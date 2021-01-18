من درر السلف....الحلقة رقم 225

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومِنَ الدُرر والفَوائد العلميةُ ...
منها ...
وقال الحافظ محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج أبو عبد الله شمس الدين المقدسيّ الحنبليّ عليهِ رَحَمَات رب العالمين /
الْقُلُوبَ تَضْعُفُ وَتَمْرَضُ وَرُبَّمَا مَاتَتْ : بِالْغَفْلَةِ وَالذُّنُوبِ وِتْرِك إِعْمَالِهِ فِيمَا خُلِقَ لَهُ مِنْ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ الْمَطْلُوبَةِ شَرْعًا ..
وَأَعْظَمُ ذَلِكَ : الشِّرْكُ ..
وَتَحْيَا وَتَقْوَى وَتَصِحُّ : بِالتَّوْحِيدِ وَالْيَقَظَةِ وَإِعْمَالِهِ فِيمَا خُلِقَ لَهُ ..
وَالضِّدُّ : يَزُولُ بِضِدِّهِ ..
وَيَنْفَعِلُ عَنْهُ : عَكْسَ مَا كَانَ مُنْفَعِلًا عَنْهُ ..
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ( عليه رَحَمَات رب عليه ) :
رَأَيْت الذُّنُوبَ تُمِيتُ الْقُلُوبَ .. وَقَدْ يُورِثُ الذُّلَّ إدْمَانُهَا ..
وَتَرْكُ الذُّنُوبِ حَيَاةُ الْقُلُوبِ .. وَخَيْرٌ لِنَفْسِك عِصْيَانُهَا ..
أنْظُرهُ / الآدَاب الشَرْعية و المِنَح المرْعية ج 01 وَرَقَة / 144 ...
ومنها ...
وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى عليهِ /
وَقَالَ الْمُزَنِيّ : قَالَ لِي الشَّافِعِيُّ /
يَا أَبَا إبْرَاهِيمَ : الْعِلْمُ جَهْلٌ عِنْدَ أَهْلِ الْجَهْلِ ..
كَمَا أَنَّ الْجَهْلَ جَهْلٌ : عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ..
ثُمَّ أَنْشَدَ الشَّافِعِيُّ لِنَفْسِهِ /
وَمَنْزِلَةُ الْفَقِيهِ مِنْ السَّفِيهِ .. كَمَنْزِلَةِ السَّفِيهِ مِنْ الْفَقِيهِ ..
فَهَذَا زَاهِدٌ فِي قُرْبِ هَذَا .. وَهَذَا فِيهِ أَزْهَدُ مِنْهُ فِيهِ ..
إذَا غَلَبَ الشَّقَاءُ عَلَى السَّفِيهِ .. تَنَطَّعَ فِي مُخَالَفَةِ الْفَقِيهِ ..
أنْظُرهُ / الآدَاب الشَرْعية و المِنَح المرْعية ج 01 وَرَقَة / 212 ...
ومنها ...
قال العلاَّمة أبي عبد الله عبد الرحمن آل سِعديّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
جعل الله التحرز والبعد عن الموبقات المهلكة والحذر من وسائلها : طريقاً سهلاً ..
هيناً : لتركها ..
شاهده قوله تعالى : { تلك حدود الله } ..
أي: محارمه ..
{ فلا تقربوها } ..
أي : لا تفعلوها ولا تحوموا حولها ..
فمن رعى حول الحمى : يوشك أن يقع فيه ..
وإذا قيل مثل هذه الآية : { تلك حدود الله فلا تقربوها } ..
كان المراد بالحدود : المحارم ..
وأما إذا قيل : { تلك حدود الله فلا تعتدوها } ..
فهذه الحدود التي حددها الله للمباحات : فعلى العبد أن لا يتجاوزها ؛ لأنه إذا تجاوز المباح : وقع في المحرم ..
فافهم الفرق : بين الأمرين . ..
أنطره / تيسير اللطيف المنان ج 02 ورقة / 353 ...
ومنها ...
ومن كلامِ أبي الليث نصر إبن محمد إبن أحمد إبن إبراهيم السمرقنديّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قيل لبعض الحكماء / ما الحكمة في أن ريح الغيبة ونتنها كانت تتبين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتبين في يومنا هذا ؟؟؟
قال / لأن الغيبة قد كثرت في يومنا فامتلأت الأنوف منها ؛ فلم تتبين الرائحة
وهي : النتن ..
ويكون مثل هذا مثل رجل دخل دار الدباغين ؛ لا يقدر على القرار فيها من شدة الرائحة ؛ وأهل تلك الدار يأكلون فيها الطعام ويشربون الشراب ولا تتبين لهم الرائحة ؛ لأنه قد إمتلأت أنوفهم منها ..
كذلك أمر الغيبة : في يومنا هذا . ..
أنظره / تنبيه الغافلين ج 01 ورقة / 163 ...
ومِنَ الدُرر والفَوائد العلميةُ ...
منها ...
وقال الحافظ محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج أبو عبد الله شمس الدين المقدسيّ الحنبليّ عليهِ رَحَمَات رب العالمين /
الْقُلُوبَ تَضْعُفُ وَتَمْرَضُ وَرُبَّمَا مَاتَتْ : بِالْغَفْلَةِ وَالذُّنُوبِ وِتْرِك إِعْمَالِهِ فِيمَا خُلِقَ لَهُ مِنْ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ الْمَطْلُوبَةِ شَرْعًا ..
وَأَعْظَمُ ذَلِكَ : الشِّرْكُ ..
وَتَحْيَا وَتَقْوَى وَتَصِحُّ : بِالتَّوْحِيدِ وَالْيَقَظَةِ وَإِعْمَالِهِ فِيمَا خُلِقَ لَهُ ..
وَالضِّدُّ : يَزُولُ بِضِدِّهِ ..
وَيَنْفَعِلُ عَنْهُ : عَكْسَ مَا كَانَ مُنْفَعِلًا عَنْهُ ..
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ( عليه رَحَمَات رب عليه ) :
رَأَيْت الذُّنُوبَ تُمِيتُ الْقُلُوبَ .. وَقَدْ يُورِثُ الذُّلَّ إدْمَانُهَا ..
وَتَرْكُ الذُّنُوبِ حَيَاةُ الْقُلُوبِ .. وَخَيْرٌ لِنَفْسِك عِصْيَانُهَا ..
أنْظُرهُ / الآدَاب الشَرْعية و المِنَح المرْعية ج 01 وَرَقَة / 144 ...
ومنها ...
وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى عليهِ /
وَقَالَ الْمُزَنِيّ : قَالَ لِي الشَّافِعِيُّ /
يَا أَبَا إبْرَاهِيمَ : الْعِلْمُ جَهْلٌ عِنْدَ أَهْلِ الْجَهْلِ ..
كَمَا أَنَّ الْجَهْلَ جَهْلٌ : عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ..
ثُمَّ أَنْشَدَ الشَّافِعِيُّ لِنَفْسِهِ /
وَمَنْزِلَةُ الْفَقِيهِ مِنْ السَّفِيهِ .. كَمَنْزِلَةِ السَّفِيهِ مِنْ الْفَقِيهِ ..
فَهَذَا زَاهِدٌ فِي قُرْبِ هَذَا .. وَهَذَا فِيهِ أَزْهَدُ مِنْهُ فِيهِ ..
إذَا غَلَبَ الشَّقَاءُ عَلَى السَّفِيهِ .. تَنَطَّعَ فِي مُخَالَفَةِ الْفَقِيهِ ..
أنْظُرهُ / الآدَاب الشَرْعية و المِنَح المرْعية ج 01 وَرَقَة / 212 ...
ومنها ...
قال العلاَّمة أبي عبد الله عبد الرحمن آل سِعديّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
جعل الله التحرز والبعد عن الموبقات المهلكة والحذر من وسائلها : طريقاً سهلاً ..
هيناً : لتركها ..
شاهده قوله تعالى : { تلك حدود الله } ..
أي: محارمه ..
{ فلا تقربوها } ..
أي : لا تفعلوها ولا تحوموا حولها ..
فمن رعى حول الحمى : يوشك أن يقع فيه ..
وإذا قيل مثل هذه الآية : { تلك حدود الله فلا تقربوها } ..
كان المراد بالحدود : المحارم ..
وأما إذا قيل : { تلك حدود الله فلا تعتدوها } ..
فهذه الحدود التي حددها الله للمباحات : فعلى العبد أن لا يتجاوزها ؛ لأنه إذا تجاوز المباح : وقع في المحرم ..
فافهم الفرق : بين الأمرين . ..
أنطره / تيسير اللطيف المنان ج 02 ورقة / 353 ...
ومنها ...
ومن كلامِ أبي الليث نصر إبن محمد إبن أحمد إبن إبراهيم السمرقنديّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قيل لبعض الحكماء / ما الحكمة في أن ريح الغيبة ونتنها كانت تتبين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتبين في يومنا هذا ؟؟؟
قال / لأن الغيبة قد كثرت في يومنا فامتلأت الأنوف منها ؛ فلم تتبين الرائحة
وهي : النتن ..
ويكون مثل هذا مثل رجل دخل دار الدباغين ؛ لا يقدر على القرار فيها من شدة الرائحة ؛ وأهل تلك الدار يأكلون فيها الطعام ويشربون الشراب ولا تتبين لهم الرائحة ؛ لأنه قد إمتلأت أنوفهم منها ..
كذلك أمر الغيبة : في يومنا هذا . ..
أنظره / تنبيه الغافلين ج 01 ورقة / 163 ...