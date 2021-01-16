من درر السلف....الحلقة رقم 223

الحَمْدُ لله ...ومِنَ الدررْ السَنِية أيضًا ...ومنها ...و ﻗﺎﻝ الشيخ العلاّمة ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ السِعْديّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وأقل ما تستفيده من الجليس الصالح ( وهي فائدة لا يستهان بها ) : أن تنكف بسببه عن السيئات والمعاصي ..رعايةً : للصحبة ..ومنافسةً : في الخير ..وترفعاً : عن الشر ..وأن يحفظك : في حضرتك ومغيبك ..وأن تنفعك محبته ودعاؤه : في حال حياتك وبعد مماتك ..وأن يدافع عنك : بسبب اتصاله بك ومحبته لك ..وتلك أمور : لا تباشر أنت مدافعتها كما أنه قد يصلك بأشخاص وأعمال ينفعك إتصالك بهم ..وفوائد الأصحاب الصالحين : لا تعد ولا تحصى ..وحسب المرء : أن يعتبر بقرينه ..وأن يكون على : دين خليله ..وأما مصاحبة الأشرار : فإنها بضد جميع ما ذكرنا ..وهم : مضرة من جميع الوجوه على من صَاحَبَهُمْ ..وشر : على من خالطهم ..فكم هلك بسببهم : أقوام ..وكم قادوا أصحابهم : إلى المهالك من حيث يشعرون . ..أنظره / ﺑﻬﺠﺔ ﻗﻠﻮﺏ ﺍﻷﺑﺮﺍﺭ وقرة عيون الأخبار ورقة / 176 ...ومنها ...روى المحدّث أبو داود الطيالسيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في مسنده بسنده إلى أنسٍ رضي الله عنه /عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال /الظلم : ثلاثة /فظلم : لا يتركه الله ..وظلم : يغفر ..وظلم : لا يغفر ..فأما الظلم الذي لا يغفر : فالشرك لا يغفره الله ..و أما الظلم الذي يغفر : فظلم العبد فيما بينه و بين ربه ..و أما الظلم الذي لا يترك : فظلم العباد ؛ فيقتص الله بعضهم من بعض . ..أنظره / سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم / 1927 ورقة / 560 - 570 ...وحسّنه العلاّمة المحدّث الشيخ ناصر الدين الألبانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /مَن صَدَق توكُّله على الله في حصول شيءٍ : ناله . ..أنظره / مدارج السالكين ج 02 ورقة / 114 ...ومنها ...قَاَلَ اْلشّيْخ مُحَمّدُ بْنُ صَاَلِحٍ اْلعُثَيْمِينَ عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليه /فإن الإنسان كلما إزداد عملاً صالحاً : إزداد إيمانه حتى يكون من المؤمنين الخلص . ..أنظره / فتاوى نور على الدرب الشريط رقم / 250 ...ومنها ...قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه/الرَجل هُوَ الَّذِي يَخَافُ مَوْتَ قَلْبِهِ، لَا مَوْتَ بَدَنِهِ، إِذْ أَكْثَرُ هَؤُلَاءِ الْخَلْقِ يَخَافُونَ مَوْتَ أَبْدَانِهِمْ، وَلَا يُبَالُونَ بِمَوْتِ قُلُوبِهِمْ . ..أنظره / مدارج السالكين ج 03 وَرَقَة / 248 ...