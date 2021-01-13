من درر السلف...الحلقة رقم 219

الحَمْدُ لله ...ومِنَ الدررْ السَنِية أيضًا ...ومنها ...قَالَ شيخُ الإِسْلام إبن تَيْمية عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى عليهِ في كلامٍ جميلٍ لهُ والله ما تجدْهُ في كتابٍ /فَشَهَادَةُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ بِصِدْقِ وَيَقِينٍ : تُذْهِبُ الشِّرْكَ كُلَّهُ ..دِقَّهُ ..وَجِلَّهُ ..خَطَأَهُ ..وَعَمْدَهُ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ ..سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ ..وَتَأْتِي عَلَى جَمِيعِ : صِفَاتِهِ وَخَفَايَاهُ وَدَقَائِقِهِ ..وَالِإسْتِغْفَارُ : يَمْحُو مَا بَقِيَ مِنْ عَثَرَاتِهِ ..وَيَمْحُو : الذَّنْبَ الَّذِي هُوَ مِنْ شُعَبِ الشِّرْكِ ..فَإِنَّ الذُّنُوبَ كُلَّهَا : مِنْ شُعَبِ الشِّرْكِ ..فَالتَّوْحِيدُ : يُذْهِبُ أَصْلَ الشِّرْكِ ..وَالِإسْتِغْفَارُ : يَمْحُو فُرُوعَهُ ..فَأَبْلَغُ الثَّنَاءِ قَوْلُ : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ..وَأَبْلَغُ الدُّعَاءِ قَوْلُ : أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 11 وَرَقَة/ 697 ...ومنها ...وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَحْمَد بْنُ تَيْمِيَّة أيضاً عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى عَلَيه /الِإسْتِغْفَارُ يُخْرِجُ الْعَبْدَ : مِنْ الْفِعْلِ الْمَكْرُوهِ إلَى الْفِعْلِ الْمَحْبُوبِ مِنْ الْعَمَلِ النَّاقِصِ إلَى الْعَمَلِ التَّامِّ ..وَيَرْفَعُ الْعَبْدَ : مِنْ الْمَقَامِ الْأَدْنَى إلَى الْأَعْلَى مِنْهُ وَالْأَكْمَلِ ..فَإِنَّ الْعَابِدَ لِلَّهِ وَالْعَارِفَ بِاَللَّهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ ؛ بَلْ فِي كُلِّ سَاعَةٍ ؛ بَلْ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ : يَزْدَادُ عِلْمًا بِاَللَّهِ ..وَبَصِيرَةً : فِي دِينِهِ وَعُبُودِيَّتِهِ ..بِحَيْثُ : يَجِدُ ذَلِكَ فِي طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَنَوْمِهِ وَيَقَظَتِهِ وَقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ ..وَيَرَى تَقْصِيرَهُ : فِي حُضُورِ قَلْبِهِ فِي الْمَقَامَاتِ الْعَالِيَةِ ..وَإِعْطَائِهَا : حَقَّهَا ..فَهُوَ يَحْتَاجُ إلَى الِإسْتِغْفَارِ : آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ ..بَلْ هُوَ مُضْطَرٌّ إلَيْهِ دَائِمًا :فِي الْأَقْوَالِ وَالْأَحْوَالِ ..فِي الغوائب وَالْمَشَاهِدِ ..لِمَا فِيهِ : مِنْ الْمَصَالِحِ وَجَلْبِ الْخَيْرَاتِ وَدَفْعِ الْمَضَرَّاتِ وَطَلَبِ الزِّيَادَةِ فِي الْقُوَّةِ فِي الْأَعْمَالِ الْقَلْبِيَّةِ وَالْبَدَنِيَّةِ الْيَقِينِيَّةِ الْإِيمَانِيَّةِ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 11 وَرَقَة/ 696 ...ومنها ...وَقَالَ أيْضًا عَلَيه رَحَمَات ربِي عَلَيه /فَمَنْ أَحَسَّ بِتَقْصِيرِ فِي قَوْلِهِ أَوْ عَمَلِهِ أَوْ حَالِهِ أَوْ رِزْقِهِ أَوْ تَقَلُّبِ قَلْبٍ : فَعَلَيْهِ بِالتَّوْحِيدِ وَالِإسْتِغْفَارِ ..فَفِيهِمَا : الشِّفَاءُ إذَا كَانَا بِصِدْقِ وَإِخْلَاصٍ ..وَكَذَلِكَ إذَا وَجَدَ الْعَبْدُ تَقْصِيرًا فِي حُقُوقِ الْقَرَابَةِ وَالْأَهْلِ وَالْأَوْلَادِ وَالْجِيرَانِ وَالْإِخْوَانِ : فَعَلَيْهِ بِالدُّعَاءِ لَهُمْ وَالِاسْتِغْفَارِ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 11 وَرَقَة/ 698 ...