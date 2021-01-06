فهرس التميز ركن الديكور والعناية المنزلية لسنة 2021

Yasmina zahra
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 7,408
- النقاط
- 2,801
- محل الإقامة
- من عآلمي
- الجنس
- أنثى
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد
اعضاء وعضوات منتدى اللمة الجزائرية
هاهي السنة الجديدة ونحن نقارب على ابداعاتكم المميزة
ككل شخص محب للفن والديكور والتقديم، والتدبير المنزلي
هاهو القسم يفتح لكم صفحة اخرى، من كتاب الابداع بهاذ الركن المميز
ابدعوا اذا وتميزوا
شروط أخذ الختم
اولا: ان يكون حصري
ثانيا: أن يكون مصور وبالمراحل
*شروط يمكن أن تتوفر لديكم لسهولتها
وتكلل مشاركاتكم بالوسام المميز
الفهرس القديم تجدونه هنا :