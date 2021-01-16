من درر السلف....الحلقة رقم 223

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومِنَ الدررْ السَنِية أيضًا ...

🥀🥀 ومنها ...
و ﻗﺎﻝ الشيخ العلاّمة ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ السِعْديّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وأقل ما تستفيده من الجليس الصالح ( وهي فائدة لا يستهان بها ) : أن تنكف بسببه عن السيئات والمعاصي ..
رعايةً : للصحبة ..
ومنافسةً : في الخير ..
وترفعاً : عن الشر ..
وأن يحفظك : في حضرتك ومغيبك ..وأن تنفعك محبته ودعاؤه : في حال حياتك وبعد مماتك ..
وأن يدافع عنك : بسبب اتصاله بك ومحبته لك ..
وتلك أمور : لا تباشر أنت مدافعتها كما أنه قد يصلك بأشخاص وأعمال ينفعك إتصالك بهم ..
وفوائد الأصحاب الصالحين : لا تعد ولا تحصى ..
وحسب المرء : أن يعتبر بقرينه ..
وأن يكون على : دين خليله ..
وأما مصاحبة الأشرار : فإنها بضد جميع ما ذكرنا ..
وهم : مضرة من جميع الوجوه على من صَاحَبَهُمْ ..
وشر : على من خالطهم ..
فكم هلك بسببهم : أقوام ..
وكم قادوا أصحابهم : إلى المهالك من حيث يشعرون . ..
🥀 أنظره / ﺑﻬﺠﺔ ﻗﻠﻮﺏ ﺍﻷﺑﺮﺍﺭ وقرة عيون الأخبار ورقة / 176 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
روى المحدّث أبو داود الطيالسيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في مسنده بسنده إلى أنسٍ رضي الله عنه /
عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال /
الظلم : ثلاثة /
فظلم : لا يتركه الله ..
وظلم : يغفر ..
وظلم : لا يغفر ..
فأما الظلم الذي لا يغفر : فالشرك لا يغفره الله ..
و أما الظلم الذي يغفر : فظلم العبد فيما بينه و بين ربه ..
و أما الظلم الذي لا يترك : فظلم العباد ؛ فيقتص الله بعضهم من بعض . ..
🥀 أنظره / سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم / 1927 ورقة / 560 - 570 ...
وحسّنه العلاّمة المحدّث الشيخ ناصر الدين الألبانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
مَن صَدَق توكُّله على الله في حصول شيءٍ : ناله . ..
🥀 أنظره / مدارج السالكين ج 02 ورقة / 114 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قَاَلَ اْلشّيْخ مُحَمّدُ بْنُ صَاَلِحٍ اْلعُثَيْمِينَ عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليه /
فإن الإنسان كلما إزداد عملاً صالحاً : إزداد إيمانه حتى يكون من المؤمنين الخلص . ..
🥀 أنظره / فتاوى نور على الدرب الشريط رقم / 250 ... 🌾🌾☝

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه/
الرَجل هُوَ الَّذِي يَخَافُ مَوْتَ قَلْبِهِ، لَا مَوْتَ بَدَنِهِ، إِذْ أَكْثَرُ هَؤُلَاءِ الْخَلْقِ يَخَافُونَ مَوْتَ أَبْدَانِهِمْ، وَلَا يُبَالُونَ بِمَوْتِ قُلُوبِهِمْ . ..
🥀 أنظره / مدارج السالكين ج 03 وَرَقَة / 248 ... 🌾🌾🌾
 
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