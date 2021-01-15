من درر السلف....الحلقة رقم 222

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 12,981
- النقاط
- 1,151
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
الحَمْدُ لله ...
ومِنَ الدررْ السَنِية أيضًا ...
ومنها ...
وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَحْمَد بْنُ تَيْمِيَّة عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى عَلَيه /
وَقَدْ تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِي التَّائِبِ مِنْ الْكُفْرِ إذَا
ارْتَدَّ بَعْدَ إسْلَامِهِ ثُمَّ تَابَ بَعْدَ الرِّدَّةِ وَأَسْلَمَ : هَلْ يَعُودُ عَمَلُهُ الْأَوَّلُ ؟؟؟
عَلَى قَوْلَيْنِ مَبْنَاهُمَا /
أَنَّ الرِّدَّةَ : هَلْ تُحْبِطُ الْعَمَلَ مُطْلَقًا أَوْ تُحْبِطُهُ بِشَرْطِ الْمَوْتِ عَلَيْهَا ؟؟؟
فَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ : أَنَّهَا تُحْبِطُهُ مُطْلَقًا ..
وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ : أَنَّهَا تُحْبِطُهُ بِشَرْطِ الْمَوْتِ عَلَيْهَا ..
وَالرِّدَّةُ : ضِدُّ التَّوْبَةِ ..
وَلَيْسَ مِنْ السَّيِّئَاتِ مَا يَمْحُو جَمِيعَ الْحَسَنَاتِ : إلَّا الرِّدَّةُ ..
وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : ﴿ تُوبُوا إلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا ﴾ ..
قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ﴿ تَوْبَةً نَصُوحًا ﴾ / أَنْ يَتُوبَ ثُمَّ لَا يَعُودُ ..
فَهَذِهِ التَّوْبَةُ الْوَاجِبَةُ التَّامَّةُ ..
وَمَنْ تَابَ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَلُبْسِ الْحَرِيرِ : فَإِنَّهُ يَلْبَسُ ذَلِكَ فِي الْآخِرَةِ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيح : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا . ...
وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ النَّاسِ كَبَعْضِ أَصْحَابِ أَحْمَد إلَى أَنَّهُ : لَا يَشْرَبُهَا مُطْلَقًا ..
وَقَدْ أَخْطَئُوا الصَّوَابَ : الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْمُسْلِمِينَ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 11 وَرَقَة/ 700 ...
ومنها ...
و عن الحسن البصري الإمام الزاهد عليه رَحَمَات الله تعالى عليه قال /
الرجاء والخوف : مطيتا المؤمن . ..
أنظره / حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم ج 02 ورقة / 156 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
والله ما تعاظمَ في أنفسهم ما طلبوا به الجنه : حين أبكاهم الخوف من الله تعالى . ..
أنظره / حلية الأولياء أيضاً ج 02 ورقة / 153 ...
ومنها ...
عن أبي سليمان الدارانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى قال /
أصل كل خير في الدنيا والآخرة : الخوف من الله تعالى . ..
أنظره / الحلية أيضاً ج 09 ورقة / 159 ...
ومنها ...
عن مالك بن دينار الحافظ عليه رَحَمَات الله تعالى قال /
الخوف على العمل أن لا يتقبل : أشد من العمل . ..
أنظره / الحلية أيضاً ج 02 ورقة / 377 ...
ومنها ...
وقال إمامنا وسماحة الوالد الشيخ العلاّمة إبن باز عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
لو كان إيمانك مستقيماً كاملاً : لما فعلت ما فعلت من ظلمِ أخيك ..
والتعدي عليه : بالغيبة والنميمة . ..
أنظره / فتاواه ج 04 ورقة / 49 ...
ومنها ...
و قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الشجاع يلبس القلب على : الدرع ..
والجبان : يلبس الدرع على القلب . ..
أنظره / بـدائـع الـفـوائـد ج 03 ورقة / 232 ...
ومِنَ الدررْ السَنِية أيضًا ...
ومنها ...
وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَحْمَد بْنُ تَيْمِيَّة عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى عَلَيه /
وَقَدْ تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِي التَّائِبِ مِنْ الْكُفْرِ إذَا
ارْتَدَّ بَعْدَ إسْلَامِهِ ثُمَّ تَابَ بَعْدَ الرِّدَّةِ وَأَسْلَمَ : هَلْ يَعُودُ عَمَلُهُ الْأَوَّلُ ؟؟؟
عَلَى قَوْلَيْنِ مَبْنَاهُمَا /
أَنَّ الرِّدَّةَ : هَلْ تُحْبِطُ الْعَمَلَ مُطْلَقًا أَوْ تُحْبِطُهُ بِشَرْطِ الْمَوْتِ عَلَيْهَا ؟؟؟
فَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ : أَنَّهَا تُحْبِطُهُ مُطْلَقًا ..
وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ : أَنَّهَا تُحْبِطُهُ بِشَرْطِ الْمَوْتِ عَلَيْهَا ..
وَالرِّدَّةُ : ضِدُّ التَّوْبَةِ ..
وَلَيْسَ مِنْ السَّيِّئَاتِ مَا يَمْحُو جَمِيعَ الْحَسَنَاتِ : إلَّا الرِّدَّةُ ..
وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : ﴿ تُوبُوا إلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا ﴾ ..
قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ﴿ تَوْبَةً نَصُوحًا ﴾ / أَنْ يَتُوبَ ثُمَّ لَا يَعُودُ ..
فَهَذِهِ التَّوْبَةُ الْوَاجِبَةُ التَّامَّةُ ..
وَمَنْ تَابَ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَلُبْسِ الْحَرِيرِ : فَإِنَّهُ يَلْبَسُ ذَلِكَ فِي الْآخِرَةِ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيح : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا . ...
وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ النَّاسِ كَبَعْضِ أَصْحَابِ أَحْمَد إلَى أَنَّهُ : لَا يَشْرَبُهَا مُطْلَقًا ..
وَقَدْ أَخْطَئُوا الصَّوَابَ : الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْمُسْلِمِينَ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 11 وَرَقَة/ 700 ...
ومنها ...
و عن الحسن البصري الإمام الزاهد عليه رَحَمَات الله تعالى عليه قال /
الرجاء والخوف : مطيتا المؤمن . ..
أنظره / حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم ج 02 ورقة / 156 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
والله ما تعاظمَ في أنفسهم ما طلبوا به الجنه : حين أبكاهم الخوف من الله تعالى . ..
أنظره / حلية الأولياء أيضاً ج 02 ورقة / 153 ...
ومنها ...
عن أبي سليمان الدارانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى قال /
أصل كل خير في الدنيا والآخرة : الخوف من الله تعالى . ..
أنظره / الحلية أيضاً ج 09 ورقة / 159 ...
ومنها ...
عن مالك بن دينار الحافظ عليه رَحَمَات الله تعالى قال /
الخوف على العمل أن لا يتقبل : أشد من العمل . ..
أنظره / الحلية أيضاً ج 02 ورقة / 377 ...
ومنها ...
وقال إمامنا وسماحة الوالد الشيخ العلاّمة إبن باز عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
لو كان إيمانك مستقيماً كاملاً : لما فعلت ما فعلت من ظلمِ أخيك ..
والتعدي عليه : بالغيبة والنميمة . ..
أنظره / فتاواه ج 04 ورقة / 49 ...
ومنها ...
و قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الشجاع يلبس القلب على : الدرع ..
والجبان : يلبس الدرع على القلب . ..
أنظره / بـدائـع الـفـوائـد ج 03 ورقة / 232 ...