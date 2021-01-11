خطوات تأهيل الشباب لسوق العمل في السعودية

حميدة الخلق
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 21 أوت 2020
- المشاركات
- 12
- النقاط
- 3
- العمر
- 41
- محل الإقامة
- sa
- الجنس
- أنثى
تأهل للعمل في المملكة العربية السعودية
رجال ونساء
مع ارتفاع عدد السعوديين المقبلين على التدريب المؤهل لسوق العمل، كان من الواجب معرفة أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هي مؤسسة حكومية سعودية تقدم برامج التدريب التقني والمهني للذكور والإناث بما يسهم في سدِّ احتياجات سوق العمل من القوى البشرية المؤهلة.
ويمكن للباحثين عن العمل تطوير مهاراتهم بالحصول على دورات معتمدة تمنحهم فرص الالتحاق بسوق العمل والتميز في مجالاتهم وهذا هو موقعها الرسمي: https://www.my.gov.sa
كيف نتدرب؟
يعتبر معهد السهم التصاعدي للتدريب بتبوك مرخص له وهو معهد معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والي يمكنك الالتحاق معهم وحضور دورات تدريبية موثوق ومشهود بكفائتها
كما أنه يقدم دورات تدريبية معتمدة من وزارة التعليم والأكثر طلبا في شتى المجالات، منها على سبيل المثال لا الحصر:
دورات معتمد في اللغة الانجليزية
دورات تصميم البرامج التعليمية التفاعلية
دورات اعداد المدربين TOT
دورة تصميم الحقائب التدريبية ppt
دورة اخصائي جودة شاملة TQM
دورات الحاسب الالي المعتمدة + ادخال بيانات ومعالجة نصوص (للرجال فقط)
بالإضافة إلي دورات عشرات الدورات التدريبية الأخرى
شاهد دليل الدورات التدريبية
يمكنكم زيارة الموقع الرسمي للمعهد والبحث عن الدورات التدريبية التي تناسب تخصصك ومارس التعليم والتدريب على ايدى خبراء التعليم.
معهد السهم التصاعدي للتدريب
رجال ونساء
مع ارتفاع عدد السعوديين المقبلين على التدريب المؤهل لسوق العمل، كان من الواجب معرفة أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هي مؤسسة حكومية سعودية تقدم برامج التدريب التقني والمهني للذكور والإناث بما يسهم في سدِّ احتياجات سوق العمل من القوى البشرية المؤهلة.
ويمكن للباحثين عن العمل تطوير مهاراتهم بالحصول على دورات معتمدة تمنحهم فرص الالتحاق بسوق العمل والتميز في مجالاتهم وهذا هو موقعها الرسمي: https://www.my.gov.sa
كيف نتدرب؟
يعتبر معهد السهم التصاعدي للتدريب بتبوك مرخص له وهو معهد معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والي يمكنك الالتحاق معهم وحضور دورات تدريبية موثوق ومشهود بكفائتها
كما أنه يقدم دورات تدريبية معتمدة من وزارة التعليم والأكثر طلبا في شتى المجالات، منها على سبيل المثال لا الحصر:
دورات معتمد في اللغة الانجليزية
دورات تصميم البرامج التعليمية التفاعلية
دورات اعداد المدربين TOT
دورة تصميم الحقائب التدريبية ppt
دورة اخصائي جودة شاملة TQM
دورات الحاسب الالي المعتمدة + ادخال بيانات ومعالجة نصوص (للرجال فقط)
بالإضافة إلي دورات عشرات الدورات التدريبية الأخرى
شاهد دليل الدورات التدريبية
دليل الدورات المعتمدة
الدورات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية
paacademy.net
يمكنكم زيارة الموقع الرسمي للمعهد والبحث عن الدورات التدريبية التي تناسب تخصصك ومارس التعليم والتدريب على ايدى خبراء التعليم.
معهد السهم التصاعدي للتدريب