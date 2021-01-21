شرح طريقة التسجيل في معهد السهم التصاعدي للتدريب Paacademy

حميدة الخلق
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 21 أوت 2020
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- 18
- النقاط
- 3
- العمر
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- محل الإقامة
- sa
- الجنس
- أنثى
معهد السهم التصاعدي للتدريب
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تأسس معهد السهم التصاعدي للتدريب عام 1433 هـ الموافق 2011 م، وهو الأفضل بين معاهد تبوك - المملكة العربية السعودية، وهو معهد دورات تدريبية معتمدة من وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ويحصل الخريج معنا على شهادة مصدقة ومعتمدة محلياً حسب الاختصاص.
مجالات عمل المعهد
===
1- التدريب: دورات إدارية - دورات الامن والسلامة - دورات تطوير الذات - دورات حاسب معتمدة - دورات هندسية - دورات أسرية - دورات قانونية - دورات السياحة والفندقة - دورات في المجال الاعلامي
2- الاستشارات: إعادة الهيكلة - الاستشارات المالية والادارية - بناء الخطط الاستراتيجية والتشغيلية
3- التعليم: دورات انجليزي بشهادات معتمدة
مميزات التدريب في المعهد
=======
## جميع الدورات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتحت اشراف وزارة التعليم
1- التركيز على التدريب العملي.
3- مدربين مؤهلين علمياً وعملياً بخبرات طويلة.
4- تجهيزات المحاضرات بأحدث الوسائل التعليمية العلمية.
5- تزويد المتدربين بحقيبة تدريبية رائعة.
6- يحصل الخريج على شهادة مصدقة من المعهد.
7- شهاداتنا معتمدة محلياً.
8- في وقت الكورونا == التدريب للسعوديين اينما كانوا من المنزل للصحة وللامان وفقا للتعليمات الحكومية.
9- وسائل الدفع سهلة عبر الايداع البنكي
10- امكانية التواصل المباشر عبر الواتساب
كيف اشترك في الدورات التدريبية ؟
==
1- الخطوة الاولى: سجل اشتراك اضغط هنا = معهد السهم التصاعدي للتدريب
2- الخطوة الثانية = سجل الدخول = في المربع الازرق اكتب اسم العضوية + كلمة السر - ثم اضغط على زر تسجيل الدخول
3- الخطوة الثالثة: هناك طريقتان للبحث عن الدورات التدريبية
(أ) البحث عن الدورات حسب رقم اعتمادها وعدد ساعاتها وأيام التدريب، تجدها في:
دليل الدورات التدريبية المعتمدة = اضغط هنا = دليل الدورات التدريبية المعتمدة
(ب) البحث عن الدورات حسب تصنيفاتها ومجالاتها واسعارها والخصومات الحالية، تجدها في:
دورات المعهد = اضغط هنا = دورات المعهد
4- الخطوة الرابعة: التسجيل في الدورة التدريبية
احيانا يكون هناك كوبونات خصم، ابحث في جوجل باسم كوبونات خصم معهد السهم التصاعدي او في الموقع الرسمي للمعهد على الخصومات والعروض التي تقدم من حين لاخر، وإذا لم تعثر على كوبون خصم، اتصل بخدمة العملاء ع الواتساب او بالطرق الاخرى واسال عن الخصومات والعروض، واكمل الطلب كما في الصورة
والخطوة التالية أهم خطوة وهي تعبئة بيانات (فاتورة الدفع وطلب الاشتراك) كما في الصورة لتحصل على ((رقم طلبك) الرجاء استخدام رقم طلبك كمرجع لعملية الدفع الحضور.
اذا قمت بادخال البيانات بشكل صحيح، ستحصل فورا على (رقم طلبك) -- احتفظ بهذا الرقم للاهمية - كما سيظهر لك رقم الحساب البنكي للمعهد، توجه الي البنك او ادفع عبر الانترنت، ثم تواصل عبر الواتساب مع الدعم الفني، أو سستصل بك الموظف خلال 24 ساعة للتنسيق معك حول حضور الدورة التدريبية والاجابة على كل استفساراتك. وهكذا تم تسجيلك بنجاح.
الموقع الرسمي والتواصل = اضغط هنا = اتصل بنا
واتساب +966559023004
=========
تأسس معهد السهم التصاعدي للتدريب عام 1433 هـ الموافق 2011 م، وهو الأفضل بين معاهد تبوك - المملكة العربية السعودية، وهو معهد دورات تدريبية معتمدة من وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ويحصل الخريج معنا على شهادة مصدقة ومعتمدة محلياً حسب الاختصاص.
مجالات عمل المعهد
===
1- التدريب: دورات إدارية - دورات الامن والسلامة - دورات تطوير الذات - دورات حاسب معتمدة - دورات هندسية - دورات أسرية - دورات قانونية - دورات السياحة والفندقة - دورات في المجال الاعلامي
2- الاستشارات: إعادة الهيكلة - الاستشارات المالية والادارية - بناء الخطط الاستراتيجية والتشغيلية
3- التعليم: دورات انجليزي بشهادات معتمدة
مميزات التدريب في المعهد
=======
## جميع الدورات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتحت اشراف وزارة التعليم
1- التركيز على التدريب العملي.
3- مدربين مؤهلين علمياً وعملياً بخبرات طويلة.
4- تجهيزات المحاضرات بأحدث الوسائل التعليمية العلمية.
5- تزويد المتدربين بحقيبة تدريبية رائعة.
6- يحصل الخريج على شهادة مصدقة من المعهد.
7- شهاداتنا معتمدة محلياً.
8- في وقت الكورونا == التدريب للسعوديين اينما كانوا من المنزل للصحة وللامان وفقا للتعليمات الحكومية.
9- وسائل الدفع سهلة عبر الايداع البنكي
10- امكانية التواصل المباشر عبر الواتساب
كيف اشترك في الدورات التدريبية ؟
==
1- الخطوة الاولى: سجل اشتراك اضغط هنا = معهد السهم التصاعدي للتدريب
2- الخطوة الثانية = سجل الدخول = في المربع الازرق اكتب اسم العضوية + كلمة السر - ثم اضغط على زر تسجيل الدخول
3- الخطوة الثالثة: هناك طريقتان للبحث عن الدورات التدريبية
(أ) البحث عن الدورات حسب رقم اعتمادها وعدد ساعاتها وأيام التدريب، تجدها في:
دليل الدورات التدريبية المعتمدة = اضغط هنا = دليل الدورات التدريبية المعتمدة
(ب) البحث عن الدورات حسب تصنيفاتها ومجالاتها واسعارها والخصومات الحالية، تجدها في:
دورات المعهد = اضغط هنا = دورات المعهد
4- الخطوة الرابعة: التسجيل في الدورة التدريبية
احيانا يكون هناك كوبونات خصم، ابحث في جوجل باسم كوبونات خصم معهد السهم التصاعدي او في الموقع الرسمي للمعهد على الخصومات والعروض التي تقدم من حين لاخر، وإذا لم تعثر على كوبون خصم، اتصل بخدمة العملاء ع الواتساب او بالطرق الاخرى واسال عن الخصومات والعروض، واكمل الطلب كما في الصورة
والخطوة التالية أهم خطوة وهي تعبئة بيانات (فاتورة الدفع وطلب الاشتراك) كما في الصورة لتحصل على ((رقم طلبك) الرجاء استخدام رقم طلبك كمرجع لعملية الدفع الحضور.
اذا قمت بادخال البيانات بشكل صحيح، ستحصل فورا على (رقم طلبك) -- احتفظ بهذا الرقم للاهمية - كما سيظهر لك رقم الحساب البنكي للمعهد، توجه الي البنك او ادفع عبر الانترنت، ثم تواصل عبر الواتساب مع الدعم الفني، أو سستصل بك الموظف خلال 24 ساعة للتنسيق معك حول حضور الدورة التدريبية والاجابة على كل استفساراتك. وهكذا تم تسجيلك بنجاح.
الموقع الرسمي والتواصل = اضغط هنا = اتصل بنا
واتساب +966559023004