من درر السلف...الحلقة رقم 216

الحمد لله ...ومن الفوائد العلمية والدرر السَنِية ...منها ...قال تعالى / ﴿ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ ..قال العلامة عبد الرحمٰن السِعديّ عليه رَحَمَات الله تعالى /فالرزق الدنيوي يحصل : للمؤمن والكافر ..وأما رزق القلوب من العلم والإيمان ومحبة الله وخشيته ورجائه ونحو ذلك فلا يعطيها إلا : من يحب . ..أنظره / تيسير الكريم الرحمن ورقة / 95 ...ومنها ...قال العلاّمة حافظ الحكميّ عليه رَحَمَات الله تعالىٰ عليه /ما هلكت الأمم الغابرة ؛ وأُعدّت لهم النيران في الآخرة : إلا بالشرك والإباء عن التوحيد . ..أنظره / معارج القبول ج 02 ورقة / 605 ...ومنها ...قال شيخنا العلّامة محمد بن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /الذي عمره إحدى وعشرون سنة : ليس صغيراً على الزواج ..عمرو بن العاص : تزوج وله إحدى عشرة سنة ؛ وجاءه ولد ..ولهذا يقال : ليس بينه وبين إبنه عبد الله : إلا ثلاث عشرة سنة ..فأقول للأخ /توكل على الله وتزوج ولست بصغير . ..أنظره / اللقاء الشهري ج 03 ورقة / 22 ...ومنها ...وقال شَيْخ الإِسْلام إبن تَيْميّة عَلَيه رَحَمَات الله تَعَالَى عَلَيه /... فَإِنَّ الْبِدَعَ لَا تَزَالُ تُخْرِجُ الْإِنْسَانَ مِنْ صَغِيرٍ إلَى كَبِيرٍ حَتَّى تُخْرِجَهُ : إلَى الْإِلْحَادِ وَالزَّنْدَقَةِ ..كَمَا وَقَعَ هَذَا لِغَيْرِ وَاحِدٍ : مِمَّنْ كَانَ لَهُمْ أَحْوَالٌ مِنْ الْمُكَاشَفَاتِ وَالتَّأْثِيرَاتِ ..وَقَدْ عَرَفْنَا مِنْ هَذَا : مَا لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ ذِكْرِهِ ..فَالسُّنَّةُ مِثَالُ سَفِينَةِ نُوحٍ ؛ مَنْ رَكِبَهَا : نَجَا ..وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا : غَرِقَ ..قَالَ الزُّهْرِيُّ / كَانَ مَنْ مَضَى مِنْ عُلَمَائِنَا يَقُولُونَ /الِإعْتِصَامُ بِالسُّنَّةِ : نَجَاةٌ . ..أنْظُرهُ / الفَتَاوَى الكُبرى ج 02 وَرَقَة / 141 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ / كَانُوا يَقُولُونَ /مَنْ فَسَدَ مِنْ الْعُلَمَاءِ : فَفِيهِ شَبَهٌ مِنْ الْيَهُودِ ..وَمَنْ فَسَدَ مِنْ الْعُبَّادِ : فَفِيهِ شَبَهٌ مِنْ النَّصَارَى ..وَكَانَ السَّلَفُ يَقُولُونَ /إحْذَرُوا فِتْنَةَ : الْعَالِمِ الْفَاجِرِ ..وَالْعَابِدِ : الْجَاهِلِ ..فَإِنَّ فِتْنَتَهُمَا : فِتْنَةٌ لِكُلِّ مَفْتُونٍ ..فَطَالِبُ الْعِلْمِ إنْ لَمْ يَقْتَرِنْ بِطَلَبِهِ فِعْلُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ ؛ وَتَرْكُ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْ الِإعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ : وَإِلَّا وَقَعَ فِي الضَّلَال . ..أنظره / الفتاوى الكبرى ج 02 ورقة / 142 ...ومنها ...وقال أيضاً /فالرجال إِذا إختلطوا بِالنسَاء كَانَ بِمَنْزِلَة : إخْتِلَاط النَّار والحطب . ..أنظره / الإستقامة ج 01 ورقة / 361 ...