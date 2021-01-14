عرض بيع مطلوب كتابة مقالات حصرية

ك

كاثرين الشافعي

:: عضو منتسِب ::
إنضم
28 نوفمبر 2020
المشاركات
1
النقاط
3
العمر
25
محل الإقامة
saudi
الجنس
أنثى
مطلوب كتابة مقالات حصرية
مطلوب كتابة مقالات حصرية مع مراعاه شروط السيو والكلمات الدلائلية والوسوم لكل مقالة

كتابة مقالات حصرية وليس نسخ او لصق ( وفي حال اكتشاف ان المقالة منسوخة سوف يتم الغاء الخدمة

1500 كلمة

ويكون بمعايير سيو 100 %

من لديه القدرة لكتابة المقالات باللغة العربية الصحيحة بدون اخطاء

ندفع على كل موضوع 5 دولار

ويكون الموضوع منسق بخبرة كبيره

ولمن لديه الخبرة يتواصل معنا واتس اب 00491634511222

المطلوب 2000 موضوع
 
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