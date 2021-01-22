من درر السلف...الحلقة رقم 227

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومِنَ الدُررِ والفَوَائد ...

🥀🥀 منها ...
قَال شيخُ الإِسْلام أَحْمَد إبن تَيميّة عَلَيهِ رَحَمَات الله تعالى عليه /
أَسْمَاءُ الْقُرْآنِ/
الْقُرْآنُ ؛ الْفُرْقَانُ ؛ الْكِتَابُ ..
الْهُدَى ؛ النُّورُ ؛ الشِّفَاءُ ؛ الْبَيَانُ ..
الْمَوْعِظَةُ ؛ الرَّحْمَةُ ؛ بَصَائِرُ ؛ الْبَلَاغُ ..
الْكَرِيمُ ؛ الْمَجِيدُ ؛ الْعَزِيزُ ؛ الْمُبَارَكُ ..
التَّنْزِيلُ ؛ الْمُنَزَّلُ ؛ الصِّرَاطُ ؛ الْمُسْتَقِيمُ ..
حَبْلُ اللَّهِ ؛ الذِّكْرُ ؛ الذِّكْرَى ؛ تَذْكِرَةٌ ..
﴿ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ ﴿ إنَّهُ تَذْكِرَةٌ ﴾ ﴿ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ﴾ ﴿ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ و : ﴿ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ ﴿ الْمُهَيْمِنُ عَلَيْهِ ﴿ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ ﴿ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ الْمُتَشَابِهُ الْمَثَانِي الْحَكِيمُ ﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ ﴾ ﴿ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً ﴾ ﴿ فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ﴾ ﴿ أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا ﴾ ﴿ قِيَمًا ﴾ ..
وَحَيٌّ فِي قَوْلِهِ : ﴿ إنْ هُوَ إلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ ..
حِكْمَةٌ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ﴾ ﴿ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ ﴾ ..
وَحُكْمًا فِي قَوْلِهِ : ﴿ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ﴾ ..
وَنَبَأٌ عَلَى قَوْلٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ ﴾ ..
وَنَذِيرٌ عَلَى قَوْلٍ : ﴿ هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى ﴾ ..
فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى : شَافِعًا مُشَفَّعًا وَشَاهِدًا مُصَدِّقًا ..
وَسَمَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حُجَّةٌ لَك أَوْ عَلَيْك ..
وَفِي حَدِيثِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ / عِصْمَةٌ لِمَنْ اسْتَمْسَكَ بِهِ ..
وَأَمَّا وَصْفُهُ بِأَنَّهُ يَقُصُّ وَيَنْطِقُ وَيَحْكُمُ وَيُفْتِي وَيُبَشِّرُ وَيَهْدِي فَقَالَ : ﴿ إنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ ﴾ ﴿ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ ﴾ ﴿ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ﴾ أَيْ / يُفْتِيكُمْ أَيْضًا ..
﴿ إنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ ﴾ . ..
🥀 أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 14 وَرَقَة / 01 - 02 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
لَمَّا تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ أَيُّمَا أَفْضَلُ /
كَثْرَةُ : الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ..
أَوْ : طُولُ الْقِيَامِ ..
أَوْ : هُمَا سَوَاءٌ ؟؟؟
عَلَى ثَلَاثَةِ : أَقْوَالٍ عَنْ أَحْمَد وَغَيْرِهِ ..
كَانَ الصَّحِيحُ أَنَّهُمَا : سَوَاءٌ ..
الْقِيَامُ فِيهِ أَفْضَلُ : الْأَذْكَارِ ..
وَالسُّجُودُ : أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ ؛ فَاعْتَدَلَا ..
وَلِهَذَا كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُعْتَدِلَةً ..
يَجْعَلُ الْأَرْكَانَ : قَرِيبًا مِنْ السِّوَاءِ ..
وَإِذَا أَطَالَ الْقِيَامَ طُولًا كَثِيرًا ( كَمَا كَانَ يَفْعَلُ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ وَصَلَاةِ الْكُسُوفِ ) : أَطَالَ مَعَهُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ..
وَإِذَا اقْتَصَدَ فِيهِ : اقْتَصَدَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ . ..
🥀 أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 14 وَرَقَة / 06 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليهِ /
وَكَانَ السَّلَفُ يَقُولُونَ /
إحْذَرُوا فِتْنَةَ : الْعَالِمِ الْفَاجِرِ ..
وَالْعَابِدِ : الْجَاهِلِ ..
فَإِنَّ فِتْنَتَهُمَا : فِتْنَةٌ لِكُلِّ مَفْتُونٍ ..
فَطَالِبُ الْعِلْمِ إنْ لَمْ يَقْتَرِنْ بِطَلَبِهِ فِعْلُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ ؛ وَتَرْكُ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْ الِإعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ : وَإِلَّا وَقَعَ فِي الضَّلَالِ ..
وَأَهْلُ الْإِرَادَةِ إنْ لَمْ يَقْتَرِنْ بِإِرَادَتِهِمْ طَلَبُ الْعِلْمِ الْوَاجِبُ عَلَيْهِمْ الِإعْتِصَامُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ : وَإِلَّا وَقَعُوا فِي الضَّلَالِ وَالْبَغْيِ ..
وَلَوْ إعْتَصَمَ رَجُلٌ بِالْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ بِالْوَاجِبِ : كَانَ غَاوِيًا ..
وَإِذَا إعْتَصَمَ بِالْعِبَادَةِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ بِالْوَاجِبِ : كَانَ ضَالًّا ..
وَالضَّلَالُ : سِمَةُ النَّصَارَى ..
وَالْبَغْيُ : سِمَةُ الْيَهُودِ ..
مَعَ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْأُمَّتَيْنِ فِيهَا : الضَّلَالُ وَالْبَغْيُ . ..
🥀 أنْظُرهُ / الفَتَاوَى الكُبرى ج 02 وَرَقَة / 142... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
سُئِلَ شيخُ الإِسْلام أَحْمَد إبن تَيميّة عَلَيهِ رَحَمَات الله تعالى عليه /
إذَا أَرَادَ إنْسَانٌ أَنْ يَسْجُدَ فِي الصَّلَاةِ يَتَأَخَّرُ خُطْوَتَيْنِ ؛ هَلْ يُكْرَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا ؟؟؟
الْجَوَابُ /
وَأَمَّا التَّأَخُّرُ حِينَ السُّجُودِ : فَلَيْسَ بِسُنَّةٍ ..
وَلَا يَنْبَغِي : فِعْلُ ذَلِكَ ..
إلَّا إذَا كَانَ الْمَوْضِعُ : ضَيِّقًا فَيَتَأَخَّرُ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ السُّجُودِ . ..
🥀 أنْظُرهُ / الفَتَاوَى الكُبرى ج 02 وَرَقَة / 187 ... 🌾🌾🌾
 
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