المسلوق.

4- الحد من تناول السكر
يرتبط تناول الكثير من السكر المصنع مع الإصابة بالأمراض المزمنة في العالم بما في ذلك أمراض القلب والسكري والسرطان .
حيث يتناول الأمريكيون حوالي 15 ملعقة صغيرة من السكر المضاف كل يوم، وعادة ما تكون هذه الكمية مخبأة في الأطعمة الجاهزة، وهذا يعني أنك قد تستهلك الكثير من السكر دون أن تدرك ذلك.

5- شرب الماء
تشير الدراسات إلى أن مياه الشرب يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن، فشرب نصف لتر من الماء قد يزيد حرق السعرات الحرارية بنسبة تتراوح من 24-30٪ لمدة ساعة بعد شرب الماء.
وشرب الماء قبل وجبات الطعام قد يؤدي أيضاً إلى التقليل من كمية الطعام التي ستتناولها.
والماء مفيد بشكل خاص لفقدان الوزن عندما يحل محل المشروبات الأخرى عالية السعرات الحرارية والسكر، لذلك قم باستبدال العصائر الصناعية والمشروبات الغازية بالماء لتحقق نتائح رائعة.

6- شرب القهوة
أثبتت بعض الدراسات بأن القهوة مشروب صحي غني بمضادات الأكسدة والمركبات المفيدة الأخرى، وأيضاً مفيد في فقدان الوزن عن طريق زيادة مستويات الطاقة وكمية السعرات الحرارية التي يتم حرقها.
وعلاوة على ذلك فإن القهوة السوداء لذيذة وستجعلك تشعر بالشبع مع أنها لا تحتوي على سعرات حرارية.

7- تجنب المشروبات الغنية بالسعرات
من المعروف أن المشروبات الغازية السكرية وعصائر الفاكهة وحليب الشوكولاته ومشروبات الطاقة هي جميعها مشروبات مليئة بالسكريات والمواد الضارة.
فهذه المشروبات سيئة جداً على صحة الإنسان فهي تزيد من خطر السمنة.
ومن المهم أيضاً معرفة أن دماغك لا يتعامل مع السعرات حرارية السائلة بنفس الطريقة التي يتعامل بها مع السعرات الحرارية الصلبة.

8- الحد من تناول الكربوهيدرات المكررة
الكربوهيدرات المكررة هي الكربوهيدرات التي تعرضت لظروف تكرير وتصنيع وتم إزالة المواد الغذائية المفيدة منها والألياف.
عملية التكرير هذه تجعل عملية هضم الكربوهيدرات سهلة وسريعة مما يزيد من خطر الإفراط في تناول الأكل.
ومن المصادر الغذائية الرئيسية للكربوهيدرات المكررة هي الطحين الأبيض والخبز الأبيض والأرز الأبيض والصودا والحلويات والوجبات الخفيفة والحلويات والمعكرونة والكورنفليكس والسكر المصنع.

9- الشاي الأخضر
الشاي الأخضر هو مشروب طبيعي غني بمضادات الأكسدة، ويرتبط شرب الشاي الأخضر بالعديد من الفوائد مثل زيادة حرق الدهون وفقدان الوزن.
كما أن الشاي الأخضر قد يزيد من حرق السعرات الحرارية بنسبة 4٪، ويزيد من حرق الدهون بنسبة تصل إلى 17٪، خاصة الدهون الضارة منها.

10- تناول الفاكهة والخضار
تعتبر الفواكه والخضروات من الأغذية الصحية والمناسبة لخسارة الوزن بشكل طبيعي، فهي تحتوي على نسبة عالية من الماء والفيتامينات والألياف، كما أنها تحتوي على سعرات حرارية منخفضة، لذلك يمكنك تناول كميات كبيرة منها وبالمقابل استهلاك السعرات الحرارية قليلة.

11- عد السعرات الحرارية في طعامك
إن الوعي لكميات الطعام والسعرات الحرارية هو أمر هام جداً في السيطرة على الوزن، وهناك العديد من الطرق الفعّالة للقيام بذلك بما في ذلك حساب السعرات الحرارية وتدوين نوعية وكمية الطعام أو التقاط صور لما تأكله يومياً، وقد يكون استخدام تطبيق أو أداة إلكترونية أخرى أكثر فائدة من الكتابة.

12- استخدام أطباق صغيرة
أظهرت بعض الدراسات أن استخدام الأطباق الصغيرة يساعدك على تناول كميات أقل من الطعام.

13- اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات
أظهرت العديد من الدراسات أن النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات فعال جداً لفقدان الوزن، فالحد من الكربوهيدرات وتناول المزيد البروتين يقلل من شهيتك ويساعدك على تناول كميات أقل من الطعام.

14- تناول الطعام ببطء
إذا كنت تأكل بسرعة كبيرة فقد تأكل كمية كبيرة من الطعام قبل أن يدرك جسمك أنك شبعت، ومن المرجح أن يصاب الأشخاص الذين يتناولون الطعام بشكل سريع بالبدانة مقارنة مع أولئك الذين يأكلون ببطء.

15- استبدال بعض الدهون بزيت جوز الهند
زيت جوز الهند غني بالدهون التي تسمى الدهون الثلاثية المتوسطة وهو نوع من أنواع الدهون الجيدة لأنها لا تخزن بسهولة بالجسم، وتظهر الدراسات أنه يمكن أن يعزز عملية الأيض في الجسم ويساعد على تناول كميات أقل من الطعام.

16- تناول البيض
البيض هو خيار ممتاز لفقدان الوزن، فهو خيار غير مكلف وذو سعرات حرارية منخفضة وعالي البروتين إلى جانب احتوائه على العناصر الغذائية الأخرى، وقد ثبت أن الأطعمة الغنية بالبروتين تقلل الشهية وتزيد من الشعور بالشبع.

17- استخدام التوابل
الفلفل الحار يحتوي على مركبات تعزز عملية التمثيل الغذائي وزيادة حرق الدهون في الجسم.

18- النوم جيداً:
الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم أمر مهم للغاية لفقدان الوزن وكذلك لمنع زيادة الوزن في المستقبل، فقد أظهرت الدراسات أن الأشخاص المحرومين من النوم أكثر عرضة للبدانة بنسبة 55٪ مقارنة مع الذين يحصلون على قسط كافٍ من النوم.

19- تناول المزيد من الألياف
الأطعمة الغنية بالألياف قد تساعد في إنقاص الوزن، لأنها تساعد في زيادة الشعور بالشبع لمدة طويلة، وتؤخر هضم وإفراغ المعدة، كما أنه يساعد على إطلاق هرمونات الشبع، وفي النهاية هذا يجعلنا نأكل بشكل أقل.

20- تنظيف الأسنان بعد الوجبات الرئيسية
يقوم الكثير من الناس بتنظيف أسنانهم بعد تناول الطعام مما يساعدهم على الحد من الرغبة في تناول وجبة خفيفة أو تناول الطعام بين الوجبات الرئيسية، كما أن تنظيف الأسنان يجعل طعم الطعام سيئاً.

21- ممارسة تمارين القلب
إن ممارسة تمرينات القلب(الكارديو- Cardio ) سواء الركض أو ركوب الدراجات أو المشي على الأقدام، هي طريقة رائعة لحرق السعرات الحرارية وتحسين الصحة النفسية والبدنية.
وقد ثبت أن تمارين (الكارديو- Cardio ) تقضي على عوامل الإصابة بأمراض القلب و تساعد أيضًا في تقليل وزن الوزن الزائد والدهون.

الرجيم هو واحد من تلك الأشياء التي تفشل أحياناً على المدى الطويل، ولكن بدلاً من التركيز فقط على فقدان الوزن يجب أن تجعله هدفاً أساسياً لتغذية جسمك بالطعام الصحي المفيد لجمسك وعقلك، لذلك قرر بأنك ستفقد وزنك الزائد لتصبح أكثر صحة وأكثر سعادة وليس فقط لمجرد إنقاص الوزن.
 
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