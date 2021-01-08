من درر السلف....الحلقة رقم 214

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀ومن الدرر والفوائد السَنِية ...

🥀🥀 منها ...
قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الفرق بين الصبر والقسوة /
أنَّ الصبر : خلقٌ كِسبيّ يتخلق به العبد ..
وهو / حبس النفس عن الجزع والهلع والتشكي ..
فيحبس النفس : عن التسخط ..
واللسان : عن الشكوى ..
والجوارح : عمّا لا ينبغي فعله ..
وهو ثبات القلب : على الأحكام القدريَّة والشرعيَّة ..
وأما القسوة /
فيَبْسٌ في القلب : يمنعه من الانفعال ..
وغلظة : تمنعه من التأثير بالنوازل ..
فلا يتأثر : لغلظته وقساوته ؛ لا لصبره واحتماله . ..
🥀 أنظره / كتاب الروح ج 01 ورقة / 241 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال العلاّمة عبدُ الرحمن السِعديّ عليه رَحَمَات الله تعالى في قوله تعالى /
( ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَة ) ..
قال /
( ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم ) .. أي /
إشتدّت وغلظت ؛ فلم تؤثر فيها الموعظة ..
( مِّن بَعْدِ ذَلِكَ ) .. أي /
من بعد ما : أنعم عليكم بالنعم العظيمة وأراكم الآيات ؛ ولم يكن ينبغي أن تقسو قلوبكم لأنَّ ما شاهدتم مما يوجب رقة القلب وانقياده ..
ثم وصف قسوتها بأنها : كَالْحِجَارَةِ التي هي أشد قسوة من الحديد ..
لأنَّ الحديد والرصاص إذا أذيب في النار : ذاب بخلاف الأحجار ..
وقوله : ( أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ) .. أي /
إنها لا تقصر عن قساوة الأحجار . ..
🥀 أنظره / تيسير الكريم الرحمن ورقة / 55 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في قوله تعالى /
( فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ) .. أي /
لا تلين : لكتابه ..
ولا تتذكر : آياته ..
ولا تطمئنُّ : بذكره ..
بل هي معرضة : عن ربها ..
ملتفتة : إلى غيره ..
فهؤلاء لهم : الويل الشديد ؛ والشر الكبير . ..
🥀 أنظره / تيسير الكريم الرحمن ورقة / 722 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الإمام محمد علي الشوكانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
القسوة / الصلابة واليبس ..
وهي / عبارة عن خلوها من الإنابة والإذعان لآيات الله مع وجود ما يقتضي خلاف هذه القسوة . ..
🥀 أنظره / الفتح القدير ج 01 ورقة / 118 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه /
أن رجلًا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال /
إن أردت أن يلين قلبك : فأطعم المسكين ..
وامسح : برأس اليتيم . ..
( هو في صحيح الجامع للألباني برقم / 1410 ) ..
قال الإمام الملاَ علي القاري عليه رَحَمَات الله تعالى في شرحه للحديث أي / قساوته ..
وشدته ..
وقلة رقته ..
وعدم ألفته ..
ورحمته ..
قال / إمسح رأس اليتيم : لتتذكر الموت ؛ فيغتنم الحياة ..
فإنَّ القسوة منشؤها : الغفلة ..
وأطعم المسكين : لترى آثار نعمة الله عليك حيث أغناك ؛ وأحوج إليك سواك ؛ فيرق قلبك ؛ ويزول قسوته ..
ولعل وجه تخصيصهما بالذكر : أنَّ الرحمة على الصغير والكبير موجبة لرحمة الله تعالى على عبده المتخلق ببعض صفاته ؛ فينزل عليه الرحمة ؛ ويرتفع عنه القسوة ..
وحاصله : أنَّه لا بد من ارتكاب أسباب تحصيل الأخلاق بالمعالجة العلمية ..
أو بالعملية ..
أو بالمعجون المركب منهما . ..
🥀 أنظره / مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج 08 ورقة / 3130 ... 🌾🌾🌾
 
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