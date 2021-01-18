من درر السلف....الحلقة رقم 225

الحَمْدُ لله ...ومِنَ الدُرر والفَوائد العلميةُ ...منها ...وقال الحافظ محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج أبو عبد الله شمس الدين المقدسيّ الحنبليّ عليهِ رَحَمَات رب العالمين /الْقُلُوبَ تَضْعُفُ وَتَمْرَضُ وَرُبَّمَا مَاتَتْ : بِالْغَفْلَةِ وَالذُّنُوبِ وِتْرِك إِعْمَالِهِ فِيمَا خُلِقَ لَهُ مِنْ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ الْمَطْلُوبَةِ شَرْعًا ..وَأَعْظَمُ ذَلِكَ : الشِّرْكُ ..وَتَحْيَا وَتَقْوَى وَتَصِحُّ : بِالتَّوْحِيدِ وَالْيَقَظَةِ وَإِعْمَالِهِ فِيمَا خُلِقَ لَهُ ..وَالضِّدُّ : يَزُولُ بِضِدِّهِ ..وَيَنْفَعِلُ عَنْهُ : عَكْسَ مَا كَانَ مُنْفَعِلًا عَنْهُ ..وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ( عليه رَحَمَات رب عليه ) :رَأَيْت الذُّنُوبَ تُمِيتُ الْقُلُوبَ .. وَقَدْ يُورِثُ الذُّلَّ إدْمَانُهَا ..وَتَرْكُ الذُّنُوبِ حَيَاةُ الْقُلُوبِ .. وَخَيْرٌ لِنَفْسِك عِصْيَانُهَا ..أنْظُرهُ / الآدَاب الشَرْعية و المِنَح المرْعية ج 01 وَرَقَة / 144 ...ومنها ...وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى عليهِ /وَقَالَ الْمُزَنِيّ : قَالَ لِي الشَّافِعِيُّ /يَا أَبَا إبْرَاهِيمَ : الْعِلْمُ جَهْلٌ عِنْدَ أَهْلِ الْجَهْلِ ..كَمَا أَنَّ الْجَهْلَ جَهْلٌ : عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ..ثُمَّ أَنْشَدَ الشَّافِعِيُّ لِنَفْسِهِ /وَمَنْزِلَةُ الْفَقِيهِ مِنْ السَّفِيهِ .. كَمَنْزِلَةِ السَّفِيهِ مِنْ الْفَقِيهِ ..فَهَذَا زَاهِدٌ فِي قُرْبِ هَذَا .. وَهَذَا فِيهِ أَزْهَدُ مِنْهُ فِيهِ ..إذَا غَلَبَ الشَّقَاءُ عَلَى السَّفِيهِ .. تَنَطَّعَ فِي مُخَالَفَةِ الْفَقِيهِ ..أنْظُرهُ / الآدَاب الشَرْعية و المِنَح المرْعية ج 01 وَرَقَة / 212 ...ومنها ...قال العلاَّمة أبي عبد الله عبد الرحمن آل سِعديّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /جعل الله التحرز والبعد عن الموبقات المهلكة والحذر من وسائلها : طريقاً سهلاً ..هيناً : لتركها ..شاهده قوله تعالى : { تلك حدود الله } ..أي: محارمه ..{ فلا تقربوها } ..أي : لا تفعلوها ولا تحوموا حولها ..فمن رعى حول الحمى : يوشك أن يقع فيه ..وإذا قيل مثل هذه الآية : { تلك حدود الله فلا تقربوها } ..كان المراد بالحدود : المحارم ..وأما إذا قيل : { تلك حدود الله فلا تعتدوها } ..فهذه الحدود التي حددها الله للمباحات : فعلى العبد أن لا يتجاوزها ؛ لأنه إذا تجاوز المباح : وقع في المحرم ..فافهم الفرق : بين الأمرين . ..أنطره / تيسير اللطيف المنان ج 02 ورقة / 353 ...ومنها ...ومن كلامِ أبي الليث نصر إبن محمد إبن أحمد إبن إبراهيم السمرقنديّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /قيل لبعض الحكماء / ما الحكمة في أن ريح الغيبة ونتنها كانت تتبين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتبين في يومنا هذا ؟؟؟قال / لأن الغيبة قد كثرت في يومنا فامتلأت الأنوف منها ؛ فلم تتبين الرائحةوهي : النتن ..ويكون مثل هذا مثل رجل دخل دار الدباغين ؛ لا يقدر على القرار فيها من شدة الرائحة ؛ وأهل تلك الدار يأكلون فيها الطعام ويشربون الشراب ولا تتبين لهم الرائحة ؛ لأنه قد إمتلأت أنوفهم منها ..كذلك أمر الغيبة : في يومنا هذا . ..أنظره / تنبيه الغافلين ج 01 ورقة / 163 ...