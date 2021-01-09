من درر السلف....الحلقة رقم 215

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الدرر الحِسَان والفوائد السَنِيّة ...

🥀🥀 منها ...
قال الإمام القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربيّ المعافريّ الاشبيليّ عليه رَحَمَات الله تعالى في قَوْله تَعَالَى /
﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴾ ..
قال /
لَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ مَا قَالُوهُ مِنْ ذَلِكَ : جِدًّا أَوْ هَزْلًا ..
وَهُوَ كَيْفَمَا كَانَ : كُفْرٌ ..
فَإِنَّ الْهَزْلَ بِالْكُفْرِ : كُفْرٌ ..
لَا خُلْفَ فِيهِ : بَيْنَ الْأُمَّةِ ..
فَإِنَّ التَّحْقِيقَ : أَخُو الْحَقِّ وَالْعِلْمِ ..
وَالْهَزْلَ : أَخُو الْبَاطِلِ وَالْجَهْلِ . ..
🥀 أنْظُرهُ / أحْكَام القُرآن ج 02 وَرَقَة / 543 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
السُّـؤَال / مـا مـدى صـواب هـذه الـعبارة : مـن عـاشر قـوما أربعين يـوما صـار منهـم /
قال العَلّامة مُحَمَّد بنُ العُثَيْمِين عليْه رَحَمَات الله تَعَالَى /
هـذه الـعبارة : لـيست صـحيحة ..
وقـد قـال الـنبي صـلى الله عـليه وعلى آله وسلـم / الـمرءُ مـع مـن أحـب . ..
فـمن أحـب قـوماً : فهـو مـنهم ؛ ولـو عـاشرهم يـوماً واحـداً ..
ومـن لـيس بينه وبينهـم صـله في المحبـة فهـو : لـو بقـي عندهـم أربعين شهـراً فلـيس منهـم ..
فهـذه الـعبارة لـيست صحيحـة . ..
🥀 أنْظُرهُ / فتاوى نور على الدرب ج 12 وَرَقَة / 682 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ البخاريّ ومُسلم فِي صَحيحَيْهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ /
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ /
كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إلَى الرَّحْمَنِ ؛ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ؛ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ؛،سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ . ..
قَال الإمامُ العلاّمة محمّد إبن إِسمَاعيل الأمير الصَنعانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
وَالْمُرَادُ مِنْ الْكَلِمَتَيْن : الْكَلَامُ نَحْوُ كَلِمَةِ الشَّهَادَةِ ؛ وَهُوَ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ ..
وَقَوْلُهُ / ( سُبْحَانَ اللَّهِ إلَخْ ) : مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ ..
وَصَحَّ الِابْتِدَاءُ بِهِ وَإِنْ كَانَ جُمْلَةً ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى هَذَا اللَّفْظِ ..
وَإِنَّمَا قَدَّمَ الْخَبَرَ : تَشْوِيقًا لِلسَّامِعِ إلَى الْمُبْتَدَأِ ؛ سِيَّمَا بَعْدَ مَا ذَكَرَ مِنْ الْأَوْصَافِ ..
وَالْحَبِيبَةُ بِمَعْنَى / الْمَحْبُوبَةِ .. أَيْ : مَحْبُوبَتَانِ لَهُ تَعَالَى ..
وَالْحَقِيقَةُ فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى : فَاعِلَةٍ ..
وَالثَّقِيلَةُ فَعَيْلَةٌ بِمَعْنَى : فَاعِلَةٍ أَيْضًا ..
قَالَ الطِّيبِيُّ / الْخِفَّةُ مُسْتَعَارَةٌ لِلسُّهُولَةِ ..
شَبَّهَ سُهُولَةَ جَرَيَانِهَا عَلَى اللِّسَانِ : بِمَا خَفَّ عَلَى الْحَامِلِ مِنْ بَعْضِ الْأَمْتِعَةِ ؛ فَلَا يُتْعِبُهُ كَالشَّيْءِ الثَّقِيلِ. ..
وَإِشَارَةً إلَى أَنَّ سَائِرَ التَّكَالِيفِ : شَاقَّةٌ عَلَى النَّفْس ثَقِيلَةٌ ؛ وَهَذِهِ سَهْلَةٌ عَلَيْهَا ؛ مَعَ أَنَّهَا تَثْقُلُ فِي الْمِيزَانِ كَثِقَلِ الشَّاقِّ مِنْ الْأَعْمَالِ ..
وَقَدْ سُئِلَ بَعْضُ السَّلَفِ عَنْ سَبَبِ ثِقَلِ الْحَسَنَةِ وَخِفَّةِ السَّيِّئَةِ فَقَالَ /
لِأَنَّ الْحَسَنَةَ : حَضَرَتْ مَرَارَتُهَا ..
وَغَابَتْ : حَلَاوَتُهَا ..
فَثَقُلَتْ : فَلَا يَحْمِلَنَّكَ ثِقَلُهَا عَلَى تَرْكِهَا ..
وَالسَّيِّئَةُ حَضَرَتْ حَلَاوَتُهَا : وَغَابَتْ مَرَارَتُهَا ؛ فَلِذَلِكَ خَفَّتْ فَلَا تَحْمِلَنَّكَ خِفَّتُهَا عَلَى ارْتِكَابِهَا ..
وَالْحَدِيثُ مِنْ الْأَدِلَّةِ : عَلَى ثُبُوتِ الْمِيزَانِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ . ..
🥀 أنظره / سُبُل السلام ج 02 ورقة / 717 - 718 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قـال الإمـام الحافظ محمّــد بـن الحسـين الآجريّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
أغرب الغرباء في وقتنا هذا : من أخذ بالسنن و صبر عليها ..
و حذر البدع : وصبر عنها ..
وإتبع آثار من سلف : من أئمة المسلمين ..
وعرف : زمانه ..
و شدة : فساده و فساد أهله ..
فاشتغل : بإصلاح شأن نفسه ..
من حفظ : جوارحه ..
و ترك الخوض : فيما لا يعنيه ..
و عمل في إصلاح : كسرته ..
وكان طلبه من الدنيا : ما فيه كفايته ..
و ترك الفضل : الذي يطغيه ..
و دارى : أهل زمانه ولم يداهنهم وصبر على ذلك : فهذا غريب ..
وقل من يأنس إليه : من العشيرة و الإخوان ؛ ولا يضره ذلك . ..
🥀 أنظره / الغـربـــآء مـن المـؤمنيــن ورقة / 89 ... 🌾🌾🌾
 
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