احمد حمديتي
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الخمسة أسرار للزواج الناجح على طبق من ذهب
6 أبريل، 2020 بقلم احمد حمديتي
الزواج الناحح
الزواج الناجح, هذا مطلب جميع الشعوب ,والكل يبحث عن سره ,لأن غالبية الدراسات, تعطيك حلول ليست واقعية, وعندما يتم تطبيقها, تحصل على نتيجة عكسية, و ينكسر الزجاج ويتم الطلاق.
بدلا من أن تحصل على زواج سعيد, وبالتالي لم تعد الناس تعطي أهمية لهذه الدراسات, لأنها بعيدة عن الواقع ,ولكن لا تخف ففي هذه المقالة, سنعطيك نقاط ,لو طبقها كل إنسان على الكرة الأرضية, لحظي بزواج سعيد, لأن هذه النقاط, هي نتاج أسرار أزواج ,نجحوا في زواجهم لعقود, وتغلبوا على جميع العقبات, والمشاكل, وهذا حصري على موقع المتفائل.
ماذا نعني بالزواج الناجح:
الزواج هو ميثاق مقدس, بين الرجل والمرأة, في جميع الديانات, وتعهد وتفاهم بينهم ,على إكمال الحياة معا, وتخطي جميع العوائق, والعقبات بنية صادقة .
الأشياء التي تحول دون الزواج الناجح:
سبحان الله اتفقوا جميعا, بأن الأشياء التافهة, هي سبب أكثر النقاشات سخونة بينهم, والتي لا تستحق أصلا الكلام عنها, بالأساس, وذلك راجع لعدة أسباب, وهو أنهما شخصين مختلفين, فكريا ,وأول أمرة يجتمعون تحت سقف واحد ,وهنا سيحاول كل واحد منهم, أن يفرض فكرته, وهنا تظهر مشكلة أخرى ,وهو الجهل بأسلوب النقاش ,وللأسف غالبية الأزواج, لا يعرف كتابة كلمة نقاش, فبالأحرى يعرف معناها, لأنهم يعتبرون النقاش ضعفا, وهذا مشكل أخر ,راجع لجهلهم, و أسلوب النقاش, يعتبر درس كبير ,ومعقد في الأكاديميات, وفن وتخصص, يدفع من أجله الملايين, لأنه هو سر نجاح أي علاقة في هذه الدنيا.
أساس الزواج الناجح
لابد أن يتعلم كل واحد منكم , الأساليب الصحيحة للنقاش, لأنه لا يمكن لأحد, أن تطلب منه فعل أمر, وهو أصلا يجهله.
والنقاش الناجح أساسه, الإحترام والتقدير, ولا بد أن تعرفوا, بأن الزواج الناجح, يتطلب الكثير من التضحية, والجدية والنية الصادقة, والمسؤولية, وإنكار الذات, والصبر لأن لابد أن تعرف بأن الزواج, ليس سيطرة أو إستعمار ,أو قمع لا بالعكس, هو نتيجة حتمية لأفضل النقاشات, بينكم في البيت, و أأكد عليكم بتعلم أسلوب النقاش, لأنه يتولد منه الإحترام, والحب والتقدير, على إثر المقولة الشهيرة : “إذا تزاحمت العقول خرج الصواب”.
الاختيار الناجح هو اللبنة الأولى :
عليك أن تعرف, أخي الكريم, أختي الكريمة, بأن الزواج ليس مهزلة, أو لعبة نمضي بها بعض الوقت, ثم نرميها, وأنه على العكس, ما يروجونه في الإعلام, أو المسلسلات أو الأفلام, لأن الزواج حياة مشتركة, بين اثنين مختلفين تماما, يعيشان في مساحة محدودة, وبالتالي حرية محدودة, – أرجو أن تفهمني – إذ لابد أن يكون الإختيار سواء للرجل أو المرأة, مبنيا على أسس حقيقية, وأن يكون بينهما على الأقل 95 بالمائة, من النقاط المشتركة, و أن لاينقاد أحدهم, وراء المظاهر, أو تحت تأثير المجاملات, لأن الزواج لا يعتمد على المجاملات, أبدا بل الحقيقة و لا شيء غير الحقيقة.
النقاط الأساسية :
1- لاختيار الناجح
2- الثقة التامة بين الطرفين
3- إنكار الذات
4- الإخلاص
5- الحب بين الطرفين.
منقول من موقع المتفائل.
6 أبريل، 2020 بقلم احمد حمديتي
الزواج الناجح, هذا مطلب جميع الشعوب ,والكل يبحث عن سره ,لأن غالبية الدراسات, تعطيك حلول ليست واقعية, وعندما يتم تطبيقها, تحصل على نتيجة عكسية, و ينكسر الزجاج ويتم الطلاق.
بدلا من أن تحصل على زواج سعيد, وبالتالي لم تعد الناس تعطي أهمية لهذه الدراسات, لأنها بعيدة عن الواقع ,ولكن لا تخف ففي هذه المقالة, سنعطيك نقاط ,لو طبقها كل إنسان على الكرة الأرضية, لحظي بزواج سعيد, لأن هذه النقاط, هي نتاج أسرار أزواج ,نجحوا في زواجهم لعقود, وتغلبوا على جميع العقبات, والمشاكل, وهذا حصري على موقع المتفائل.
ماذا نعني بالزواج الناجح:
الزواج هو ميثاق مقدس, بين الرجل والمرأة, في جميع الديانات, وتعهد وتفاهم بينهم ,على إكمال الحياة معا, وتخطي جميع العوائق, والعقبات بنية صادقة .
الأشياء التي تحول دون الزواج الناجح:
سبحان الله اتفقوا جميعا, بأن الأشياء التافهة, هي سبب أكثر النقاشات سخونة بينهم, والتي لا تستحق أصلا الكلام عنها, بالأساس, وذلك راجع لعدة أسباب, وهو أنهما شخصين مختلفين, فكريا ,وأول أمرة يجتمعون تحت سقف واحد ,وهنا سيحاول كل واحد منهم, أن يفرض فكرته, وهنا تظهر مشكلة أخرى ,وهو الجهل بأسلوب النقاش ,وللأسف غالبية الأزواج, لا يعرف كتابة كلمة نقاش, فبالأحرى يعرف معناها, لأنهم يعتبرون النقاش ضعفا, وهذا مشكل أخر ,راجع لجهلهم, و أسلوب النقاش, يعتبر درس كبير ,ومعقد في الأكاديميات, وفن وتخصص, يدفع من أجله الملايين, لأنه هو سر نجاح أي علاقة في هذه الدنيا.
أساس الزواج الناجح
لابد أن يتعلم كل واحد منكم , الأساليب الصحيحة للنقاش, لأنه لا يمكن لأحد, أن تطلب منه فعل أمر, وهو أصلا يجهله.
والنقاش الناجح أساسه, الإحترام والتقدير, ولا بد أن تعرفوا, بأن الزواج الناجح, يتطلب الكثير من التضحية, والجدية والنية الصادقة, والمسؤولية, وإنكار الذات, والصبر لأن لابد أن تعرف بأن الزواج, ليس سيطرة أو إستعمار ,أو قمع لا بالعكس, هو نتيجة حتمية لأفضل النقاشات, بينكم في البيت, و أأكد عليكم بتعلم أسلوب النقاش, لأنه يتولد منه الإحترام, والحب والتقدير, على إثر المقولة الشهيرة : “إذا تزاحمت العقول خرج الصواب”.
الاختيار الناجح هو اللبنة الأولى :
عليك أن تعرف, أخي الكريم, أختي الكريمة, بأن الزواج ليس مهزلة, أو لعبة نمضي بها بعض الوقت, ثم نرميها, وأنه على العكس, ما يروجونه في الإعلام, أو المسلسلات أو الأفلام, لأن الزواج حياة مشتركة, بين اثنين مختلفين تماما, يعيشان في مساحة محدودة, وبالتالي حرية محدودة, – أرجو أن تفهمني – إذ لابد أن يكون الإختيار سواء للرجل أو المرأة, مبنيا على أسس حقيقية, وأن يكون بينهما على الأقل 95 بالمائة, من النقاط المشتركة, و أن لاينقاد أحدهم, وراء المظاهر, أو تحت تأثير المجاملات, لأن الزواج لا يعتمد على المجاملات, أبدا بل الحقيقة و لا شيء غير الحقيقة.
النقاط الأساسية :
1- لاختيار الناجح
2- الثقة التامة بين الطرفين
3- إنكار الذات
4- الإخلاص
5- الحب بين الطرفين.
منقول من موقع المتفائل.
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