من درر السلف....الحلقة رقم 211

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومن الدرر الحِسَان والفوائد ...
منها ...
وقال شيخ الإسلام إبن تيميّة عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى عليهِ /
كَلَامُ اللَّهِ : لَا يُقَاسُ بِهِ كَلَامُ الْخَلْقِ ..
فَإِنَّ فَضْلَ الْقُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ : كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ ..
وَأَمَّا الْأَفْضَلُ فِي حَقِّ الشَّخْصِ : فَهُوَ بِحَسَبِ حَاجَتِهِ وَمَنْفَعَتِهِ ..
فَإِنْ كَانَ يَحْفَظُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَى تَعَلُّمِ غَيْرِهِ : فَتَعَلُّمُهُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ أَفْضَلُ مِنْ تَكْرَارِ التِّلَاوَةِ الَّتِي لَا يَحْتَاجُ إلَى تَكْرَارِهَا ..
وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ حَفِظَ مِنْ الْقُرْآنِ مَا يَكْفِيهِ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَى عِلْمٍ آخَرَ ..
وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ قَدْ حَفِظَ الْقُرْآنَ أَوْ بَعْضَهُ وَهُوَ لَا يَفْهَمُ مَعَانِيه : فَتَعَلُّمُهُ لِمَا يَفْهَمُهُ مِنْ مَعَانِي الْقُرْآنِ أَفْضَلُ مِنْ تِلَاوَةِ مَا لَا يَفْهَمُ مَعَانِيَهُ ..
وَأَمَّا مَنْ تَعَبَّدَ بِتِلَاوَةِ الْفِقْهِ : فَتَعَبُّدُهُ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ أَفْضَلُ ..
وَتَدَبُّرُهُ لِمَعَانِي الْقُرْآنِ : أَفْضَلُ مِنْ تَدَبُّرِهِ لِكَلَامٍ لَا يَحْتَاجُ لِتَدَبُّرِهِ . ..
أُنْظرهُ / الفَتَاوَى الكُبْرى ج 02 وَرَقَة / 235 ...
ومنها ...
وقال أيضاً في مسْألةٍ /
إنْ كَانَ الْعَابِدُ يَعْبُدُ بِغَيْرِ عِلْمٍ : فَقَدْ يَكُونُ شَرًّا مِنْ الْعَالِمِ الْفَاسِقِ ..
وَقَدْ يَكُونُ الْعَالِمُ الْفَاسِقُ : شَرًّا مِنْهُ ..
وَإِنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ بِعِلْمٍ فَيُؤَدِّي الْوَاجِبَاتِ وَيَتْرُكُ الْمُحَرَّمَاتِ : فَهُوَ خَيْرٌ مِنْ الْفَاسِقِ ..
إلَّا أَنْ يَكُونَ لِلْعَالِمِ الْفَاسِقِ : حَسَنَاتٌ تَفْضُلُ عَلَى سَيِّئَاتِهِ ؛ بِحَيْثُ يَفْضُلُ لَهُ مِنْهَا أَكْثَرُ مِنْ حَسَنَاتِ ذَلِكَ الْعَابِدِ . ..
أنْظُرهُ / الفَتَاوَى الكُبرى ج 02 وَرَقَة / 236 ...
ومنها ...
عن مُجاهِدٍ الإمَامُ التَابعيّ الجَليل عَلَيه رَحَمَات الله قال /
رأى ابنُ عبَّاسٍ رجُلًا فقال / إنَّ هذا لَيُحِبُّني ..
قالوا / وما عِلْمُك ؟؟؟
قال / إنِّي لَأُحِبُّه والأرواحُ جُنودٌ مُجَنَّدةٌ ؛ فما تَعارَفَ منها ائْتَلَفَ ؛ وما تَناكَرَ منها اختَلَفَ . ..
أنْظُرهُ / روضةُ العقَلاء للحافظ إبن حِبّان وَرَقَة / 108 ...
ومنها ...
وقال الحافظ السُّلَميُّ النيسابوريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَتَعْلَمُ أَنَّهُ قَلَّ مَا يَقَعُ بَيْنَ الْإِخْوَانِ مُخَالَفَةٌ إِلَّا بِسَبَبِ : الدُّنْيَا ..
وأصلُ التَّآلُفِ : هو بُغضُ الدُّنيا والإعراضُ عنها ..
فهي الَّتي توقِعُ : المُخالَفةَ بيْن الإخوان . ..
أنْظُرهُ / أداب الصحبة ورقة / 78 ...
ومنها ...
وقال الإمام أبو حامد الغَزاليُّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
الأُلْفةُ ثمَرةُ : حُسنِ الخُلُق ..
والتَّفرُّقُ ثمَرةُ : سوءِ الخُلُق ..
فحُسنُ الخُلُقِ : يوجِبُ التَّحبُّبَ والتَّآلُفَ والتَّوافُق ..
وسوءُ الخُلُقِ : يُثمِرُ التَّباغُضَ والتَّحاسُدَ والتَّناكُر . ..
أنظره / إحياء علوم الدين ج 02 ورقة / 157 ...
ومن الدرر الحِسَان والفوائد ...
منها ...
وقال شيخ الإسلام إبن تيميّة عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى عليهِ /
كَلَامُ اللَّهِ : لَا يُقَاسُ بِهِ كَلَامُ الْخَلْقِ ..
فَإِنَّ فَضْلَ الْقُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ : كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ ..
وَأَمَّا الْأَفْضَلُ فِي حَقِّ الشَّخْصِ : فَهُوَ بِحَسَبِ حَاجَتِهِ وَمَنْفَعَتِهِ ..
فَإِنْ كَانَ يَحْفَظُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَى تَعَلُّمِ غَيْرِهِ : فَتَعَلُّمُهُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ أَفْضَلُ مِنْ تَكْرَارِ التِّلَاوَةِ الَّتِي لَا يَحْتَاجُ إلَى تَكْرَارِهَا ..
وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ حَفِظَ مِنْ الْقُرْآنِ مَا يَكْفِيهِ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَى عِلْمٍ آخَرَ ..
وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ قَدْ حَفِظَ الْقُرْآنَ أَوْ بَعْضَهُ وَهُوَ لَا يَفْهَمُ مَعَانِيه : فَتَعَلُّمُهُ لِمَا يَفْهَمُهُ مِنْ مَعَانِي الْقُرْآنِ أَفْضَلُ مِنْ تِلَاوَةِ مَا لَا يَفْهَمُ مَعَانِيَهُ ..
وَأَمَّا مَنْ تَعَبَّدَ بِتِلَاوَةِ الْفِقْهِ : فَتَعَبُّدُهُ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ أَفْضَلُ ..
وَتَدَبُّرُهُ لِمَعَانِي الْقُرْآنِ : أَفْضَلُ مِنْ تَدَبُّرِهِ لِكَلَامٍ لَا يَحْتَاجُ لِتَدَبُّرِهِ . ..
أُنْظرهُ / الفَتَاوَى الكُبْرى ج 02 وَرَقَة / 235 ...
ومنها ...
وقال أيضاً في مسْألةٍ /
إنْ كَانَ الْعَابِدُ يَعْبُدُ بِغَيْرِ عِلْمٍ : فَقَدْ يَكُونُ شَرًّا مِنْ الْعَالِمِ الْفَاسِقِ ..
وَقَدْ يَكُونُ الْعَالِمُ الْفَاسِقُ : شَرًّا مِنْهُ ..
وَإِنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ بِعِلْمٍ فَيُؤَدِّي الْوَاجِبَاتِ وَيَتْرُكُ الْمُحَرَّمَاتِ : فَهُوَ خَيْرٌ مِنْ الْفَاسِقِ ..
إلَّا أَنْ يَكُونَ لِلْعَالِمِ الْفَاسِقِ : حَسَنَاتٌ تَفْضُلُ عَلَى سَيِّئَاتِهِ ؛ بِحَيْثُ يَفْضُلُ لَهُ مِنْهَا أَكْثَرُ مِنْ حَسَنَاتِ ذَلِكَ الْعَابِدِ . ..
أنْظُرهُ / الفَتَاوَى الكُبرى ج 02 وَرَقَة / 236 ...
ومنها ...
عن مُجاهِدٍ الإمَامُ التَابعيّ الجَليل عَلَيه رَحَمَات الله قال /
رأى ابنُ عبَّاسٍ رجُلًا فقال / إنَّ هذا لَيُحِبُّني ..
قالوا / وما عِلْمُك ؟؟؟
قال / إنِّي لَأُحِبُّه والأرواحُ جُنودٌ مُجَنَّدةٌ ؛ فما تَعارَفَ منها ائْتَلَفَ ؛ وما تَناكَرَ منها اختَلَفَ . ..
أنْظُرهُ / روضةُ العقَلاء للحافظ إبن حِبّان وَرَقَة / 108 ...
ومنها ...
وقال الحافظ السُّلَميُّ النيسابوريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَتَعْلَمُ أَنَّهُ قَلَّ مَا يَقَعُ بَيْنَ الْإِخْوَانِ مُخَالَفَةٌ إِلَّا بِسَبَبِ : الدُّنْيَا ..
وأصلُ التَّآلُفِ : هو بُغضُ الدُّنيا والإعراضُ عنها ..
فهي الَّتي توقِعُ : المُخالَفةَ بيْن الإخوان . ..
أنْظُرهُ / أداب الصحبة ورقة / 78 ...
ومنها ...
وقال الإمام أبو حامد الغَزاليُّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
الأُلْفةُ ثمَرةُ : حُسنِ الخُلُق ..
والتَّفرُّقُ ثمَرةُ : سوءِ الخُلُق ..
فحُسنُ الخُلُقِ : يوجِبُ التَّحبُّبَ والتَّآلُفَ والتَّوافُق ..
وسوءُ الخُلُقِ : يُثمِرُ التَّباغُضَ والتَّحاسُدَ والتَّناكُر . ..
أنظره / إحياء علوم الدين ج 02 ورقة / 157 ...