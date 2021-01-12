دورة حاسب وادخال بيانات ومعالجة نصوص بالانجليزي

حميدة الخلق
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دورة إدخال البيانات ومعالجة النصوص دورة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني
بروشور
دورة حاسب الي 6 شهور[/b]
للرجال فقط مدة الدورة ستة اشهر عدد الساعات / 240 ساعة تدريبية. يتم من خلالها تقديم لمحة عن تقنية المعلومات ونظام التشغيل ويندوز والتدريب على استخدام برامج الحاسب الالي الاساسية الوورد, الاكسل , الاكسس, والتدريب على مهارات الكتابة بطريقة اللمس على لوحة المفاتيح عربي-انجليزي.
أهداف الدورة/
تزويد المتدرب على أفضل الأساليب التدريبية العملية بأساسيات الحاسب الآلي وبالمهارات والمعلومات المتخصصة والاحترافية اللازمة لإدخال البيانات ومعالجة النصوص ومهارات الكتابة بلوحة المفاتيح بطريقة اللمس بشكل احترافي وتأهيلهم لاستخدام البرامج المكتبية وورد, اكسل, اكسس والجداول الالكترونية والنصوص بابداع عالي..
محتوي الدورة
مقدمة في تكنولوجيا المعلومات
معالج النصوص
نظام التشغيل ويندوز
الجداول الإلكترونية (اكسل)
أساسيات لوحة المعلومات عربي - انجليزي
تبادل البيانات بين برامج مايكروسفت المكتبية
برنامج قواعد البيانات(مايكروسوفت اكسس)
مميزات الدورة
الشهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
يرغب في الحصول على معلومات ومهارات متنوعة في تطبيقات الحاسب الآلي.
تعتبر من الدورات الأساسية عند التقدم للمؤسسات والشركات والقطاع الحكومي نظرا لما يتميز به حامل شهادة دورة أدخال البيانات ومعالجة النصوص من المام بجميع البرامج الحاسوبية ذات الصلة بالأعمال المكتبية وما تطلبة الشركات والمؤسسات من موظفيها في هذا الجانب.
معلومات اكثر عن
دورة حاسب الي 6 شهور
بروشور
دورة حاسب الي 6 شهور[/b]
للرجال فقط مدة الدورة ستة اشهر عدد الساعات / 240 ساعة تدريبية. يتم من خلالها تقديم لمحة عن تقنية المعلومات ونظام التشغيل ويندوز والتدريب على استخدام برامج الحاسب الالي الاساسية الوورد, الاكسل , الاكسس, والتدريب على مهارات الكتابة بطريقة اللمس على لوحة المفاتيح عربي-انجليزي.
أهداف الدورة/
تزويد المتدرب على أفضل الأساليب التدريبية العملية بأساسيات الحاسب الآلي وبالمهارات والمعلومات المتخصصة والاحترافية اللازمة لإدخال البيانات ومعالجة النصوص ومهارات الكتابة بلوحة المفاتيح بطريقة اللمس بشكل احترافي وتأهيلهم لاستخدام البرامج المكتبية وورد, اكسل, اكسس والجداول الالكترونية والنصوص بابداع عالي..
محتوي الدورة
مقدمة في تكنولوجيا المعلومات
معالج النصوص
نظام التشغيل ويندوز
الجداول الإلكترونية (اكسل)
أساسيات لوحة المعلومات عربي - انجليزي
تبادل البيانات بين برامج مايكروسفت المكتبية
برنامج قواعد البيانات(مايكروسوفت اكسس)
مميزات الدورة
الشهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
يرغب في الحصول على معلومات ومهارات متنوعة في تطبيقات الحاسب الآلي.
تعتبر من الدورات الأساسية عند التقدم للمؤسسات والشركات والقطاع الحكومي نظرا لما يتميز به حامل شهادة دورة أدخال البيانات ومعالجة النصوص من المام بجميع البرامج الحاسوبية ذات الصلة بالأعمال المكتبية وما تطلبة الشركات والمؤسسات من موظفيها في هذا الجانب.
معلومات اكثر عن
دورة حاسب الي 6 شهور