من درر السلف....الحلقة رقم 221

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الفوائد الحِسَان والدرر العظام ...

🥀🥀 منها ...قال ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ينبغي للإنسان أن يعلم أن أعزّ الأشياء شيئان :
قلبه ..
ووقته ..
فإذا أهمل وقته وضيّع قلبه : ذهبت منه الفوائد . ..
🥀 أنظره / حفظ العمر ورقة / 59 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخ الإسلام أحمد إبن تيميّة عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
دعاء المؤمن لأخيه : ينتفع به الداعي والمدعو له ..
فمن قال لغيره / ادعُ لي ؛ وقصد إنتفاعهما جميعاً بذلك : كان هو وأخوه متعاونين على البر والتقوى . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 01 ورقة / 1333 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها
قال شيخنا العلاّمة الشيخ محمّد إبن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /
الدنيا أحقر عند الله : من جناح البعوضة ..
ولهذا إذا صلَّى اﻹنسان ركعتي الفجر : صار ذلك خيراً من الدنيا وما فيها ..
كل الدنيا منذ خلقت إلى أن تفنى هاتان الركعتان : خير منها ..
كم تستوعب الركعتان من الزمن ؟؟؟
خمس دقائق بالوضوء !!!
خمس دقائق تساوي : الدنيا كلها من أولها إلى آخرها ..
إذاً الدنيا : لا تساوي عند الله عز وجل شيئاً . ..
🥀 أنظره / شرح الكافية الشافية ج 04 ورقة / 268 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً -
الإنسان الموفق يكون دائماً : في يقظة ..
والمخذول يكون دائماً : في غفلة ..
قال الله تعالى : { ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا } ..
ولهذا إذا رأيت من نفسك أنك لا تعمل وتمضي عليك الأيام : فاتهم نفسك ..
فإن قلبك : يكون غافلاً عن ذكر الله عز وجل ..
لأن من أقبل على الله : بارك له في وقته وفي عمله ..
وكانت ساعاته كلها : معمورة فِمَا فيه الخير . ..
🥀 أنظره / شرح الكافية الشافية ج 40 ورقة / 109 ... 🌾🌾🌾


🥀🥀 ومنها ...
و من الطرائف التي يذكرها شيخنا الشيخ العلاّمة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الرحمن قال /
مثالاً لتصحيف بعض المنتسبين للعلم /
هناك أحدٌ ممن يعلم مادة من المواد الشرعية ؛ فكان عنده في الكتاب الذي يدرسه أن النبي صلى الله عليه وسلم إتخذ خاتمًا : من وَرِقْ ..
هو قرأها : من وَرَقْ ..
هذا معنى : التصحيف ..
فلما جاء يشرح للطلاب قالوا له / كيف من وَرَق ؟؟؟
قال / هذا من زهده صلى الله عليه وسلم كان يلِفُّ الوَرَقَ ويجعله مثل الخاتم !!!
والوَرِق : هو الفضة . ..
🥀 أنظره / لقاءات وجلسات ج 02 ورقة / 291 ... 🌾🌾🌾
 
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