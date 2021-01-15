من درر السلف....الحلقة رقم 222

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومِنَ الدررْ السَنِية أيضًا ...

🥀🥀 ومنها ...
وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَحْمَد بْنُ تَيْمِيَّة عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى عَلَيه /
وَقَدْ تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِي التَّائِبِ مِنْ الْكُفْرِ إذَا
ارْتَدَّ بَعْدَ إسْلَامِهِ ثُمَّ تَابَ بَعْدَ الرِّدَّةِ وَأَسْلَمَ : هَلْ يَعُودُ عَمَلُهُ الْأَوَّلُ ؟؟؟
عَلَى قَوْلَيْنِ مَبْنَاهُمَا /
أَنَّ الرِّدَّةَ : هَلْ تُحْبِطُ الْعَمَلَ مُطْلَقًا أَوْ تُحْبِطُهُ بِشَرْطِ الْمَوْتِ عَلَيْهَا ؟؟؟
فَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ : أَنَّهَا تُحْبِطُهُ مُطْلَقًا ..
وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ : أَنَّهَا تُحْبِطُهُ بِشَرْطِ الْمَوْتِ عَلَيْهَا ..
وَالرِّدَّةُ : ضِدُّ التَّوْبَةِ ..
وَلَيْسَ مِنْ السَّيِّئَاتِ مَا يَمْحُو جَمِيعَ الْحَسَنَاتِ : إلَّا الرِّدَّةُ ..
وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : ﴿ تُوبُوا إلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا ﴾ ..
قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ﴿ تَوْبَةً نَصُوحًا ﴾ / أَنْ يَتُوبَ ثُمَّ لَا يَعُودُ ..
فَهَذِهِ التَّوْبَةُ الْوَاجِبَةُ التَّامَّةُ ..
وَمَنْ تَابَ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَلُبْسِ الْحَرِيرِ : فَإِنَّهُ يَلْبَسُ ذَلِكَ فِي الْآخِرَةِ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيح : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا . ...
وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ النَّاسِ كَبَعْضِ أَصْحَابِ أَحْمَد إلَى أَنَّهُ : لَا يَشْرَبُهَا مُطْلَقًا ..
وَقَدْ أَخْطَئُوا الصَّوَابَ : الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْمُسْلِمِينَ . ..
🥀 أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 11 وَرَقَة/ 700 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و عن الحسن البصري الإمام الزاهد عليه رَحَمَات الله تعالى عليه قال /
الرجاء والخوف : مطيتا المؤمن . ..
🥀 أنظره / حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم ج 02 ورقة / 156 ... 🌾🌾☝

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
والله ما تعاظمَ في أنفسهم ما طلبوا به الجنه : حين أبكاهم الخوف من الله تعالى . ..
🥀 أنظره / حلية الأولياء أيضاً ج 02 ورقة / 153 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
عن أبي سليمان الدارانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى قال /
أصل كل خير في الدنيا والآخرة : الخوف من الله تعالى . ..
🥀 أنظره / الحلية أيضاً ج 09 ورقة / 159 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
عن مالك بن دينار الحافظ عليه رَحَمَات الله تعالى قال /
الخوف على العمل أن لا يتقبل : أشد من العمل . ..
🥀 أنظره / الحلية أيضاً ج 02 ورقة / 377 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال إمامنا وسماحة الوالد الشيخ العلاّمة إبن باز عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
لو كان إيمانك مستقيماً كاملاً : لما فعلت ما فعلت من ظلمِ أخيك ..
والتعدي عليه : بالغيبة والنميمة . ..
🥀 أنظره / فتاواه ج 04 ورقة / 49 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الشجاع يلبس القلب على : الدرع ..
والجبان : يلبس الدرع على القلب . ..
🥀 أنظره / بـدائـع الـفـوائـد ج 03 ورقة / 232 ... 🌾🌾🌾
 
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