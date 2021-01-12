من درر السلف...الحلقة رقم 218

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الفوائد الحِسَان والدرر السَنِية ...

🥀🥀 منها ...
قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
نواب إبليس في الأرض هم الذين : يثبطون الناس عن طلب العلم والتفقه في الدين ..
فهؤلاء : أضر عليهم من شياطين الجن ..
فإنهم : يحولون بين القلوب وبين هدى الله وطريقه . ..
🥀 أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 ورقة / 160 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة محمد إبن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الإنسان الموفق يكون دائماً : في يقظة ..
والمخذول يكون دائماً : في غفلة ..
قال الله تعالى : { ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا } ..
ولهذا إذا رأيت من نفسك أنك لا تعمل وتمضي عليك الأيام : فاتهم نفسك ..
فإن قلبك يكون : غافلاً عن ذكر الله عز وجل ..
لأن من أقبل على الله : بارك له في وقته وفي عمله ..
وكانت ساعاته كلها : معمورة فما فيه الخير . ..
🥀 أنظره / شرح الكافية الشافية ج 04 ورقة / 109 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الحافظ إبن حَجر العسقلانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أَنَّ صَاحِبَ الصِّدْقِ مَعَ اللَّهِ : لَا تَضُرُّهُ الْفِتَنُ . ..
وقال بعدها /
وَأَنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ لِأَوْلِيَائِهِ عِنْدَ إبْتِلَائِهِمْ : مَخَارِجَ ..
وَإِنَّمَا يَتَأَخَّرُ ذَلِكَ عَنْ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ : تَهْذِيبًا وَزِيَادَةً لَهُمْ فِي الثَّوَابِ . ..
🥀 أنْظُرهُ / فَتْح البَاري ج 06 وَرَقَة / 483 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قَـالَ الإمِـام القُرطبِيّ الخزرجيّ الأنصاريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
حال المرأة المؤمنة في الجنَّة : أفضل من حال الحور العين وأعلى درجة وأكثر جمالاً ..
فالمرأة الصالحة من أهل الدنيا إذا دخلت الجنة : فإنما تدخـلها جزاءً على العمل الصالح وكرامة من الله لها لدينها وصلاحها ..
أمَّا الحور التي هي من نعيم الجنة : فإنما خلقت في الجنة من أجل غيرها ..
وجُعِلَت جزاءً : للمؤمن على العمل الصالح ..
وشتـان بين من دخلت الجنة : جزاءً على عملها الصالح ..
وبين من خلقت ليُجَازَى بها : صاحب العمل الصالح . ..
فالأولى : ملكة سيِّدة آمِرَة ..
والثانية : إلا أنها : دون الملكة ..
وهي : مأمورة من سيِّدها المؤمن الذي خلقـها الله تعالـى جـزاءً له . ..
🥀 أنظره / الجامع لأحكام القرآن ج 16 ورقة / 154 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة محمّد إبن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فكم مِن سَـعـةِ صـدرٍ ؛ وبساطةِ وجهٍ ؛ و لِـيـن جـانـب : أدخلت في دين الله أفواجًا من الناس . ..
🥀 أنظره / الفتاوى ج 27 ورقة / 111 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الرحمن /
ومقتضى شهادة أن محمدًا رسول الله /
طاعتهُ : وتصديقُهُ ..
وترك : ما نهى عنه ..
والاقتصار : على العمل بسنته ..
وترك ما عداها : من البدع والمحدثات ..
وتقديم قوله : على قول كل أحد . ..
🥀 أنظره / عقيدة التوحيد ورقة / 46 ... 🌾🌾🌾
 
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