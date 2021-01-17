من درر السلف...الحلقة رقم 224

الحَمْدُ لله ...ومِنَ الدررِ والفوائد السَنِية أيضًا ...منها ...سئل سماحة الوالد الشيخ العلاّمة الشيخ إبن باز عليه رَحَمَات الله تعالى /ما حكم تطويل الأظافر ووضع ( مناكير ) عليها مع العلم : أنني أتوضأ قبل وضعه ويجلس 24 ساعة ثم أزيله ؟؟؟قال /تطويل الأظافر : خلاف السنة ..وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال /الفطرة خمس : الختان ..والاستحداد ..وقص الشارب ..ونتف الإبط ..وقلم الأظفار . ..ولا يجوز أن تترك : أكثر من أربعين ليلة لما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال /وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك شيئا من ذلك : أكثر من أربعين ليلة . ..ولأن تطويلها : فيه تشبه بالبهائم وبعض الكفرة . ..أنظره / مجموع فتاوى العلاّمة عبد العزيز بن باز ج 10 ورقة / 49 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام أحمد إبن تيميّة الحرّانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /( إِنَّ ) الْفِتَنَ إِنَّمَا يُعْرَفُ مَا فِيهَا مِنَ الشَّرِّ : إِذَا أَدْبَرَتْ ..فَأَمَّا إِذَا أَقْبَلَتْ : فَإِنَّهَا تُزَيَّنُ ..وَيُظَنُّ أَنَّ فِيهَا : خَيْرًا ..فَإِذَا ذَاقَ النَّاسُ مَا فِيهَا مِنَ الشَّرِّ وَالْمَرَارَةِ وَالْبَلَاءِ : صَارَ ذَلِكَ مُبَيِّنًا لَهُمْ مَضَرَّتَهَا ..وَوَاعِظًا لَهُمْ : أَنْ يَعُودُوا فِي مِثْلِهَا كَمَا أَنْشَدَ بعْضهم /الْحَرْبُ أَوَّلُ مَا تَكُونُ فَتِيَّةٌ .. تَسْعَى بِزِينَتِهَا لِكُلِّ جَهُولِ..حَتَّى إِذَا اشْتَعَلَتْ وَشَبَّ ضِرَامُهَا .. وَلَّتْ عَجُوزًا غَيْرَ ذَاتِ حَلِيلِ ..أنظْره / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 04 وَرَقَة / 409 ...ومنها ...وقال الإمام شهاب الدين محمد بن أحمد بن منصور الأبشيهي أبو الفتح عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /الكبر والإعجاب : يسلبان الفضائل ؛ ويكسيان الرذائل ..وحسبك من رذيلة : تمنع من سماع النصح وقبول التأديب ..والكبر : يكسب المقت ؛ ويمنع من التألف . ..أنظره / المستطرف في كل فن مستظرف ورقة / 140 ...ومنها ...قالَ شيخنَا العلاّمةُ إبنُ عُثيمين عليه رَحَمَات رب العالمين /( الحديث ) : ( إشفِ أنت الشافي ) /والشفاء : إزالة المرض وبرء المريض ..فيُقال : إشفِ ولا يقال أَشف ..لأن الثانية ( أَشف ) : بمعنى / أهلك ..وأما الأولى ( إشفِ ) فمعناها : البرء من السقم ..يُقالُ : اللهم إشفِ فلاناً ولا تُشفه ..فالكلمتان عند العامة يظن أن معناهما : واحد ..ولكن بينهما : هذا الفرق العظيم ( إشفهِ ) : أي أبرئه من المرض ..أما أَشفه : أهلكه . ..أنظره / شرح رياض الصالحين ج 04 ورقة / 479 ...ومنها ...و قــال أيضاً عليه رَحَمَات رب العالمين /ينبغي للإنسان أن يستحضر هذا وهو يصلِّي الفجر ؛ وهو : أنَّ الملائكة الموكَّلين بحفظ بني آدم : مجتمعون في هذه الصلاة ..وكذلك : عند صلاة العصر ..لكننا والله : نغفُل كثيرًا حتى تمُرّ بِنَا هاتان الصلاتان وكأنهما بقية الصلوات ..وهذا أمرٌ سببه : الغفلة عن هذه الأمور العظيمة ..وإلاّ / فإنك لو إستحضرت وأنت تصلي الفجر أن ملائكة الليل وملائكة النهار شاهدون معك في هذه الصلاة ؛ وكذلك في العصر : لوجدتَ لهاتين الصلاتين شأنًا كبيرًا ..وأمراً : عظيمًا لا تجده في غيرهما . ..أنظره / شرح الكافية الشافية ج 02 ورقة / 85 ...