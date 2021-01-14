مطلوب كتابة مقالات حصرية

مطلوب كتابة مقالات حصرية مع مراعاه شروط السيو والكلمات الدلائلية والوسوم لكل مقالة



كتابة مقالات حصرية وليس نسخ او لصق ( وفي حال اكتشاف ان المقالة منسوخة سوف يتم الغاء الخدمة



1500 كلمة



ويكون بمعايير سيو 100 %



من لديه القدرة لكتابة المقالات باللغة العربية الصحيحة بدون اخطاء



ندفع على كل موضوع 5 دولار



ويكون الموضوع منسق بخبرة كبيره



ولمن لديه الخبرة يتواصل معنا واتس اب 00491634511222



المطلوب 2000 موضوع