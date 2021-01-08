من درر السلف....الحلقة رقم 214

الحمد لله ...ومن الدرر والفوائد السَنِية ...منها ...قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /الفرق بين الصبر والقسوة /أنَّ الصبر : خلقٌ كِسبيّ يتخلق به العبد ..وهو / حبس النفس عن الجزع والهلع والتشكي ..فيحبس النفس : عن التسخط ..واللسان : عن الشكوى ..والجوارح : عمّا لا ينبغي فعله ..وهو ثبات القلب : على الأحكام القدريَّة والشرعيَّة ..وأما القسوة /فيَبْسٌ في القلب : يمنعه من الانفعال ..وغلظة : تمنعه من التأثير بالنوازل ..فلا يتأثر : لغلظته وقساوته ؛ لا لصبره واحتماله . ..أنظره / كتاب الروح ج 01 ورقة / 241 ...ومنها ...و قال العلاّمة عبدُ الرحمن السِعديّ عليه رَحَمَات الله تعالى في قوله تعالى /( ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَة ) ..قال /( ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم ) .. أي /إشتدّت وغلظت ؛ فلم تؤثر فيها الموعظة ..( مِّن بَعْدِ ذَلِكَ ) .. أي /من بعد ما : أنعم عليكم بالنعم العظيمة وأراكم الآيات ؛ ولم يكن ينبغي أن تقسو قلوبكم لأنَّ ما شاهدتم مما يوجب رقة القلب وانقياده ..ثم وصف قسوتها بأنها : كَالْحِجَارَةِ التي هي أشد قسوة من الحديد ..لأنَّ الحديد والرصاص إذا أذيب في النار : ذاب بخلاف الأحجار ..وقوله : ( أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ) .. أي /إنها لا تقصر عن قساوة الأحجار . ..أنظره / تيسير الكريم الرحمن ورقة / 55 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في قوله تعالى /( فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ) .. أي /لا تلين : لكتابه ..ولا تتذكر : آياته ..ولا تطمئنُّ : بذكره ..بل هي معرضة : عن ربها ..ملتفتة : إلى غيره ..فهؤلاء لهم : الويل الشديد ؛ والشر الكبير . ..أنظره / تيسير الكريم الرحمن ورقة / 722 ...ومنها ...وقال الإمام محمد علي الشوكانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /القسوة / الصلابة واليبس ..وهي / عبارة عن خلوها من الإنابة والإذعان لآيات الله مع وجود ما يقتضي خلاف هذه القسوة . ..أنظره / الفتح القدير ج 01 ورقة / 118 ...ومنها ...وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه /أن رجلًا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال /إن أردت أن يلين قلبك : فأطعم المسكين ..وامسح : برأس اليتيم . ..( هو في صحيح الجامع للألباني برقم / 1410 ) ..قال الإمام الملاَ علي القاري عليه رَحَمَات الله تعالى في شرحه للحديث أي / قساوته ..وشدته ..وقلة رقته ..وعدم ألفته ..ورحمته ..قال / إمسح رأس اليتيم : لتتذكر الموت ؛ فيغتنم الحياة ..فإنَّ القسوة منشؤها : الغفلة ..وأطعم المسكين : لترى آثار نعمة الله عليك حيث أغناك ؛ وأحوج إليك سواك ؛ فيرق قلبك ؛ ويزول قسوته ..ولعل وجه تخصيصهما بالذكر : أنَّ الرحمة على الصغير والكبير موجبة لرحمة الله تعالى على عبده المتخلق ببعض صفاته ؛ فينزل عليه الرحمة ؛ ويرتفع عنه القسوة ..وحاصله : أنَّه لا بد من ارتكاب أسباب تحصيل الأخلاق بالمعالجة العلمية ..أو بالعملية ..أو بالمعجون المركب منهما . ..أنظره / مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج 08 ورقة / 3130 ...