من درر السلف....الحلقة رقم 211

الحَمْدُ لله ...ومن الدرر الحِسَان والفوائد ...منها ...وقال شيخ الإسلام إبن تيميّة عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى عليهِ /كَلَامُ اللَّهِ : لَا يُقَاسُ بِهِ كَلَامُ الْخَلْقِ ..فَإِنَّ فَضْلَ الْقُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ : كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ ..وَأَمَّا الْأَفْضَلُ فِي حَقِّ الشَّخْصِ : فَهُوَ بِحَسَبِ حَاجَتِهِ وَمَنْفَعَتِهِ ..فَإِنْ كَانَ يَحْفَظُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَى تَعَلُّمِ غَيْرِهِ : فَتَعَلُّمُهُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ أَفْضَلُ مِنْ تَكْرَارِ التِّلَاوَةِ الَّتِي لَا يَحْتَاجُ إلَى تَكْرَارِهَا ..وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ حَفِظَ مِنْ الْقُرْآنِ مَا يَكْفِيهِ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَى عِلْمٍ آخَرَ ..وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ قَدْ حَفِظَ الْقُرْآنَ أَوْ بَعْضَهُ وَهُوَ لَا يَفْهَمُ مَعَانِيه : فَتَعَلُّمُهُ لِمَا يَفْهَمُهُ مِنْ مَعَانِي الْقُرْآنِ أَفْضَلُ مِنْ تِلَاوَةِ مَا لَا يَفْهَمُ مَعَانِيَهُ ..وَأَمَّا مَنْ تَعَبَّدَ بِتِلَاوَةِ الْفِقْهِ : فَتَعَبُّدُهُ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ أَفْضَلُ ..وَتَدَبُّرُهُ لِمَعَانِي الْقُرْآنِ : أَفْضَلُ مِنْ تَدَبُّرِهِ لِكَلَامٍ لَا يَحْتَاجُ لِتَدَبُّرِهِ . ..أُنْظرهُ / الفَتَاوَى الكُبْرى ج 02 وَرَقَة / 235 ...ومنها ...وقال أيضاً في مسْألةٍ /إنْ كَانَ الْعَابِدُ يَعْبُدُ بِغَيْرِ عِلْمٍ : فَقَدْ يَكُونُ شَرًّا مِنْ الْعَالِمِ الْفَاسِقِ ..وَقَدْ يَكُونُ الْعَالِمُ الْفَاسِقُ : شَرًّا مِنْهُ ..وَإِنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ بِعِلْمٍ فَيُؤَدِّي الْوَاجِبَاتِ وَيَتْرُكُ الْمُحَرَّمَاتِ : فَهُوَ خَيْرٌ مِنْ الْفَاسِقِ ..إلَّا أَنْ يَكُونَ لِلْعَالِمِ الْفَاسِقِ : حَسَنَاتٌ تَفْضُلُ عَلَى سَيِّئَاتِهِ ؛ بِحَيْثُ يَفْضُلُ لَهُ مِنْهَا أَكْثَرُ مِنْ حَسَنَاتِ ذَلِكَ الْعَابِدِ . ..أنْظُرهُ / الفَتَاوَى الكُبرى ج 02 وَرَقَة / 236 ...ومنها ...عن مُجاهِدٍ الإمَامُ التَابعيّ الجَليل عَلَيه رَحَمَات الله قال /رأى ابنُ عبَّاسٍ رجُلًا فقال / إنَّ هذا لَيُحِبُّني ..قالوا / وما عِلْمُك ؟؟؟قال / إنِّي لَأُحِبُّه والأرواحُ جُنودٌ مُجَنَّدةٌ ؛ فما تَعارَفَ منها ائْتَلَفَ ؛ وما تَناكَرَ منها اختَلَفَ . ..أنْظُرهُ / روضةُ العقَلاء للحافظ إبن حِبّان وَرَقَة / 108 ...ومنها ...وقال الحافظ السُّلَميُّ النيسابوريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وَتَعْلَمُ أَنَّهُ قَلَّ مَا يَقَعُ بَيْنَ الْإِخْوَانِ مُخَالَفَةٌ إِلَّا بِسَبَبِ : الدُّنْيَا ..وأصلُ التَّآلُفِ : هو بُغضُ الدُّنيا والإعراضُ عنها ..فهي الَّتي توقِعُ : المُخالَفةَ بيْن الإخوان . ..أنْظُرهُ / أداب الصحبة ورقة / 78 ...ومنها ...وقال الإمام أبو حامد الغَزاليُّ عليه رَحَمَات الله تعالى /الأُلْفةُ ثمَرةُ : حُسنِ الخُلُق ..والتَّفرُّقُ ثمَرةُ : سوءِ الخُلُق ..فحُسنُ الخُلُقِ : يوجِبُ التَّحبُّبَ والتَّآلُفَ والتَّوافُق ..وسوءُ الخُلُقِ : يُثمِرُ التَّباغُضَ والتَّحاسُدَ والتَّناكُر . ..أنظره / إحياء علوم الدين ج 02 ورقة / 157 ...