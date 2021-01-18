فن البيع وكيفية اقناع العميل

فن البيع وكيفية اقناع العميلالبيع هو: بأنه قدرة الأفراد على بيع الخدمات أو المنتجات للعملاء بسهولة ، والقدرة على تقديم الأفراد إلى تعريف المؤسسة أو الشركة ومنتجاتها من أجل إقناع عملية الشراءإذا كنت صاحب موقع أو متجر على الانترنت أو صاحب منشأة ولديك موظفين في خدمة العملاء والبيع، وكل هؤلاء الفئات يحتاجون إلي تنمية قدراتهم في التواصل مع العملاء وبيع منتجاتهمومن اسماء الدورات الخاصة بهذا المجال هي:فن البيع وكيفية اقناع العميلأصول التحصيل الفعّال من العملاءدورات تدريبية لموظفي خدمة العملاءوتعتبر دورة مهارات البيع والتحصيل وخدمة العملاءهي الدورة الشاملة التي تشرح البيع، والتحصيل ، وخدمة العملاءللتسجيل في هذه الدورة من خلال الرابط التاليومحاور هذه الدورة (المعتمدة) كالتالي:ما هو البيعتقديم العرض البيعيكيف يمكن مواجهة اعتراضات العملاء؟أسرار إغلاق البيع (إقفال البيع)أصول التحصيل الفعّال وتفسير تقارير التحصيلالتخطيط للتحصيلأسس وأساليب التحصيل الفعالفنون وطرق التحصيلمهارات التحصيلمفهوم العناية بالعملاءأنواع شخصيات العملاء ومهارات التعامل معهمكيف تحدد احتياجات العميل وما أهمية تلبيتهامهارات الاتصال الفعالسمات خدمة العملاء المتميزةكيفية التعامل مع شكاوى العملاء واقتراحاتهمموضوعات البرنامج التدريبيالمحاور الأساسية للسوقما هو البيع- صفات البائع الماهر- الصفات الشخصية والمهنية للبائع- الشعور الإيجابية وأهميتها- مراحل العملية البيعية- كيف يتم البحث عن العملاء- التخطيط والتحضير لمقابلة العميل المرتقب- أساليب تحقيق الأهداف البيعيةتقديم العرض البيعي- متطلبات العرض البيعي الفعال- مهارات إجراء مقابلة بيعية ناجحة- مهارات البيع العارض وطرق تفعيلهكيف يمكن مواجهة اعتراضات العملاء؟- مفهوم الاعتراض وأهميته وأنواعه- مواجهة اعتراضات العميل والتغلب عليهاأسرار إغلاق البيع (إقفال البيع)- مفهوم الإقفال البيعي (Closing Sales)- مهارات إقفال العملية البيعية- أسباب فشل إتمام العملية البيعيةأصول التحصيل الفعّال وتفسير تقارير التحصيل- تحليل طلبات الائتمان- تحليل الديون المتعثرة- حساب فترة التحصيل- تقدير الديون المعدومة- تقدير الديون المحالة لمكاتب التحصيلالتخطيط للتحصيل- أسس التخطيط لعمليات البيع الآجل- أسس التخطيط لعملية التحصيل وآلياته الفعالة- خطط التحصيل الفعالأسس وأساليب التحصيل الفعال- نظام التحصيل الآلي- مغريات عمليات السداد- سيناريوهات التسويةفنون وطرق التحصيل- الطلب المستمر- كشوف الحساب الدورية- معرفة الشخص المناسب عن المدفوعات- المحامون التحضيريون- الدعوى القضائية- التحصيل عن طريق الجهات الرسمية- كيفية المطالبة وإجراءات تنفيذ الأحكاممهارات التحصيل- مهارات التفاوض على السداد- مهارات التحصيل بواسطة الرسائل- مهارات التحصيل بواسطة الهاتف- مهارات التحصيل بواسطة مقابلة العملاء- مهارات التعامل مع الأعذار الأكثر شيوعاً وتكراراً- مهارات وطرق البحث عن عميل متخفي أو متهربمفهوم العناية بالعملاء- من هو العميل- أهمية العناية بالعميل لنجاح المنشأة- نتائج البحوث والدراسات والتجارب في مجال خدمة العملاءأنواع شخصيات العملاء ومهارات التعامل معهم- الأنماط المختلفة لشخصيات العملاء وسمات كل نمط- مهارات التعامل مع انماط شخصيات العملاءكيف تحدد احتياجات العميل وما أهمية تلبيتها- مفهوم الاحتياجات- أهمية تلبية احتياجات العملاء- أسلوب وطرق طرح الأسئلة- تحويل احتياجات العميل إلى رغبة في التعامل- الفرق بين خصائص المنتج ومنافع المنتجمهارات الاتصال الفعال- شروط الاتصال الفعال مع العملاء- كيف تسوق نفسك- لغة الجسد ودورها في الإقناع والتأثيرسمات خدمة العملاء المتميزة- ما هي الخدمة المتميزة- دور المنشأة في تقديم الخدمة المتميزة- موظف خدمة العملاء الناجح ومعايير تقديم الخدمة المتميزةكيفية التعامل مع شكاوى العملاء واقتراحاتهم- اهمية ادارة شكاوي العملاء- المصادر الأساسية لشكاوى العملاء- أثر الشكاوى على رضا العملاء- خطوات معالجة شكاوى العملاء- دور المنشأة في التعامل مع شكاوى العملاء- دور موظف خدمة العملاء في التعامل مع شكاوى العملاء