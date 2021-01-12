من درر السلف...الحلقة رقم 218

الحمد لله ...ومن الفوائد الحِسَان والدرر السَنِية ...منها ...قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /نواب إبليس في الأرض هم الذين : يثبطون الناس عن طلب العلم والتفقه في الدين ..فهؤلاء : أضر عليهم من شياطين الجن ..فإنهم : يحولون بين القلوب وبين هدى الله وطريقه . ..أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 ورقة / 160 ...ومنها ...قال الشيخ العلاّمة محمد إبن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /الإنسان الموفق يكون دائماً : في يقظة ..والمخذول يكون دائماً : في غفلة ..قال الله تعالى : { ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا } ..ولهذا إذا رأيت من نفسك أنك لا تعمل وتمضي عليك الأيام : فاتهم نفسك ..فإن قلبك يكون : غافلاً عن ذكر الله عز وجل ..لأن من أقبل على الله : بارك له في وقته وفي عمله ..وكانت ساعاته كلها : معمورة فما فيه الخير . ..أنظره / شرح الكافية الشافية ج 04 ورقة / 109 ...ومنها ...قال الحافظ إبن حَجر العسقلانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /أَنَّ صَاحِبَ الصِّدْقِ مَعَ اللَّهِ : لَا تَضُرُّهُ الْفِتَنُ . ..وقال بعدها /وَأَنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ لِأَوْلِيَائِهِ عِنْدَ إبْتِلَائِهِمْ : مَخَارِجَ ..وَإِنَّمَا يَتَأَخَّرُ ذَلِكَ عَنْ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ : تَهْذِيبًا وَزِيَادَةً لَهُمْ فِي الثَّوَابِ . ..أنْظُرهُ / فَتْح البَاري ج 06 وَرَقَة / 483 ...ومنها ...قَـالَ الإمِـام القُرطبِيّ الخزرجيّ الأنصاريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /حال المرأة المؤمنة في الجنَّة : أفضل من حال الحور العين وأعلى درجة وأكثر جمالاً ..فالمرأة الصالحة من أهل الدنيا إذا دخلت الجنة : فإنما تدخـلها جزاءً على العمل الصالح وكرامة من الله لها لدينها وصلاحها ..أمَّا الحور التي هي من نعيم الجنة : فإنما خلقت في الجنة من أجل غيرها ..وجُعِلَت جزاءً : للمؤمن على العمل الصالح ..وشتـان بين من دخلت الجنة : جزاءً على عملها الصالح ..وبين من خلقت ليُجَازَى بها : صاحب العمل الصالح . ..فالأولى : ملكة سيِّدة آمِرَة ..والثانية : إلا أنها : دون الملكة ..وهي : مأمورة من سيِّدها المؤمن الذي خلقـها الله تعالـى جـزاءً له . ..أنظره / الجامع لأحكام القرآن ج 16 ورقة / 154 ...ومنها ...قال الشيخ العلاّمة محمّد إبن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /فكم مِن سَـعـةِ صـدرٍ ؛ وبساطةِ وجهٍ ؛ و لِـيـن جـانـب : أدخلت في دين الله أفواجًا من الناس . ..أنظره / الفتاوى ج 27 ورقة / 111 ...ومنها ...قال الشيخ العلاّمة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الرحمن /ومقتضى شهادة أن محمدًا رسول الله /طاعتهُ : وتصديقُهُ ..وترك : ما نهى عنه ..والاقتصار : على العمل بسنته ..وترك ما عداها : من البدع والمحدثات ..وتقديم قوله : على قول كل أحد . ..أنظره / عقيدة التوحيد ورقة / 46 ...