من درر السلف.....الحلقة رقم 213

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
الدرر السَنِية والدرر المرضية ...
ومنها ...
قال الحافظ جلال الدين السيوطيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
المكْر / ما يَقْصد فَاعله في بَاطِنه : خلاف ما يَقْتَضِيه ظَاهره . ..
أنظره / معجم مقاليد العلوم ورقة / 207 ...
ومنها ...
وقال الجرجانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
المكر / هو إيصال المكْروهإلى الإنسان : مِن حيث لا يشعر . ..
أنظره / التعريفات ورقة / 227 ...
ومنها ...
وقال الرَّاغب الأصفهانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
المكْر / صرف الغير عمَّا يقصده : بحيلة . ..
أنظره / المفردات في غريب القرآن ورقة / 772 ...
ومنها ...
قال تعالى تبارك الرحمن /
( وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ) ...
قال العلاّمة عبد الرحمن إبن السِعديّ عليه رَحَمَات الله /
( وَمَكَرُوا مَكْرًا ) ..
دبَّروا أمرهم على قتل صالح وأهله على وجه الخُفْية - حتى مِن قومهم - خوفًا مِن أوليائه ..
وَمَكَرْنَا مَكْرًا : بنصر نبيِّنا صالح - عليه السَّلام - وتيسير أمره وإهلاك قومه المكذِّبين وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ..
فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ : هل حصل مقصودهم وأدركوا - بذلك المكْر - مطلوبهم ؟؟؟
أم انتقض عليهم الأمر ؟؟؟
ولهذا قال / ( أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ) ..
أهلكناهم واستأصلنا شأفتهم ؛ فجاءتهم صيحة عذاب فأهلكوا عن آخرهم . ..
أنظره / تيسير الكريم الرحمن ورقة / 606 ...
ومنها ...
قال الإمام الزاهد محمَّد بن كعب القرظيّ عليه رَحَمَات الله /
ثلاث خصال مَن كُنَّ فيه كُنَّ عليه /
البَغْيّ ..
والنُّكْث ..
والمكر ..
وقرأ : ( وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ ) ..
( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُم ) ..
( فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ) . ..
أنظره / ذمّ البغيّ لابن أبي الدنيا ج 01 ورقة / 188 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إنَّ المؤمن المتوكِّل على الله إذا كاده الخَلْق : فإنَّ الله يكيد له وينتصر له بغير حول منه ولا قوَّة . ..
أنظره / إعلام الموقعين ج 03 ورقة / 220 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
في قصَّة يوسف - عليه السَّلام - تنبيه على أنَّ مَن كاد غيره كيدًا محرَّمًا : فإنَّ الله سبحانه وتعالى لا بدَّ أن يكيده ..
وأنَّه لا بدَّ أن يكيد : للمظلوم إذا صبر على كيد كائده وتلطَّف به . ..
أنظره / إغاثة اللهفان ج 02 ورقة 119 ...
الدرر السَنِية والدرر المرضية ...
ومنها ...
قال الحافظ جلال الدين السيوطيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
المكْر / ما يَقْصد فَاعله في بَاطِنه : خلاف ما يَقْتَضِيه ظَاهره . ..
أنظره / معجم مقاليد العلوم ورقة / 207 ...
ومنها ...
وقال الجرجانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
المكر / هو إيصال المكْروهإلى الإنسان : مِن حيث لا يشعر . ..
أنظره / التعريفات ورقة / 227 ...
ومنها ...
وقال الرَّاغب الأصفهانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
المكْر / صرف الغير عمَّا يقصده : بحيلة . ..
أنظره / المفردات في غريب القرآن ورقة / 772 ...
ومنها ...
قال تعالى تبارك الرحمن /
( وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ) ...
قال العلاّمة عبد الرحمن إبن السِعديّ عليه رَحَمَات الله /
( وَمَكَرُوا مَكْرًا ) ..
دبَّروا أمرهم على قتل صالح وأهله على وجه الخُفْية - حتى مِن قومهم - خوفًا مِن أوليائه ..
وَمَكَرْنَا مَكْرًا : بنصر نبيِّنا صالح - عليه السَّلام - وتيسير أمره وإهلاك قومه المكذِّبين وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ..
فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ : هل حصل مقصودهم وأدركوا - بذلك المكْر - مطلوبهم ؟؟؟
أم انتقض عليهم الأمر ؟؟؟
ولهذا قال / ( أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ) ..
أهلكناهم واستأصلنا شأفتهم ؛ فجاءتهم صيحة عذاب فأهلكوا عن آخرهم . ..
أنظره / تيسير الكريم الرحمن ورقة / 606 ...
ومنها ...
قال الإمام الزاهد محمَّد بن كعب القرظيّ عليه رَحَمَات الله /
ثلاث خصال مَن كُنَّ فيه كُنَّ عليه /
البَغْيّ ..
والنُّكْث ..
والمكر ..
وقرأ : ( وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ ) ..
( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُم ) ..
( فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ) . ..
أنظره / ذمّ البغيّ لابن أبي الدنيا ج 01 ورقة / 188 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إنَّ المؤمن المتوكِّل على الله إذا كاده الخَلْق : فإنَّ الله يكيد له وينتصر له بغير حول منه ولا قوَّة . ..
أنظره / إعلام الموقعين ج 03 ورقة / 220 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
في قصَّة يوسف - عليه السَّلام - تنبيه على أنَّ مَن كاد غيره كيدًا محرَّمًا : فإنَّ الله سبحانه وتعالى لا بدَّ أن يكيده ..
وأنَّه لا بدَّ أن يكيد : للمظلوم إذا صبر على كيد كائده وتلطَّف به . ..
أنظره / إغاثة اللهفان ج 02 ورقة 119 ...