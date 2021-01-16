من درر السلف....الحلقة رقم 223

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومِنَ الدررْ السَنِية أيضًا ...
ومنها ...
و ﻗﺎﻝ الشيخ العلاّمة ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ السِعْديّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وأقل ما تستفيده من الجليس الصالح ( وهي فائدة لا يستهان بها ) : أن تنكف بسببه عن السيئات والمعاصي ..
رعايةً : للصحبة ..
ومنافسةً : في الخير ..
وترفعاً : عن الشر ..
وأن يحفظك : في حضرتك ومغيبك ..وأن تنفعك محبته ودعاؤه : في حال حياتك وبعد مماتك ..
وأن يدافع عنك : بسبب اتصاله بك ومحبته لك ..
وتلك أمور : لا تباشر أنت مدافعتها كما أنه قد يصلك بأشخاص وأعمال ينفعك إتصالك بهم ..
وفوائد الأصحاب الصالحين : لا تعد ولا تحصى ..
وحسب المرء : أن يعتبر بقرينه ..
وأن يكون على : دين خليله ..
وأما مصاحبة الأشرار : فإنها بضد جميع ما ذكرنا ..
وهم : مضرة من جميع الوجوه على من صَاحَبَهُمْ ..
وشر : على من خالطهم ..
فكم هلك بسببهم : أقوام ..
وكم قادوا أصحابهم : إلى المهالك من حيث يشعرون . ..
أنظره / ﺑﻬﺠﺔ ﻗﻠﻮﺏ ﺍﻷﺑﺮﺍﺭ وقرة عيون الأخبار ورقة / 176 ...
ومنها ...
روى المحدّث أبو داود الطيالسيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في مسنده بسنده إلى أنسٍ رضي الله عنه /
عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال /
الظلم : ثلاثة /
فظلم : لا يتركه الله ..
وظلم : يغفر ..
وظلم : لا يغفر ..
فأما الظلم الذي لا يغفر : فالشرك لا يغفره الله ..
و أما الظلم الذي يغفر : فظلم العبد فيما بينه و بين ربه ..
و أما الظلم الذي لا يترك : فظلم العباد ؛ فيقتص الله بعضهم من بعض . ..
أنظره / سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم / 1927 ورقة / 560 - 570 ...
وحسّنه العلاّمة المحدّث الشيخ ناصر الدين الألبانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
مَن صَدَق توكُّله على الله في حصول شيءٍ : ناله . ..
أنظره / مدارج السالكين ج 02 ورقة / 114 ...
ومنها ...
قَاَلَ اْلشّيْخ مُحَمّدُ بْنُ صَاَلِحٍ اْلعُثَيْمِينَ عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليه /
فإن الإنسان كلما إزداد عملاً صالحاً : إزداد إيمانه حتى يكون من المؤمنين الخلص . ..
أنظره / فتاوى نور على الدرب الشريط رقم / 250 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه/
الرَجل هُوَ الَّذِي يَخَافُ مَوْتَ قَلْبِهِ، لَا مَوْتَ بَدَنِهِ، إِذْ أَكْثَرُ هَؤُلَاءِ الْخَلْقِ يَخَافُونَ مَوْتَ أَبْدَانِهِمْ، وَلَا يُبَالُونَ بِمَوْتِ قُلُوبِهِمْ . ..
أنظره / مدارج السالكين ج 03 وَرَقَة / 248 ...
ومِنَ الدررْ السَنِية أيضًا ...
ومنها ...
و ﻗﺎﻝ الشيخ العلاّمة ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ السِعْديّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وأقل ما تستفيده من الجليس الصالح ( وهي فائدة لا يستهان بها ) : أن تنكف بسببه عن السيئات والمعاصي ..
رعايةً : للصحبة ..
ومنافسةً : في الخير ..
وترفعاً : عن الشر ..
وأن يحفظك : في حضرتك ومغيبك ..وأن تنفعك محبته ودعاؤه : في حال حياتك وبعد مماتك ..
وأن يدافع عنك : بسبب اتصاله بك ومحبته لك ..
وتلك أمور : لا تباشر أنت مدافعتها كما أنه قد يصلك بأشخاص وأعمال ينفعك إتصالك بهم ..
وفوائد الأصحاب الصالحين : لا تعد ولا تحصى ..
وحسب المرء : أن يعتبر بقرينه ..
وأن يكون على : دين خليله ..
وأما مصاحبة الأشرار : فإنها بضد جميع ما ذكرنا ..
وهم : مضرة من جميع الوجوه على من صَاحَبَهُمْ ..
وشر : على من خالطهم ..
فكم هلك بسببهم : أقوام ..
وكم قادوا أصحابهم : إلى المهالك من حيث يشعرون . ..
أنظره / ﺑﻬﺠﺔ ﻗﻠﻮﺏ ﺍﻷﺑﺮﺍﺭ وقرة عيون الأخبار ورقة / 176 ...
ومنها ...
روى المحدّث أبو داود الطيالسيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في مسنده بسنده إلى أنسٍ رضي الله عنه /
عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال /
الظلم : ثلاثة /
فظلم : لا يتركه الله ..
وظلم : يغفر ..
وظلم : لا يغفر ..
فأما الظلم الذي لا يغفر : فالشرك لا يغفره الله ..
و أما الظلم الذي يغفر : فظلم العبد فيما بينه و بين ربه ..
و أما الظلم الذي لا يترك : فظلم العباد ؛ فيقتص الله بعضهم من بعض . ..
أنظره / سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم / 1927 ورقة / 560 - 570 ...
وحسّنه العلاّمة المحدّث الشيخ ناصر الدين الألبانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
مَن صَدَق توكُّله على الله في حصول شيءٍ : ناله . ..
أنظره / مدارج السالكين ج 02 ورقة / 114 ...
ومنها ...
قَاَلَ اْلشّيْخ مُحَمّدُ بْنُ صَاَلِحٍ اْلعُثَيْمِينَ عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليه /
فإن الإنسان كلما إزداد عملاً صالحاً : إزداد إيمانه حتى يكون من المؤمنين الخلص . ..
أنظره / فتاوى نور على الدرب الشريط رقم / 250 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه/
الرَجل هُوَ الَّذِي يَخَافُ مَوْتَ قَلْبِهِ، لَا مَوْتَ بَدَنِهِ، إِذْ أَكْثَرُ هَؤُلَاءِ الْخَلْقِ يَخَافُونَ مَوْتَ أَبْدَانِهِمْ، وَلَا يُبَالُونَ بِمَوْتِ قُلُوبِهِمْ . ..
أنظره / مدارج السالكين ج 03 وَرَقَة / 248 ...