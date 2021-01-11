من درر السلف....الحلقة رقم 217

الحمد لله ...ومن الدرر والفوائد ...ومنها ...و قال الإمام الزاهد ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻛﺜﻴﺮ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /ﻟﻴﺲ ﻳُﻄﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ : ﺑﺮاﺣﺔ اﻟﺒﺪﻥ ..ﺑﻠﻐﻨﻲ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻜﻤﺎء ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ /ﺃﻳﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ؛ ﺇﻧﻚ ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺐ اﻟﻌﻠﻢ : ﺻﺒﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺷﻘﺎء اﻟﺠﻬﻞ . ..أنظره / الفقيه والمتفقه ج 02 ورقة / 295 ...ومنهاقال الحافظ الإمام إبن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /مراتب الدنيا لا تُنال : إلا بالصبر على البلاء في طلبها والمجاهدة ..فكيف مَن أراد : مَقعد صِدقٍ عند مليكٍ مقتدر . ..أنظره / مجموع الرسائل ورقة / 224 ...ومنها ...( الغضبان كالسكران : لا يُؤاخذ بما يقول )قال الحافظ أبو الفرج جمال الدين إبن الجوزيّ الواعظ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /متى رأيت صاحبك قد غضب وأخذ يتكلم بما لا يصلح : فلا ينبغي أن تعقد على ما يقول خِنصراً ( أي : لا تأخذ ما يقول بعين الاعتبار ) ..ولا أن : تؤاخذه به ..فإن حاله : حال السكران لا يدري ما يجري ..بل : إصبر لفورته ولا تُعَوِّلْ عليها ؛ فإن الشيطان قد غلبه ؛ والطبع قد هاج ؛ والعقل قد استتر ..ومتى أخذت في نفسك عليه ؛ وأجبته بمقتضى فعله : كنت كعاقل واجه مجنوناً ..أو كمفيق : عاتب مغمى عليه ..فالذنب : لك ..بل أنظر بعين الرحمة ؛ وتلمح تصريف القدر له ؛ وتفرج في لعب الطبع به ؛ وإعلم أنه إذا إنتبه : ندم على ما جرى ؛ وعرف لك فضل الصبر ..وأقل الأقسام : أن تسلمه فيما يفعل في غضبه إلى ما يستريح به ..وهذه الحالة ينبغي أن يتعلمها : الولد عند غضب الوالد ؛ والزوجة عند غضب الزوج فتتركه يشتفي بما يقول ؛ ولا تعول على ذلك فسيعود نادماً معتذراً ..ومتى قوبل على حالته ومقالته : صارت العداوة متمكنة ؛ وجازى في الإفاقة على ما فُعِلَ في حقه وقت السكر ..وأكثر الناس : على غير هذا الطريق ..متى رأوا غضباناً : قابلوه بما يقول ويعمل ..وهذا على غير مقتضى الحكمة ؛ بل الحكمة ما ذكرته ( وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ ) . ..أنظره / صيد الخاطر ورقة / 295 - 296 ...ومنها ...وقال أيضاً /والدنيا دار سباق : إلى أعالي المعالي ..فينبغي لذي الهمة : ألاّ يقصر في شوطه ..فإن سبق : فهو المقصود ..وإن كبّ جواده مع اجتهاده : لم يُلَم . ..أنظره / صيد الخاطر أيضاً ورقة / 470 ...ومنها ...و قال إمام التابعين الحسن البصري عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /إِنِّ الْقُلُوبَ تَمُوتُ وَتَحْيَا ؛ فَإِذَا هِيَ مَاتَتْ : فَاحْمِلُوهَا عَلَى الْفَرَائِض ..فَإِذَا هِيَ أُحْيِيَتْ : فَأَدِّبُوهَا بِالتَّطَوُّع . ..أنظره / الزهد لأبي عبد الله أحمد إبن حنبل الشيبانيّ برقم / 1513 ورقة / 216 ...