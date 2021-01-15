كيفية أخذ شهادة حاسب 6 شهور معتمده

حميدة الخلق
:: عضو منتسِب ::
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خطوات الحصول على شهادة حاسب 6 شهور معتمده
من المهم أخذ شهادة حاسب 6 شهور معتمده، لما له أهمية للحصول على وظيفة لأنها من المتطلبات الأساسية لأي عمل، يتم حجز في أي معهد حاسب معتمد لمدة 6 شهور لدراسة الحاسب للمقيمين في المملكة العربية السعودية.
الفرق بين الشهادة المعتمدة والشهادة غير المعتمدة للدورات التدريبية
المعتمدة - هو كل منشأة تدريبية تحمل ترخيص أو سجل تجاري يسمح لها مزاولة النشاط.
معترف به - هو اعتراف به من الجهات الأخرى بهذا المركز (المعتمد).
الوهمي- هو كل منشأة تروج التدريب، وتعتمده وإصداره شهادات للتدريب بدون ترخيص.
الجهات المخولة للتدريب محلياً
يمكن أخذ شهادة حاسب 6 شهور معتمده محلية، حيث أن هناك العديد من الجهات المخولة بالتدريب بالسعودية بأحد المعاهد والمراكز المعتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني، ولا يوجد نظام بالنسبة للتدريب عن بعد حتى كتابة هذا المقال.
دورة الحاسب
أخذ دورة الحاسب من معهد معتمد للحصول شهادة حاسب 6 شهور معتمده في نهاية الدورة، التي تكون عبارة عن دورة إدخال البيانات ومعالجة النصوص لمدة 6 أشهر دورة مدتها 6 أشهر معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 240 ساعة تدريبية.
أهداف الدورة
تزويد المتدربين بأفضل أساليب التدريب العملي بأساسيات الكمبيوتر ونظام التشغيل والمهارات المتخصصة والمهنية والمعرفة اللازمة لدخول البيانات ومعالجة النصوص ومهارات كتابة لوحة المفاتيح بطريقة اللمس تؤهلهم لاستخدام البرامج المكتبية وورد، إكسل، اكسس، الجداول الإلكترونية والنصوص باحترافية عالية.
مميزات الدورة
1- الشهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
2- إنه خيار مناسب لأولئك الذين يرغبون في الحصول على معلومات ومهارات في تطبيقات الكمبيوتر.
3- توفير المواد التدريبية والأقراص المطلوبة مجانًا.
4- يعتبر من المقررات الأساسية للمفاضلة التي تسعى إليها المؤسسات والشركات والقطاع الحكومي بسبب تميز حامل شهادة حاسب 6 شهور معتمده في معالجة البيانات من جميع البرامج المرتبطة بالأعمال المكتبية ومطالب الشركات والمؤسسات من موظفيها خلال هذا الجانب.
معهد السهم التصاعدي للتدريب تبوك
يمكنك الحصول على شهادة حاسب 6 شهور معتمده محلية، عن طريق معهد السهم التصاعدي وهي إحدى الجهات المخولة بالتدريب بالسعودية والمعتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني بترخيص رقم 224727581800 ، لتعلم اساسيات الحاسب الالي من فضلك اتبع الخطوات التالية. لحضور الدورة.
التسجيل في الموقع كمستخدم أو تسجيل الدخول إذا كنت تمتك حساب في الموقع
إختيار الدورة التي تريد دراستها ثم أنقر على زر "الحصول على الدورة" وتقدم لاتمام طلبك.
سجل في دورة الحاسب الالي
تواصل عبر الواتساب لتأكيد الطلب
ابدأ الحضور حسب المواعيد المعلنة على موقعنا
من المهم أخذ شهادة حاسب 6 شهور معتمده، لما له أهمية للحصول على وظيفة لأنها من المتطلبات الأساسية لأي عمل، يتم حجز في أي معهد حاسب معتمد لمدة 6 شهور لدراسة الحاسب للمقيمين في المملكة العربية السعودية.
الفرق بين الشهادة المعتمدة والشهادة غير المعتمدة للدورات التدريبية
المعتمدة - هو كل منشأة تدريبية تحمل ترخيص أو سجل تجاري يسمح لها مزاولة النشاط.
معترف به - هو اعتراف به من الجهات الأخرى بهذا المركز (المعتمد).
الوهمي- هو كل منشأة تروج التدريب، وتعتمده وإصداره شهادات للتدريب بدون ترخيص.
الجهات المخولة للتدريب محلياً
يمكن أخذ شهادة حاسب 6 شهور معتمده محلية، حيث أن هناك العديد من الجهات المخولة بالتدريب بالسعودية بأحد المعاهد والمراكز المعتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني، ولا يوجد نظام بالنسبة للتدريب عن بعد حتى كتابة هذا المقال.
دورة الحاسب
أخذ دورة الحاسب من معهد معتمد للحصول شهادة حاسب 6 شهور معتمده في نهاية الدورة، التي تكون عبارة عن دورة إدخال البيانات ومعالجة النصوص لمدة 6 أشهر دورة مدتها 6 أشهر معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 240 ساعة تدريبية.
أهداف الدورة
تزويد المتدربين بأفضل أساليب التدريب العملي بأساسيات الكمبيوتر ونظام التشغيل والمهارات المتخصصة والمهنية والمعرفة اللازمة لدخول البيانات ومعالجة النصوص ومهارات كتابة لوحة المفاتيح بطريقة اللمس تؤهلهم لاستخدام البرامج المكتبية وورد، إكسل، اكسس، الجداول الإلكترونية والنصوص باحترافية عالية.
مميزات الدورة
1- الشهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
2- إنه خيار مناسب لأولئك الذين يرغبون في الحصول على معلومات ومهارات في تطبيقات الكمبيوتر.
3- توفير المواد التدريبية والأقراص المطلوبة مجانًا.
4- يعتبر من المقررات الأساسية للمفاضلة التي تسعى إليها المؤسسات والشركات والقطاع الحكومي بسبب تميز حامل شهادة حاسب 6 شهور معتمده في معالجة البيانات من جميع البرامج المرتبطة بالأعمال المكتبية ومطالب الشركات والمؤسسات من موظفيها خلال هذا الجانب.
معهد السهم التصاعدي للتدريب تبوك
يمكنك الحصول على شهادة حاسب 6 شهور معتمده محلية، عن طريق معهد السهم التصاعدي وهي إحدى الجهات المخولة بالتدريب بالسعودية والمعتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني بترخيص رقم 224727581800 ، لتعلم اساسيات الحاسب الالي من فضلك اتبع الخطوات التالية. لحضور الدورة.
التسجيل في الموقع كمستخدم أو تسجيل الدخول إذا كنت تمتك حساب في الموقع
إختيار الدورة التي تريد دراستها ثم أنقر على زر "الحصول على الدورة" وتقدم لاتمام طلبك.
سجل في دورة الحاسب الالي
تواصل عبر الواتساب لتأكيد الطلب
ابدأ الحضور حسب المواعيد المعلنة على موقعنا