هل يمكن علاج ارتشاح العين دون تدخل الطبيب؟

العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة بارتشاح العين

مرض السكر، فهو العامل الرئيسي وراء الإصابة بارتشاح الشبكية، حيث يتسبب هذا المرض في ضعف الأوعية الدموية، كما يؤدي إلى تمددها في شبكية العين، وهو ما يزيد من احتمالية تسرب السوائل في شبكية العين.

التهابات العين المختلفة.

تلقي صدمة مباشرة في العين.

طرق علاج ارتشاح العين

الحقن داخل العين لعلاج الشبكية.

استئصال الجسم الزجاجي.

هل من الممكن أن يُعالج ارتشاح العين من تلقاء نفسه؟