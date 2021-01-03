كاثرين الشافعي
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كريم فيت لإزالة الشعر للجسم والبكيني
veet hair removal cream شركة فيت هي علامة تجارية كندية معروفة بمنتجاتها المتميزة في إزالة الشعر حيث أنها توفر مجموعة واسعة من كريمات إزالة الشعر التي تقدم العديد من الخيارات لكل أنواع البشرة كما أنها تمنحك بشرة ناعمة خالية من الشعر على المدى الطويل بتركيبتها المتميزة التي تناسب كل أنواع البشرة، وسنقدم لكم في هذا المقال أنواع كريمات فيت لكي تستطيع اختيار النوع الأمثل لك.
مميزات كريمات فيت لإزالة الشعر
هناك العديد من المميزات التي توفرها كريمات فيت لإزالة الشعر للنساء والرجال كالتالي:
يمكن أن تشتمل كريمات فيت لإزالة الشعر على التالي:
تتعدد أنواع كريمات فيت للجسم ونذكرهم كالتالي:
المميزات:
يتميز هذا النوع من كريم مزيل الشعر فيت بالتالي:
يتوفر كريم الاستحمام فيت – للساقين والجسم في أمازون أمريكا بسعر 15.95 دولار أمريكي
كريم جل فيت للساقين والجسم
المميزات:
يتميز كريم جل فيت للجسم بالتالي:
كريم بخاخ فيت للساقين والجسم
المميزات:
يتميز هذا الكريم بالخصائص التالية:
مجموعة شرائح فيت للساقين والجسم
المميزات:
المصدر: سعر كريم فيت لإزالة الشعر للجسم والبكيني للنساء والرجال veet hair removal cream | Beauty Bx
veet hair removal cream شركة فيت هي علامة تجارية كندية معروفة بمنتجاتها المتميزة في إزالة الشعر حيث أنها توفر مجموعة واسعة من كريمات إزالة الشعر التي تقدم العديد من الخيارات لكل أنواع البشرة كما أنها تمنحك بشرة ناعمة خالية من الشعر على المدى الطويل بتركيبتها المتميزة التي تناسب كل أنواع البشرة، وسنقدم لكم في هذا المقال أنواع كريمات فيت لكي تستطيع اختيار النوع الأمثل لك.
مميزات كريمات فيت لإزالة الشعر
هناك العديد من المميزات التي توفرها كريمات فيت لإزالة الشعر للنساء والرجال كالتالي:
- تتميز كريمات فيت باحتوائها على بعض المواد الكيميائية الآمنة على بشرتك.
- تعمل كريمات فيت على التركيب البروتيني للشعر مما يساعد على اتلافه وإضعاف نموه مرة أخرى.
- تعد كريمات فيت من أسهل طرق إزالة الشعر عند مقارنتها بالطرق الأخرى مثل إزالة الشعر بالشمع.
- مزيل الشعر فيت رخيص الثمن ويناسب ميزانية الجميع وغير مكلف.
- تعطي نتائج تدوم أطول من الطرق التقليدية الأخرى كالحلاقة.
- تعطي بشرتك مظهر خالي تماما من الشعر وأكثر نعومة.
- كريمات فيت هي الحل الأمثل لإزالة الشعر من المناطق الحساسة مثل منطقة البكيني.
- كريمات فيت سهلة الاستخدام ويمكن استخدامها في أي مكان.
- يمكن استخدامها في إزالة الشعر في الأماكن التي يصعب الوصول لها.
- يمكن استخدامها مع كل أنواع البشرة والشعر.
- من المعروف أن كريمات فيت غير مؤلمة ولطيفة على البشرة.
يمكن أن تشتمل كريمات فيت لإزالة الشعر على التالي:
- قد تسبب لك بعض التهيج والاحمرار إذا كانت بشرتك حساسة جدا ولذلك ينصح باختبارها على جزء صغير من الجسم قبل استخدامها.
- يمكن أن تكون رائحة كريمات فيت مزعجة لبعض الأشخاص.
- ليست من النوع المثالي لاستخدامه بشكل منتظم لأنه لا ينصح بالتعرض للشمس بعد استخدامها.
- تحتاج لتوخي الحذر عند استخدامها خاصة بالقرب من العينين أو أي مناطق حساسة في الجسم.
تتعدد أنواع كريمات فيت للجسم ونذكرهم كالتالي:
- كريم الاستحمام فيت – للساقين والجسم
المميزات:
يتميز هذا النوع من كريم مزيل الشعر فيت بالتالي:
- يتميز برائحته المميزة التي تعطيك الشعور بالانتعاش والنضارة.
- يتميز بتركيبة مميزة من الفانيليا والفواكه بالإضافة إلى الألوفيرا.
- يمكنك استخدامه أثناء الاستحمام ويعمل على إزالة الشعر من جذوره حتى إذا كان الشعر قصير.
- يترك بشرتك ناعمة ورطبة وخالية تماما من الشعر.
يتوفر كريم الاستحمام فيت – للساقين والجسم في أمازون أمريكا بسعر 15.95 دولار أمريكي
كريم جل فيت للساقين والجسم
المميزات:
يتميز كريم جل فيت للجسم بالتالي:
- لديه القدرة على إزالة الشعر بشكل فعال ولطيف وخلال دقائق معدودة.
- مناسب للبشرة الحساسة لأنه يحتوي على تركيبة غنية بفيتامين هـ والألوفيرا.
- يترك بشرتك لطيفة ورطبة.
كريم بخاخ فيت للساقين والجسم
المميزات:
يتميز هذا الكريم بالخصائص التالية:
- يعمل على إزالة الشعر بكل كفاءة مما يساعد على نمو الشعر بشكل أنعم.
- يساعدك في الحصول على جسم ناعم كالحرير.
- يوفر الترطيب والنضارة للجسم بشكل كامل.
مجموعة شرائح فيت للساقين والجسم
المميزات:
- توفر هذه الشرائح أفضل نتائج إزالة الشعر بشكل كبير.
- تحتوي على تركيبة فريدة مكونة من زبدة الشيا.
- تعمل على إزالة ما يقرب من 95 % من الشعر عند الاستخدام الأول.
- يمكنها إزالة أقصر الشعر حتى 1.5 مم.
- يمكن أن تستمر نتائجها حتى 4 أسابيع.
- تترك بشرتك ناعمة ورطبة.
المصدر: سعر كريم فيت لإزالة الشعر للجسم والبكيني للنساء والرجال veet hair removal cream | Beauty Bx