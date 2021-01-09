من درر السلف....الحلقة رقم 215

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومن الدرر الحِسَان والفوائد السَنِيّة ...
منها ...
قال الإمام القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربيّ المعافريّ الاشبيليّ عليه رَحَمَات الله تعالى في قَوْله تَعَالَى /
﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴾ ..
قال /
لَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ مَا قَالُوهُ مِنْ ذَلِكَ : جِدًّا أَوْ هَزْلًا ..
وَهُوَ كَيْفَمَا كَانَ : كُفْرٌ ..
فَإِنَّ الْهَزْلَ بِالْكُفْرِ : كُفْرٌ ..
لَا خُلْفَ فِيهِ : بَيْنَ الْأُمَّةِ ..
فَإِنَّ التَّحْقِيقَ : أَخُو الْحَقِّ وَالْعِلْمِ ..
وَالْهَزْلَ : أَخُو الْبَاطِلِ وَالْجَهْلِ . ..
أنْظُرهُ / أحْكَام القُرآن ج 02 وَرَقَة / 543 ...
ومنها ...
السُّـؤَال / مـا مـدى صـواب هـذه الـعبارة : مـن عـاشر قـوما أربعين يـوما صـار منهـم /
قال العَلّامة مُحَمَّد بنُ العُثَيْمِين عليْه رَحَمَات الله تَعَالَى /
هـذه الـعبارة : لـيست صـحيحة ..
وقـد قـال الـنبي صـلى الله عـليه وعلى آله وسلـم / الـمرءُ مـع مـن أحـب . ..
فـمن أحـب قـوماً : فهـو مـنهم ؛ ولـو عـاشرهم يـوماً واحـداً ..
ومـن لـيس بينه وبينهـم صـله في المحبـة فهـو : لـو بقـي عندهـم أربعين شهـراً فلـيس منهـم ..
فهـذه الـعبارة لـيست صحيحـة . ..
أنْظُرهُ / فتاوى نور على الدرب ج 12 وَرَقَة / 682 ...
ومنها ...
وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ البخاريّ ومُسلم فِي صَحيحَيْهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ /
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ /
كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إلَى الرَّحْمَنِ ؛ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ؛ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ؛،سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ . ..
قَال الإمامُ العلاّمة محمّد إبن إِسمَاعيل الأمير الصَنعانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
وَالْمُرَادُ مِنْ الْكَلِمَتَيْن : الْكَلَامُ نَحْوُ كَلِمَةِ الشَّهَادَةِ ؛ وَهُوَ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ ..
وَقَوْلُهُ / ( سُبْحَانَ اللَّهِ إلَخْ ) : مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ ..
وَصَحَّ الِابْتِدَاءُ بِهِ وَإِنْ كَانَ جُمْلَةً ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى هَذَا اللَّفْظِ ..
وَإِنَّمَا قَدَّمَ الْخَبَرَ : تَشْوِيقًا لِلسَّامِعِ إلَى الْمُبْتَدَأِ ؛ سِيَّمَا بَعْدَ مَا ذَكَرَ مِنْ الْأَوْصَافِ ..
وَالْحَبِيبَةُ بِمَعْنَى / الْمَحْبُوبَةِ .. أَيْ : مَحْبُوبَتَانِ لَهُ تَعَالَى ..
وَالْحَقِيقَةُ فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى : فَاعِلَةٍ ..
وَالثَّقِيلَةُ فَعَيْلَةٌ بِمَعْنَى : فَاعِلَةٍ أَيْضًا ..
قَالَ الطِّيبِيُّ / الْخِفَّةُ مُسْتَعَارَةٌ لِلسُّهُولَةِ ..
شَبَّهَ سُهُولَةَ جَرَيَانِهَا عَلَى اللِّسَانِ : بِمَا خَفَّ عَلَى الْحَامِلِ مِنْ بَعْضِ الْأَمْتِعَةِ ؛ فَلَا يُتْعِبُهُ كَالشَّيْءِ الثَّقِيلِ. ..
وَإِشَارَةً إلَى أَنَّ سَائِرَ التَّكَالِيفِ : شَاقَّةٌ عَلَى النَّفْس ثَقِيلَةٌ ؛ وَهَذِهِ سَهْلَةٌ عَلَيْهَا ؛ مَعَ أَنَّهَا تَثْقُلُ فِي الْمِيزَانِ كَثِقَلِ الشَّاقِّ مِنْ الْأَعْمَالِ ..
وَقَدْ سُئِلَ بَعْضُ السَّلَفِ عَنْ سَبَبِ ثِقَلِ الْحَسَنَةِ وَخِفَّةِ السَّيِّئَةِ فَقَالَ /
لِأَنَّ الْحَسَنَةَ : حَضَرَتْ مَرَارَتُهَا ..
وَغَابَتْ : حَلَاوَتُهَا ..
فَثَقُلَتْ : فَلَا يَحْمِلَنَّكَ ثِقَلُهَا عَلَى تَرْكِهَا ..
وَالسَّيِّئَةُ حَضَرَتْ حَلَاوَتُهَا : وَغَابَتْ مَرَارَتُهَا ؛ فَلِذَلِكَ خَفَّتْ فَلَا تَحْمِلَنَّكَ خِفَّتُهَا عَلَى ارْتِكَابِهَا ..
وَالْحَدِيثُ مِنْ الْأَدِلَّةِ : عَلَى ثُبُوتِ الْمِيزَانِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ . ..
أنظره / سُبُل السلام ج 02 ورقة / 717 - 718 ...
ومنها ...
و قـال الإمـام الحافظ محمّــد بـن الحسـين الآجريّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
أغرب الغرباء في وقتنا هذا : من أخذ بالسنن و صبر عليها ..
و حذر البدع : وصبر عنها ..
وإتبع آثار من سلف : من أئمة المسلمين ..
وعرف : زمانه ..
و شدة : فساده و فساد أهله ..
فاشتغل : بإصلاح شأن نفسه ..
من حفظ : جوارحه ..
و ترك الخوض : فيما لا يعنيه ..
و عمل في إصلاح : كسرته ..
وكان طلبه من الدنيا : ما فيه كفايته ..
و ترك الفضل : الذي يطغيه ..
و دارى : أهل زمانه ولم يداهنهم وصبر على ذلك : فهذا غريب ..
وقل من يأنس إليه : من العشيرة و الإخوان ؛ ولا يضره ذلك . ..
أنظره / الغـربـــآء مـن المـؤمنيــن ورقة / 89 ...
ومن الدرر الحِسَان والفوائد السَنِيّة ...
منها ...
قال الإمام القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربيّ المعافريّ الاشبيليّ عليه رَحَمَات الله تعالى في قَوْله تَعَالَى /
﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴾ ..
قال /
لَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ مَا قَالُوهُ مِنْ ذَلِكَ : جِدًّا أَوْ هَزْلًا ..
وَهُوَ كَيْفَمَا كَانَ : كُفْرٌ ..
فَإِنَّ الْهَزْلَ بِالْكُفْرِ : كُفْرٌ ..
لَا خُلْفَ فِيهِ : بَيْنَ الْأُمَّةِ ..
فَإِنَّ التَّحْقِيقَ : أَخُو الْحَقِّ وَالْعِلْمِ ..
وَالْهَزْلَ : أَخُو الْبَاطِلِ وَالْجَهْلِ . ..
أنْظُرهُ / أحْكَام القُرآن ج 02 وَرَقَة / 543 ...
ومنها ...
السُّـؤَال / مـا مـدى صـواب هـذه الـعبارة : مـن عـاشر قـوما أربعين يـوما صـار منهـم /
قال العَلّامة مُحَمَّد بنُ العُثَيْمِين عليْه رَحَمَات الله تَعَالَى /
هـذه الـعبارة : لـيست صـحيحة ..
وقـد قـال الـنبي صـلى الله عـليه وعلى آله وسلـم / الـمرءُ مـع مـن أحـب . ..
فـمن أحـب قـوماً : فهـو مـنهم ؛ ولـو عـاشرهم يـوماً واحـداً ..
ومـن لـيس بينه وبينهـم صـله في المحبـة فهـو : لـو بقـي عندهـم أربعين شهـراً فلـيس منهـم ..
فهـذه الـعبارة لـيست صحيحـة . ..
أنْظُرهُ / فتاوى نور على الدرب ج 12 وَرَقَة / 682 ...
ومنها ...
وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ البخاريّ ومُسلم فِي صَحيحَيْهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ /
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ /
كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إلَى الرَّحْمَنِ ؛ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ؛ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ؛،سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ . ..
قَال الإمامُ العلاّمة محمّد إبن إِسمَاعيل الأمير الصَنعانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
وَالْمُرَادُ مِنْ الْكَلِمَتَيْن : الْكَلَامُ نَحْوُ كَلِمَةِ الشَّهَادَةِ ؛ وَهُوَ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ ..
وَقَوْلُهُ / ( سُبْحَانَ اللَّهِ إلَخْ ) : مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ ..
وَصَحَّ الِابْتِدَاءُ بِهِ وَإِنْ كَانَ جُمْلَةً ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى هَذَا اللَّفْظِ ..
وَإِنَّمَا قَدَّمَ الْخَبَرَ : تَشْوِيقًا لِلسَّامِعِ إلَى الْمُبْتَدَأِ ؛ سِيَّمَا بَعْدَ مَا ذَكَرَ مِنْ الْأَوْصَافِ ..
وَالْحَبِيبَةُ بِمَعْنَى / الْمَحْبُوبَةِ .. أَيْ : مَحْبُوبَتَانِ لَهُ تَعَالَى ..
وَالْحَقِيقَةُ فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى : فَاعِلَةٍ ..
وَالثَّقِيلَةُ فَعَيْلَةٌ بِمَعْنَى : فَاعِلَةٍ أَيْضًا ..
قَالَ الطِّيبِيُّ / الْخِفَّةُ مُسْتَعَارَةٌ لِلسُّهُولَةِ ..
شَبَّهَ سُهُولَةَ جَرَيَانِهَا عَلَى اللِّسَانِ : بِمَا خَفَّ عَلَى الْحَامِلِ مِنْ بَعْضِ الْأَمْتِعَةِ ؛ فَلَا يُتْعِبُهُ كَالشَّيْءِ الثَّقِيلِ. ..
وَإِشَارَةً إلَى أَنَّ سَائِرَ التَّكَالِيفِ : شَاقَّةٌ عَلَى النَّفْس ثَقِيلَةٌ ؛ وَهَذِهِ سَهْلَةٌ عَلَيْهَا ؛ مَعَ أَنَّهَا تَثْقُلُ فِي الْمِيزَانِ كَثِقَلِ الشَّاقِّ مِنْ الْأَعْمَالِ ..
وَقَدْ سُئِلَ بَعْضُ السَّلَفِ عَنْ سَبَبِ ثِقَلِ الْحَسَنَةِ وَخِفَّةِ السَّيِّئَةِ فَقَالَ /
لِأَنَّ الْحَسَنَةَ : حَضَرَتْ مَرَارَتُهَا ..
وَغَابَتْ : حَلَاوَتُهَا ..
فَثَقُلَتْ : فَلَا يَحْمِلَنَّكَ ثِقَلُهَا عَلَى تَرْكِهَا ..
وَالسَّيِّئَةُ حَضَرَتْ حَلَاوَتُهَا : وَغَابَتْ مَرَارَتُهَا ؛ فَلِذَلِكَ خَفَّتْ فَلَا تَحْمِلَنَّكَ خِفَّتُهَا عَلَى ارْتِكَابِهَا ..
وَالْحَدِيثُ مِنْ الْأَدِلَّةِ : عَلَى ثُبُوتِ الْمِيزَانِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ . ..
أنظره / سُبُل السلام ج 02 ورقة / 717 - 718 ...
ومنها ...
و قـال الإمـام الحافظ محمّــد بـن الحسـين الآجريّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
أغرب الغرباء في وقتنا هذا : من أخذ بالسنن و صبر عليها ..
و حذر البدع : وصبر عنها ..
وإتبع آثار من سلف : من أئمة المسلمين ..
وعرف : زمانه ..
و شدة : فساده و فساد أهله ..
فاشتغل : بإصلاح شأن نفسه ..
من حفظ : جوارحه ..
و ترك الخوض : فيما لا يعنيه ..
و عمل في إصلاح : كسرته ..
وكان طلبه من الدنيا : ما فيه كفايته ..
و ترك الفضل : الذي يطغيه ..
و دارى : أهل زمانه ولم يداهنهم وصبر على ذلك : فهذا غريب ..
وقل من يأنس إليه : من العشيرة و الإخوان ؛ ولا يضره ذلك . ..
أنظره / الغـربـــآء مـن المـؤمنيــن ورقة / 89 ...