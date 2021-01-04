هل يمكن علاج ارتشاح العين دون تدخل الطبيب؟

اسلام جابر
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قد تتعرض شبكية العين في بعض الأحيان إلى ما يسمى بارتشاح الشبكية، أو ما يطلق عليه البعض: ارتشاح العين. وهو مرض يتسبب فقدان أجزاء من مجال الإبصار. وقد يتطور الأمر عند عدم علاج ارتشاح العين بالليزرأو بالطرق الأخرى إلى الفقدان الكامل للبصر، وغالبًا ما يكون هذا الفقدان غير قابل للعودة.
فما هي العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة بارتشاح العين؟ وما هي طرق علاج ارتشاح الشبكية؟ وما صحة القول بأنه من الممكن أن يُعالج ارتشاح العين من تلقاء نفسه؟
العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة بارتشاح العين
هناك العديد من العوامل التي تساهم في الإصابة بارتشاح الشبكية أو ارتشاح العين، ومن أهم هذه العوامل:
طرق علاج ارتشاح العين
يمكن علاج ارتشاح العين بالليزر في بعض الحالات، كما يمكن علاج الارتشاح بأحد الطرق الآتية:
هل من الممكن أن يُعالج ارتشاح العين من تلقاء نفسه؟
إن ارتشاح العين يتطلب إجراءًا وتدخلاً طبيًا ليتم علاجه، فحتى وإن كان يتم يُشفى من تلقاء نفسه.. فإن المريض لن يعرف ذلك إلا بمخاطرة شديدة، فإما أن يذهب بصره بالكلية، وإما أن يظل سليمًا.
فلا داعي لهذه المخاطرة، وعليه الذهاب إلى الطبيب لـ لعلاج ارتشاح العين بالليزر أو بالطرق العلاجية الأخرى.
فما هي العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة بارتشاح العين؟ وما هي طرق علاج ارتشاح الشبكية؟ وما صحة القول بأنه من الممكن أن يُعالج ارتشاح العين من تلقاء نفسه؟
العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة بارتشاح العين
هناك العديد من العوامل التي تساهم في الإصابة بارتشاح الشبكية أو ارتشاح العين، ومن أهم هذه العوامل:
- مرض السكر، فهو العامل الرئيسي وراء الإصابة بارتشاح الشبكية، حيث يتسبب هذا المرض في ضعف الأوعية الدموية، كما يؤدي إلى تمددها في شبكية العين، وهو ما يزيد من احتمالية تسرب السوائل في شبكية العين.
- التهابات العين المختلفة.
- تلقي صدمة مباشرة في العين.
طرق علاج ارتشاح العين
يمكن علاج ارتشاح العين بالليزر في بعض الحالات، كما يمكن علاج الارتشاح بأحد الطرق الآتية:
- الحقن داخل العين لعلاج الشبكية.
- استئصال الجسم الزجاجي.
هل من الممكن أن يُعالج ارتشاح العين من تلقاء نفسه؟
إن ارتشاح العين يتطلب إجراءًا وتدخلاً طبيًا ليتم علاجه، فحتى وإن كان يتم يُشفى من تلقاء نفسه.. فإن المريض لن يعرف ذلك إلا بمخاطرة شديدة، فإما أن يذهب بصره بالكلية، وإما أن يظل سليمًا.
فلا داعي لهذه المخاطرة، وعليه الذهاب إلى الطبيب لـ لعلاج ارتشاح العين بالليزر أو بالطرق العلاجية الأخرى.