من درر السلف....الحلقة رقم 212

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الدرر الحسان والفوائد العظام ...

🥀🥀 منها ...
رَوَى أبو عبدَ الرحمنِ السُلميّ النيسَابُوريّ الحَافظ بسنده إلى أبي داود الطيالسيّ عليهم رَحَمَات الله تعالى عليهم /
عنْ عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ /
النَّاسُ رَجُلَان : مُؤْمِنٌ فَلَا تُؤْذِهِ ..
وَجَاهِلٌ : فَلَا تُجَاهِلْهُ ..
أَحِبَّ لِغَيْرِكَ : مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ ..
وَمِنْ آدَابِهَا / أَنْ تَطْلُبَ مِنْ إِخْوَانِكَ : حُسْنَ الْعِشْرَةِ حَسَبَ مَا تَعَاشَرْتُمْ بِهِ . ..
( وهذا سندٌ صحيح ) ..
🥀 أنْظُرهُ / أداب الصحبة برقم / 38 ورقة / 56 - 57 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الإمام عبد الرؤوف المَنَاويّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
النَّزَاهَةُ : البُعْد عن السُّوء . ..
🥀 أنظره / فيض القدير ج 03 ورقة / 269 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الإمام القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربيّ المعافريّ الاشبيليّ المالكيّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليهِ /
فِي إحْكَامِ الصُّفُوفِ : جَمَالٌ لِلصَّلَاةِ ..
وَحِكَايَةٌ : لِلْمَلَائِكَةًِ..
وَهَيْئَةٌ : لِلْقِتَالِ ..
وَمَنْفَعَةٌ فِي أَنْ تُحْمَلَ الصُّفُوفُ : عَلَى الْعَدُوِّ كَذَلِكَ ..
وَأَمَّا الْخُرُوجُ مِنْ الصَّفِّ فَلَا يَكُونُ : إلَّا لِحَاجَةٍ تَعْرِضُ لِلْإِنْسَانِ ..
أَوْ فِي رِسَالَةٍ : يُرْسِلُهَا الْإِمَامُ ..
وَمَنْفَعَةٍ : تَظْهَرُ فِي الْمَقَامِ ..
كَفُرْصَةٍ تُنْتَهَزُ : وَلَا خِلَافَ فِيهَا ..
أَوْ بِتَظَاهُرٍ : عَلَى التَّبَرُّزِ لِلْمُبَارَزَةِ ..
وَفِي الْخُرُوجِ عَنْ الصَّفِّ لِلْمُبَارَزَةِ خِلَافٌ عَلَى قَوْلَيْن !!!
أَحَدُهُمَا /
أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ : إرْهَابًا لِلْعَدُوِّ ..
وَطَلَبًا : لِلشَّهَادَةِ ..
وَتَحْرِيضًا : عَلَى الْقِتَالِ ..
وَقَالَ أَصْحَابُنَا /
لَا يَبْرُزُ أَحَدٌ طَالِبًا لِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ فِيهِ : رِيَاءً ..
وَخُرُوجًا إلَى مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ : مِنْ تَمَنِّي لِقَاءِ الْعَدُوِّ ..
وَإِنَّمَا تَكُونُ الْمُبَارَزَةُ : إذَا طَلَبَهَا الْكَافِرُ كَمَا كَانَتْ فِي حُرُوبِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ بَدْرٍ ..
وَفِي غَزْوَةِ : خَيْبَرَ ..
وَعَلَيْهِ : دَرَجَ السَّلَفُ.
🥀 أنْظُرهُ / أحْكَام القُرآن ج 04 وَرَقَة / 243 - 244 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
مِنْ مَوَاطِنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ الدُّعَاءِ وَلَهُ ثَلَاثُ مَرَاتِبَ /
إحْدَاهَا / أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ الدُّعَاءِ وَبَعْدَ حَمْدِ اللَّهِ ..
الثَّانِيَةُ / أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ فِي أَوَّلِ الدُّعَاءِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ ..
الثَّالِثَةُ / أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ وَيَجْعَلَ حَاجَتَهُ مُتَوَسِّطَةً بَيْنَهُمَا . ..
🥀 أنظره / غذاء الألباب للعلاّمة الإمام السَفَّارينيّ عليه رَحَمَات الله ج 01 ورقة / 24 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وَقَالَ موسَى بن أحمد بن موسَى بن سالم بن عيسَى بن سَالم الْحَجَّاوِيُّ المقدِسِيّ ثم الصالحيّ شرف الدين أبو النجَا /
يُقَالُ مَثَلُ الْإِيمَانِ : كَمَثَلِ بَلْدَةٍ لَهَا خَمْسُ حُصُونٍ ..
الْأَوَّلُ : مِنْ ذَهَبٍ ..
وَالثَّانِي : مِنْ فِضَّةٍ ..
وَالثَّالِثُ : مِنْ حَدِيدٍ ..
وَالرَّابِعُ : مِنْ آجُرٍّ ..
وَالْخَامِسُ : مِنْ لَبِنٍ ..
فَمَا زَالَ أَهْلُ الْحِصْنِ مُتَعَاهِدِينَ : حِصْنَ اللَّبِنِ لَا يَطْمَعُ الْعَدُوُّ فِي الثَّانِي ..
فَإِذَا أَهْمَلُوا ذَلِكَ : طَمِعُوا فِي الْحِصْنِ الثَّانِي ثُمَّ الثَّالِثِ حَتَّى تَخْرَبَ الْحُصُونُ كُلُّهَا ..
فَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ : فِي خَمْسِ حُصُونٍ ..
الْيَقِينُ ..
ثُمَّ : الْإِخْلَاصُ ..
ثُمَّ أَدَاءُ : الْفَرَائِضِ ..
ثُمَّ : السُّنَنُ ..
ثُمَّ حِفْظُ : الْآدَابِ ..
فَمَا دَامَ يَحْفَظُ الْآدَابَ وَيَتَعَاهَدُهَا : فَالشَّيْطَانُ لَا يَطْمَعُ فِيهِ ..
وَإِذَا تَرَكَ الْآدَابَ : طَمِعَ الشَّيْطَانُ فِي السُّنَنِ ..
ثُمَّ : فِي الْفَرَائِضِ ..
ثُمَّ : فِي الْإِخْلَاصِ ..
ثُمَّ : فِي الْيَقِينِ . ..
🥀 أنْظُرهُ / غذاء الألباب شرح منظومة الأداب للسَفَّارينيّ ج 01 ورقة / 37 ... 🌾🌾🌾
 
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