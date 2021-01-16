الخمسة أسرار للزواج الناجح على طبق من ذهب

الزواج الناجح يحتاج الى موهبة و ذكاء من الطرفين او على الاقل من طرف واحد ,,,,,يحتاج الى حكمة و دهاء و في بعض الاحيان الى الحيلة لتفادي المشاكل والنزعات ,,,,الصدق والصراحة ووووو,,,,,لو كانت حقاااا حلااا لجميع مشاكل الزواج ما احل الله الكذب بين الزوجين ,,,,,,,ماقلته كلام جميل ولكنه نظري اكثر منه واقعي ,,,,,,الزواج الناجح يحتاج الى العقل وليس الى الحب ,,,,,,,الحب في الزواج مجرد تحلية بعد الاكل ,,,,,,ان احبها اكرمها وان كرهها لم يضلمها ,,,