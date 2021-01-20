افضل انواع الستائر الهوائية بالمملكة

تعتبر الستائر الهوائية من أهم الاختراعات العصرية التي يبحث عنها الكثير، حيث توضع الستارة الهوائية فوق الباب والتي تعمل كحاجز هوائي تعمل على منع دخول وخروج الهواء مما يعمل على الحفاظ على درجة التبريد داخل الوسط المحيط مما يعمل على تقليل استهلاك المكيف وبالتالي يوفر لك الكثير من استهلاك الكهرباء، وغيرها من المميزات العديدة التي تجعل الستائر الهوائية مطلوبة وبشدة داخل السوق السعودي



الستارة الهوائية



حجم مبيعات الستائر الهوائية داخل السوق السعودي في تزايد مستمر وذلك بسبب اهتمام الكثير من المؤسسات والمنازل والمساجد باقتنائها، لذا سوف نتطرق بالتفصيل للحديث عن مميزات الستائر الهوائية وأهم النصائح قبل شرائها وأيضا أهم العروض المتوفرة عليها داخل المملكة العربية السعودية



آلية عمل الستائر الهوائية



تعتمد فكرة عمل الستائر الهوائية على وجود مروحة طرد مركزية تعمل على تدفق الهواء القوي بسرعة عالية الى الأسفل لتقوم بعمل واقي أو حاجز يمنع دخول الهواء في الداخل أو خروجه



وتستخدم في فصلي الصيف والشتاء حيث تعمل على منع دخول الهواء الحار إلى الداخل وكذلك تحافظ على درجة الحرارة الداخلية في فصل الشتاء وتمنع دخول الهواء البارد من الخارج​

تستخدم الستائر الهوائية في كافة مؤسسات المملكة مثل الشركات المساجد وصالات العرض والمحلات التجارية وغيرها من الأماكن

منع دخول الأتربة والغبار والحشرات والرطوبة داخل الوسط المحيط

الحفاظ على درجة البرودة بالداخل حيث تعمل على منع دخول الهواء الحار بالداخل

منع دخول الروائح الكريهة والغير محبوبة عند فتح الباب

الستائر الهوائية تتميز بوجود حساس او مستشعر حيث تعمل الستائر الهوائية بشكل تلقائي عند فتح الباب

توفير نسبة تصل إلى 50% من استهلاك التكييف مما يمنحك ترشيد كبير في استهلاك الكهرباء

يحتوي على فلاتر عالية الكفاءة لتنقية الهواء من الشوائب والأتربة

مزودة بالعديد من السرعات المختلفة

تتميز الستائر الهوائية بسهولة التحكم عن بعد من خلال ريموت تحكم أو من خلال تحكم ريموت سلكي

يجب أن تكون أبعاد المكيف متوافقة مع عرض الباب ومع أبعاد المكان المخصص لها حيث توضع أعلي الباب مباشرة

إمكانية تنظيف الفلتر بسهولة

تحديد الهدف من استخدام الستارة الهوائية حيث تأتي الستائر الهوائية على هيئة العديد من الموديلات المختلفة والتي تعمل بتقنيات مختلفة

يجب أن تكون ذات استهلاك اقتصادي موفر للكهرباء

يجب أن تتسم بالهدوء وتكون ذات مستوى ضجيج منخفض

يوجد العديد من الستائر التي تحتوي على وسائل تحكم مختلفة حيث تأتي بعض الستائر بخاصية التحكم السلكي أو التحكم عن بعد