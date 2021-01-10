من درر السلف...الحلقة رقم 216

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الفوائد العلمية والدرر السَنِية ...
منها ...
قال تعالى / ﴿ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ ..
قال العلامة عبد الرحمٰن السِعديّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
فالرزق الدنيوي يحصل : للمؤمن والكافر ..
وأما رزق القلوب من العلم والإيمان ومحبة الله وخشيته ورجائه ونحو ذلك فلا يعطيها إلا : من يحب . ..
أنظره / تيسير الكريم الرحمن ورقة / 95 ...
ومنها ...
قال العلاّمة حافظ الحكميّ عليه رَحَمَات الله تعالىٰ عليه /
ما هلكت الأمم الغابرة ؛ وأُعدّت لهم النيران في الآخرة : إلا بالشرك والإباء عن التوحيد . ..
أنظره / معارج القبول ج 02 ورقة / 605 ...
ومنها ...
قال شيخنا العلّامة محمد بن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الذي عمره إحدى وعشرون سنة : ليس صغيراً على الزواج ..
عمرو بن العاص : تزوج وله إحدى عشرة سنة ؛ وجاءه ولد ..
ولهذا يقال : ليس بينه وبين إبنه عبد الله : إلا ثلاث عشرة سنة ..
فأقول للأخ /
توكل على الله وتزوج ولست بصغير . ..
أنظره / اللقاء الشهري ج 03 ورقة / 22 ...
ومنها ...
وقال شَيْخ الإِسْلام إبن تَيْميّة عَلَيه رَحَمَات الله تَعَالَى عَلَيه /
... فَإِنَّ الْبِدَعَ لَا تَزَالُ تُخْرِجُ الْإِنْسَانَ مِنْ صَغِيرٍ إلَى كَبِيرٍ حَتَّى تُخْرِجَهُ : إلَى الْإِلْحَادِ وَالزَّنْدَقَةِ ..
كَمَا وَقَعَ هَذَا لِغَيْرِ وَاحِدٍ : مِمَّنْ كَانَ لَهُمْ أَحْوَالٌ مِنْ الْمُكَاشَفَاتِ وَالتَّأْثِيرَاتِ ..
وَقَدْ عَرَفْنَا مِنْ هَذَا : مَا لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ ذِكْرِهِ ..
فَالسُّنَّةُ مِثَالُ سَفِينَةِ نُوحٍ ؛ مَنْ رَكِبَهَا : نَجَا ..
وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا : غَرِقَ ..
قَالَ الزُّهْرِيُّ / كَانَ مَنْ مَضَى مِنْ عُلَمَائِنَا يَقُولُونَ /
الِإعْتِصَامُ بِالسُّنَّةِ : نَجَاةٌ . ..
أنْظُرهُ / الفَتَاوَى الكُبرى ج 02 وَرَقَة / 141 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ / كَانُوا يَقُولُونَ /
مَنْ فَسَدَ مِنْ الْعُلَمَاءِ : فَفِيهِ شَبَهٌ مِنْ الْيَهُودِ ..
وَمَنْ فَسَدَ مِنْ الْعُبَّادِ : فَفِيهِ شَبَهٌ مِنْ النَّصَارَى ..
وَكَانَ السَّلَفُ يَقُولُونَ /
إحْذَرُوا فِتْنَةَ : الْعَالِمِ الْفَاجِرِ ..
وَالْعَابِدِ : الْجَاهِلِ ..
فَإِنَّ فِتْنَتَهُمَا : فِتْنَةٌ لِكُلِّ مَفْتُونٍ ..
فَطَالِبُ الْعِلْمِ إنْ لَمْ يَقْتَرِنْ بِطَلَبِهِ فِعْلُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ ؛ وَتَرْكُ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْ الِإعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ : وَإِلَّا وَقَعَ فِي الضَّلَال . ..
أنظره / الفتاوى الكبرى ج 02 ورقة / 142 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
فالرجال إِذا إختلطوا بِالنسَاء كَانَ بِمَنْزِلَة : إخْتِلَاط النَّار والحطب . ..
أنظره / الإستقامة ج 01 ورقة / 361 ...
ومن الفوائد العلمية والدرر السَنِية ...
منها ...
قال تعالى / ﴿ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ ..
قال العلامة عبد الرحمٰن السِعديّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
فالرزق الدنيوي يحصل : للمؤمن والكافر ..
وأما رزق القلوب من العلم والإيمان ومحبة الله وخشيته ورجائه ونحو ذلك فلا يعطيها إلا : من يحب . ..
أنظره / تيسير الكريم الرحمن ورقة / 95 ...
ومنها ...
قال العلاّمة حافظ الحكميّ عليه رَحَمَات الله تعالىٰ عليه /
ما هلكت الأمم الغابرة ؛ وأُعدّت لهم النيران في الآخرة : إلا بالشرك والإباء عن التوحيد . ..
أنظره / معارج القبول ج 02 ورقة / 605 ...
ومنها ...
قال شيخنا العلّامة محمد بن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الذي عمره إحدى وعشرون سنة : ليس صغيراً على الزواج ..
عمرو بن العاص : تزوج وله إحدى عشرة سنة ؛ وجاءه ولد ..
ولهذا يقال : ليس بينه وبين إبنه عبد الله : إلا ثلاث عشرة سنة ..
فأقول للأخ /
توكل على الله وتزوج ولست بصغير . ..
أنظره / اللقاء الشهري ج 03 ورقة / 22 ...
ومنها ...
وقال شَيْخ الإِسْلام إبن تَيْميّة عَلَيه رَحَمَات الله تَعَالَى عَلَيه /
... فَإِنَّ الْبِدَعَ لَا تَزَالُ تُخْرِجُ الْإِنْسَانَ مِنْ صَغِيرٍ إلَى كَبِيرٍ حَتَّى تُخْرِجَهُ : إلَى الْإِلْحَادِ وَالزَّنْدَقَةِ ..
كَمَا وَقَعَ هَذَا لِغَيْرِ وَاحِدٍ : مِمَّنْ كَانَ لَهُمْ أَحْوَالٌ مِنْ الْمُكَاشَفَاتِ وَالتَّأْثِيرَاتِ ..
وَقَدْ عَرَفْنَا مِنْ هَذَا : مَا لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ ذِكْرِهِ ..
فَالسُّنَّةُ مِثَالُ سَفِينَةِ نُوحٍ ؛ مَنْ رَكِبَهَا : نَجَا ..
وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا : غَرِقَ ..
قَالَ الزُّهْرِيُّ / كَانَ مَنْ مَضَى مِنْ عُلَمَائِنَا يَقُولُونَ /
الِإعْتِصَامُ بِالسُّنَّةِ : نَجَاةٌ . ..
أنْظُرهُ / الفَتَاوَى الكُبرى ج 02 وَرَقَة / 141 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ / كَانُوا يَقُولُونَ /
مَنْ فَسَدَ مِنْ الْعُلَمَاءِ : فَفِيهِ شَبَهٌ مِنْ الْيَهُودِ ..
وَمَنْ فَسَدَ مِنْ الْعُبَّادِ : فَفِيهِ شَبَهٌ مِنْ النَّصَارَى ..
وَكَانَ السَّلَفُ يَقُولُونَ /
إحْذَرُوا فِتْنَةَ : الْعَالِمِ الْفَاجِرِ ..
وَالْعَابِدِ : الْجَاهِلِ ..
فَإِنَّ فِتْنَتَهُمَا : فِتْنَةٌ لِكُلِّ مَفْتُونٍ ..
فَطَالِبُ الْعِلْمِ إنْ لَمْ يَقْتَرِنْ بِطَلَبِهِ فِعْلُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ ؛ وَتَرْكُ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْ الِإعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ : وَإِلَّا وَقَعَ فِي الضَّلَال . ..
أنظره / الفتاوى الكبرى ج 02 ورقة / 142 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
فالرجال إِذا إختلطوا بِالنسَاء كَانَ بِمَنْزِلَة : إخْتِلَاط النَّار والحطب . ..
أنظره / الإستقامة ج 01 ورقة / 361 ...