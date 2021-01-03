من درر السلف....الحلقة رقم 209

الحَمْدُ لله ...ومن الدرر الحِسَان والفوائد ...منها ...عن أبي هُريرَة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال /لا يَقُولَنَّ أحَدُكُمُ : الكَرْمُ ؛ فإنَّما الكَرْمُ قَلْبُ المُؤْمِنِ . ..خَرّجه مسلمٌ في الصَحيح برقم / 2247 ...قال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الدُّنْيَا أَكْثَرُ وَلَا أَعْظَمُ خَيْرًا : مِنْ قَلْبِ الْمُؤْمِنِ ..وَالشَّيْءُ الْحَسَنُ الْمَحْمُودُ : يُوصَفُ بِالْكَرْمِ ..قَالَ تَعَالَى : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا إلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴾ ..قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ / مِنْ كُلِّ جِنْسٍ حَسَنٍ. ..وَقَالَ الزَّجَّاجُ /الزَّوْجُ النَّوْعُ وَالْكَرِيمُ الْمَحْمُودُ ..وَقَالَ غَيْرُهُمَا : ﴿ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ ﴾ ..صِنْفٌ وَضَرْبٌ : ﴿ كَرِيمٌ ﴾ حَسَنٌ مِنْ النَّبَاتِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ ..يُقَالُ نَخْلَةٌ كَرِيمَةٌ : إذَا طَابَ حَمْلُهَا ..و نَاقَةٌ كَرِيمَةٌ : إذَا كَثُرَ لَبَنُهَا . ..أْنْظره / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 16 وَرَقَة / 294 ...ومنها ...وفي المَجْمُوع لشَيخ الإِسْلام إبن تَيْمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وَعَنْ الشَّعْبِيّ / النَّاسُ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ ؛ فَمَنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ : فَهُوَ كَرِيمٌ ..وَمَنْ دَخَلَ النَّارَ : فَهُوَ لَئِيم ..وَالْقُرْآنُ قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ النَّاسَ فِيهِمْ : كَرِيمٌ ؛ عَلَى اللَّهِ يُكْرِمُهُ ..وَفِيهِمْ : مَنْ يُهِينُهُ ..قَالَ تَعَالَى : ﴿ إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ ..وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ ..وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ / وَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ؛ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ . ..وَكَرَائِمُ الْأَمْوَال : الَّتِي تَكْرُمُ عَلَى أَصْحَابِهَا لِحَاجَتِهِمْ إلَيْهَا ؛ وَانْتِفَاعِهِمْ بِهَا مِنْ الْأَنْعَامِ وَغَيْرِهَا ..وَهُوَ سُبْحَانَهُ أَخْبَرَ أَنَّهُ : الْأَكْرَمُ بِصِيغَةِ التَّفْضِيلِ وَالتَّعْرِيفِ لَهَا ..فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ : الْأَكْرَمُ وَحْدَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ وَرَبُّك أَكْرَمُ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى الْحَصْرِ ..وَقَوْلُهُ : ﴿ الْأَكْرَمُ ﴾ : يَدُلُّ عَلَى الْحَصْرِ ..وَلَمْ يَقُلْ الْأَكْرَمُ مِنْ كَذَا ؛ بَلْ أَطْلَقَ الِإسْمَ لِيُبَيِّنَ أَنَّهُ الْأَكْرَمُ مُطْلَقًا غَيْرَ مُقَيَّدٍ ..فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ مُتَّصِفٌ بِغَايَةِ الْكَرَمِ : الَّذِي لَا شَيْءَ فَوْقَهُ وَلَا نَقْصَ فِيهِ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 16 وَرَقَة / 295 ...ومنها ...والقاضي الإمام محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربيّ المعافريّ الاشبيليّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله تعالى في قَوله /﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ﴾ ..قال / هَذَا يُبَيِّنُ وَجْهَ الْعَدَاوَةِ ..فَإِنَّ الْعَدُوَّ : لَمْ يَكُنْ عَدُوًّا لِذَاتِهِ ؛ وَإِنَّمَا كَانَ عَدُوًّا لِفِعْلِهِ ..فَإِذَا فَعَلَ الزَّوْجُ وَالْوَلَدُ فِعْلَ الْعَدُوِّ : كَانَ عَدُوًّا ..وَلَا فِعْلَ : أَقْبَحَ مِنْ الْحَيْلُولَةِ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الطَّاعَةِ . ..أنْظُرهُ / أحْكَام القُرآن ج 04 وَرَقَة / 264 ...ومنها ...عن بِلَالَ إبْنَ سَعْدٍ عليهِ رَحَمَات الله ( هو من التابعين ) أنه كان يَقُولُ فِي دُعَائِهِ /اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ : زَيْغِ الْقُلُوبِ ..وَمِنْ : تَبِعَاتِ الذُّنُوبِ ..وَمِنْ : مُرْدِيَاتِ الْأَعْمَالِ ..وَمُضِلَّاتِ : الْفِتَنِ . ..رواه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ج 05 ورقة / 229 ..والخولانيّ في تاريخ داريا ورقة / 77 ..والبيهقي الحافظ البيهقيّ في الشعب ج 01 ورقة / 507 رقم الحديث / 862 .. والحافظ إبن عساكر في تاريخ دمشق ج 10 ورقة / 499 وإسناده صحيح ...