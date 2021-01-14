كاثرين الشافعي
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 28 نوفمبر 2020
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 3
- العمر
- 25
- محل الإقامة
- saudi
- الجنس
- أنثى
مطلوب كتابة مقالات حصرية
مطلوب كتابة مقالات حصرية مع مراعاه شروط السيو والكلمات الدلائلية والوسوم لكل مقالة
كتابة مقالات حصرية وليس نسخ او لصق ( وفي حال اكتشاف ان المقالة منسوخة سوف يتم الغاء الخدمة
1500 كلمة
ويكون بمعايير سيو 100 %
من لديه القدرة لكتابة المقالات باللغة العربية الصحيحة بدون اخطاء
ندفع على كل موضوع 5 دولار
ويكون الموضوع منسق بخبرة كبيره
ولمن لديه الخبرة يتواصل معنا واتس اب 00491634511222
المطلوب 2000 موضوع
مطلوب كتابة مقالات حصرية مع مراعاه شروط السيو والكلمات الدلائلية والوسوم لكل مقالة
كتابة مقالات حصرية وليس نسخ او لصق ( وفي حال اكتشاف ان المقالة منسوخة سوف يتم الغاء الخدمة
1500 كلمة
ويكون بمعايير سيو 100 %
من لديه القدرة لكتابة المقالات باللغة العربية الصحيحة بدون اخطاء
ندفع على كل موضوع 5 دولار
ويكون الموضوع منسق بخبرة كبيره
ولمن لديه الخبرة يتواصل معنا واتس اب 00491634511222
المطلوب 2000 موضوع