من درر السلف....الحلقة رقم 212

الحَمْدُ لله ...ومن الدرر الحسان والفوائد العظام ...منها ...رَوَى أبو عبدَ الرحمنِ السُلميّ النيسَابُوريّ الحَافظ بسنده إلى أبي داود الطيالسيّ عليهم رَحَمَات الله تعالى عليهم /عنْ عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ /النَّاسُ رَجُلَان : مُؤْمِنٌ فَلَا تُؤْذِهِ ..وَجَاهِلٌ : فَلَا تُجَاهِلْهُ ..أَحِبَّ لِغَيْرِكَ : مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ ..وَمِنْ آدَابِهَا / أَنْ تَطْلُبَ مِنْ إِخْوَانِكَ : حُسْنَ الْعِشْرَةِ حَسَبَ مَا تَعَاشَرْتُمْ بِهِ . ..( وهذا سندٌ صحيح ) ..أنْظُرهُ / أداب الصحبة برقم / 38 ورقة / 56 - 57 ...ومنها ...وقال الإمام عبد الرؤوف المَنَاويّ عليه رَحَمَات الله تعالى /النَّزَاهَةُ : البُعْد عن السُّوء . ..أنظره / فيض القدير ج 03 ورقة / 269 ...ومنها ...وقال الإمام القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربيّ المعافريّ الاشبيليّ المالكيّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليهِ /فِي إحْكَامِ الصُّفُوفِ : جَمَالٌ لِلصَّلَاةِ ..وَحِكَايَةٌ : لِلْمَلَائِكَةًِ..وَهَيْئَةٌ : لِلْقِتَالِ ..وَمَنْفَعَةٌ فِي أَنْ تُحْمَلَ الصُّفُوفُ : عَلَى الْعَدُوِّ كَذَلِكَ ..وَأَمَّا الْخُرُوجُ مِنْ الصَّفِّ فَلَا يَكُونُ : إلَّا لِحَاجَةٍ تَعْرِضُ لِلْإِنْسَانِ ..أَوْ فِي رِسَالَةٍ : يُرْسِلُهَا الْإِمَامُ ..وَمَنْفَعَةٍ : تَظْهَرُ فِي الْمَقَامِ ..كَفُرْصَةٍ تُنْتَهَزُ : وَلَا خِلَافَ فِيهَا ..أَوْ بِتَظَاهُرٍ : عَلَى التَّبَرُّزِ لِلْمُبَارَزَةِ ..وَفِي الْخُرُوجِ عَنْ الصَّفِّ لِلْمُبَارَزَةِ خِلَافٌ عَلَى قَوْلَيْن !!!أَحَدُهُمَا /أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ : إرْهَابًا لِلْعَدُوِّ ..وَطَلَبًا : لِلشَّهَادَةِ ..وَتَحْرِيضًا : عَلَى الْقِتَالِ ..وَقَالَ أَصْحَابُنَا /لَا يَبْرُزُ أَحَدٌ طَالِبًا لِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ فِيهِ : رِيَاءً ..وَخُرُوجًا إلَى مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ : مِنْ تَمَنِّي لِقَاءِ الْعَدُوِّ ..وَإِنَّمَا تَكُونُ الْمُبَارَزَةُ : إذَا طَلَبَهَا الْكَافِرُ كَمَا كَانَتْ فِي حُرُوبِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ بَدْرٍ ..وَفِي غَزْوَةِ : خَيْبَرَ ..وَعَلَيْهِ : دَرَجَ السَّلَفُ.أنْظُرهُ / أحْكَام القُرآن ج 04 وَرَقَة / 243 - 244 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /مِنْ مَوَاطِنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ الدُّعَاءِ وَلَهُ ثَلَاثُ مَرَاتِبَ /إحْدَاهَا / أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ الدُّعَاءِ وَبَعْدَ حَمْدِ اللَّهِ ..الثَّانِيَةُ / أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ فِي أَوَّلِ الدُّعَاءِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ ..الثَّالِثَةُ / أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ وَيَجْعَلَ حَاجَتَهُ مُتَوَسِّطَةً بَيْنَهُمَا . ..أنظره / غذاء الألباب للعلاّمة الإمام السَفَّارينيّ عليه رَحَمَات الله ج 01 ورقة / 24 ...ومنها ...وَقَالَ موسَى بن أحمد بن موسَى بن سالم بن عيسَى بن سَالم الْحَجَّاوِيُّ المقدِسِيّ ثم الصالحيّ شرف الدين أبو النجَا /يُقَالُ مَثَلُ الْإِيمَانِ : كَمَثَلِ بَلْدَةٍ لَهَا خَمْسُ حُصُونٍ ..الْأَوَّلُ : مِنْ ذَهَبٍ ..وَالثَّانِي : مِنْ فِضَّةٍ ..وَالثَّالِثُ : مِنْ حَدِيدٍ ..وَالرَّابِعُ : مِنْ آجُرٍّ ..وَالْخَامِسُ : مِنْ لَبِنٍ ..فَمَا زَالَ أَهْلُ الْحِصْنِ مُتَعَاهِدِينَ : حِصْنَ اللَّبِنِ لَا يَطْمَعُ الْعَدُوُّ فِي الثَّانِي ..فَإِذَا أَهْمَلُوا ذَلِكَ : طَمِعُوا فِي الْحِصْنِ الثَّانِي ثُمَّ الثَّالِثِ حَتَّى تَخْرَبَ الْحُصُونُ كُلُّهَا ..فَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ : فِي خَمْسِ حُصُونٍ ..الْيَقِينُ ..ثُمَّ : الْإِخْلَاصُ ..ثُمَّ أَدَاءُ : الْفَرَائِضِ ..ثُمَّ : السُّنَنُ ..ثُمَّ حِفْظُ : الْآدَابِ ..فَمَا دَامَ يَحْفَظُ الْآدَابَ وَيَتَعَاهَدُهَا : فَالشَّيْطَانُ لَا يَطْمَعُ فِيهِ ..وَإِذَا تَرَكَ الْآدَابَ : طَمِعَ الشَّيْطَانُ فِي السُّنَنِ ..ثُمَّ : فِي الْفَرَائِضِ ..ثُمَّ : فِي الْإِخْلَاصِ ..ثُمَّ : فِي الْيَقِينِ . ..أنْظُرهُ / غذاء الألباب شرح منظومة الأداب للسَفَّارينيّ ج 01 ورقة / 37 ...