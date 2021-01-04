من درر السلف...الحلقة رقم 210

الحَمْدُ لله ...ومن الدرر الحِسَان والفوائد ...منها ...قال الإمام القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربيّ المعافري الاشبيليّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله عليهِ /وَفِي صَحِيحِ الْحَدِيثِ .. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ ..تَعِسَ عَبْدُ : الدِّرْهَمِ ..تَعِسَ عَبْدُ : الْخَمِيصَةِ ..تَعِسَ عَبْدُ : الْقَطِيفَةِ ..تَعِسَ : فَانْتَكَسَ ..وَإِذَا شِيكَ : فَلَا انْتَفَشَ . ..قال / وَلَا دَنَاءَةَ أَعْظَمَ مِنْ عِبَادَةِ : الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ ..وَلَا هِمَّةَ أَخَسَّ مِنْ هِمَّةٍ :،تَرْتَفِعُ بِثَوْبٍ جَدِيدٍ . ..أنْظُرهُ / أحْكَام القُرآن ج 04 ورقة / 264 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /الْإِنْسَانُ دَائِمًا يَذْكُرُ فِي الصَّلَاةِ : مَا لَا يَذْكُرُهُ خَارِجَ الصَّلَاةِ ..وَمِنْ ذَلِكَ مَا يَكُونُ : مِنْ الشَّيْطَان ..كَمَا يُذْكَرُ / أَنَّ بَعْضَ السَّلَفِ ذَكَرَ لَهُ رَجُلٌ أَنَّهُ دَفَنَ مَالًا وَقَدْ نَسِيَ مَوْضِعَهُ فَقَالَ : قُمْ فَصَلِّ !!!فَقَامَ فَصَلَّى فَذَكَرَهُ ..فَقِيلَ لَهُ : مِنْ أَيْنَ عَلِمْت ذَلِكَ ؟؟؟قَالَ : عَلِمْت أَنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَدَعُهُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يُذَكِّرَهُ بِمَا يُشْغِلُهُ ؛ وَلَا أَهَمَّ عِنْدَهُ مِنْ ذِكْرِ مَوْضِعِ الدَّفْنِ ..لَكِنَّ الْعَبْدَ الْكَيِّسَ : يَجْتَهِدُ فِي كَمَالِ الْحُضُورِ مَعَ كَمَالِ فِعْلِ بَقِيَّةِ الْمَأْمُورِ ..وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ . ..أنْظُرهُ / الفَتَاوَى الكُبرى ج 02 وَرَقَة / 225 ...ومنها ...( مَسْأَلَةٌ الْمُصَلِّي إذَا أَحْدَثَ قَبْلَ السَّلَامِ )/مَسْأَلَةٌ /فِيمَا إذَا أَحْدَثَ الْمُصَلِّي قَبْلَ السَّلَامِ ؟؟؟قال شيخُ الإِسْلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى /إذَا أَحْدَثَ الْمُصَلِّي قَبْلَ السَّلَامِ : بَطَلَتْ ؛ مَكْتُوبَةً كَانَتْ ؛ أَوْ غَيْرَ مَكْتُوبَةٍ . ..أنظرهُ / الفَتَاوَى الكبرى ج 02 وَرَقَة / 226 ...ومنها ...( مَسْأَلَةٌ الضَّحِكُ فِي الصَّلَاةِ ) /مَسْأَلَةٌ /فِي رَجُلٍ ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ : فَهَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ أَمْ لَا ؟؟؟قال شيخُ الإِسْلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى /أَمَّا التَّبَسُّمُ : فَلَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ ..وَأَمَّا إذَا قَهْقَهَ فِي الصَّلَاةِ : فَإِنَّهَا تَبْطُلُ ..وَلَا يُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ : كَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ..لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ : أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي أَقْوَى الْوَجْهَيْنِ لِكَوْنِهِ أَذْنَبَ ذَنْبًا ..وَلِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ ..فَإِنَّ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ : يُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ ..وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ..أنظرهُ / الفَتَاوَى الكبرى ج 02 وَرَقَة / 226 - 227 ...ومنها ...وقال أيضاً /وَالْمَطْلُوبُ مِنْ الْقُرْآنِ : هُوَ فَهْمُ مَعَانِيهِ ..وَالْعَمَلُ : بِهِ ..فَإِنْ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ هِمَّةَ حَافِظِهِ : لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ . ..أنظره / فتَاوى الكُبرى ج 02 وَرَقَة / 235 ...