علاج التهاب اللثة وانتفاخها بالاعشاب

فوائد الحفاظ على نظافة الفم

في

أعشاب لتقوية اللثة والأسنان

الكثير منا يحاول أن يحافظ على صحة الأسنان واللثة فهذا مشكل يعاني منه العديد من الناس ويمكن أن يؤدي عدم الاهتمام بنظافة الفم بصفة عامة إلى التهاب اللثة اوالتهاب الاسنان أو انتفاخ اللثة وقد يتسبب في تعرض بعض الأشخاص للاحراج مما قد يعرضعم للاصابة بالاكتئاب والبعد عن الناس وهده هي سلبياتلذا جمعنا لكم في هذا المقالبشكل طبيعي وبدون مكونات كيماوية التي تقضي على اللثة والأسنان ,للحصول على الابتسامة اللثوية المميزة التي تحلم بها.قد تؤدي أمراض الفم المتنوعة كأمراض اللثة للنساء الحواملإنجاب أطفال ذوي صحة غير مكتملة أو ضعيفة فمن المستحسن للنساء العناية بأنفسهن وتجنب التعرض للأمراض في فترة الحمل واستشارة الطبيب قبل تناول اي اعشاب فهذا قد يكون خطرا على الجنين او قد يتسبب في الإجهاض بسبب المكونات الموجدة في الاعشاب الطبيعية.كما ذكرنا من قبل أن نزيف اللثة وآلام الأسنان قد يعود بالسلب على الشخص المريض خاصة المراهقين والشباب حيث يمكن أن يسبب الاكتئاب لبعضهم لذلك ينصح بالحفاظ على نظافة الفم لكي يتجنب الاصابة بامراض اللتة المتنوعة متل التهاب اللتة .كما نعلم انه من المهم غسل الأسنان تلات مرات في اليوم على الأقل عند الاستيقاظ في الصباح وعند الخلود للنوم فالجراثيم تعمل عندما ينام الإنسان لذا من الواجب غسل الأسنان قبل النوم وبعد كل وجبة .وهدا ماينصح به الاضباء للوقاية من التسوس نتجنب الاصابة بالتهاب اللتة وغيرها من الامراض التي تصيب الفم .ويوجد ايضا الكثير من الوصفات الطبيعية لتقوية اللثة والأسنان بالأعشاب الطبيعية.أثبتت أبحاث ودراسات تم اجرائها سنة 2014 حول فوائد أوراق الجوافة على فعالية وقدرة أوراق الجوافة على علاج التهاب اللثة وانتفاخها وجميع امراض الفم .تم تصنيف اوراق الجوافة من الأعشاب الطبيعية التي تحتوي على مضادات طبيعية للحد من انحسار اللثة , والتهاب الاسنان فهي تعتبر ممن افضل مضادات الاكسدة الطبيعية, فكل هذه المميزات التي تمتلكها هذه النبتة الرائع تساهم في تقوية اللثة والأسنان والحفاظ على ابتسامة جميلة .ناخد 3 الى 7 أوراق من الجوافة نضعها في اناء ثم نصب عليها كأس من الماء ونضعه فوق النار لمدة 6 دقائق بعدها نقوم بعزل الماء عن الأوراق و نضعه جانبا كي تنخفض درجة حرارته كليا تم نقوم باستعمال لغسل الفم مرة في اليوم .اذا لم تكن تريد أن تصنع هذه الوصفة فهناك طريقة اخرى وهي ان تاخد ورقتين من أوراق الجوافة وتضعه في فمك وتقوم يمضغها تم بصقها بعد الانتهاء وهذا سوف يجعل رائحة الفم منعشة ونظيفة طوال الوقت ويقوم بحمايت فمك من الاكسدةالنعناع يحتوي على مضادات ومطهرات طبيعية تساهم في بقاء الفم نظيفا ويعالج انتفاخ اللثة والتهاب الاسنان, وقد تم إجراء دراسة سنة 2013 الولايات المتحدة الأمريكية والتي تم نشرها بواسطة مجلة الطب البديل , وتقول الدراسة إن استعمال النعناع كغسول للفم يساعد في تطهير الفم ويمنع انتشار البكتيريا المسببة للتسوس ويمنح الفم رائحة طيبة وهو اليوم يعتبر اكتر الاعشاب استعمالا لتقوية اللثة والأسنان.نقوم باخد اوراق النعناع مقدار ملعقتين وكوب من الماء ونضعه في اناء ونتركه فوق نار هادئة لمدة نصف ساعة ,نتركه حتى يبرد ثم نستعمله عن طريق المضمضة ويستحسن استعمال هذا الخليط بانتظام لمرة واحدة في اليوم.يعتبر الكركم من الأعشاب التي تحتوي على مضادات للبكتيريا ومضادات التهاب اللثة والتي تحمي الأسنان من الإصابة بأمراض التسوس والجراثيم.يستخدم الكركم كغسول أسنان طبيعي حيث انه اثبت فعاليته في القضاء على جميع مشاكل الأسنان مثل الترسبات و نزيف اللثة والتهاب الاسنان و محاربة التسوس,نقوم بأخذ ملعقة صغيرة من بودرة الكركم ونصف ملعقة من الملح ونصف ملعقة من زيت الخردل ونقوم بتحريك المزيج حتى نحصل على عجينة الكركم, نقوم باستعمال الخلطة لتدليك الأسنان واللثة بعناية مرة واحدة في اليوم الى ان تصل الى النتيجة المنتظرة.وفقا لدراسة نُشرت في عام 2011 في أحد مجلات الصحة في الولايات المتحدة.أظهرت دراسة تم اجراؤها سنة 2011 في الولايات المتحدة الامريكية ان جذور العرقسوس تحافظ على بقاء الأسنان واللثة صحية , فإن العرقسوس يحتوي على مادتين ضروريتان في القضاء امراض اللثة والتهاب الاسنان وهما الليكوسيدين واللكوريسوفلافين.