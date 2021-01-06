من درر السلف.....الحلقة رقم 213

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 الدرر السَنِية والدرر المرضية ...

🥀🥀 ومنها ...
قال الحافظ جلال الدين السيوطيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
المكْر / ما يَقْصد فَاعله في بَاطِنه : خلاف ما يَقْتَضِيه ظَاهره . ..
🥀 أنظره / معجم مقاليد العلوم ورقة / 207 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الجرجانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
المكر / هو إيصال المكْروهإلى الإنسان : مِن حيث لا يشعر . ..
🥀 أنظره / التعريفات ورقة / 227 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الرَّاغب الأصفهانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
المكْر / صرف الغير عمَّا يقصده : بحيلة . ..
🥀 أنظره / المفردات في غريب القرآن ورقة / 772 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال تعالى تبارك الرحمن /
( وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ) ...
قال العلاّمة عبد الرحمن إبن السِعديّ عليه رَحَمَات الله /
( وَمَكَرُوا مَكْرًا ) ..
دبَّروا أمرهم على قتل صالح وأهله على وجه الخُفْية - حتى مِن قومهم - خوفًا مِن أوليائه ..
وَمَكَرْنَا مَكْرًا : بنصر نبيِّنا صالح - عليه السَّلام - وتيسير أمره وإهلاك قومه المكذِّبين وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ..
فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ : هل حصل مقصودهم وأدركوا - بذلك المكْر - مطلوبهم ؟؟؟
أم انتقض عليهم الأمر ؟؟؟
ولهذا قال / ( أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ) ..
أهلكناهم واستأصلنا شأفتهم ؛ فجاءتهم صيحة عذاب فأهلكوا عن آخرهم . ..
🥀 أنظره / تيسير الكريم الرحمن ورقة / 606 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الإمام الزاهد محمَّد بن كعب القرظيّ عليه رَحَمَات الله /
ثلاث خصال مَن كُنَّ فيه كُنَّ عليه /
البَغْيّ ..
والنُّكْث ..
والمكر ..
وقرأ : ( وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ ) ..
( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُم ) ..
( فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ) . ..
🥀 أنظره / ذمّ البغيّ لابن أبي الدنيا ج 01 ورقة / 188 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إنَّ المؤمن المتوكِّل على الله إذا كاده الخَلْق : فإنَّ الله يكيد له وينتصر له بغير حول منه ولا قوَّة . ..
🥀 أنظره / إعلام الموقعين ج 03 ورقة / 220 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
في قصَّة يوسف - عليه السَّلام - تنبيه على أنَّ مَن كاد غيره كيدًا محرَّمًا : فإنَّ الله سبحانه وتعالى لا بدَّ أن يكيده ..
وأنَّه لا بدَّ أن يكيد : للمظلوم إذا صبر على كيد كائده وتلطَّف به . ..
🥀 أنظره / إغاثة اللهفان ج 02 ورقة 119 ... 🌾🌾🌾
 
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