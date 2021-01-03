من درر السلف....الحلقة رقم 209

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 12,805
- النقاط
- 1,151
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
الحَمْدُ لله ...
ومن الدرر الحِسَان والفوائد ...
منها ...
عن أبي هُريرَة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال /
لا يَقُولَنَّ أحَدُكُمُ : الكَرْمُ ؛ فإنَّما الكَرْمُ قَلْبُ المُؤْمِنِ . ..
خَرّجه مسلمٌ في الصَحيح برقم / 2247 ...
قال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الدُّنْيَا أَكْثَرُ وَلَا أَعْظَمُ خَيْرًا : مِنْ قَلْبِ الْمُؤْمِنِ ..
وَالشَّيْءُ الْحَسَنُ الْمَحْمُودُ : يُوصَفُ بِالْكَرْمِ ..
قَالَ تَعَالَى : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا إلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴾ ..
قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ / مِنْ كُلِّ جِنْسٍ حَسَنٍ. ..
وَقَالَ الزَّجَّاجُ /الزَّوْجُ النَّوْعُ وَالْكَرِيمُ الْمَحْمُودُ ..
وَقَالَ غَيْرُهُمَا : ﴿ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ ﴾ ..
صِنْفٌ وَضَرْبٌ : ﴿ كَرِيمٌ ﴾ حَسَنٌ مِنْ النَّبَاتِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ ..
يُقَالُ نَخْلَةٌ كَرِيمَةٌ : إذَا طَابَ حَمْلُهَا ..
و نَاقَةٌ كَرِيمَةٌ : إذَا كَثُرَ لَبَنُهَا . ..
أْنْظره / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 16 وَرَقَة / 294 ...
ومنها ...
وفي المَجْمُوع لشَيخ الإِسْلام إبن تَيْمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَعَنْ الشَّعْبِيّ / النَّاسُ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ ؛ فَمَنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ : فَهُوَ كَرِيمٌ ..
وَمَنْ دَخَلَ النَّارَ : فَهُوَ لَئِيم ..
وَالْقُرْآنُ قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ النَّاسَ فِيهِمْ : كَرِيمٌ ؛ عَلَى اللَّهِ يُكْرِمُهُ ..
وَفِيهِمْ : مَنْ يُهِينُهُ ..
قَالَ تَعَالَى : ﴿ إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ ..
وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ ..
وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ / وَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ؛ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ . ..
وَكَرَائِمُ الْأَمْوَال : الَّتِي تَكْرُمُ عَلَى أَصْحَابِهَا لِحَاجَتِهِمْ إلَيْهَا ؛ وَانْتِفَاعِهِمْ بِهَا مِنْ الْأَنْعَامِ وَغَيْرِهَا ..
وَهُوَ سُبْحَانَهُ أَخْبَرَ أَنَّهُ : الْأَكْرَمُ بِصِيغَةِ التَّفْضِيلِ وَالتَّعْرِيفِ لَهَا ..
فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ : الْأَكْرَمُ وَحْدَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ وَرَبُّك أَكْرَمُ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى الْحَصْرِ ..
وَقَوْلُهُ : ﴿ الْأَكْرَمُ ﴾ : يَدُلُّ عَلَى الْحَصْرِ ..
وَلَمْ يَقُلْ الْأَكْرَمُ مِنْ كَذَا ؛ بَلْ أَطْلَقَ الِإسْمَ لِيُبَيِّنَ أَنَّهُ الْأَكْرَمُ مُطْلَقًا غَيْرَ مُقَيَّدٍ ..
فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ مُتَّصِفٌ بِغَايَةِ الْكَرَمِ : الَّذِي لَا شَيْءَ فَوْقَهُ وَلَا نَقْصَ فِيهِ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 16 وَرَقَة / 295 ...
ومنها ...
والقاضي الإمام محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربيّ المعافريّ الاشبيليّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله تعالى في قَوله /
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ﴾ ..
قال / هَذَا يُبَيِّنُ وَجْهَ الْعَدَاوَةِ ..
فَإِنَّ الْعَدُوَّ : لَمْ يَكُنْ عَدُوًّا لِذَاتِهِ ؛ وَإِنَّمَا كَانَ عَدُوًّا لِفِعْلِهِ ..
فَإِذَا فَعَلَ الزَّوْجُ وَالْوَلَدُ فِعْلَ الْعَدُوِّ : كَانَ عَدُوًّا ..
وَلَا فِعْلَ : أَقْبَحَ مِنْ الْحَيْلُولَةِ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الطَّاعَةِ . ..
أنْظُرهُ / أحْكَام القُرآن ج 04 وَرَقَة / 264 ...
ومنها ...
عن بِلَالَ إبْنَ سَعْدٍ عليهِ رَحَمَات الله ( هو من التابعين ) أنه كان يَقُولُ فِي دُعَائِهِ /اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ : زَيْغِ الْقُلُوبِ ..
وَمِنْ : تَبِعَاتِ الذُّنُوبِ ..
وَمِنْ : مُرْدِيَاتِ الْأَعْمَالِ ..
وَمُضِلَّاتِ : الْفِتَنِ . ..
رواه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ج 05 ورقة / 229 ..
والخولانيّ في تاريخ داريا ورقة / 77 ..
والبيهقي الحافظ البيهقيّ في الشعب ج 01 ورقة / 507 رقم الحديث / 862 .. والحافظ إبن عساكر في تاريخ دمشق ج 10 ورقة / 499 وإسناده صحيح ...
ومن الدرر الحِسَان والفوائد ...
منها ...
عن أبي هُريرَة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال /
لا يَقُولَنَّ أحَدُكُمُ : الكَرْمُ ؛ فإنَّما الكَرْمُ قَلْبُ المُؤْمِنِ . ..
خَرّجه مسلمٌ في الصَحيح برقم / 2247 ...
قال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الدُّنْيَا أَكْثَرُ وَلَا أَعْظَمُ خَيْرًا : مِنْ قَلْبِ الْمُؤْمِنِ ..
وَالشَّيْءُ الْحَسَنُ الْمَحْمُودُ : يُوصَفُ بِالْكَرْمِ ..
قَالَ تَعَالَى : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا إلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴾ ..
قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ / مِنْ كُلِّ جِنْسٍ حَسَنٍ. ..
وَقَالَ الزَّجَّاجُ /الزَّوْجُ النَّوْعُ وَالْكَرِيمُ الْمَحْمُودُ ..
وَقَالَ غَيْرُهُمَا : ﴿ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ ﴾ ..
صِنْفٌ وَضَرْبٌ : ﴿ كَرِيمٌ ﴾ حَسَنٌ مِنْ النَّبَاتِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ ..
يُقَالُ نَخْلَةٌ كَرِيمَةٌ : إذَا طَابَ حَمْلُهَا ..
و نَاقَةٌ كَرِيمَةٌ : إذَا كَثُرَ لَبَنُهَا . ..
أْنْظره / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 16 وَرَقَة / 294 ...
ومنها ...
وفي المَجْمُوع لشَيخ الإِسْلام إبن تَيْمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَعَنْ الشَّعْبِيّ / النَّاسُ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ ؛ فَمَنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ : فَهُوَ كَرِيمٌ ..
وَمَنْ دَخَلَ النَّارَ : فَهُوَ لَئِيم ..
وَالْقُرْآنُ قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ النَّاسَ فِيهِمْ : كَرِيمٌ ؛ عَلَى اللَّهِ يُكْرِمُهُ ..
وَفِيهِمْ : مَنْ يُهِينُهُ ..
قَالَ تَعَالَى : ﴿ إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ ..
وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ ..
وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ / وَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ؛ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ . ..
وَكَرَائِمُ الْأَمْوَال : الَّتِي تَكْرُمُ عَلَى أَصْحَابِهَا لِحَاجَتِهِمْ إلَيْهَا ؛ وَانْتِفَاعِهِمْ بِهَا مِنْ الْأَنْعَامِ وَغَيْرِهَا ..
وَهُوَ سُبْحَانَهُ أَخْبَرَ أَنَّهُ : الْأَكْرَمُ بِصِيغَةِ التَّفْضِيلِ وَالتَّعْرِيفِ لَهَا ..
فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ : الْأَكْرَمُ وَحْدَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ وَرَبُّك أَكْرَمُ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى الْحَصْرِ ..
وَقَوْلُهُ : ﴿ الْأَكْرَمُ ﴾ : يَدُلُّ عَلَى الْحَصْرِ ..
وَلَمْ يَقُلْ الْأَكْرَمُ مِنْ كَذَا ؛ بَلْ أَطْلَقَ الِإسْمَ لِيُبَيِّنَ أَنَّهُ الْأَكْرَمُ مُطْلَقًا غَيْرَ مُقَيَّدٍ ..
فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ مُتَّصِفٌ بِغَايَةِ الْكَرَمِ : الَّذِي لَا شَيْءَ فَوْقَهُ وَلَا نَقْصَ فِيهِ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 16 وَرَقَة / 295 ...
ومنها ...
والقاضي الإمام محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربيّ المعافريّ الاشبيليّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله تعالى في قَوله /
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ﴾ ..
قال / هَذَا يُبَيِّنُ وَجْهَ الْعَدَاوَةِ ..
فَإِنَّ الْعَدُوَّ : لَمْ يَكُنْ عَدُوًّا لِذَاتِهِ ؛ وَإِنَّمَا كَانَ عَدُوًّا لِفِعْلِهِ ..
فَإِذَا فَعَلَ الزَّوْجُ وَالْوَلَدُ فِعْلَ الْعَدُوِّ : كَانَ عَدُوًّا ..
وَلَا فِعْلَ : أَقْبَحَ مِنْ الْحَيْلُولَةِ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الطَّاعَةِ . ..
أنْظُرهُ / أحْكَام القُرآن ج 04 وَرَقَة / 264 ...
ومنها ...
عن بِلَالَ إبْنَ سَعْدٍ عليهِ رَحَمَات الله ( هو من التابعين ) أنه كان يَقُولُ فِي دُعَائِهِ /اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ : زَيْغِ الْقُلُوبِ ..
وَمِنْ : تَبِعَاتِ الذُّنُوبِ ..
وَمِنْ : مُرْدِيَاتِ الْأَعْمَالِ ..
وَمُضِلَّاتِ : الْفِتَنِ . ..
رواه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ج 05 ورقة / 229 ..
والخولانيّ في تاريخ داريا ورقة / 77 ..
والبيهقي الحافظ البيهقيّ في الشعب ج 01 ورقة / 507 رقم الحديث / 862 .. والحافظ إبن عساكر في تاريخ دمشق ج 10 ورقة / 499 وإسناده صحيح ...