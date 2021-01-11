من درر السلف....الحلقة رقم 217

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الدرر والفوائد ...
ومنها ...
و قال الإمام الزاهد ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻛﺜﻴﺮ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ﻟﻴﺲ ﻳُﻄﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ : ﺑﺮاﺣﺔ اﻟﺒﺪﻥ ..
ﺑﻠﻐﻨﻲ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻜﻤﺎء ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ /
ﺃﻳﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ؛ ﺇﻧﻚ ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺐ اﻟﻌﻠﻢ : ﺻﺒﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺷﻘﺎء اﻟﺠﻬﻞ . ..
أنظره / الفقيه والمتفقه ج 02 ورقة / 295 ...
ومنها
قال الحافظ الإمام إبن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
مراتب الدنيا لا تُنال : إلا بالصبر على البلاء في طلبها والمجاهدة ..
فكيف مَن أراد : مَقعد صِدقٍ عند مليكٍ مقتدر . ..
أنظره / مجموع الرسائل ورقة / 224 ...
ومنها ...
( الغضبان كالسكران : لا يُؤاخذ بما يقول )
قال الحافظ أبو الفرج جمال الدين إبن الجوزيّ الواعظ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
متى رأيت صاحبك قد غضب وأخذ يتكلم بما لا يصلح : فلا ينبغي أن تعقد على ما يقول خِنصراً ( أي : لا تأخذ ما يقول بعين الاعتبار ) ..
ولا أن : تؤاخذه به ..
فإن حاله : حال السكران لا يدري ما يجري ..
بل : إصبر لفورته ولا تُعَوِّلْ عليها ؛ فإن الشيطان قد غلبه ؛ والطبع قد هاج ؛ والعقل قد استتر ..
ومتى أخذت في نفسك عليه ؛ وأجبته بمقتضى فعله : كنت كعاقل واجه مجنوناً ..
أو كمفيق : عاتب مغمى عليه ..
فالذنب : لك ..
بل أنظر بعين الرحمة ؛ وتلمح تصريف القدر له ؛ وتفرج في لعب الطبع به ؛ وإعلم أنه إذا إنتبه : ندم على ما جرى ؛ وعرف لك فضل الصبر ..
وأقل الأقسام : أن تسلمه فيما يفعل في غضبه إلى ما يستريح به ..
وهذه الحالة ينبغي أن يتعلمها : الولد عند غضب الوالد ؛ والزوجة عند غضب الزوج فتتركه يشتفي بما يقول ؛ ولا تعول على ذلك فسيعود نادماً معتذراً ..
ومتى قوبل على حالته ومقالته : صارت العداوة متمكنة ؛ وجازى في الإفاقة على ما فُعِلَ في حقه وقت السكر ..
وأكثر الناس : على غير هذا الطريق ..
متى رأوا غضباناً : قابلوه بما يقول ويعمل ..
وهذا على غير مقتضى الحكمة ؛ بل الحكمة ما ذكرته ( وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ ) . ..
أنظره / صيد الخاطر ورقة / 295 - 296 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
والدنيا دار سباق : إلى أعالي المعالي ..
فينبغي لذي الهمة : ألاّ يقصر في شوطه ..
فإن سبق : فهو المقصود ..
وإن كبّ جواده مع اجتهاده : لم يُلَم . ..
أنظره / صيد الخاطر أيضاً ورقة / 470 ...
ومنها ...
و قال إمام التابعين الحسن البصري عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إِنِّ الْقُلُوبَ تَمُوتُ وَتَحْيَا ؛ فَإِذَا هِيَ مَاتَتْ : فَاحْمِلُوهَا عَلَى الْفَرَائِض ..
فَإِذَا هِيَ أُحْيِيَتْ : فَأَدِّبُوهَا بِالتَّطَوُّع . ..
أنظره / الزهد لأبي عبد الله أحمد إبن حنبل الشيبانيّ برقم / 1513 ورقة / 216 ...
ومن الدرر والفوائد ...
ومنها ...
و قال الإمام الزاهد ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻛﺜﻴﺮ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ﻟﻴﺲ ﻳُﻄﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ : ﺑﺮاﺣﺔ اﻟﺒﺪﻥ ..
ﺑﻠﻐﻨﻲ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻜﻤﺎء ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ /
ﺃﻳﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ؛ ﺇﻧﻚ ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺐ اﻟﻌﻠﻢ : ﺻﺒﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺷﻘﺎء اﻟﺠﻬﻞ . ..
أنظره / الفقيه والمتفقه ج 02 ورقة / 295 ...
ومنها
قال الحافظ الإمام إبن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
مراتب الدنيا لا تُنال : إلا بالصبر على البلاء في طلبها والمجاهدة ..
فكيف مَن أراد : مَقعد صِدقٍ عند مليكٍ مقتدر . ..
أنظره / مجموع الرسائل ورقة / 224 ...
ومنها ...
( الغضبان كالسكران : لا يُؤاخذ بما يقول )
قال الحافظ أبو الفرج جمال الدين إبن الجوزيّ الواعظ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
متى رأيت صاحبك قد غضب وأخذ يتكلم بما لا يصلح : فلا ينبغي أن تعقد على ما يقول خِنصراً ( أي : لا تأخذ ما يقول بعين الاعتبار ) ..
ولا أن : تؤاخذه به ..
فإن حاله : حال السكران لا يدري ما يجري ..
بل : إصبر لفورته ولا تُعَوِّلْ عليها ؛ فإن الشيطان قد غلبه ؛ والطبع قد هاج ؛ والعقل قد استتر ..
ومتى أخذت في نفسك عليه ؛ وأجبته بمقتضى فعله : كنت كعاقل واجه مجنوناً ..
أو كمفيق : عاتب مغمى عليه ..
فالذنب : لك ..
بل أنظر بعين الرحمة ؛ وتلمح تصريف القدر له ؛ وتفرج في لعب الطبع به ؛ وإعلم أنه إذا إنتبه : ندم على ما جرى ؛ وعرف لك فضل الصبر ..
وأقل الأقسام : أن تسلمه فيما يفعل في غضبه إلى ما يستريح به ..
وهذه الحالة ينبغي أن يتعلمها : الولد عند غضب الوالد ؛ والزوجة عند غضب الزوج فتتركه يشتفي بما يقول ؛ ولا تعول على ذلك فسيعود نادماً معتذراً ..
ومتى قوبل على حالته ومقالته : صارت العداوة متمكنة ؛ وجازى في الإفاقة على ما فُعِلَ في حقه وقت السكر ..
وأكثر الناس : على غير هذا الطريق ..
متى رأوا غضباناً : قابلوه بما يقول ويعمل ..
وهذا على غير مقتضى الحكمة ؛ بل الحكمة ما ذكرته ( وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ ) . ..
أنظره / صيد الخاطر ورقة / 295 - 296 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
والدنيا دار سباق : إلى أعالي المعالي ..
فينبغي لذي الهمة : ألاّ يقصر في شوطه ..
فإن سبق : فهو المقصود ..
وإن كبّ جواده مع اجتهاده : لم يُلَم . ..
أنظره / صيد الخاطر أيضاً ورقة / 470 ...
ومنها ...
و قال إمام التابعين الحسن البصري عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إِنِّ الْقُلُوبَ تَمُوتُ وَتَحْيَا ؛ فَإِذَا هِيَ مَاتَتْ : فَاحْمِلُوهَا عَلَى الْفَرَائِض ..
فَإِذَا هِيَ أُحْيِيَتْ : فَأَدِّبُوهَا بِالتَّطَوُّع . ..
أنظره / الزهد لأبي عبد الله أحمد إبن حنبل الشيبانيّ برقم / 1513 ورقة / 216 ...