من درر السلف...الحلقة رقم 210

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومن الدرر الحِسَان والفوائد ...
منها ...
قال الإمام القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربيّ المعافري الاشبيليّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله عليهِ /
وَفِي صَحِيحِ الْحَدِيثِ .. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ ..
تَعِسَ عَبْدُ : الدِّرْهَمِ ..
تَعِسَ عَبْدُ : الْخَمِيصَةِ ..
تَعِسَ عَبْدُ : الْقَطِيفَةِ ..
تَعِسَ : فَانْتَكَسَ ..
وَإِذَا شِيكَ : فَلَا انْتَفَشَ . ..
قال / وَلَا دَنَاءَةَ أَعْظَمَ مِنْ عِبَادَةِ : الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ ..
وَلَا هِمَّةَ أَخَسَّ مِنْ هِمَّةٍ :،تَرْتَفِعُ بِثَوْبٍ جَدِيدٍ . ..
أنْظُرهُ / أحْكَام القُرآن ج 04 ورقة / 264 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الْإِنْسَانُ دَائِمًا يَذْكُرُ فِي الصَّلَاةِ : مَا لَا يَذْكُرُهُ خَارِجَ الصَّلَاةِ ..
وَمِنْ ذَلِكَ مَا يَكُونُ : مِنْ الشَّيْطَان ..
كَمَا يُذْكَرُ / أَنَّ بَعْضَ السَّلَفِ ذَكَرَ لَهُ رَجُلٌ أَنَّهُ دَفَنَ مَالًا وَقَدْ نَسِيَ مَوْضِعَهُ فَقَالَ : قُمْ فَصَلِّ !!!
فَقَامَ فَصَلَّى فَذَكَرَهُ ..
فَقِيلَ لَهُ : مِنْ أَيْنَ عَلِمْت ذَلِكَ ؟؟؟
قَالَ : عَلِمْت أَنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَدَعُهُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يُذَكِّرَهُ بِمَا يُشْغِلُهُ ؛ وَلَا أَهَمَّ عِنْدَهُ مِنْ ذِكْرِ مَوْضِعِ الدَّفْنِ ..
لَكِنَّ الْعَبْدَ الْكَيِّسَ : يَجْتَهِدُ فِي كَمَالِ الْحُضُورِ مَعَ كَمَالِ فِعْلِ بَقِيَّةِ الْمَأْمُورِ ..
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ . ..
أنْظُرهُ / الفَتَاوَى الكُبرى ج 02 وَرَقَة / 225 ...
ومنها ...
( مَسْأَلَةٌ الْمُصَلِّي إذَا أَحْدَثَ قَبْلَ السَّلَامِ )/
مَسْأَلَةٌ /
فِيمَا إذَا أَحْدَثَ الْمُصَلِّي قَبْلَ السَّلَامِ ؟؟؟
قال شيخُ الإِسْلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى /
إذَا أَحْدَثَ الْمُصَلِّي قَبْلَ السَّلَامِ : بَطَلَتْ ؛ مَكْتُوبَةً كَانَتْ ؛ أَوْ غَيْرَ مَكْتُوبَةٍ . ..
أنظرهُ / الفَتَاوَى الكبرى ج 02 وَرَقَة / 226 ...
ومنها ...
( مَسْأَلَةٌ الضَّحِكُ فِي الصَّلَاةِ ) /
مَسْأَلَةٌ /
فِي رَجُلٍ ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ : فَهَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ أَمْ لَا ؟؟؟
قال شيخُ الإِسْلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى /
أَمَّا التَّبَسُّمُ : فَلَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ ..
وَأَمَّا إذَا قَهْقَهَ فِي الصَّلَاةِ : فَإِنَّهَا تَبْطُلُ ..
وَلَا يُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ : كَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ..
لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ : أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي أَقْوَى الْوَجْهَيْنِ لِكَوْنِهِ أَذْنَبَ ذَنْبًا ..
وَلِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ ..
فَإِنَّ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ : يُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ ..
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ..
أنظرهُ / الفَتَاوَى الكبرى ج 02 وَرَقَة / 226 - 227 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وَالْمَطْلُوبُ مِنْ الْقُرْآنِ : هُوَ فَهْمُ مَعَانِيهِ ..
وَالْعَمَلُ : بِهِ ..
فَإِنْ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ هِمَّةَ حَافِظِهِ : لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ . ..
أنظره / فتَاوى الكُبرى ج 02 وَرَقَة / 235 ...
ومن الدرر الحِسَان والفوائد ...
منها ...
قال الإمام القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربيّ المعافري الاشبيليّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله عليهِ /
وَفِي صَحِيحِ الْحَدِيثِ .. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ ..
تَعِسَ عَبْدُ : الدِّرْهَمِ ..
تَعِسَ عَبْدُ : الْخَمِيصَةِ ..
تَعِسَ عَبْدُ : الْقَطِيفَةِ ..
تَعِسَ : فَانْتَكَسَ ..
وَإِذَا شِيكَ : فَلَا انْتَفَشَ . ..
قال / وَلَا دَنَاءَةَ أَعْظَمَ مِنْ عِبَادَةِ : الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ ..
وَلَا هِمَّةَ أَخَسَّ مِنْ هِمَّةٍ :،تَرْتَفِعُ بِثَوْبٍ جَدِيدٍ . ..
أنْظُرهُ / أحْكَام القُرآن ج 04 ورقة / 264 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الْإِنْسَانُ دَائِمًا يَذْكُرُ فِي الصَّلَاةِ : مَا لَا يَذْكُرُهُ خَارِجَ الصَّلَاةِ ..
وَمِنْ ذَلِكَ مَا يَكُونُ : مِنْ الشَّيْطَان ..
كَمَا يُذْكَرُ / أَنَّ بَعْضَ السَّلَفِ ذَكَرَ لَهُ رَجُلٌ أَنَّهُ دَفَنَ مَالًا وَقَدْ نَسِيَ مَوْضِعَهُ فَقَالَ : قُمْ فَصَلِّ !!!
فَقَامَ فَصَلَّى فَذَكَرَهُ ..
فَقِيلَ لَهُ : مِنْ أَيْنَ عَلِمْت ذَلِكَ ؟؟؟
قَالَ : عَلِمْت أَنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَدَعُهُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يُذَكِّرَهُ بِمَا يُشْغِلُهُ ؛ وَلَا أَهَمَّ عِنْدَهُ مِنْ ذِكْرِ مَوْضِعِ الدَّفْنِ ..
لَكِنَّ الْعَبْدَ الْكَيِّسَ : يَجْتَهِدُ فِي كَمَالِ الْحُضُورِ مَعَ كَمَالِ فِعْلِ بَقِيَّةِ الْمَأْمُورِ ..
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ . ..
أنْظُرهُ / الفَتَاوَى الكُبرى ج 02 وَرَقَة / 225 ...
ومنها ...
( مَسْأَلَةٌ الْمُصَلِّي إذَا أَحْدَثَ قَبْلَ السَّلَامِ )/
مَسْأَلَةٌ /
فِيمَا إذَا أَحْدَثَ الْمُصَلِّي قَبْلَ السَّلَامِ ؟؟؟
قال شيخُ الإِسْلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى /
إذَا أَحْدَثَ الْمُصَلِّي قَبْلَ السَّلَامِ : بَطَلَتْ ؛ مَكْتُوبَةً كَانَتْ ؛ أَوْ غَيْرَ مَكْتُوبَةٍ . ..
أنظرهُ / الفَتَاوَى الكبرى ج 02 وَرَقَة / 226 ...
ومنها ...
( مَسْأَلَةٌ الضَّحِكُ فِي الصَّلَاةِ ) /
مَسْأَلَةٌ /
فِي رَجُلٍ ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ : فَهَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ أَمْ لَا ؟؟؟
قال شيخُ الإِسْلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى /
أَمَّا التَّبَسُّمُ : فَلَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ ..
وَأَمَّا إذَا قَهْقَهَ فِي الصَّلَاةِ : فَإِنَّهَا تَبْطُلُ ..
وَلَا يُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ : كَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ..
لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ : أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي أَقْوَى الْوَجْهَيْنِ لِكَوْنِهِ أَذْنَبَ ذَنْبًا ..
وَلِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ ..
فَإِنَّ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ : يُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ ..
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ..
أنظرهُ / الفَتَاوَى الكبرى ج 02 وَرَقَة / 226 - 227 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وَالْمَطْلُوبُ مِنْ الْقُرْآنِ : هُوَ فَهْمُ مَعَانِيهِ ..
وَالْعَمَلُ : بِهِ ..
فَإِنْ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ هِمَّةَ حَافِظِهِ : لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ . ..
أنظره / فتَاوى الكُبرى ج 02 وَرَقَة / 235 ...