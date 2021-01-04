من درر السلف...الحلقة رقم 210

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الدرر الحِسَان والفوائد ...

🥀🥀 منها ...
قال الإمام القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربيّ المعافري الاشبيليّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله عليهِ /
وَفِي صَحِيحِ الْحَدِيثِ .. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ ..
تَعِسَ عَبْدُ : الدِّرْهَمِ ..
تَعِسَ عَبْدُ : الْخَمِيصَةِ ..
تَعِسَ عَبْدُ : الْقَطِيفَةِ ..
تَعِسَ : فَانْتَكَسَ ..
وَإِذَا شِيكَ : فَلَا انْتَفَشَ . ..
قال / وَلَا دَنَاءَةَ أَعْظَمَ مِنْ عِبَادَةِ : الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ ..
وَلَا هِمَّةَ أَخَسَّ مِنْ هِمَّةٍ :،تَرْتَفِعُ بِثَوْبٍ جَدِيدٍ . ..
🥀 أنْظُرهُ / أحْكَام القُرآن ج 04 ورقة / 264 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الْإِنْسَانُ دَائِمًا يَذْكُرُ فِي الصَّلَاةِ : مَا لَا يَذْكُرُهُ خَارِجَ الصَّلَاةِ ..
وَمِنْ ذَلِكَ مَا يَكُونُ : مِنْ الشَّيْطَان ..
كَمَا يُذْكَرُ / أَنَّ بَعْضَ السَّلَفِ ذَكَرَ لَهُ رَجُلٌ أَنَّهُ دَفَنَ مَالًا وَقَدْ نَسِيَ مَوْضِعَهُ فَقَالَ : قُمْ فَصَلِّ !!!
فَقَامَ فَصَلَّى فَذَكَرَهُ ..
فَقِيلَ لَهُ : مِنْ أَيْنَ عَلِمْت ذَلِكَ ؟؟؟
قَالَ : عَلِمْت أَنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَدَعُهُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يُذَكِّرَهُ بِمَا يُشْغِلُهُ ؛ وَلَا أَهَمَّ عِنْدَهُ مِنْ ذِكْرِ مَوْضِعِ الدَّفْنِ ..
لَكِنَّ الْعَبْدَ الْكَيِّسَ : يَجْتَهِدُ فِي كَمَالِ الْحُضُورِ مَعَ كَمَالِ فِعْلِ بَقِيَّةِ الْمَأْمُورِ ..
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ . ..
🥀 أنْظُرهُ / الفَتَاوَى الكُبرى ج 02 وَرَقَة / 225 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
( مَسْأَلَةٌ الْمُصَلِّي إذَا أَحْدَثَ قَبْلَ السَّلَامِ )/
مَسْأَلَةٌ /
فِيمَا إذَا أَحْدَثَ الْمُصَلِّي قَبْلَ السَّلَامِ ؟؟؟
قال شيخُ الإِسْلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى /
إذَا أَحْدَثَ الْمُصَلِّي قَبْلَ السَّلَامِ : بَطَلَتْ ؛ مَكْتُوبَةً كَانَتْ ؛ أَوْ غَيْرَ مَكْتُوبَةٍ . ..
🥀 أنظرهُ / الفَتَاوَى الكبرى ج 02 وَرَقَة / 226 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
( مَسْأَلَةٌ الضَّحِكُ فِي الصَّلَاةِ ) /
مَسْأَلَةٌ /
فِي رَجُلٍ ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ : فَهَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ أَمْ لَا ؟؟؟
قال شيخُ الإِسْلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى /
أَمَّا التَّبَسُّمُ : فَلَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ ..
وَأَمَّا إذَا قَهْقَهَ فِي الصَّلَاةِ : فَإِنَّهَا تَبْطُلُ ..
وَلَا يُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ : كَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ..
لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ : أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي أَقْوَى الْوَجْهَيْنِ لِكَوْنِهِ أَذْنَبَ ذَنْبًا ..
وَلِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ ..
فَإِنَّ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ : يُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ ..
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ..
🥀 أنظرهُ / الفَتَاوَى الكبرى ج 02 وَرَقَة / 226 - 227 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
وَالْمَطْلُوبُ مِنْ الْقُرْآنِ : هُوَ فَهْمُ مَعَانِيهِ ..
وَالْعَمَلُ : بِهِ ..
فَإِنْ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ هِمَّةَ حَافِظِهِ : لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ . ..
🥀 أنظره / فتَاوى الكُبرى ج 02 وَرَقَة / 235 ... 🌾🌾🌾
 
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