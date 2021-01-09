الشيخ الروحانى : ابو عزام المغربى



00201025875399



حاجتكم مقضيه بإذن الله







وبأمر الله تعالى نقدم العديد من الفوائد







استخدام لتسخير قلوب الناس بالمحبة والقبول . استخدام لزواج البنت المتعسرة







استخدام لجلب الحبيب في 48ساعة للخطوبة والزواج . استخدام للدفائن







والكنوز كشف واخراجها .استخدام لعدم زواج الزوج علي زوجته .استخدام للعزة







والكرامة والتحصن من السحر. استخدام لدفع الخصوم. استخدام في القبول والجاه







عند الناس.استخدام لقضاء الحوائج.استخدام في عقد الألسنة .استخدام للحفظ من







الأعمال الشيطانية . استخدام للقضاة وأرباب المناصب والمسؤولين. استخدام لجلب







الزبون . فائده لجلب الرزق في البيع والشراء. فائده في المحبة بين الزوجين







استخدام في علاج المربوط عن النساء ، استخدام في إبطال سحر المعقود















معالج روحاني

الشيخ الروحاني السيد/ ابو عزام المغربى



عضو الاكادمية الفلكية الخليجية الفرنسية للعلوم الروحانية



الشيخ الروحاني/ ابو عزام المغربى



00201025875399​