من درر السلف....الحلقة رقم 214

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 12,918
- النقاط
- 1,151
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
الحمد لله ...
ومن الدرر والفوائد السَنِية ...
منها ...
قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الفرق بين الصبر والقسوة /
أنَّ الصبر : خلقٌ كِسبيّ يتخلق به العبد ..
وهو / حبس النفس عن الجزع والهلع والتشكي ..
فيحبس النفس : عن التسخط ..
واللسان : عن الشكوى ..
والجوارح : عمّا لا ينبغي فعله ..
وهو ثبات القلب : على الأحكام القدريَّة والشرعيَّة ..
وأما القسوة /
فيَبْسٌ في القلب : يمنعه من الانفعال ..
وغلظة : تمنعه من التأثير بالنوازل ..
فلا يتأثر : لغلظته وقساوته ؛ لا لصبره واحتماله . ..
أنظره / كتاب الروح ج 01 ورقة / 241 ...
ومنها ...
و قال العلاّمة عبدُ الرحمن السِعديّ عليه رَحَمَات الله تعالى في قوله تعالى /
( ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَة ) ..
قال /
( ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم ) .. أي /
إشتدّت وغلظت ؛ فلم تؤثر فيها الموعظة ..
( مِّن بَعْدِ ذَلِكَ ) .. أي /
من بعد ما : أنعم عليكم بالنعم العظيمة وأراكم الآيات ؛ ولم يكن ينبغي أن تقسو قلوبكم لأنَّ ما شاهدتم مما يوجب رقة القلب وانقياده ..
ثم وصف قسوتها بأنها : كَالْحِجَارَةِ التي هي أشد قسوة من الحديد ..
لأنَّ الحديد والرصاص إذا أذيب في النار : ذاب بخلاف الأحجار ..
وقوله : ( أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ) .. أي /
إنها لا تقصر عن قساوة الأحجار . ..
أنظره / تيسير الكريم الرحمن ورقة / 55 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في قوله تعالى /
( فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ) .. أي /
لا تلين : لكتابه ..
ولا تتذكر : آياته ..
ولا تطمئنُّ : بذكره ..
بل هي معرضة : عن ربها ..
ملتفتة : إلى غيره ..
فهؤلاء لهم : الويل الشديد ؛ والشر الكبير . ..
أنظره / تيسير الكريم الرحمن ورقة / 722 ...
ومنها ...
وقال الإمام محمد علي الشوكانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
القسوة / الصلابة واليبس ..
وهي / عبارة عن خلوها من الإنابة والإذعان لآيات الله مع وجود ما يقتضي خلاف هذه القسوة . ..
أنظره / الفتح القدير ج 01 ورقة / 118 ...
ومنها ...
وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه /
أن رجلًا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال /
إن أردت أن يلين قلبك : فأطعم المسكين ..
وامسح : برأس اليتيم . ..
( هو في صحيح الجامع للألباني برقم / 1410 ) ..
قال الإمام الملاَ علي القاري عليه رَحَمَات الله تعالى في شرحه للحديث أي / قساوته ..
وشدته ..
وقلة رقته ..
وعدم ألفته ..
ورحمته ..
قال / إمسح رأس اليتيم : لتتذكر الموت ؛ فيغتنم الحياة ..
فإنَّ القسوة منشؤها : الغفلة ..
وأطعم المسكين : لترى آثار نعمة الله عليك حيث أغناك ؛ وأحوج إليك سواك ؛ فيرق قلبك ؛ ويزول قسوته ..
ولعل وجه تخصيصهما بالذكر : أنَّ الرحمة على الصغير والكبير موجبة لرحمة الله تعالى على عبده المتخلق ببعض صفاته ؛ فينزل عليه الرحمة ؛ ويرتفع عنه القسوة ..
وحاصله : أنَّه لا بد من ارتكاب أسباب تحصيل الأخلاق بالمعالجة العلمية ..
أو بالعملية ..
أو بالمعجون المركب منهما . ..
أنظره / مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج 08 ورقة / 3130 ...
ومن الدرر والفوائد السَنِية ...
منها ...
قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الفرق بين الصبر والقسوة /
أنَّ الصبر : خلقٌ كِسبيّ يتخلق به العبد ..
وهو / حبس النفس عن الجزع والهلع والتشكي ..
فيحبس النفس : عن التسخط ..
واللسان : عن الشكوى ..
والجوارح : عمّا لا ينبغي فعله ..
وهو ثبات القلب : على الأحكام القدريَّة والشرعيَّة ..
وأما القسوة /
فيَبْسٌ في القلب : يمنعه من الانفعال ..
وغلظة : تمنعه من التأثير بالنوازل ..
فلا يتأثر : لغلظته وقساوته ؛ لا لصبره واحتماله . ..
أنظره / كتاب الروح ج 01 ورقة / 241 ...
ومنها ...
و قال العلاّمة عبدُ الرحمن السِعديّ عليه رَحَمَات الله تعالى في قوله تعالى /
( ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَة ) ..
قال /
( ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم ) .. أي /
إشتدّت وغلظت ؛ فلم تؤثر فيها الموعظة ..
( مِّن بَعْدِ ذَلِكَ ) .. أي /
من بعد ما : أنعم عليكم بالنعم العظيمة وأراكم الآيات ؛ ولم يكن ينبغي أن تقسو قلوبكم لأنَّ ما شاهدتم مما يوجب رقة القلب وانقياده ..
ثم وصف قسوتها بأنها : كَالْحِجَارَةِ التي هي أشد قسوة من الحديد ..
لأنَّ الحديد والرصاص إذا أذيب في النار : ذاب بخلاف الأحجار ..
وقوله : ( أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ) .. أي /
إنها لا تقصر عن قساوة الأحجار . ..
أنظره / تيسير الكريم الرحمن ورقة / 55 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في قوله تعالى /
( فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ) .. أي /
لا تلين : لكتابه ..
ولا تتذكر : آياته ..
ولا تطمئنُّ : بذكره ..
بل هي معرضة : عن ربها ..
ملتفتة : إلى غيره ..
فهؤلاء لهم : الويل الشديد ؛ والشر الكبير . ..
أنظره / تيسير الكريم الرحمن ورقة / 722 ...
ومنها ...
وقال الإمام محمد علي الشوكانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
القسوة / الصلابة واليبس ..
وهي / عبارة عن خلوها من الإنابة والإذعان لآيات الله مع وجود ما يقتضي خلاف هذه القسوة . ..
أنظره / الفتح القدير ج 01 ورقة / 118 ...
ومنها ...
وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه /
أن رجلًا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال /
إن أردت أن يلين قلبك : فأطعم المسكين ..
وامسح : برأس اليتيم . ..
( هو في صحيح الجامع للألباني برقم / 1410 ) ..
قال الإمام الملاَ علي القاري عليه رَحَمَات الله تعالى في شرحه للحديث أي / قساوته ..
وشدته ..
وقلة رقته ..
وعدم ألفته ..
ورحمته ..
قال / إمسح رأس اليتيم : لتتذكر الموت ؛ فيغتنم الحياة ..
فإنَّ القسوة منشؤها : الغفلة ..
وأطعم المسكين : لترى آثار نعمة الله عليك حيث أغناك ؛ وأحوج إليك سواك ؛ فيرق قلبك ؛ ويزول قسوته ..
ولعل وجه تخصيصهما بالذكر : أنَّ الرحمة على الصغير والكبير موجبة لرحمة الله تعالى على عبده المتخلق ببعض صفاته ؛ فينزل عليه الرحمة ؛ ويرتفع عنه القسوة ..
وحاصله : أنَّه لا بد من ارتكاب أسباب تحصيل الأخلاق بالمعالجة العلمية ..
أو بالعملية ..
أو بالمعجون المركب منهما . ..
أنظره / مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج 08 ورقة / 3130 ...