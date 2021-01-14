برامج الرسم والتصميم بالحاسب الالي وأقوى الكورسات في 2021

حميدة الخلق
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يوفر الكمبيوتر أكثر من طريقة للرسم ونظرا لأنه يسهل عمليات الرسم والتعديل أو الحاجة إلى إعادة الرسم من جديد، مثما هو الحال عند الرسم على الورق. واليوم أشرح لك اسماء أهم العناصر واسماء البرامج التي يجب أن تتعلمها والأكثر طلبا فيالوقت الحالي، إذا كنت ترغب في تعلم الرسم والتصميم بالحاسب الالي سواء لكي تلتحق بالعمل من خلال الانترنت أو لتؤهل سيرتك الذاتيه لتصبح مؤهلا لسوق العمل. وسوف ارشدك إلي امكان الحصول على افضل الدورات في هذا المجال الرائع.
أولا: دورة الجرافيك وتصاميم السوشيال ميديا (برنامج الفوتشوب)
هي خطوتك الاولى للدخول الي عالم التصميم الجرافيكي، وفي هذا المجال سوف تتعلم برنامج الفوتوشوب واهتم جيدا بالتالي:
- اساسيات وقواعد التصميم الناجح مثل ( التباين - الانسيابية - التناسق - التوازن - التقارب - التكرارية - البساطة والتوظيف )
- مبادئ تنسيق الالوان وطريقة استخدام العجلة اللونية والتعرف على افضل المصادر لاختيار تناسقات لونية مناسبة
- تعلم أهم ادوات برنامج الفوتوشوب مثل الطبقات | layers - أداة التحديد | Marquee tool - اداة التحريك | Move tool
اداة الفرشاة | Brush tool - اداة الممحاة | Erase tool - الاشكال | Shapes
- ركز على مجالات تصميم بروشور - تصميم سوشيال ميديا - تصميم نموذج انفوجرافيك - تصميم شعار - تصميم بوسترات احترافية
ابحث على الانترنت بشكل محدد على العناصر السابقة.
أو إذا كنت تريد الاحتراف يمكنك الاشتراك من هنا في ---->> دورة الجرافيك وتصاميم السوشيال ميديا
ثانيا كورسات الرسم الهندسي
========
(1) دورات ديكور وتصميم داخلي (برنامج سكتش اب)
(2) دورة revit الرسم الهندسي المعماري
(3) دورة الرسم المعماري بالاوتوكاد autoCAD
وإليكم التفاصيل
(1) دورات ديكور وتصميم داخلي (برنامج سكتش اب)
===
SketchUp- أهم برامج الديكور والتصميم الداخلي الذي يساعدك في عمل الرسومات ثلاثية الابعاد مع استخدام الالوان والفرش فى سهولة تامه.
يقوم البرنامج بصناعه تصميمات من شتى الانواع تصميمات هندسية سواء كانت معمارية او صناعيه، اهتم جيدا بالتالي:
- افهم ما المقصود بالديكور وما هو الفرق بين مفهومي التصميم الداخلي ومفهوم الديكور
- مراحل عملية التصميم وكيفية التوصل إلي فكرة التصميم
- ركز على تعلم الادوات الموجودة في قائمة Draw Menu في برنامج سكتش اب
- الضوء والرؤية و الالوان في برنامج سكتش اب
- الخامات والتشطيبات الداخلية في برنامج سكتش اب
ابحث على الانترنت بشكل محدد على العناصر السابقة.
أو إذا كنت تريد الاحتراف يمكنك الاشتراك من هنا في ---->> دورة اساسيات التصميم الداخلي سكتش اب
(2) دورة revit الرسم الهندسي المعماري
========
برنامج الريفيت revit - أو أوتوديسك ريفيت Autodesk Revit هو برنامج نمذجة معلومات المباني للمهندسين المعماريين ومهندسي تنسيق المواقع (اللاندسكيب ) والمهندسين الإنشائيين والمهندسين الالكتروميكانيك ( MEP ) والمصممين والمقاولين
يعد من اقوى وافضل البرامج المستخدمه في هذه الايام لنمذجه كافه المشاريع وعمل التكامل بين جميع التخصصات الهندسيه، اهتم جيدا بالتالي:
- تعلم كيف تفتح مشروع جديد
- تعلم شاشة العمل والفرق بين الـ Project Browser والـ Properties Palette
- تعلم رسم المحاور GRIDS و رسم المناسيب LEVELS
- تعرف على الفرق بين القواعد العادية، و القواعد المسلحة، افهم معنى الميدات، و الاعمدة والبلاطات
- تعلم طريقة الاستراد من الاوتوكاد الي الريفيت
- تعلم تكنولوجيا الـ BIM
ابحث على الانترنت بشكل محدد على العناصر السابقة.
أو إذا كنت تريد الاحتراف يمكنك الاشتراك من هنا في ---->> دورة revit الرسم الهندسي المعماري
(3) دورة الرسم المعماري بالاوتوكاد autoCAD
برنامج أوتوكاد: برنامج الرسم الهندسي اوتوكاد برنامج للرسم وتصميم بمساعدة الحاسوب يدعم إنشاء الرسومات ثنائية وثلاثية الأبعاد. اهتم جيدا بالتالي:
- تعلم أساسيات الرسم بالحاسب مثل
- التعرف على كيفية كتابة البيانات
- التعرف على أوامر الرسم
- التعرف على استخدام الـ Object Snap
- التعرف على استخدام الـ Polar Tracking and Polar Snap
- التعرف على استخدام الـ Object Snap Tracking
- التعامل وحدات القياس وكيفية ضبطها Units
- التعرف على استخدام الـ Object Snap
- التعرف على طرق تحديد الكائنات في الرسم
- التعرف على طرق نقل وتحريك أماكن الكائنات
- طرق التعديل من حذف وانشاء عناصر جديدة في الرسم
- التعرف على كيفية تغيير مقاسات الطول والزاوية والتحكم بها
- كيفية عمل صورة
ابحث على الانترنت بشكل محدد على العناصر السابقة.
أو إذا كنت تريد الاحتراف يمكنك الاشتراك من هنا في ---->> دورة الرسم المعماري بالاوتوكاد autoCAD
جميع الدورات المشار إليها معتمدة ويقدمها معهد السهم التصاعدي.
يمكنك الحصول على شهادة معتمدة من المعهد تساعدك على العمل في الشركات والمؤسسات
اطيب التحية.
أولا: دورة الجرافيك وتصاميم السوشيال ميديا (برنامج الفوتشوب)
هي خطوتك الاولى للدخول الي عالم التصميم الجرافيكي، وفي هذا المجال سوف تتعلم برنامج الفوتوشوب واهتم جيدا بالتالي:
- اساسيات وقواعد التصميم الناجح مثل ( التباين - الانسيابية - التناسق - التوازن - التقارب - التكرارية - البساطة والتوظيف )
- مبادئ تنسيق الالوان وطريقة استخدام العجلة اللونية والتعرف على افضل المصادر لاختيار تناسقات لونية مناسبة
- تعلم أهم ادوات برنامج الفوتوشوب مثل الطبقات | layers - أداة التحديد | Marquee tool - اداة التحريك | Move tool
اداة الفرشاة | Brush tool - اداة الممحاة | Erase tool - الاشكال | Shapes
- ركز على مجالات تصميم بروشور - تصميم سوشيال ميديا - تصميم نموذج انفوجرافيك - تصميم شعار - تصميم بوسترات احترافية
ابحث على الانترنت بشكل محدد على العناصر السابقة.
أو إذا كنت تريد الاحتراف يمكنك الاشتراك من هنا في ---->> دورة الجرافيك وتصاميم السوشيال ميديا
ثانيا كورسات الرسم الهندسي
========
(1) دورات ديكور وتصميم داخلي (برنامج سكتش اب)
(2) دورة revit الرسم الهندسي المعماري
(3) دورة الرسم المعماري بالاوتوكاد autoCAD
وإليكم التفاصيل
(1) دورات ديكور وتصميم داخلي (برنامج سكتش اب)
===
SketchUp- أهم برامج الديكور والتصميم الداخلي الذي يساعدك في عمل الرسومات ثلاثية الابعاد مع استخدام الالوان والفرش فى سهولة تامه.
يقوم البرنامج بصناعه تصميمات من شتى الانواع تصميمات هندسية سواء كانت معمارية او صناعيه، اهتم جيدا بالتالي:
- افهم ما المقصود بالديكور وما هو الفرق بين مفهومي التصميم الداخلي ومفهوم الديكور
- مراحل عملية التصميم وكيفية التوصل إلي فكرة التصميم
- ركز على تعلم الادوات الموجودة في قائمة Draw Menu في برنامج سكتش اب
- الضوء والرؤية و الالوان في برنامج سكتش اب
- الخامات والتشطيبات الداخلية في برنامج سكتش اب
ابحث على الانترنت بشكل محدد على العناصر السابقة.
أو إذا كنت تريد الاحتراف يمكنك الاشتراك من هنا في ---->> دورة اساسيات التصميم الداخلي سكتش اب
(2) دورة revit الرسم الهندسي المعماري
========
برنامج الريفيت revit - أو أوتوديسك ريفيت Autodesk Revit هو برنامج نمذجة معلومات المباني للمهندسين المعماريين ومهندسي تنسيق المواقع (اللاندسكيب ) والمهندسين الإنشائيين والمهندسين الالكتروميكانيك ( MEP ) والمصممين والمقاولين
يعد من اقوى وافضل البرامج المستخدمه في هذه الايام لنمذجه كافه المشاريع وعمل التكامل بين جميع التخصصات الهندسيه، اهتم جيدا بالتالي:
- تعلم كيف تفتح مشروع جديد
- تعلم شاشة العمل والفرق بين الـ Project Browser والـ Properties Palette
- تعلم رسم المحاور GRIDS و رسم المناسيب LEVELS
- تعرف على الفرق بين القواعد العادية، و القواعد المسلحة، افهم معنى الميدات، و الاعمدة والبلاطات
- تعلم طريقة الاستراد من الاوتوكاد الي الريفيت
- تعلم تكنولوجيا الـ BIM
ابحث على الانترنت بشكل محدد على العناصر السابقة.
أو إذا كنت تريد الاحتراف يمكنك الاشتراك من هنا في ---->> دورة revit الرسم الهندسي المعماري
(3) دورة الرسم المعماري بالاوتوكاد autoCAD
برنامج أوتوكاد: برنامج الرسم الهندسي اوتوكاد برنامج للرسم وتصميم بمساعدة الحاسوب يدعم إنشاء الرسومات ثنائية وثلاثية الأبعاد. اهتم جيدا بالتالي:
- تعلم أساسيات الرسم بالحاسب مثل
- التعرف على كيفية كتابة البيانات
- التعرف على أوامر الرسم
- التعرف على استخدام الـ Object Snap
- التعرف على استخدام الـ Polar Tracking and Polar Snap
- التعرف على استخدام الـ Object Snap Tracking
- التعامل وحدات القياس وكيفية ضبطها Units
- التعرف على استخدام الـ Object Snap
- التعرف على طرق تحديد الكائنات في الرسم
- التعرف على طرق نقل وتحريك أماكن الكائنات
- طرق التعديل من حذف وانشاء عناصر جديدة في الرسم
- التعرف على كيفية تغيير مقاسات الطول والزاوية والتحكم بها
- كيفية عمل صورة
ابحث على الانترنت بشكل محدد على العناصر السابقة.
أو إذا كنت تريد الاحتراف يمكنك الاشتراك من هنا في ---->> دورة الرسم المعماري بالاوتوكاد autoCAD
جميع الدورات المشار إليها معتمدة ويقدمها معهد السهم التصاعدي.
يمكنك الحصول على شهادة معتمدة من المعهد تساعدك على العمل في الشركات والمؤسسات
اطيب التحية.