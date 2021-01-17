من درر السلف...الحلقة رقم 224

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومِنَ الدررِ والفوائد السَنِية أيضًا ...

🥀🥀 منها ...
سئل سماحة الوالد الشيخ العلاّمة الشيخ إبن باز عليه رَحَمَات الله تعالى /
ما حكم تطويل الأظافر ووضع ( مناكير ) عليها مع العلم : أنني أتوضأ قبل وضعه ويجلس 24 ساعة ثم أزيله ؟؟؟
قال /
تطويل الأظافر : خلاف السنة ..
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال /
الفطرة خمس : الختان ..
والاستحداد ..
وقص الشارب ..
ونتف الإبط ..
وقلم الأظفار . ..
ولا يجوز أن تترك : أكثر من أربعين ليلة لما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال /
وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك شيئا من ذلك : أكثر من أربعين ليلة . ..
ولأن تطويلها : فيه تشبه بالبهائم وبعض الكفرة . ..
🥀 أنظره / مجموع فتاوى العلاّمة عبد العزيز بن باز ج 10 ورقة / 49 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام أحمد إبن تيميّة الحرّانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
( إِنَّ ) الْفِتَنَ إِنَّمَا يُعْرَفُ مَا فِيهَا مِنَ الشَّرِّ : إِذَا أَدْبَرَتْ ..
فَأَمَّا إِذَا أَقْبَلَتْ : فَإِنَّهَا تُزَيَّنُ ..
وَيُظَنُّ أَنَّ فِيهَا : خَيْرًا ..
فَإِذَا ذَاقَ النَّاسُ مَا فِيهَا مِنَ الشَّرِّ وَالْمَرَارَةِ وَالْبَلَاءِ : صَارَ ذَلِكَ مُبَيِّنًا لَهُمْ مَضَرَّتَهَا ..
وَوَاعِظًا لَهُمْ : أَنْ يَعُودُوا فِي مِثْلِهَا كَمَا أَنْشَدَ بعْضهم /
الْحَرْبُ أَوَّلُ مَا تَكُونُ فَتِيَّةٌ .. تَسْعَى بِزِينَتِهَا لِكُلِّ جَهُولِ..
حَتَّى إِذَا اشْتَعَلَتْ وَشَبَّ ضِرَامُهَا .. وَلَّتْ عَجُوزًا غَيْرَ ذَاتِ حَلِيلِ ..
🥀 أنظْره / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 04 وَرَقَة / 409 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الإمام شهاب الدين محمد بن أحمد بن منصور الأبشيهي أبو الفتح عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الكبر والإعجاب : يسلبان الفضائل ؛ ويكسيان الرذائل ..
وحسبك من رذيلة : تمنع من سماع النصح وقبول التأديب ..
والكبر : يكسب المقت ؛ ويمنع من التألف . ..
🥀 أنظره / المستطرف في كل فن مستظرف ورقة / 140 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قالَ شيخنَا العلاّمةُ إبنُ عُثيمين عليه رَحَمَات رب العالمين /
( الحديث ) : ( إشفِ أنت الشافي ) /
والشفاء : إزالة المرض وبرء المريض ..
فيُقال : إشفِ ولا يقال أَشف ..
لأن الثانية ( أَشف ) : بمعنى / أهلك ..
وأما الأولى ( إشفِ ) فمعناها : البرء من السقم ..
يُقالُ : اللهم إشفِ فلاناً ولا تُشفه ..
فالكلمتان عند العامة يظن أن معناهما : واحد ..
ولكن بينهما : هذا الفرق العظيم ( إشفهِ ) : أي أبرئه من المرض ..
أما أَشفه : أهلكه . ..
🥀 أنظره / شرح رياض الصالحين ج 04 ورقة / 479 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قــال أيضاً عليه رَحَمَات رب العالمين /
ينبغي للإنسان أن يستحضر هذا وهو يصلِّي الفجر ؛ وهو : أنَّ الملائكة الموكَّلين بحفظ بني آدم : مجتمعون في هذه الصلاة ..
وكذلك : عند صلاة العصر ..
لكننا والله : نغفُل كثيرًا حتى تمُرّ بِنَا هاتان الصلاتان وكأنهما بقية الصلوات ..
وهذا أمرٌ سببه : الغفلة عن هذه الأمور العظيمة ..
وإلاّ / فإنك لو إستحضرت وأنت تصلي الفجر أن ملائكة الليل وملائكة النهار شاهدون معك في هذه الصلاة ؛ وكذلك في العصر : لوجدتَ لهاتين الصلاتين شأنًا كبيرًا ..
وأمراً : عظيمًا لا تجده في غيرهما . ..
🥀 أنظره / شرح الكافية الشافية ج 02 ورقة / 85 ... 🌾🌾🌾
 
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