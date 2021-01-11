من درر السلف....الحلقة رقم 217

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر والفوائد ...

🥀🥀 ومنها ...
و قال الإمام الزاهد ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻛﺜﻴﺮ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ﻟﻴﺲ ﻳُﻄﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ : ﺑﺮاﺣﺔ اﻟﺒﺪﻥ ..
ﺑﻠﻐﻨﻲ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻜﻤﺎء ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ /
ﺃﻳﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ؛ ﺇﻧﻚ ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺐ اﻟﻌﻠﻢ : ﺻﺒﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺷﻘﺎء اﻟﺠﻬﻞ . ..
🥀 أنظره / الفقيه والمتفقه ج 02 ورقة / 295 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها
قال الحافظ الإمام إبن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
مراتب الدنيا لا تُنال : إلا بالصبر على البلاء في طلبها والمجاهدة ..
فكيف مَن أراد : مَقعد صِدقٍ عند مليكٍ مقتدر . ..
🥀 أنظره / مجموع الرسائل ورقة / 224 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
( الغضبان كالسكران : لا يُؤاخذ بما يقول )
قال الحافظ أبو الفرج جمال الدين إبن الجوزيّ الواعظ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
متى رأيت صاحبك قد غضب وأخذ يتكلم بما لا يصلح : فلا ينبغي أن تعقد على ما يقول خِنصراً ( أي : لا تأخذ ما يقول بعين الاعتبار ) ..
ولا أن : تؤاخذه به ..
فإن حاله : حال السكران لا يدري ما يجري ..
بل : إصبر لفورته ولا تُعَوِّلْ عليها ؛ فإن الشيطان قد غلبه ؛ والطبع قد هاج ؛ والعقل قد استتر ..
ومتى أخذت في نفسك عليه ؛ وأجبته بمقتضى فعله : كنت كعاقل واجه مجنوناً ..
أو كمفيق : عاتب مغمى عليه ..
فالذنب : لك ..
بل أنظر بعين الرحمة ؛ وتلمح تصريف القدر له ؛ وتفرج في لعب الطبع به ؛ وإعلم أنه إذا إنتبه : ندم على ما جرى ؛ وعرف لك فضل الصبر ..
وأقل الأقسام : أن تسلمه فيما يفعل في غضبه إلى ما يستريح به ..
وهذه الحالة ينبغي أن يتعلمها : الولد عند غضب الوالد ؛ والزوجة عند غضب الزوج فتتركه يشتفي بما يقول ؛ ولا تعول على ذلك فسيعود نادماً معتذراً ..
ومتى قوبل على حالته ومقالته : صارت العداوة متمكنة ؛ وجازى في الإفاقة على ما فُعِلَ في حقه وقت السكر ..
وأكثر الناس : على غير هذا الطريق ..
متى رأوا غضباناً : قابلوه بما يقول ويعمل ..
وهذا على غير مقتضى الحكمة ؛ بل الحكمة ما ذكرته ( وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ ) . ..
🥀 أنظره / صيد الخاطر ورقة / 295 - 296 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
والدنيا دار سباق : إلى أعالي المعالي ..
فينبغي لذي الهمة : ألاّ يقصر في شوطه ..
فإن سبق : فهو المقصود ..
وإن كبّ جواده مع اجتهاده : لم يُلَم . ..
🥀 أنظره / صيد الخاطر أيضاً ورقة / 470 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال إمام التابعين الحسن البصري عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إِنِّ الْقُلُوبَ تَمُوتُ وَتَحْيَا ؛ فَإِذَا هِيَ مَاتَتْ : فَاحْمِلُوهَا عَلَى الْفَرَائِض ..
فَإِذَا هِيَ أُحْيِيَتْ : فَأَدِّبُوهَا بِالتَّطَوُّع . ..
🥀 أنظره / الزهد لأبي عبد الله أحمد إبن حنبل الشيبانيّ برقم / 1513 ورقة / 216 ... 🌾🌾🌾
 
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