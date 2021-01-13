من درر السلف...الحلقة رقم 219

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومِنَ الدررْ السَنِية أيضًا ...

🥀🥀 ومنها ...
قَالَ شيخُ الإِسْلام إبن تَيْمية عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى عليهِ في كلامٍ جميلٍ لهُ والله ما تجدْهُ في كتابٍ /
فَشَهَادَةُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ بِصِدْقِ وَيَقِينٍ : تُذْهِبُ الشِّرْكَ كُلَّهُ ..
دِقَّهُ ..
وَجِلَّهُ ..
خَطَأَهُ ..
وَعَمْدَهُ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ ..
سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ ..
وَتَأْتِي عَلَى جَمِيعِ : صِفَاتِهِ وَخَفَايَاهُ وَدَقَائِقِهِ ..
وَالِإسْتِغْفَارُ : يَمْحُو مَا بَقِيَ مِنْ عَثَرَاتِهِ ..
وَيَمْحُو : الذَّنْبَ الَّذِي هُوَ مِنْ شُعَبِ الشِّرْكِ ..
فَإِنَّ الذُّنُوبَ كُلَّهَا : مِنْ شُعَبِ الشِّرْكِ ..
فَالتَّوْحِيدُ : يُذْهِبُ أَصْلَ الشِّرْكِ ..
وَالِإسْتِغْفَارُ : يَمْحُو فُرُوعَهُ ..
فَأَبْلَغُ الثَّنَاءِ قَوْلُ : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ..
وَأَبْلَغُ الدُّعَاءِ قَوْلُ : أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ . ..
🥀 أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 11 وَرَقَة/ 697 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَحْمَد بْنُ تَيْمِيَّة أيضاً عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى عَلَيه /
الِإسْتِغْفَارُ يُخْرِجُ الْعَبْدَ : مِنْ الْفِعْلِ الْمَكْرُوهِ إلَى الْفِعْلِ الْمَحْبُوبِ مِنْ الْعَمَلِ النَّاقِصِ إلَى الْعَمَلِ التَّامِّ ..
وَيَرْفَعُ الْعَبْدَ : مِنْ الْمَقَامِ الْأَدْنَى إلَى الْأَعْلَى مِنْهُ وَالْأَكْمَلِ ..
فَإِنَّ الْعَابِدَ لِلَّهِ وَالْعَارِفَ بِاَللَّهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ ؛ بَلْ فِي كُلِّ سَاعَةٍ ؛ بَلْ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ : يَزْدَادُ عِلْمًا بِاَللَّهِ ..
وَبَصِيرَةً : فِي دِينِهِ وَعُبُودِيَّتِهِ ..
بِحَيْثُ : يَجِدُ ذَلِكَ فِي طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَنَوْمِهِ وَيَقَظَتِهِ وَقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ ..
وَيَرَى تَقْصِيرَهُ : فِي حُضُورِ قَلْبِهِ فِي الْمَقَامَاتِ الْعَالِيَةِ ..
وَإِعْطَائِهَا : حَقَّهَا ..
فَهُوَ يَحْتَاجُ إلَى الِإسْتِغْفَارِ : آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ ..
بَلْ هُوَ مُضْطَرٌّ إلَيْهِ دَائِمًا :
فِي الْأَقْوَالِ وَالْأَحْوَالِ ..
فِي الغوائب وَالْمَشَاهِدِ ..
لِمَا فِيهِ : مِنْ الْمَصَالِحِ وَجَلْبِ الْخَيْرَاتِ وَدَفْعِ الْمَضَرَّاتِ وَطَلَبِ الزِّيَادَةِ فِي الْقُوَّةِ فِي الْأَعْمَالِ الْقَلْبِيَّةِ وَالْبَدَنِيَّةِ الْيَقِينِيَّةِ الْإِيمَانِيَّةِ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 11 وَرَقَة/ 696 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وَقَالَ أيْضًا عَلَيه رَحَمَات ربِي عَلَيه /
فَمَنْ أَحَسَّ بِتَقْصِيرِ فِي قَوْلِهِ أَوْ عَمَلِهِ أَوْ حَالِهِ أَوْ رِزْقِهِ أَوْ تَقَلُّبِ قَلْبٍ : فَعَلَيْهِ بِالتَّوْحِيدِ وَالِإسْتِغْفَارِ ..
فَفِيهِمَا : الشِّفَاءُ إذَا كَانَا بِصِدْقِ وَإِخْلَاصٍ ..
وَكَذَلِكَ إذَا وَجَدَ الْعَبْدُ تَقْصِيرًا فِي حُقُوقِ الْقَرَابَةِ وَالْأَهْلِ وَالْأَوْلَادِ وَالْجِيرَانِ وَالْإِخْوَانِ : فَعَلَيْهِ بِالدُّعَاءِ لَهُمْ وَالِاسْتِغْفَارِ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 11 وَرَقَة/ 698 ... 🌾🌾🌾
 
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