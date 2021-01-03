لا تستطيع إنقاص الوزن؟ اتبع هذه النصائح الرائعة!

انزعي الروابطففقدان الوزن بشكل طبيعي هي الطريقة الصحية الآمنة والتي تنطوي على إجراء تعديلات صغيرة على النظام الغذائي الخاص بك وممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي ومدروس وتغيير بعض أنماط الحياة، بالإضافة إلى ذلك عندما تقوم بتغييرات صغيرة في نمط الحياة فمن المرجح أن تستمر هذه العادات على المدى الطويل، ومزيج من هذه العوامل يمكن أن يساعدك على فقدان الوزن بشكل طبيعي وبطريقة آمنة وصحية.إليك الإجابة بالسطور التالية:عندما يتعلق الأمر بإنقاص الوزن فإن البروتين هو ملك المغذيات!، حيث يحرق جسمك السعرات الحرارية عند هضم البروتين الذي تأكله، لذلك يمكن للنظام الغذائي عالي البروتين أن يعزز عملية الأيض بما يصل إلى 80-100 سعر حراري في اليوم، وفضلاً عن ذلك فإن النظام الغذائي الي يحتوي على البروتين سيجعلك تشعر بالشبع لمدة طويلة وسيقلل من شهيتك، وحتى تناول شيء بسيط من البروتين مثل تناول البيض على وجبة الإفطار يمكن أن يكون لها تأثير قوي على خسارة الدهون.عادة ما تكون الأطعمة المصنعة تحتوي على سكر بكميات كبيرة بالإضافة إلى الدهون والسعرات الحرارية الكثيرة.فقد أظهرت الدراسات أن نوعية الطعام الذي تحتفظ به في المنزل يؤثر بشكل كبير على وزنك، فمن خلال توفير الطعام الصحي دائماً في المنزل فإنك تقلل من فرصة تناول طعاماً غير صحي، فهناك العديد من الوجبات الخفيفة الصحية والطبيعية التي يسهل إعدادها وأخذها معك في كل مكان مثل: الزبادي والفاكهة والمكسرات والجزر والبيض المسلوق.يرتبط تناول الكثير من السكر المصنع مع الإصابة بالأمراض المزمنة في العالم بما في ذلك أمراض القلب والسكري والسرطان .حيث يتناول الأمريكيون حوالي 15 ملعقة صغيرة من السكر المضاف كل يوم، وعادة ما تكون هذه الكمية مخبأة في الأطعمة الجاهزة، وهذا يعني أنك قد تستهلك الكثير من السكر دون أن تدرك ذلك.تشير الدراسات إلى أن مياه الشرب يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن، فشرب نصف لتر من الماء قد يزيد حرق السعرات الحرارية بنسبة تتراوح من 24-30٪ لمدة ساعة بعد شرب الماء.وشرب الماء قبل وجبات الطعام قد يؤدي أيضاً إلى التقليل من كمية الطعام التي ستتناولها.والماء مفيد بشكل خاص لفقدان الوزن عندما يحل محل المشروبات الأخرى عالية السعرات الحرارية والسكر، لذلك قم باستبدال العصائر الصناعية والمشروبات الغازية بالماء لتحقق نتائح رائعة.أثبتت بعض الدراسات بأن القهوة مشروب صحي غني بمضادات الأكسدة والمركبات المفيدة الأخرى، وأيضاً مفيد في فقدان الوزن عن طريق زيادة مستويات الطاقة وكمية السعرات الحرارية التي يتم حرقها.وعلاوة على ذلك فإن القهوة السوداء لذيذة وستجعلك تشعر بالشبع مع أنها لا تحتوي على سعرات حرارية.من المعروف أن المشروبات الغازية السكرية وعصائر الفاكهة وحليب الشوكولاته ومشروبات الطاقة هي جميعها مشروبات مليئة بالسكريات والمواد الضارة.فهذه المشروبات سيئة جداً على صحة الإنسان فهي تزيد من خطر السمنة.ومن المهم أيضاً معرفة أن دماغك لا يتعامل مع السعرات حرارية السائلة بنفس الطريقة التي يتعامل بها مع السعرات الحرارية الصلبة.الكربوهيدرات المكررة هي الكربوهيدرات التي تعرضت لظروف تكرير وتصنيع وتم إزالة المواد الغذائية المفيدة منها والألياف.عملية التكرير هذه تجعل عملية هضم الكربوهيدرات سهلة وسريعة مما يزيد من خطر الإفراط في تناول الأكل.ومن المصادر الغذائية الرئيسية للكربوهيدرات المكررة هي الطحين الأبيض والخبز الأبيض والأرز الأبيض والصودا والحلويات والوجبات الخفيفة والحلويات والمعكرونة والكورنفليكس والسكر المصنع.الشاي الأخضر هو مشروب طبيعي غني بمضادات الأكسدة، ويرتبط شرب الشاي الأخضر بالعديد من الفوائد مثل زيادة حرق الدهون وفقدان الوزن.كما أن الشاي الأخضر قد يزيد من حرق السعرات الحرارية بنسبة 4٪، ويزيد من حرق الدهون بنسبة تصل إلى 17٪، خاصة الدهون الضارة منها.تعتبر الفواكه والخضروات من الأغذية الصحية والمناسبة لخسارة الوزن بشكل طبيعي، فهي تحتوي على نسبة عالية من الماء والفيتامينات والألياف، كما أنها تحتوي على سعرات حرارية منخفضة، لذلك يمكنك تناول كميات كبيرة منها وبالمقابل استهلاك السعرات الحرارية قليلة.إن الوعي لكميات الطعام والسعرات الحرارية هو أمر هام جداً في السيطرة على الوزن، وهناك العديد من الطرق الفعّالة للقيام بذلك بما في ذلك حساب السعرات الحرارية وتدوين نوعية وكمية الطعام أو التقاط صور لما تأكله يومياً، وقد يكون استخدام تطبيق أو أداة إلكترونية أخرى أكثر فائدة من الكتابة.أظهرت بعض الدراسات أن استخدام الأطباق الصغيرة يساعدك على تناول كميات أقل من الطعام.أظهرت العديد من الدراسات أن النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات فعال جداً لفقدان الوزن، فالحد من الكربوهيدرات وتناول المزيد البروتين يقلل من شهيتك ويساعدك على تناول كميات أقل من الطعام.إذا كنت تأكل بسرعة كبيرة فقد تأكل كمية كبيرة من الطعام قبل أن يدرك جسمك أنك شبعت، ومن المرجح أن يصاب الأشخاص الذين يتناولون الطعام بشكل سريع بالبدانة مقارنة مع أولئك الذين يأكلون ببطء.زيت جوز الهند غني بالدهون التي تسمى الدهون الثلاثية المتوسطة وهو نوع من أنواع الدهون الجيدة لأنها لا تخزن بسهولة بالجسم، وتظهر الدراسات أنه يمكن أن يعزز عملية الأيض في الجسم ويساعد على تناول كميات أقل من الطعام.البيض هو خيار ممتاز لفقدان الوزن، فهو خيار غير مكلف وذو سعرات حرارية منخفضة وعالي البروتين إلى جانب احتوائه على العناصر الغذائية الأخرى، وقد ثبت أن الأطعمة الغنية بالبروتين تقلل الشهية وتزيد من الشعور بالشبع.الفلفل الحار يحتوي على مركبات تعزز عملية التمثيل الغذائي وزيادة حرق الدهون في الجسم.الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم أمر مهم للغاية لفقدان الوزن وكذلك لمنع زيادة الوزن في المستقبل، فقد أظهرت الدراسات أن الأشخاص المحرومين من النوم أكثر عرضة للبدانة بنسبة 55٪ مقارنة مع الذين يحصلون على قسط كافٍ من النوم.الأطعمة الغنية بالألياف قد تساعد في إنقاص الوزن، لأنها تساعد في زيادة الشعور بالشبع لمدة طويلة، وتؤخر هضم وإفراغ المعدة، كما أنه يساعد على إطلاق هرمونات الشبع، وفي النهاية هذا يجعلنا نأكل بشكل أقل.يقوم الكثير من الناس بتنظيف أسنانهم بعد تناول الطعام مما يساعدهم على الحد من الرغبة في تناول وجبة خفيفة أو تناول الطعام بين الوجبات الرئيسية، كما أن تنظيف الأسنان يجعل طعم الطعام سيئاً.إن ممارسة تمرينات القلب(الكارديو- Cardio ) سواء الركض أو ركوب الدراجات أو المشي على الأقدام، هي طريقة رائعة لحرق السعرات الحرارية وتحسين الصحة النفسية والبدنية.وقد ثبت أن تمارين (الكارديو- Cardio ) تقضي على عوامل الإصابة بأمراض القلب و تساعد أيضًا في تقليل وزن الوزن الزائد والدهون.الرجيم هو واحد من تلك الأشياء التي تفشل أحياناً على المدى الطويل، ولكن بدلاً من التركيز فقط على فقدان الوزن يجب أن تجعله هدفاً أساسياً لتغذية جسمك بالطعام الصحي المفيد لجمسك وعقلك، لذلك قرر بأنك ستفقد وزنك الزائد لتصبح أكثر صحة وأكثر سعادة وليس فقط لمجرد إنقاص الوزن.