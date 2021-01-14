من درر السلف ...الحلقة رقم 220

بسم الله الرحمن الرحيم​



وأَحسنُ منكَ لم ترَ قطُّ عيني * وَأجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النّسَاءُ

خلقتَ مبرأً منْ كلّ عيبٍ * كأنكَ قدْ خلقتَ كما تشاءُ​

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:فهذه همسات وتغريدات قصيرة.. خواطر ووقفات سريعة.. برقيات عاجلة؛ جمعتها من صفحاتي في مواقع التواصل، مستقاة من تجارب الحياة، المليئة بالدروس والفوائد والعبر، في مجالات متعددة، وأحوال متنوعة، وبيئات مختلفة، وكما يقال: الذهب يُمتَحَن بالنار والرجال بالتجارب.• قال ابن تيمية رحمه الله: القلوب الصادقة والأدعية الصالحة هي العسكر الذي لا يغلب والجند الذي لا يخذل.مجموع الفتاوى (28/644).• قال عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: ذَرْ مَا لَسْتَ مِنْهُ فِي شَيْءٍ، وَلا تَنْطِقْ فِيمَا لا يَعْنِيكَ، وَاخْزُنْ لِسَانَكَ كَمَا تَخْزُنُ دَرَاهِمَكَ.روضة العقلاء لابن حبان، ص58.• تأملوها ملياً:قِيْلَ للإمام أحمد أَيَّامَ المِحْنَةِ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، أَوَلاَ تَرَى الحَقَّ كَيْفَ ظَهرَ عَلَيْهِ البَاطِلُ؟قَالَ: كَلاَّ، إِن ظُهورَ البَاطِلِ عَلَى الحَقِّ أَنْ تَنْتَقِلَ القُلُوْبُ مِنَ الهُدَى إِلَى الضَّلاَلَةِ، وَقُلُوْبُنَا بَعْدُ لاَزمَةٌ لِلْحقِّ.سير أعلام النبلاء (11/238).نعوذ بالله من الخذلان ومن الانتكاس.اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.اللهم إنّا نعوذ بك من الحَوْرِ بَعْدَ الكَوْرِ.• كتب القاضي الفاضل على قبر صلاح الدين -رحمهما الله: اللهم فارض عن تلك الروح، وافتح له أبواب الجنة فهي آخر ما كان يرجوه من الفتوح.وفيات الأعيان (7/206).• سُئِلَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الدَّاءِ الْعُضَالِ، فَقَالَ: الْخُبْثُ فِي الدِّينِ.• الحلية (6/319).• بالشكر رباط النِّعم، وبالصبر دفاع النِّقم.• خلاصة القول في دفاعنا عن القدس: المنطلق: عقيدة ودين، ليس مجرد عاطفة.• دَخَلَ أَبُو مَسْعُودٍ الأنصاري عَلَى حُذَيْفَةَ -رضي الله عنهما- فَقَالَ: "اعْهَدْ إِلَيَّ".فَقَالَ: "أَلَمْ يَأْتِكَ الْيَقِينُ؟"قَالَ: "بَلَى وَعِزَّةِ رَبِّي".قَالَ -أي حذيفة: "فَاعْلَمْ أَنَّ الضَّلَالَةَ حَقَّ الضَّلَالَةِ أَنْ تَعْرِفَ مَا كُنْتَ تُنْكِرُ، وَأَنْ تُنْكِرَ مَا كُنْتَ تَعْرِفُ، وَإِيَّاكَ وَالتَّلَوُّنَ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنَّ دِينَ اللَّهِ وَاحِدٌ".شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، اللالكائي (١/١٠١).نعوذ بالله من الخذلان ومن الحور بعد الكور.• قَالَ عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ: ابْنُ آدَمَ إِنَّمَا يَتَعَجَّلُ أَفْرَاحَهُ بِكَاذِبِ آمَالِهِ، وَلَا يَتَعَجَّلُ أَحْزَانَهُ بِأَعْظَمِ أَخْطَارِهِ.قصر الأمل لابن أبي الدنيا ص72.• قَالَ الْحَسَنُ: مَا أَطَالَ عَبْدٌ الْأَمَلَ إِلَّا أَسَاءَ الْعَمَلَ .قصر الأمل لابن أبي الدنيا ص82.• قال عليه الصلاة والسلام: ليَغْشَيَنَّ أُمَّتِي من بعدي فِتَنٌ كَقِطَعِ الليلِ المظلِمِ، يُصْبِحُ الرجُلُ فيها مؤمنًا، ويُمْسِي كافِرًا، يبيعُ أقوامٌ دينَهم بعرَضٍ منَ الدنيا قليلٍ.صحيح الجامع (5460).• قال طاوس: إِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً، ثُمَّ جَعَلَ إِلَيْهِ حَوَائِجَ النَّاسِ فَإِنِ احْتَمَلَ وَصَبَرَ وَإِلَّا عَرَّضَ تِلْكَ النِّعْمَةَ لِلزَّوَالِ.قضاء الحوائج لابن أبي الدنيا، ص56.• قَالَ مُحَمَّدُ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْجَنَّةَ بِمَثَابَةٍ لِأَنْفُسِكُمْ فَلَا تَبِيعُوهَا بِغَيْرِهَا.محاسبة النفس لابن أبي الدنيا ص104.• عزاؤنا في ضعف الأمة وما تَجرَّأ به عُبَّاد الصليب من الطعن بنبي الرحمة ورسول الهدى، قدوتنا وحبيبنا - صلى الله عليه وسلم - وحقدهم الدفين على الإسلام؛ أن الله سينتقم منهم شر انتقام، و{إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ}.قال شيخ الإسلام: وأن الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه وسبه، ومظهر لدينه ولكذب الكاذب إذا لم يُمكن الناس أن يقيموا عليه الحد.الصارم المسلول على شاتم الرسول، ص117.• المقاطعة سلاح مهم جدا ومؤثر ولو إعلامياً وهو أضعف الإيمان. لو أن كل مسلم قاطع المنتجات والسلع والمؤسسات الفِرنسية بقيمة دولار واحد شهرياً سيخسرون مليار و٧٠٠ مليون دولار، ولو زادت المقاطعة لاستمرت الخسارة، وهم أهل دنيا وعباد المال والاقتصاد.• لنكون عمليين في قوة وزيادة تأثير مقاطعة البضائع والمتاجر الفرنسية:أقترح على أهل الخبرة والاختصاص نشر أسماء المؤسسات والشركات والمنتجات العربية والإسلامية البديلة لكل سلعة ترادف البضائع الفِرنسية المُقاطعة.• أذلُّ وأحقرُ وأخسأ وأخسرُ وأبأسُ وأقذرُ عدوٍ مَن عادى نبيّنا صلى الله عليه وسلم. فإنّ الله توعّد مَن حادّه بالذل والخذلان والهزيمة والخسران. قال تعالى: {إنّ الذين يحادّون اللهَ ورسُولَه أولئك في الأذلّين}.• قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأن الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه وسبّه ومظهرٌ لدينه ولكذب الكاذب إذا لم يمكّن الناسُ أن يُقيموا عليه الحد.الصارم المسلول على شاتم الرسول (2/233).• كلمة عجيبة في تأثير المقاطعة قبل 91 سنة.يقول الشيخ العلامة محب الدين الخطيب رحمه الله: المقاطعة أمضى سلاح بأيدي عرب فلسطين. وما داموا حريصين عليها، وملتزمين لها، وساهرين على تحقيقها، فلن يمضي عام واحد حتى يجدوا أنفسهم قد قطعوا إلى الخلاص شوطاً يساوي جهاد عشرين سنة.المقاطعة عنوان الرجولة والحزم، والأمة التي تثبت على مقاطعة من يسيء إليها تشعر الأمم كلها بالحرمة لها، وفي مقدمة من يحترمها أعداؤها.مجلة الفتح، العدد175، ص1-2، 26جمادى الآخرة 1348هـ - 28 نوفمبر 1929م• حين سكت أهلُ الحق عن الباطل، توهم أهلُ الباطل أنهم على حق.• يقول حسان بن ثابت - رضي الله عنه- في وصف حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم: