من درر السلف...الحلقة رقم 218

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الفوائد الحِسَان والدرر السَنِية ...
منها ...
قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
نواب إبليس في الأرض هم الذين : يثبطون الناس عن طلب العلم والتفقه في الدين ..
فهؤلاء : أضر عليهم من شياطين الجن ..
فإنهم : يحولون بين القلوب وبين هدى الله وطريقه . ..
أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 ورقة / 160 ...
ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة محمد إبن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الإنسان الموفق يكون دائماً : في يقظة ..
والمخذول يكون دائماً : في غفلة ..
قال الله تعالى : { ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا } ..
ولهذا إذا رأيت من نفسك أنك لا تعمل وتمضي عليك الأيام : فاتهم نفسك ..
فإن قلبك يكون : غافلاً عن ذكر الله عز وجل ..
لأن من أقبل على الله : بارك له في وقته وفي عمله ..
وكانت ساعاته كلها : معمورة فما فيه الخير . ..
أنظره / شرح الكافية الشافية ج 04 ورقة / 109 ...
ومنها ...
قال الحافظ إبن حَجر العسقلانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أَنَّ صَاحِبَ الصِّدْقِ مَعَ اللَّهِ : لَا تَضُرُّهُ الْفِتَنُ . ..
وقال بعدها /
وَأَنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ لِأَوْلِيَائِهِ عِنْدَ إبْتِلَائِهِمْ : مَخَارِجَ ..
وَإِنَّمَا يَتَأَخَّرُ ذَلِكَ عَنْ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ : تَهْذِيبًا وَزِيَادَةً لَهُمْ فِي الثَّوَابِ . ..
أنْظُرهُ / فَتْح البَاري ج 06 وَرَقَة / 483 ...
ومنها ...
قَـالَ الإمِـام القُرطبِيّ الخزرجيّ الأنصاريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
حال المرأة المؤمنة في الجنَّة : أفضل من حال الحور العين وأعلى درجة وأكثر جمالاً ..
فالمرأة الصالحة من أهل الدنيا إذا دخلت الجنة : فإنما تدخـلها جزاءً على العمل الصالح وكرامة من الله لها لدينها وصلاحها ..
أمَّا الحور التي هي من نعيم الجنة : فإنما خلقت في الجنة من أجل غيرها ..
وجُعِلَت جزاءً : للمؤمن على العمل الصالح ..
وشتـان بين من دخلت الجنة : جزاءً على عملها الصالح ..
وبين من خلقت ليُجَازَى بها : صاحب العمل الصالح . ..
فالأولى : ملكة سيِّدة آمِرَة ..
والثانية : إلا أنها : دون الملكة ..
وهي : مأمورة من سيِّدها المؤمن الذي خلقـها الله تعالـى جـزاءً له . ..
أنظره / الجامع لأحكام القرآن ج 16 ورقة / 154 ...
ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة محمّد إبن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فكم مِن سَـعـةِ صـدرٍ ؛ وبساطةِ وجهٍ ؛ و لِـيـن جـانـب : أدخلت في دين الله أفواجًا من الناس . ..
أنظره / الفتاوى ج 27 ورقة / 111 ...
ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الرحمن /
ومقتضى شهادة أن محمدًا رسول الله /
طاعتهُ : وتصديقُهُ ..
وترك : ما نهى عنه ..
والاقتصار : على العمل بسنته ..
وترك ما عداها : من البدع والمحدثات ..
وتقديم قوله : على قول كل أحد . ..
أنظره / عقيدة التوحيد ورقة / 46 ...
ومن الفوائد الحِسَان والدرر السَنِية ...
منها ...
قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
نواب إبليس في الأرض هم الذين : يثبطون الناس عن طلب العلم والتفقه في الدين ..
فهؤلاء : أضر عليهم من شياطين الجن ..
فإنهم : يحولون بين القلوب وبين هدى الله وطريقه . ..
أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 ورقة / 160 ...
ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة محمد إبن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الإنسان الموفق يكون دائماً : في يقظة ..
والمخذول يكون دائماً : في غفلة ..
قال الله تعالى : { ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا } ..
ولهذا إذا رأيت من نفسك أنك لا تعمل وتمضي عليك الأيام : فاتهم نفسك ..
فإن قلبك يكون : غافلاً عن ذكر الله عز وجل ..
لأن من أقبل على الله : بارك له في وقته وفي عمله ..
وكانت ساعاته كلها : معمورة فما فيه الخير . ..
أنظره / شرح الكافية الشافية ج 04 ورقة / 109 ...
ومنها ...
قال الحافظ إبن حَجر العسقلانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أَنَّ صَاحِبَ الصِّدْقِ مَعَ اللَّهِ : لَا تَضُرُّهُ الْفِتَنُ . ..
وقال بعدها /
وَأَنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ لِأَوْلِيَائِهِ عِنْدَ إبْتِلَائِهِمْ : مَخَارِجَ ..
وَإِنَّمَا يَتَأَخَّرُ ذَلِكَ عَنْ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ : تَهْذِيبًا وَزِيَادَةً لَهُمْ فِي الثَّوَابِ . ..
أنْظُرهُ / فَتْح البَاري ج 06 وَرَقَة / 483 ...
ومنها ...
قَـالَ الإمِـام القُرطبِيّ الخزرجيّ الأنصاريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
حال المرأة المؤمنة في الجنَّة : أفضل من حال الحور العين وأعلى درجة وأكثر جمالاً ..
فالمرأة الصالحة من أهل الدنيا إذا دخلت الجنة : فإنما تدخـلها جزاءً على العمل الصالح وكرامة من الله لها لدينها وصلاحها ..
أمَّا الحور التي هي من نعيم الجنة : فإنما خلقت في الجنة من أجل غيرها ..
وجُعِلَت جزاءً : للمؤمن على العمل الصالح ..
وشتـان بين من دخلت الجنة : جزاءً على عملها الصالح ..
وبين من خلقت ليُجَازَى بها : صاحب العمل الصالح . ..
فالأولى : ملكة سيِّدة آمِرَة ..
والثانية : إلا أنها : دون الملكة ..
وهي : مأمورة من سيِّدها المؤمن الذي خلقـها الله تعالـى جـزاءً له . ..
أنظره / الجامع لأحكام القرآن ج 16 ورقة / 154 ...
ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة محمّد إبن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فكم مِن سَـعـةِ صـدرٍ ؛ وبساطةِ وجهٍ ؛ و لِـيـن جـانـب : أدخلت في دين الله أفواجًا من الناس . ..
أنظره / الفتاوى ج 27 ورقة / 111 ...
ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الرحمن /
ومقتضى شهادة أن محمدًا رسول الله /
طاعتهُ : وتصديقُهُ ..
وترك : ما نهى عنه ..
والاقتصار : على العمل بسنته ..
وترك ما عداها : من البدع والمحدثات ..
وتقديم قوله : على قول كل أحد . ..
أنظره / عقيدة التوحيد ورقة / 46 ...