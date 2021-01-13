من درر السلف...الحلقة رقم 219

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومِنَ الدررْ السَنِية أيضًا ...
ومنها ...
قَالَ شيخُ الإِسْلام إبن تَيْمية عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى عليهِ في كلامٍ جميلٍ لهُ والله ما تجدْهُ في كتابٍ /
فَشَهَادَةُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ بِصِدْقِ وَيَقِينٍ : تُذْهِبُ الشِّرْكَ كُلَّهُ ..
دِقَّهُ ..
وَجِلَّهُ ..
خَطَأَهُ ..
وَعَمْدَهُ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ ..
سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ ..
وَتَأْتِي عَلَى جَمِيعِ : صِفَاتِهِ وَخَفَايَاهُ وَدَقَائِقِهِ ..
وَالِإسْتِغْفَارُ : يَمْحُو مَا بَقِيَ مِنْ عَثَرَاتِهِ ..
وَيَمْحُو : الذَّنْبَ الَّذِي هُوَ مِنْ شُعَبِ الشِّرْكِ ..
فَإِنَّ الذُّنُوبَ كُلَّهَا : مِنْ شُعَبِ الشِّرْكِ ..
فَالتَّوْحِيدُ : يُذْهِبُ أَصْلَ الشِّرْكِ ..
وَالِإسْتِغْفَارُ : يَمْحُو فُرُوعَهُ ..
فَأَبْلَغُ الثَّنَاءِ قَوْلُ : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ..
وَأَبْلَغُ الدُّعَاءِ قَوْلُ : أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 11 وَرَقَة/ 697 ...
ومنها ...
وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَحْمَد بْنُ تَيْمِيَّة أيضاً عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى عَلَيه /
الِإسْتِغْفَارُ يُخْرِجُ الْعَبْدَ : مِنْ الْفِعْلِ الْمَكْرُوهِ إلَى الْفِعْلِ الْمَحْبُوبِ مِنْ الْعَمَلِ النَّاقِصِ إلَى الْعَمَلِ التَّامِّ ..
وَيَرْفَعُ الْعَبْدَ : مِنْ الْمَقَامِ الْأَدْنَى إلَى الْأَعْلَى مِنْهُ وَالْأَكْمَلِ ..
فَإِنَّ الْعَابِدَ لِلَّهِ وَالْعَارِفَ بِاَللَّهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ ؛ بَلْ فِي كُلِّ سَاعَةٍ ؛ بَلْ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ : يَزْدَادُ عِلْمًا بِاَللَّهِ ..
وَبَصِيرَةً : فِي دِينِهِ وَعُبُودِيَّتِهِ ..
بِحَيْثُ : يَجِدُ ذَلِكَ فِي طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَنَوْمِهِ وَيَقَظَتِهِ وَقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ ..
وَيَرَى تَقْصِيرَهُ : فِي حُضُورِ قَلْبِهِ فِي الْمَقَامَاتِ الْعَالِيَةِ ..
وَإِعْطَائِهَا : حَقَّهَا ..
فَهُوَ يَحْتَاجُ إلَى الِإسْتِغْفَارِ : آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ ..
بَلْ هُوَ مُضْطَرٌّ إلَيْهِ دَائِمًا :
فِي الْأَقْوَالِ وَالْأَحْوَالِ ..
فِي الغوائب وَالْمَشَاهِدِ ..
لِمَا فِيهِ : مِنْ الْمَصَالِحِ وَجَلْبِ الْخَيْرَاتِ وَدَفْعِ الْمَضَرَّاتِ وَطَلَبِ الزِّيَادَةِ فِي الْقُوَّةِ فِي الْأَعْمَالِ الْقَلْبِيَّةِ وَالْبَدَنِيَّةِ الْيَقِينِيَّةِ الْإِيمَانِيَّةِ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 11 وَرَقَة/ 696 ...
ومنها ...
وَقَالَ أيْضًا عَلَيه رَحَمَات ربِي عَلَيه /
فَمَنْ أَحَسَّ بِتَقْصِيرِ فِي قَوْلِهِ أَوْ عَمَلِهِ أَوْ حَالِهِ أَوْ رِزْقِهِ أَوْ تَقَلُّبِ قَلْبٍ : فَعَلَيْهِ بِالتَّوْحِيدِ وَالِإسْتِغْفَارِ ..
فَفِيهِمَا : الشِّفَاءُ إذَا كَانَا بِصِدْقِ وَإِخْلَاصٍ ..
وَكَذَلِكَ إذَا وَجَدَ الْعَبْدُ تَقْصِيرًا فِي حُقُوقِ الْقَرَابَةِ وَالْأَهْلِ وَالْأَوْلَادِ وَالْجِيرَانِ وَالْإِخْوَانِ : فَعَلَيْهِ بِالدُّعَاءِ لَهُمْ وَالِاسْتِغْفَارِ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 11 وَرَقَة/ 698 ...
ومِنَ الدررْ السَنِية أيضًا ...
ومنها ...
قَالَ شيخُ الإِسْلام إبن تَيْمية عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى عليهِ في كلامٍ جميلٍ لهُ والله ما تجدْهُ في كتابٍ /
فَشَهَادَةُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ بِصِدْقِ وَيَقِينٍ : تُذْهِبُ الشِّرْكَ كُلَّهُ ..
دِقَّهُ ..
وَجِلَّهُ ..
خَطَأَهُ ..
وَعَمْدَهُ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ ..
سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ ..
وَتَأْتِي عَلَى جَمِيعِ : صِفَاتِهِ وَخَفَايَاهُ وَدَقَائِقِهِ ..
وَالِإسْتِغْفَارُ : يَمْحُو مَا بَقِيَ مِنْ عَثَرَاتِهِ ..
وَيَمْحُو : الذَّنْبَ الَّذِي هُوَ مِنْ شُعَبِ الشِّرْكِ ..
فَإِنَّ الذُّنُوبَ كُلَّهَا : مِنْ شُعَبِ الشِّرْكِ ..
فَالتَّوْحِيدُ : يُذْهِبُ أَصْلَ الشِّرْكِ ..
وَالِإسْتِغْفَارُ : يَمْحُو فُرُوعَهُ ..
فَأَبْلَغُ الثَّنَاءِ قَوْلُ : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ..
وَأَبْلَغُ الدُّعَاءِ قَوْلُ : أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 11 وَرَقَة/ 697 ...
ومنها ...
وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَحْمَد بْنُ تَيْمِيَّة أيضاً عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى عَلَيه /
الِإسْتِغْفَارُ يُخْرِجُ الْعَبْدَ : مِنْ الْفِعْلِ الْمَكْرُوهِ إلَى الْفِعْلِ الْمَحْبُوبِ مِنْ الْعَمَلِ النَّاقِصِ إلَى الْعَمَلِ التَّامِّ ..
وَيَرْفَعُ الْعَبْدَ : مِنْ الْمَقَامِ الْأَدْنَى إلَى الْأَعْلَى مِنْهُ وَالْأَكْمَلِ ..
فَإِنَّ الْعَابِدَ لِلَّهِ وَالْعَارِفَ بِاَللَّهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ ؛ بَلْ فِي كُلِّ سَاعَةٍ ؛ بَلْ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ : يَزْدَادُ عِلْمًا بِاَللَّهِ ..
وَبَصِيرَةً : فِي دِينِهِ وَعُبُودِيَّتِهِ ..
بِحَيْثُ : يَجِدُ ذَلِكَ فِي طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَنَوْمِهِ وَيَقَظَتِهِ وَقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ ..
وَيَرَى تَقْصِيرَهُ : فِي حُضُورِ قَلْبِهِ فِي الْمَقَامَاتِ الْعَالِيَةِ ..
وَإِعْطَائِهَا : حَقَّهَا ..
فَهُوَ يَحْتَاجُ إلَى الِإسْتِغْفَارِ : آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ ..
بَلْ هُوَ مُضْطَرٌّ إلَيْهِ دَائِمًا :
فِي الْأَقْوَالِ وَالْأَحْوَالِ ..
فِي الغوائب وَالْمَشَاهِدِ ..
لِمَا فِيهِ : مِنْ الْمَصَالِحِ وَجَلْبِ الْخَيْرَاتِ وَدَفْعِ الْمَضَرَّاتِ وَطَلَبِ الزِّيَادَةِ فِي الْقُوَّةِ فِي الْأَعْمَالِ الْقَلْبِيَّةِ وَالْبَدَنِيَّةِ الْيَقِينِيَّةِ الْإِيمَانِيَّةِ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 11 وَرَقَة/ 696 ...
ومنها ...
وَقَالَ أيْضًا عَلَيه رَحَمَات ربِي عَلَيه /
فَمَنْ أَحَسَّ بِتَقْصِيرِ فِي قَوْلِهِ أَوْ عَمَلِهِ أَوْ حَالِهِ أَوْ رِزْقِهِ أَوْ تَقَلُّبِ قَلْبٍ : فَعَلَيْهِ بِالتَّوْحِيدِ وَالِإسْتِغْفَارِ ..
فَفِيهِمَا : الشِّفَاءُ إذَا كَانَا بِصِدْقِ وَإِخْلَاصٍ ..
وَكَذَلِكَ إذَا وَجَدَ الْعَبْدُ تَقْصِيرًا فِي حُقُوقِ الْقَرَابَةِ وَالْأَهْلِ وَالْأَوْلَادِ وَالْجِيرَانِ وَالْإِخْوَانِ : فَعَلَيْهِ بِالدُّعَاءِ لَهُمْ وَالِاسْتِغْفَارِ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 11 وَرَقَة/ 698 ...