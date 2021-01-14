من درر السلف....الحلقة رقم 221

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الفوائد الحِسَان والدرر العظام ...
منها ...قال ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ينبغي للإنسان أن يعلم أن أعزّ الأشياء شيئان :
قلبه ..
ووقته ..
فإذا أهمل وقته وضيّع قلبه : ذهبت منه الفوائد . ..
أنظره / حفظ العمر ورقة / 59 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام أحمد إبن تيميّة عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
دعاء المؤمن لأخيه : ينتفع به الداعي والمدعو له ..
فمن قال لغيره / ادعُ لي ؛ وقصد إنتفاعهما جميعاً بذلك : كان هو وأخوه متعاونين على البر والتقوى . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 01 ورقة / 1333 ...
ومنها
قال شيخنا العلاّمة الشيخ محمّد إبن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /
الدنيا أحقر عند الله : من جناح البعوضة ..
ولهذا إذا صلَّى اﻹنسان ركعتي الفجر : صار ذلك خيراً من الدنيا وما فيها ..
كل الدنيا منذ خلقت إلى أن تفنى هاتان الركعتان : خير منها ..
كم تستوعب الركعتان من الزمن ؟؟؟
خمس دقائق بالوضوء !!!
خمس دقائق تساوي : الدنيا كلها من أولها إلى آخرها ..
إذاً الدنيا : لا تساوي عند الله عز وجل شيئاً . ..
أنظره / شرح الكافية الشافية ج 04 ورقة / 268 ...
ومنها ...
وقال أيضاً -
الإنسان الموفق يكون دائماً : في يقظة ..
والمخذول يكون دائماً : في غفلة ..
قال الله تعالى : { ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا } ..
ولهذا إذا رأيت من نفسك أنك لا تعمل وتمضي عليك الأيام : فاتهم نفسك ..
فإن قلبك : يكون غافلاً عن ذكر الله عز وجل ..
لأن من أقبل على الله : بارك له في وقته وفي عمله ..
وكانت ساعاته كلها : معمورة فِمَا فيه الخير . ..
أنظره / شرح الكافية الشافية ج 40 ورقة / 109 ...
ومنها ...
و من الطرائف التي يذكرها شيخنا الشيخ العلاّمة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الرحمن قال /
مثالاً لتصحيف بعض المنتسبين للعلم /
هناك أحدٌ ممن يعلم مادة من المواد الشرعية ؛ فكان عنده في الكتاب الذي يدرسه أن النبي صلى الله عليه وسلم إتخذ خاتمًا : من وَرِقْ ..
هو قرأها : من وَرَقْ ..
هذا معنى : التصحيف ..
فلما جاء يشرح للطلاب قالوا له / كيف من وَرَق ؟؟؟
قال / هذا من زهده صلى الله عليه وسلم كان يلِفُّ الوَرَقَ ويجعله مثل الخاتم !!!
والوَرِق : هو الفضة . ..
أنظره / لقاءات وجلسات ج 02 ورقة / 291 ...
ومن الفوائد الحِسَان والدرر العظام ...
منها ...قال ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ينبغي للإنسان أن يعلم أن أعزّ الأشياء شيئان :
قلبه ..
ووقته ..
فإذا أهمل وقته وضيّع قلبه : ذهبت منه الفوائد . ..
أنظره / حفظ العمر ورقة / 59 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام أحمد إبن تيميّة عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
دعاء المؤمن لأخيه : ينتفع به الداعي والمدعو له ..
فمن قال لغيره / ادعُ لي ؛ وقصد إنتفاعهما جميعاً بذلك : كان هو وأخوه متعاونين على البر والتقوى . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 01 ورقة / 1333 ...
ومنها
قال شيخنا العلاّمة الشيخ محمّد إبن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /
الدنيا أحقر عند الله : من جناح البعوضة ..
ولهذا إذا صلَّى اﻹنسان ركعتي الفجر : صار ذلك خيراً من الدنيا وما فيها ..
كل الدنيا منذ خلقت إلى أن تفنى هاتان الركعتان : خير منها ..
كم تستوعب الركعتان من الزمن ؟؟؟
خمس دقائق بالوضوء !!!
خمس دقائق تساوي : الدنيا كلها من أولها إلى آخرها ..
إذاً الدنيا : لا تساوي عند الله عز وجل شيئاً . ..
أنظره / شرح الكافية الشافية ج 04 ورقة / 268 ...
ومنها ...
وقال أيضاً -
الإنسان الموفق يكون دائماً : في يقظة ..
والمخذول يكون دائماً : في غفلة ..
قال الله تعالى : { ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا } ..
ولهذا إذا رأيت من نفسك أنك لا تعمل وتمضي عليك الأيام : فاتهم نفسك ..
فإن قلبك : يكون غافلاً عن ذكر الله عز وجل ..
لأن من أقبل على الله : بارك له في وقته وفي عمله ..
وكانت ساعاته كلها : معمورة فِمَا فيه الخير . ..
أنظره / شرح الكافية الشافية ج 40 ورقة / 109 ...
ومنها ...
و من الطرائف التي يذكرها شيخنا الشيخ العلاّمة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الرحمن قال /
مثالاً لتصحيف بعض المنتسبين للعلم /
هناك أحدٌ ممن يعلم مادة من المواد الشرعية ؛ فكان عنده في الكتاب الذي يدرسه أن النبي صلى الله عليه وسلم إتخذ خاتمًا : من وَرِقْ ..
هو قرأها : من وَرَقْ ..
هذا معنى : التصحيف ..
فلما جاء يشرح للطلاب قالوا له / كيف من وَرَق ؟؟؟
قال / هذا من زهده صلى الله عليه وسلم كان يلِفُّ الوَرَقَ ويجعله مثل الخاتم !!!
والوَرِق : هو الفضة . ..
أنظره / لقاءات وجلسات ج 02 ورقة / 291 ...