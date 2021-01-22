من درر السلف...الحلقة رقم 227

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومِنَ الدُررِ والفَوَائد ...
منها ...
قَال شيخُ الإِسْلام أَحْمَد إبن تَيميّة عَلَيهِ رَحَمَات الله تعالى عليه /
أَسْمَاءُ الْقُرْآنِ/
الْقُرْآنُ ؛ الْفُرْقَانُ ؛ الْكِتَابُ ..
الْهُدَى ؛ النُّورُ ؛ الشِّفَاءُ ؛ الْبَيَانُ ..
الْمَوْعِظَةُ ؛ الرَّحْمَةُ ؛ بَصَائِرُ ؛ الْبَلَاغُ ..
الْكَرِيمُ ؛ الْمَجِيدُ ؛ الْعَزِيزُ ؛ الْمُبَارَكُ ..
التَّنْزِيلُ ؛ الْمُنَزَّلُ ؛ الصِّرَاطُ ؛ الْمُسْتَقِيمُ ..
حَبْلُ اللَّهِ ؛ الذِّكْرُ ؛ الذِّكْرَى ؛ تَذْكِرَةٌ ..
﴿ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ ﴿ إنَّهُ تَذْكِرَةٌ ﴾ ﴿ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ﴾ ﴿ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ و : ﴿ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ ﴿ الْمُهَيْمِنُ عَلَيْهِ ﴿ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ ﴿ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ الْمُتَشَابِهُ الْمَثَانِي الْحَكِيمُ ﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ ﴾ ﴿ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً ﴾ ﴿ فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ﴾ ﴿ أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا ﴾ ﴿ قِيَمًا ﴾ ..
وَحَيٌّ فِي قَوْلِهِ : ﴿ إنْ هُوَ إلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ ..
حِكْمَةٌ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ﴾ ﴿ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ ﴾ ..
وَحُكْمًا فِي قَوْلِهِ : ﴿ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ﴾ ..
وَنَبَأٌ عَلَى قَوْلٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ ﴾ ..
وَنَذِيرٌ عَلَى قَوْلٍ : ﴿ هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى ﴾ ..
فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى : شَافِعًا مُشَفَّعًا وَشَاهِدًا مُصَدِّقًا ..
وَسَمَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حُجَّةٌ لَك أَوْ عَلَيْك ..
وَفِي حَدِيثِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ / عِصْمَةٌ لِمَنْ اسْتَمْسَكَ بِهِ ..
وَأَمَّا وَصْفُهُ بِأَنَّهُ يَقُصُّ وَيَنْطِقُ وَيَحْكُمُ وَيُفْتِي وَيُبَشِّرُ وَيَهْدِي فَقَالَ : ﴿ إنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ ﴾ ﴿ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ ﴾ ﴿ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ﴾ أَيْ / يُفْتِيكُمْ أَيْضًا ..
﴿ إنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ ﴾ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 14 وَرَقَة / 01 - 02 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
لَمَّا تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ أَيُّمَا أَفْضَلُ /
كَثْرَةُ : الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ..
أَوْ : طُولُ الْقِيَامِ ..
أَوْ : هُمَا سَوَاءٌ ؟؟؟
عَلَى ثَلَاثَةِ : أَقْوَالٍ عَنْ أَحْمَد وَغَيْرِهِ ..
كَانَ الصَّحِيحُ أَنَّهُمَا : سَوَاءٌ ..
الْقِيَامُ فِيهِ أَفْضَلُ : الْأَذْكَارِ ..
وَالسُّجُودُ : أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ ؛ فَاعْتَدَلَا ..
وَلِهَذَا كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُعْتَدِلَةً ..
يَجْعَلُ الْأَرْكَانَ : قَرِيبًا مِنْ السِّوَاءِ ..
وَإِذَا أَطَالَ الْقِيَامَ طُولًا كَثِيرًا ( كَمَا كَانَ يَفْعَلُ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ وَصَلَاةِ الْكُسُوفِ ) : أَطَالَ مَعَهُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ..
وَإِذَا اقْتَصَدَ فِيهِ : اقْتَصَدَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 14 وَرَقَة / 06 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليهِ /
وَكَانَ السَّلَفُ يَقُولُونَ /
إحْذَرُوا فِتْنَةَ : الْعَالِمِ الْفَاجِرِ ..
وَالْعَابِدِ : الْجَاهِلِ ..
فَإِنَّ فِتْنَتَهُمَا : فِتْنَةٌ لِكُلِّ مَفْتُونٍ ..
فَطَالِبُ الْعِلْمِ إنْ لَمْ يَقْتَرِنْ بِطَلَبِهِ فِعْلُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ ؛ وَتَرْكُ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْ الِإعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ : وَإِلَّا وَقَعَ فِي الضَّلَالِ ..
وَأَهْلُ الْإِرَادَةِ إنْ لَمْ يَقْتَرِنْ بِإِرَادَتِهِمْ طَلَبُ الْعِلْمِ الْوَاجِبُ عَلَيْهِمْ الِإعْتِصَامُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ : وَإِلَّا وَقَعُوا فِي الضَّلَالِ وَالْبَغْيِ ..
وَلَوْ إعْتَصَمَ رَجُلٌ بِالْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ بِالْوَاجِبِ : كَانَ غَاوِيًا ..
وَإِذَا إعْتَصَمَ بِالْعِبَادَةِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ بِالْوَاجِبِ : كَانَ ضَالًّا ..
وَالضَّلَالُ : سِمَةُ النَّصَارَى ..
وَالْبَغْيُ : سِمَةُ الْيَهُودِ ..
مَعَ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْأُمَّتَيْنِ فِيهَا : الضَّلَالُ وَالْبَغْيُ . ..
أنْظُرهُ / الفَتَاوَى الكُبرى ج 02 وَرَقَة / 142...
ومنها ...
سُئِلَ شيخُ الإِسْلام أَحْمَد إبن تَيميّة عَلَيهِ رَحَمَات الله تعالى عليه /
إذَا أَرَادَ إنْسَانٌ أَنْ يَسْجُدَ فِي الصَّلَاةِ يَتَأَخَّرُ خُطْوَتَيْنِ ؛ هَلْ يُكْرَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا ؟؟؟
الْجَوَابُ /
وَأَمَّا التَّأَخُّرُ حِينَ السُّجُودِ : فَلَيْسَ بِسُنَّةٍ ..
وَلَا يَنْبَغِي : فِعْلُ ذَلِكَ ..
إلَّا إذَا كَانَ الْمَوْضِعُ : ضَيِّقًا فَيَتَأَخَّرُ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ السُّجُودِ . ..
أنْظُرهُ / الفَتَاوَى الكُبرى ج 02 وَرَقَة / 187 ...
ومِنَ الدُررِ والفَوَائد ...
منها ...
قَال شيخُ الإِسْلام أَحْمَد إبن تَيميّة عَلَيهِ رَحَمَات الله تعالى عليه /
أَسْمَاءُ الْقُرْآنِ/
الْقُرْآنُ ؛ الْفُرْقَانُ ؛ الْكِتَابُ ..
الْهُدَى ؛ النُّورُ ؛ الشِّفَاءُ ؛ الْبَيَانُ ..
الْمَوْعِظَةُ ؛ الرَّحْمَةُ ؛ بَصَائِرُ ؛ الْبَلَاغُ ..
الْكَرِيمُ ؛ الْمَجِيدُ ؛ الْعَزِيزُ ؛ الْمُبَارَكُ ..
التَّنْزِيلُ ؛ الْمُنَزَّلُ ؛ الصِّرَاطُ ؛ الْمُسْتَقِيمُ ..
حَبْلُ اللَّهِ ؛ الذِّكْرُ ؛ الذِّكْرَى ؛ تَذْكِرَةٌ ..
﴿ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ ﴿ إنَّهُ تَذْكِرَةٌ ﴾ ﴿ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ﴾ ﴿ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ و : ﴿ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ ﴿ الْمُهَيْمِنُ عَلَيْهِ ﴿ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ ﴿ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ الْمُتَشَابِهُ الْمَثَانِي الْحَكِيمُ ﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ ﴾ ﴿ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً ﴾ ﴿ فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ﴾ ﴿ أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا ﴾ ﴿ قِيَمًا ﴾ ..
وَحَيٌّ فِي قَوْلِهِ : ﴿ إنْ هُوَ إلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ ..
حِكْمَةٌ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ﴾ ﴿ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ ﴾ ..
وَحُكْمًا فِي قَوْلِهِ : ﴿ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ﴾ ..
وَنَبَأٌ عَلَى قَوْلٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ ﴾ ..
وَنَذِيرٌ عَلَى قَوْلٍ : ﴿ هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى ﴾ ..
فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى : شَافِعًا مُشَفَّعًا وَشَاهِدًا مُصَدِّقًا ..
وَسَمَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حُجَّةٌ لَك أَوْ عَلَيْك ..
وَفِي حَدِيثِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ / عِصْمَةٌ لِمَنْ اسْتَمْسَكَ بِهِ ..
وَأَمَّا وَصْفُهُ بِأَنَّهُ يَقُصُّ وَيَنْطِقُ وَيَحْكُمُ وَيُفْتِي وَيُبَشِّرُ وَيَهْدِي فَقَالَ : ﴿ إنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ ﴾ ﴿ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ ﴾ ﴿ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ﴾ أَيْ / يُفْتِيكُمْ أَيْضًا ..
﴿ إنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ ﴾ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 14 وَرَقَة / 01 - 02 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
لَمَّا تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ أَيُّمَا أَفْضَلُ /
كَثْرَةُ : الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ..
أَوْ : طُولُ الْقِيَامِ ..
أَوْ : هُمَا سَوَاءٌ ؟؟؟
عَلَى ثَلَاثَةِ : أَقْوَالٍ عَنْ أَحْمَد وَغَيْرِهِ ..
كَانَ الصَّحِيحُ أَنَّهُمَا : سَوَاءٌ ..
الْقِيَامُ فِيهِ أَفْضَلُ : الْأَذْكَارِ ..
وَالسُّجُودُ : أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ ؛ فَاعْتَدَلَا ..
وَلِهَذَا كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُعْتَدِلَةً ..
يَجْعَلُ الْأَرْكَانَ : قَرِيبًا مِنْ السِّوَاءِ ..
وَإِذَا أَطَالَ الْقِيَامَ طُولًا كَثِيرًا ( كَمَا كَانَ يَفْعَلُ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ وَصَلَاةِ الْكُسُوفِ ) : أَطَالَ مَعَهُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ..
وَإِذَا اقْتَصَدَ فِيهِ : اقْتَصَدَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 14 وَرَقَة / 06 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليهِ /
وَكَانَ السَّلَفُ يَقُولُونَ /
إحْذَرُوا فِتْنَةَ : الْعَالِمِ الْفَاجِرِ ..
وَالْعَابِدِ : الْجَاهِلِ ..
فَإِنَّ فِتْنَتَهُمَا : فِتْنَةٌ لِكُلِّ مَفْتُونٍ ..
فَطَالِبُ الْعِلْمِ إنْ لَمْ يَقْتَرِنْ بِطَلَبِهِ فِعْلُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ ؛ وَتَرْكُ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْ الِإعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ : وَإِلَّا وَقَعَ فِي الضَّلَالِ ..
وَأَهْلُ الْإِرَادَةِ إنْ لَمْ يَقْتَرِنْ بِإِرَادَتِهِمْ طَلَبُ الْعِلْمِ الْوَاجِبُ عَلَيْهِمْ الِإعْتِصَامُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ : وَإِلَّا وَقَعُوا فِي الضَّلَالِ وَالْبَغْيِ ..
وَلَوْ إعْتَصَمَ رَجُلٌ بِالْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ بِالْوَاجِبِ : كَانَ غَاوِيًا ..
وَإِذَا إعْتَصَمَ بِالْعِبَادَةِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ بِالْوَاجِبِ : كَانَ ضَالًّا ..
وَالضَّلَالُ : سِمَةُ النَّصَارَى ..
وَالْبَغْيُ : سِمَةُ الْيَهُودِ ..
مَعَ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْأُمَّتَيْنِ فِيهَا : الضَّلَالُ وَالْبَغْيُ . ..
أنْظُرهُ / الفَتَاوَى الكُبرى ج 02 وَرَقَة / 142...
ومنها ...
سُئِلَ شيخُ الإِسْلام أَحْمَد إبن تَيميّة عَلَيهِ رَحَمَات الله تعالى عليه /
إذَا أَرَادَ إنْسَانٌ أَنْ يَسْجُدَ فِي الصَّلَاةِ يَتَأَخَّرُ خُطْوَتَيْنِ ؛ هَلْ يُكْرَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا ؟؟؟
الْجَوَابُ /
وَأَمَّا التَّأَخُّرُ حِينَ السُّجُودِ : فَلَيْسَ بِسُنَّةٍ ..
وَلَا يَنْبَغِي : فِعْلُ ذَلِكَ ..
إلَّا إذَا كَانَ الْمَوْضِعُ : ضَيِّقًا فَيَتَأَخَّرُ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ السُّجُودِ . ..
أنْظُرهُ / الفَتَاوَى الكُبرى ج 02 وَرَقَة / 187 ...