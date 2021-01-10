من درر السلف...الحلقة رقم 216

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الفوائد العلمية والدرر السَنِية ...

🥀🥀 منها ...
قال تعالى / ﴿ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ ..
قال العلامة عبد الرحمٰن السِعديّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
فالرزق الدنيوي يحصل : للمؤمن والكافر ..
وأما رزق القلوب من العلم والإيمان ومحبة الله وخشيته ورجائه ونحو ذلك فلا يعطيها إلا : من يحب . ..
🥀 أنظره / تيسير الكريم الرحمن ورقة / 95 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال العلاّمة حافظ الحكميّ عليه رَحَمَات الله تعالىٰ عليه /
ما هلكت الأمم الغابرة ؛ وأُعدّت لهم النيران في الآخرة : إلا بالشرك والإباء عن التوحيد . ..
🥀 أنظره / معارج القبول ج 02 ورقة / 605 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخنا العلّامة محمد بن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الذي عمره إحدى وعشرون سنة : ليس صغيراً على الزواج ..
عمرو بن العاص : تزوج وله إحدى عشرة سنة ؛ وجاءه ولد ..
ولهذا يقال : ليس بينه وبين إبنه عبد الله : إلا ثلاث عشرة سنة ..
فأقول للأخ /
توكل على الله وتزوج ولست بصغير . ..
🥀 أنظره / اللقاء الشهري ج 03 ورقة / 22 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شَيْخ الإِسْلام إبن تَيْميّة عَلَيه رَحَمَات الله تَعَالَى عَلَيه /
... فَإِنَّ الْبِدَعَ لَا تَزَالُ تُخْرِجُ الْإِنْسَانَ مِنْ صَغِيرٍ إلَى كَبِيرٍ حَتَّى تُخْرِجَهُ : إلَى الْإِلْحَادِ وَالزَّنْدَقَةِ ..
كَمَا وَقَعَ هَذَا لِغَيْرِ وَاحِدٍ : مِمَّنْ كَانَ لَهُمْ أَحْوَالٌ مِنْ الْمُكَاشَفَاتِ وَالتَّأْثِيرَاتِ ..
وَقَدْ عَرَفْنَا مِنْ هَذَا : مَا لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ ذِكْرِهِ ..
فَالسُّنَّةُ مِثَالُ سَفِينَةِ نُوحٍ ؛ مَنْ رَكِبَهَا : نَجَا ..
وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا : غَرِقَ ..
قَالَ الزُّهْرِيُّ / كَانَ مَنْ مَضَى مِنْ عُلَمَائِنَا يَقُولُونَ /
الِإعْتِصَامُ بِالسُّنَّةِ : نَجَاةٌ . ..
🥀 أنْظُرهُ / الفَتَاوَى الكُبرى ج 02 وَرَقَة / 141 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ / كَانُوا يَقُولُونَ /
مَنْ فَسَدَ مِنْ الْعُلَمَاءِ : فَفِيهِ شَبَهٌ مِنْ الْيَهُودِ ..
وَمَنْ فَسَدَ مِنْ الْعُبَّادِ : فَفِيهِ شَبَهٌ مِنْ النَّصَارَى ..
وَكَانَ السَّلَفُ يَقُولُونَ /
إحْذَرُوا فِتْنَةَ : الْعَالِمِ الْفَاجِرِ ..
وَالْعَابِدِ : الْجَاهِلِ ..
فَإِنَّ فِتْنَتَهُمَا : فِتْنَةٌ لِكُلِّ مَفْتُونٍ ..
فَطَالِبُ الْعِلْمِ إنْ لَمْ يَقْتَرِنْ بِطَلَبِهِ فِعْلُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ ؛ وَتَرْكُ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْ الِإعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ : وَإِلَّا وَقَعَ فِي الضَّلَال . ..
🥀 أنظره / الفتاوى الكبرى ج 02 ورقة / 142 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
فالرجال إِذا إختلطوا بِالنسَاء كَانَ بِمَنْزِلَة : إخْتِلَاط النَّار والحطب . ..
🥀 أنظره / الإستقامة ج 01 ورقة / 361 ... 🌾🌾🌾
 
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