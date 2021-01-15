من درر السلف....الحلقة رقم 222

الحَمْدُ لله ...ومِنَ الدررْ السَنِية أيضًا ...ومنها ...وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَحْمَد بْنُ تَيْمِيَّة عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى عَلَيه /وَقَدْ تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِي التَّائِبِ مِنْ الْكُفْرِ إذَاارْتَدَّ بَعْدَ إسْلَامِهِ ثُمَّ تَابَ بَعْدَ الرِّدَّةِ وَأَسْلَمَ : هَلْ يَعُودُ عَمَلُهُ الْأَوَّلُ ؟؟؟عَلَى قَوْلَيْنِ مَبْنَاهُمَا /أَنَّ الرِّدَّةَ : هَلْ تُحْبِطُ الْعَمَلَ مُطْلَقًا أَوْ تُحْبِطُهُ بِشَرْطِ الْمَوْتِ عَلَيْهَا ؟؟؟فَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ : أَنَّهَا تُحْبِطُهُ مُطْلَقًا ..وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ : أَنَّهَا تُحْبِطُهُ بِشَرْطِ الْمَوْتِ عَلَيْهَا ..وَالرِّدَّةُ : ضِدُّ التَّوْبَةِ ..وَلَيْسَ مِنْ السَّيِّئَاتِ مَا يَمْحُو جَمِيعَ الْحَسَنَاتِ : إلَّا الرِّدَّةُ ..وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : ﴿ تُوبُوا إلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا ﴾ ..قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ﴿ تَوْبَةً نَصُوحًا ﴾ / أَنْ يَتُوبَ ثُمَّ لَا يَعُودُ ..فَهَذِهِ التَّوْبَةُ الْوَاجِبَةُ التَّامَّةُ ..وَمَنْ تَابَ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَلُبْسِ الْحَرِيرِ : فَإِنَّهُ يَلْبَسُ ذَلِكَ فِي الْآخِرَةِ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيح : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا . ...وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ النَّاسِ كَبَعْضِ أَصْحَابِ أَحْمَد إلَى أَنَّهُ : لَا يَشْرَبُهَا مُطْلَقًا ..وَقَدْ أَخْطَئُوا الصَّوَابَ : الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْمُسْلِمِينَ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 11 وَرَقَة/ 700 ...ومنها ...و عن الحسن البصري الإمام الزاهد عليه رَحَمَات الله تعالى عليه قال /الرجاء والخوف : مطيتا المؤمن . ..أنظره / حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم ج 02 ورقة / 156 ...ومنها ...وقال أيضاً /والله ما تعاظمَ في أنفسهم ما طلبوا به الجنه : حين أبكاهم الخوف من الله تعالى . ..أنظره / حلية الأولياء أيضاً ج 02 ورقة / 153 ...ومنها ...عن أبي سليمان الدارانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى قال /أصل كل خير في الدنيا والآخرة : الخوف من الله تعالى . ..أنظره / الحلية أيضاً ج 09 ورقة / 159 ...ومنها ...عن مالك بن دينار الحافظ عليه رَحَمَات الله تعالى قال /الخوف على العمل أن لا يتقبل : أشد من العمل . ..أنظره / الحلية أيضاً ج 02 ورقة / 377 ...ومنها ...وقال إمامنا وسماحة الوالد الشيخ العلاّمة إبن باز عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /لو كان إيمانك مستقيماً كاملاً : لما فعلت ما فعلت من ظلمِ أخيك ..والتعدي عليه : بالغيبة والنميمة . ..أنظره / فتاواه ج 04 ورقة / 49 ...ومنها ...و قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /الشجاع يلبس القلب على : الدرع ..والجبان : يلبس الدرع على القلب . ..أنظره / بـدائـع الـفـوائـد ج 03 ورقة / 232 ...