من درر السلف....الحلقة رقم 209

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الدرر الحِسَان والفوائد ...

🥀🥀 منها ...
عن أبي هُريرَة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال /
لا يَقُولَنَّ أحَدُكُمُ : الكَرْمُ ؛ فإنَّما الكَرْمُ قَلْبُ المُؤْمِنِ . ..
خَرّجه مسلمٌ في الصَحيح برقم / 2247 ...

قال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الدُّنْيَا أَكْثَرُ وَلَا أَعْظَمُ خَيْرًا : مِنْ قَلْبِ الْمُؤْمِنِ ..
وَالشَّيْءُ الْحَسَنُ الْمَحْمُودُ : يُوصَفُ بِالْكَرْمِ ..
قَالَ تَعَالَى : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا إلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴾ ..
قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ / مِنْ كُلِّ جِنْسٍ حَسَنٍ. ..
وَقَالَ الزَّجَّاجُ /الزَّوْجُ النَّوْعُ وَالْكَرِيمُ الْمَحْمُودُ ..
وَقَالَ غَيْرُهُمَا : ﴿ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ ﴾ ..
صِنْفٌ وَضَرْبٌ : ﴿ كَرِيمٌ ﴾ حَسَنٌ مِنْ النَّبَاتِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ ..
يُقَالُ نَخْلَةٌ كَرِيمَةٌ : إذَا طَابَ حَمْلُهَا ..
و نَاقَةٌ كَرِيمَةٌ : إذَا كَثُرَ لَبَنُهَا . ..
🥀 أْنْظره / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 16 وَرَقَة / 294 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وفي المَجْمُوع لشَيخ الإِسْلام إبن تَيْمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَعَنْ الشَّعْبِيّ / النَّاسُ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ ؛ فَمَنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ : فَهُوَ كَرِيمٌ ..
وَمَنْ دَخَلَ النَّارَ : فَهُوَ لَئِيم ..
وَالْقُرْآنُ قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ النَّاسَ فِيهِمْ : كَرِيمٌ ؛ عَلَى اللَّهِ يُكْرِمُهُ ..
وَفِيهِمْ : مَنْ يُهِينُهُ ..
قَالَ تَعَالَى : ﴿ إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ ..
وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ ..
وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ / وَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ؛ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ . ..
وَكَرَائِمُ الْأَمْوَال : الَّتِي تَكْرُمُ عَلَى أَصْحَابِهَا لِحَاجَتِهِمْ إلَيْهَا ؛ وَانْتِفَاعِهِمْ بِهَا مِنْ الْأَنْعَامِ وَغَيْرِهَا ..
وَهُوَ سُبْحَانَهُ أَخْبَرَ أَنَّهُ : الْأَكْرَمُ بِصِيغَةِ التَّفْضِيلِ وَالتَّعْرِيفِ لَهَا ..
فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ : الْأَكْرَمُ وَحْدَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ وَرَبُّك أَكْرَمُ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى الْحَصْرِ ..
وَقَوْلُهُ : ﴿ الْأَكْرَمُ ﴾ : يَدُلُّ عَلَى الْحَصْرِ ..
وَلَمْ يَقُلْ الْأَكْرَمُ مِنْ كَذَا ؛ بَلْ أَطْلَقَ الِإسْمَ لِيُبَيِّنَ أَنَّهُ الْأَكْرَمُ مُطْلَقًا غَيْرَ مُقَيَّدٍ ..
فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ مُتَّصِفٌ بِغَايَةِ الْكَرَمِ : الَّذِي لَا شَيْءَ فَوْقَهُ وَلَا نَقْصَ فِيهِ . ..
🥀 أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 16 وَرَقَة / 295 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
والقاضي الإمام محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربيّ المعافريّ الاشبيليّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله تعالى في قَوله /
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ﴾ ..
قال / هَذَا يُبَيِّنُ وَجْهَ الْعَدَاوَةِ ..
فَإِنَّ الْعَدُوَّ : لَمْ يَكُنْ عَدُوًّا لِذَاتِهِ ؛ وَإِنَّمَا كَانَ عَدُوًّا لِفِعْلِهِ ..
فَإِذَا فَعَلَ الزَّوْجُ وَالْوَلَدُ فِعْلَ الْعَدُوِّ : كَانَ عَدُوًّا ..
وَلَا فِعْلَ : أَقْبَحَ مِنْ الْحَيْلُولَةِ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الطَّاعَةِ . ..
🥀 أنْظُرهُ / أحْكَام القُرآن ج 04 وَرَقَة / 264 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
عن بِلَالَ إبْنَ سَعْدٍ عليهِ رَحَمَات الله ( هو من التابعين ) أنه كان يَقُولُ فِي دُعَائِهِ /اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ : زَيْغِ الْقُلُوبِ ..
وَمِنْ : تَبِعَاتِ الذُّنُوبِ ..
وَمِنْ : مُرْدِيَاتِ الْأَعْمَالِ ..
وَمُضِلَّاتِ : الْفِتَنِ . ..
رواه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ج 05 ورقة / 229 ..
والخولانيّ في تاريخ داريا ورقة / 77 ..
والبيهقي الحافظ البيهقيّ في الشعب ج 01 ورقة / 507 رقم الحديث / 862 .. والحافظ إبن عساكر في تاريخ دمشق ج 10 ورقة / 499 وإسناده صحيح ... 🌾🌾🌾
 
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