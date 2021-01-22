من درر السلف...الحلقة رقم 227

الحَمْدُ لله ...ومِنَ الدُررِ والفَوَائد ...منها ...قَال شيخُ الإِسْلام أَحْمَد إبن تَيميّة عَلَيهِ رَحَمَات الله تعالى عليه /أَسْمَاءُ الْقُرْآنِ/الْقُرْآنُ ؛ الْفُرْقَانُ ؛ الْكِتَابُ ..الْهُدَى ؛ النُّورُ ؛ الشِّفَاءُ ؛ الْبَيَانُ ..الْمَوْعِظَةُ ؛ الرَّحْمَةُ ؛ بَصَائِرُ ؛ الْبَلَاغُ ..الْكَرِيمُ ؛ الْمَجِيدُ ؛ الْعَزِيزُ ؛ الْمُبَارَكُ ..التَّنْزِيلُ ؛ الْمُنَزَّلُ ؛ الصِّرَاطُ ؛ الْمُسْتَقِيمُ ..حَبْلُ اللَّهِ ؛ الذِّكْرُ ؛ الذِّكْرَى ؛ تَذْكِرَةٌ ..﴿ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ ﴿ إنَّهُ تَذْكِرَةٌ ﴾ ﴿ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ﴾ ﴿ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ و : ﴿ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ ﴿ الْمُهَيْمِنُ عَلَيْهِ ﴿ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ ﴿ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ الْمُتَشَابِهُ الْمَثَانِي الْحَكِيمُ ﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ ﴾ ﴿ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً ﴾ ﴿ فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ﴾ ﴿ أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا ﴾ ﴿ قِيَمًا ﴾ ..وَحَيٌّ فِي قَوْلِهِ : ﴿ إنْ هُوَ إلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ ..حِكْمَةٌ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ﴾ ﴿ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ ﴾ ..وَحُكْمًا فِي قَوْلِهِ : ﴿ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ﴾ ..وَنَبَأٌ عَلَى قَوْلٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ ﴾ ..وَنَذِيرٌ عَلَى قَوْلٍ : ﴿ هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى ﴾ ..فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى : شَافِعًا مُشَفَّعًا وَشَاهِدًا مُصَدِّقًا ..وَسَمَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حُجَّةٌ لَك أَوْ عَلَيْك ..وَفِي حَدِيثِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ / عِصْمَةٌ لِمَنْ اسْتَمْسَكَ بِهِ ..وَأَمَّا وَصْفُهُ بِأَنَّهُ يَقُصُّ وَيَنْطِقُ وَيَحْكُمُ وَيُفْتِي وَيُبَشِّرُ وَيَهْدِي فَقَالَ : ﴿ إنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ ﴾ ﴿ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ ﴾ ﴿ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ﴾ أَيْ / يُفْتِيكُمْ أَيْضًا ..﴿ إنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ ﴾ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 14 وَرَقَة / 01 - 02 ...ومنها ...وقال أيضاً /لَمَّا تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ أَيُّمَا أَفْضَلُ /كَثْرَةُ : الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ..أَوْ : طُولُ الْقِيَامِ ..أَوْ : هُمَا سَوَاءٌ ؟؟؟عَلَى ثَلَاثَةِ : أَقْوَالٍ عَنْ أَحْمَد وَغَيْرِهِ ..كَانَ الصَّحِيحُ أَنَّهُمَا : سَوَاءٌ ..الْقِيَامُ فِيهِ أَفْضَلُ : الْأَذْكَارِ ..وَالسُّجُودُ : أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ ؛ فَاعْتَدَلَا ..وَلِهَذَا كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُعْتَدِلَةً ..يَجْعَلُ الْأَرْكَانَ : قَرِيبًا مِنْ السِّوَاءِ ..وَإِذَا أَطَالَ الْقِيَامَ طُولًا كَثِيرًا ( كَمَا كَانَ يَفْعَلُ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ وَصَلَاةِ الْكُسُوفِ ) : أَطَالَ مَعَهُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ..وَإِذَا اقْتَصَدَ فِيهِ : اقْتَصَدَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 14 وَرَقَة / 06 ...ومنها ...وقال أيضاً عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليهِ /وَكَانَ السَّلَفُ يَقُولُونَ /إحْذَرُوا فِتْنَةَ : الْعَالِمِ الْفَاجِرِ ..وَالْعَابِدِ : الْجَاهِلِ ..فَإِنَّ فِتْنَتَهُمَا : فِتْنَةٌ لِكُلِّ مَفْتُونٍ ..فَطَالِبُ الْعِلْمِ إنْ لَمْ يَقْتَرِنْ بِطَلَبِهِ فِعْلُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ ؛ وَتَرْكُ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْ الِإعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ : وَإِلَّا وَقَعَ فِي الضَّلَالِ ..وَأَهْلُ الْإِرَادَةِ إنْ لَمْ يَقْتَرِنْ بِإِرَادَتِهِمْ طَلَبُ الْعِلْمِ الْوَاجِبُ عَلَيْهِمْ الِإعْتِصَامُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ : وَإِلَّا وَقَعُوا فِي الضَّلَالِ وَالْبَغْيِ ..وَلَوْ إعْتَصَمَ رَجُلٌ بِالْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ بِالْوَاجِبِ : كَانَ غَاوِيًا ..وَإِذَا إعْتَصَمَ بِالْعِبَادَةِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ بِالْوَاجِبِ : كَانَ ضَالًّا ..وَالضَّلَالُ : سِمَةُ النَّصَارَى ..وَالْبَغْيُ : سِمَةُ الْيَهُودِ ..مَعَ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْأُمَّتَيْنِ فِيهَا : الضَّلَالُ وَالْبَغْيُ . ..أنْظُرهُ / الفَتَاوَى الكُبرى ج 02 وَرَقَة / 142...ومنها ...سُئِلَ شيخُ الإِسْلام أَحْمَد إبن تَيميّة عَلَيهِ رَحَمَات الله تعالى عليه /إذَا أَرَادَ إنْسَانٌ أَنْ يَسْجُدَ فِي الصَّلَاةِ يَتَأَخَّرُ خُطْوَتَيْنِ ؛ هَلْ يُكْرَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا ؟؟؟الْجَوَابُ /وَأَمَّا التَّأَخُّرُ حِينَ السُّجُودِ : فَلَيْسَ بِسُنَّةٍ ..وَلَا يَنْبَغِي : فِعْلُ ذَلِكَ ..إلَّا إذَا كَانَ الْمَوْضِعُ : ضَيِّقًا فَيَتَأَخَّرُ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ السُّجُودِ . ..أنْظُرهُ / الفَتَاوَى الكُبرى ج 02 وَرَقَة / 187 ...