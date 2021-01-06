فهرس التميز ركن الديكور والعناية المنزلية لسنة 2021

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بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد ​

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اعضاء وعضوات منتدى اللمة الجزائرية ​

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هاهي السنة الجديدة ونحن نقارب على ابداعاتكم المميزة ​

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ككل شخص محب للفن والديكور والتقديم، والتدبير المنزلي ​

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هاهو القسم يفتح لكم صفحة اخرى، من كتاب الابداع بهاذ الركن المميز ​

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ابدعوا اذا وتميزوا ​

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شروط أخذ الختم ​

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اولا: ان يكون حصري ​

ثانيا: أن يكون مصور وبالمراحل ​

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*شروط يمكن أن تتوفر لديكم لسهولتها ​

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وتكلل مشاركاتكم بالوسام المميز ​

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الفهرس القديم تجدونه هنا : ​

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