من درر السلف.....الحلقة رقم 213

الحمد لله ...الدرر السَنِية والدرر المرضية ...ومنها ...قال الحافظ جلال الدين السيوطيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /المكْر / ما يَقْصد فَاعله في بَاطِنه : خلاف ما يَقْتَضِيه ظَاهره . ..أنظره / معجم مقاليد العلوم ورقة / 207 ...ومنها ...وقال الجرجانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /المكر / هو إيصال المكْروهإلى الإنسان : مِن حيث لا يشعر . ..أنظره / التعريفات ورقة / 227 ...ومنها ...وقال الرَّاغب الأصفهانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /المكْر / صرف الغير عمَّا يقصده : بحيلة . ..أنظره / المفردات في غريب القرآن ورقة / 772 ...ومنها ...قال تعالى تبارك الرحمن /( وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ) ...قال العلاّمة عبد الرحمن إبن السِعديّ عليه رَحَمَات الله /( وَمَكَرُوا مَكْرًا ) ..دبَّروا أمرهم على قتل صالح وأهله على وجه الخُفْية - حتى مِن قومهم - خوفًا مِن أوليائه ..وَمَكَرْنَا مَكْرًا : بنصر نبيِّنا صالح - عليه السَّلام - وتيسير أمره وإهلاك قومه المكذِّبين وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ..فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ : هل حصل مقصودهم وأدركوا - بذلك المكْر - مطلوبهم ؟؟؟أم انتقض عليهم الأمر ؟؟؟ولهذا قال / ( أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ) ..أهلكناهم واستأصلنا شأفتهم ؛ فجاءتهم صيحة عذاب فأهلكوا عن آخرهم . ..أنظره / تيسير الكريم الرحمن ورقة / 606 ...ومنها ...قال الإمام الزاهد محمَّد بن كعب القرظيّ عليه رَحَمَات الله /ثلاث خصال مَن كُنَّ فيه كُنَّ عليه /البَغْيّ ..والنُّكْث ..والمكر ..وقرأ : ( وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ ) ..( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُم ) ..( فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ) . ..أنظره / ذمّ البغيّ لابن أبي الدنيا ج 01 ورقة / 188 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /إنَّ المؤمن المتوكِّل على الله إذا كاده الخَلْق : فإنَّ الله يكيد له وينتصر له بغير حول منه ولا قوَّة . ..أنظره / إعلام الموقعين ج 03 ورقة / 220 ...ومنها ...وقال أيضاً /في قصَّة يوسف - عليه السَّلام - تنبيه على أنَّ مَن كاد غيره كيدًا محرَّمًا : فإنَّ الله سبحانه وتعالى لا بدَّ أن يكيده ..وأنَّه لا بدَّ أن يكيد : للمظلوم إذا صبر على كيد كائده وتلطَّف به . ..أنظره / إغاثة اللهفان ج 02 ورقة 119 ...