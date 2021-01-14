من درر السلف....الحلقة رقم 221

الحمد لله ...ومن الفوائد الحِسَان والدرر العظام ...منها ...قال ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /ينبغي للإنسان أن يعلم أن أعزّ الأشياء شيئان :قلبه ..ووقته ..فإذا أهمل وقته وضيّع قلبه : ذهبت منه الفوائد . ..أنظره / حفظ العمر ورقة / 59 ...ومنها ...قال شيخ الإسلام أحمد إبن تيميّة عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /دعاء المؤمن لأخيه : ينتفع به الداعي والمدعو له ..فمن قال لغيره / ادعُ لي ؛ وقصد إنتفاعهما جميعاً بذلك : كان هو وأخوه متعاونين على البر والتقوى . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 01 ورقة / 1333 ...ومنهاقال شيخنا العلاّمة الشيخ محمّد إبن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /الدنيا أحقر عند الله : من جناح البعوضة ..ولهذا إذا صلَّى اﻹنسان ركعتي الفجر : صار ذلك خيراً من الدنيا وما فيها ..كل الدنيا منذ خلقت إلى أن تفنى هاتان الركعتان : خير منها ..كم تستوعب الركعتان من الزمن ؟؟؟خمس دقائق بالوضوء !!!خمس دقائق تساوي : الدنيا كلها من أولها إلى آخرها ..إذاً الدنيا : لا تساوي عند الله عز وجل شيئاً . ..أنظره / شرح الكافية الشافية ج 04 ورقة / 268 ...ومنها ...وقال أيضاً -الإنسان الموفق يكون دائماً : في يقظة ..والمخذول يكون دائماً : في غفلة ..قال الله تعالى : { ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا } ..ولهذا إذا رأيت من نفسك أنك لا تعمل وتمضي عليك الأيام : فاتهم نفسك ..فإن قلبك : يكون غافلاً عن ذكر الله عز وجل ..لأن من أقبل على الله : بارك له في وقته وفي عمله ..وكانت ساعاته كلها : معمورة فِمَا فيه الخير . ..أنظره / شرح الكافية الشافية ج 40 ورقة / 109 ...ومنها ...و من الطرائف التي يذكرها شيخنا الشيخ العلاّمة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الرحمن قال /مثالاً لتصحيف بعض المنتسبين للعلم /هناك أحدٌ ممن يعلم مادة من المواد الشرعية ؛ فكان عنده في الكتاب الذي يدرسه أن النبي صلى الله عليه وسلم إتخذ خاتمًا : من وَرِقْ ..هو قرأها : من وَرَقْ ..هذا معنى : التصحيف ..فلما جاء يشرح للطلاب قالوا له / كيف من وَرَق ؟؟؟قال / هذا من زهده صلى الله عليه وسلم كان يلِفُّ الوَرَقَ ويجعله مثل الخاتم !!!والوَرِق : هو الفضة . ..أنظره / لقاءات وجلسات ج 02 ورقة / 291 ...