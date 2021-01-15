كورس المحاسبة لغير المحاسبين

حميدة الخلق
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 21 أوت 2020
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تعتبر المحاسبة واحدة من أهم العلوم التي لا تخلى شركة او مصلحة او مؤسسة من استخدامها، واذا كنت غير متخصص فيها، فمن الاولية لك أن تتعلمها بسهولة وبساطة لكي تدير امور اعمالك او بما يحقق لك كفاءة اقتصادية وادارة المال بشكل ناجح.
هناك دورة اسمها ( دورة المحاسبة لغير المحاسبين ) يمكن لاي شخص غير متخصص ان يدرسها وهي مفيدة لان العمل بالشيء افضل من الجهل به
وهذه الدورة تزويد المتدربين بالمعارف والمهارات الأساسية والضرورية في مجال المحاسبة وتطبيقاتها العملية بهدف تمكينهم من إعداد الحسابات وقراءة وتفسير التقارير المالية.
محتوى الدورة
مفاهيم ومبادئ لمحاسبة المالية
الافتراضات المحاسبية
المبادئ المحاسبية
القيود التطبيقية
نظرية القيد المزدوج
القاعدة الذهبية.
تحليل وتسجيل العمليات المالية
الدورة المحاسبية
القيود المحاسبية للعمليات المالية
الترحيل إلى الدفاتر المحاسبية
ميزان المراجعة قبل التسويات
اكتشاف الأخطاء وكيفية تصحيحيها
الحسابات الختامية
قائمة الدخل
قائمة المركز المالي
تقييم المخزون
نظام المخزون المستمر
نظام المخزون الدوري
طرق التقييم : الوارد أول الصادر أول، الوارد أخر الصادر أخر، المتوسط
تعريف الإهلاك: توزيع للتكاليف أم تقييم للأصول
طرق الإهلاك
القسط الثابت
مجمع العمر الزمني
الطريقة المتناقصة
طريقة الوحدات الإنتاجية
اطلع على ملف دورة المحاسبة لغير المحاسبين
الدورة المشار إليها معتمدة ويقدمها معهد السهم التصاعدي.
يمكنك الحصول على شهادة معتمدة من المعهد تساعدك على العمل في الشركات والمؤسسات بشكل سريع.
اطيب التحية.
هناك دورة اسمها ( دورة المحاسبة لغير المحاسبين ) يمكن لاي شخص غير متخصص ان يدرسها وهي مفيدة لان العمل بالشيء افضل من الجهل به
وهذه الدورة تزويد المتدربين بالمعارف والمهارات الأساسية والضرورية في مجال المحاسبة وتطبيقاتها العملية بهدف تمكينهم من إعداد الحسابات وقراءة وتفسير التقارير المالية.
محتوى الدورة
مفاهيم ومبادئ لمحاسبة المالية
الافتراضات المحاسبية
المبادئ المحاسبية
القيود التطبيقية
نظرية القيد المزدوج
القاعدة الذهبية.
تحليل وتسجيل العمليات المالية
الدورة المحاسبية
القيود المحاسبية للعمليات المالية
الترحيل إلى الدفاتر المحاسبية
ميزان المراجعة قبل التسويات
اكتشاف الأخطاء وكيفية تصحيحيها
الحسابات الختامية
قائمة الدخل
قائمة المركز المالي
تقييم المخزون
نظام المخزون المستمر
نظام المخزون الدوري
طرق التقييم : الوارد أول الصادر أول، الوارد أخر الصادر أخر، المتوسط
تعريف الإهلاك: توزيع للتكاليف أم تقييم للأصول
طرق الإهلاك
القسط الثابت
مجمع العمر الزمني
الطريقة المتناقصة
طريقة الوحدات الإنتاجية
اطلع على ملف دورة المحاسبة لغير المحاسبين
الدورة المشار إليها معتمدة ويقدمها معهد السهم التصاعدي.
يمكنك الحصول على شهادة معتمدة من المعهد تساعدك على العمل في الشركات والمؤسسات بشكل سريع.
اطيب التحية.