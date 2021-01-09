من درر السلف....الحلقة رقم 215

الحَمْدُ لله ...ومن الدرر الحِسَان والفوائد السَنِيّة ...منها ...قال الإمام القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربيّ المعافريّ الاشبيليّ عليه رَحَمَات الله تعالى في قَوْله تَعَالَى /﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴾ ..قال /لَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ مَا قَالُوهُ مِنْ ذَلِكَ : جِدًّا أَوْ هَزْلًا ..وَهُوَ كَيْفَمَا كَانَ : كُفْرٌ ..فَإِنَّ الْهَزْلَ بِالْكُفْرِ : كُفْرٌ ..لَا خُلْفَ فِيهِ : بَيْنَ الْأُمَّةِ ..فَإِنَّ التَّحْقِيقَ : أَخُو الْحَقِّ وَالْعِلْمِ ..وَالْهَزْلَ : أَخُو الْبَاطِلِ وَالْجَهْلِ . ..أنْظُرهُ / أحْكَام القُرآن ج 02 وَرَقَة / 543 ...ومنها ...السُّـؤَال / مـا مـدى صـواب هـذه الـعبارة : مـن عـاشر قـوما أربعين يـوما صـار منهـم /قال العَلّامة مُحَمَّد بنُ العُثَيْمِين عليْه رَحَمَات الله تَعَالَى /هـذه الـعبارة : لـيست صـحيحة ..وقـد قـال الـنبي صـلى الله عـليه وعلى آله وسلـم / الـمرءُ مـع مـن أحـب . ..فـمن أحـب قـوماً : فهـو مـنهم ؛ ولـو عـاشرهم يـوماً واحـداً ..ومـن لـيس بينه وبينهـم صـله في المحبـة فهـو : لـو بقـي عندهـم أربعين شهـراً فلـيس منهـم ..فهـذه الـعبارة لـيست صحيحـة . ..أنْظُرهُ / فتاوى نور على الدرب ج 12 وَرَقَة / 682 ...ومنها ...وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ البخاريّ ومُسلم فِي صَحيحَيْهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ /قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ /كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إلَى الرَّحْمَنِ ؛ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ؛ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ؛،سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ . ..قَال الإمامُ العلاّمة محمّد إبن إِسمَاعيل الأمير الصَنعانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /وَالْمُرَادُ مِنْ الْكَلِمَتَيْن : الْكَلَامُ نَحْوُ كَلِمَةِ الشَّهَادَةِ ؛ وَهُوَ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ ..وَقَوْلُهُ / ( سُبْحَانَ اللَّهِ إلَخْ ) : مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ ..وَصَحَّ الِابْتِدَاءُ بِهِ وَإِنْ كَانَ جُمْلَةً ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى هَذَا اللَّفْظِ ..وَإِنَّمَا قَدَّمَ الْخَبَرَ : تَشْوِيقًا لِلسَّامِعِ إلَى الْمُبْتَدَأِ ؛ سِيَّمَا بَعْدَ مَا ذَكَرَ مِنْ الْأَوْصَافِ ..وَالْحَبِيبَةُ بِمَعْنَى / الْمَحْبُوبَةِ .. أَيْ : مَحْبُوبَتَانِ لَهُ تَعَالَى ..وَالْحَقِيقَةُ فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى : فَاعِلَةٍ ..وَالثَّقِيلَةُ فَعَيْلَةٌ بِمَعْنَى : فَاعِلَةٍ أَيْضًا ..قَالَ الطِّيبِيُّ / الْخِفَّةُ مُسْتَعَارَةٌ لِلسُّهُولَةِ ..شَبَّهَ سُهُولَةَ جَرَيَانِهَا عَلَى اللِّسَانِ : بِمَا خَفَّ عَلَى الْحَامِلِ مِنْ بَعْضِ الْأَمْتِعَةِ ؛ فَلَا يُتْعِبُهُ كَالشَّيْءِ الثَّقِيلِ. ..وَإِشَارَةً إلَى أَنَّ سَائِرَ التَّكَالِيفِ : شَاقَّةٌ عَلَى النَّفْس ثَقِيلَةٌ ؛ وَهَذِهِ سَهْلَةٌ عَلَيْهَا ؛ مَعَ أَنَّهَا تَثْقُلُ فِي الْمِيزَانِ كَثِقَلِ الشَّاقِّ مِنْ الْأَعْمَالِ ..وَقَدْ سُئِلَ بَعْضُ السَّلَفِ عَنْ سَبَبِ ثِقَلِ الْحَسَنَةِ وَخِفَّةِ السَّيِّئَةِ فَقَالَ /لِأَنَّ الْحَسَنَةَ : حَضَرَتْ مَرَارَتُهَا ..وَغَابَتْ : حَلَاوَتُهَا ..فَثَقُلَتْ : فَلَا يَحْمِلَنَّكَ ثِقَلُهَا عَلَى تَرْكِهَا ..وَالسَّيِّئَةُ حَضَرَتْ حَلَاوَتُهَا : وَغَابَتْ مَرَارَتُهَا ؛ فَلِذَلِكَ خَفَّتْ فَلَا تَحْمِلَنَّكَ خِفَّتُهَا عَلَى ارْتِكَابِهَا ..وَالْحَدِيثُ مِنْ الْأَدِلَّةِ : عَلَى ثُبُوتِ الْمِيزَانِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ . ..أنظره / سُبُل السلام ج 02 ورقة / 717 - 718 ...ومنها ...و قـال الإمـام الحافظ محمّــد بـن الحسـين الآجريّ عليه رَحَمَات الله تعالى /أغرب الغرباء في وقتنا هذا : من أخذ بالسنن و صبر عليها ..و حذر البدع : وصبر عنها ..وإتبع آثار من سلف : من أئمة المسلمين ..وعرف : زمانه ..و شدة : فساده و فساد أهله ..فاشتغل : بإصلاح شأن نفسه ..من حفظ : جوارحه ..و ترك الخوض : فيما لا يعنيه ..و عمل في إصلاح : كسرته ..وكان طلبه من الدنيا : ما فيه كفايته ..و ترك الفضل : الذي يطغيه ..و دارى : أهل زمانه ولم يداهنهم وصبر على ذلك : فهذا غريب ..وقل من يأنس إليه : من العشيرة و الإخوان ؛ ولا يضره ذلك . ..أنظره / الغـربـــآء مـن المـؤمنيــن ورقة / 89 ...