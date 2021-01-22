اجمل شعر عن الحب جد مؤثر

طويل قديروا
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اعزائي الكرام نقدم لكم في هذه المقالة اجمل واروع شعر عن الحب . شعر رائع جدا ومؤثر كثيرا متعلق بالحب والغرام والعشق
" اجمل شعرعن الحب " شعر جميل ورومانسي جد مؤثر
فهرس المقالة :
تعدد شعر الحب وفصوله ، ولا يمكن لاي كان ان يعيش حياة خالية من دون حب وشعر وعشق ، من دون خليل يشاركه حلوه ومره ، وجب على الحب ان يكون قانونا من قوانين الحياة التي تسيرنا وتدفعنا للافضل . وجب عليه ان يكون طيرا مغردا يحلق لاعلى السماء اخذا معه ذكرياتنا وقلوبنا ، بل وحتى ارواحنا الى من نحب . واليوم ساكتب لكم شعر حب او بالاحرى مجموعة من
اشعار الحب الرومانسية . اتمنى ان تعجبكم ..قالي حبي ونساي اللي فات ، وانساي كل حاجة مرة قالي امسحي دوك الدمعات ، امسحي كل خيبة وكل حسرة ، تمنيتك تكون نتا اجمل لحكايات ، وكاني حبيت لاول مرة
اجمل ما قيل في الحب والغرام بلكلمات من ذهب
بين عينيك وبيني حكايات ، بقيت شافية على ذيك النظرة
تبسيمتك فيها حروف وفيها كلمات ، وفي خيالك ديما ساهرة
حسيت معاك قلبي حيا بعد ما مات ، حسيت وكلمني بعد الجمرة
قالي حبي ونساي اللي فات ، وانساي كل حاجة مرة
قالي امسحي دوك الدمعات ، امسحي كل خيبة وكل حسرة
تمنيتك تكون نتا اجمل لحكايات ، وكاني حبيت لاول مرة
بالاك تكون حكايتنا كيف الروايات ، حكاية الحب من اول نظرة
يا ريتني نكون فقلبك خفقة من الخفقات ، ياريتني نكون فيه وردة حمرة
ياريت تلون لي الحياة ، تكون شمسي ونكون لك القمرة
خليني نرقص على ضياء الشمعات ، شمعات الحب اللي عليه مازالني صابرة
بالاك يجي وننسا الدياجي والظلمات ، اذا كلمة الحب من عندك مابقاتش متعثرة
شعر حزين عن الحب يجعلك تبكي
قولها وخليني نطير كي لحمامات، متخلينيش في قفص ديما حاذرة
قولها وخلينا نبداو اجمل البدايات ، ونداويو قلوبنا المتكسرة
قولها وخليني حذاك للممات ، ننسا معاك كل حزان متكدرة
قولها نحبك يا لالات لغنجات ، وخليني فقلبك اجمل امراه
واذا سالوك : علاش خيرتها من بين لبنات قولهم : حبتني من اول نظرة
حبت تنسيني فالكيات ، تنسيني فكل جرح وكل عثرة
حبت كل ما فيا من صفات ، حبتني بالنية مابيهاش الغدرة
حبت تقسم معايا لحياة ، حلوة كانت ولا مرة
واذا جيت نتا وسالتني علاش كتبت حبك في ورقات ، نقولك كتبتوا بدال المرة عشرة
خممت فيك شحال من مرات ، بصح تمنيت تصارحني نتا بنفس الهدرة
تمنيتك لوكان دير اول المحاولات ، وتخبرني بحبك لاول مرة
وتكون حكايتنا من بين الحكايات ، حكاية الحب من اول نظرة
شعر مؤثر عن الحب
قصتي معاك بدات ، وماللي عرفتك يوم ورا يوم راك تزيد تكبر في عينيا
ربي العالم بمكانتك في قلبي يا لغالي واش هيا ، نسمع لدقات قلبي ونحسها حاجة تبدلت فيا
عالم تاني ديتني ليه ، عالم دمعتي فيه ولات منسية
يا اللي خليتني في قلبك كيف الاميرة ، الورود من كل جيهة دايرة بيا
نهار تقولي نحبك بكل اللغات ، نحبك بالتركية يا عمري ولا بالعربية
ونهار تقولي يا لالات النسوان ، وتتغزل بعينيا
تقتلني الحشمة انا ، وزيد تقولي كي تحشمي يا لعمر تزيدي النص فيا
نحبك يا لعاقلة ديالي ، يا اللي ناويك تكوني حلالي ومنك نتي منشوف فحتى بنية
اشعار حب قصيرة رومانسية
يا الغالي يا اللي راك ديما في بالي ، ربي نشاله يكمل بينا ، نكون ليك وتكون ليا
يا اللي حبيتك وتمنيتك ، يا اللي راك تسمع فيا
نوعدك حد ما يقاسمني في محبتي ليك ، من غير والديا
نوعدك نوقف معاك في لحلو ولمرر ، نوعدك نكون ذراعك ليمين على كل بلية
يا اللي تفهمني ، يا اللي تحس بيا ، سرقتني من الكون وديتني للعالم ديالك حياتي معاك نشاله رح تكون مبنية
حلمي يا لغالية ، نصلي انا وياك ودمعتك الفرحة هذاك النهار رح تكون بين عينيا
نهار نشوفك خلاص ، خلاص وليتي ملكي والناس كامل شاهدة عليك وعليا
نهار تكوني بين يديا ، قدام ربي وعيبادو ، واحد ما يسال فيك ، واحد ما يسال فيا
بيت شعر عن الحب
نقولك نحبك ، نحبك باعلى صوتي ، ما نخليك حتى نهار موتي يا لعمر ديالي خلاص انا ليك ونتي ليا
يا لمهبولة ديالي ، نحبك تجيبيلي وحدة شابة كيما نتيا ، وتربيهالي احسن تربية
نقولك لالا ، لالا نجيب واحد كيف باباه في الرزانة والعقلية
يا لعمر ديالي اللي راك تسمع فيا ، وراك متبسم على كلامي ، وتدعي في ربي تتحقق هاذ الامنية
نقولك نحبك ، نحبك وخلي الناس كامل تشهد عليا ، نكبر .. نشيخ معاك وبربي ما نسمح فيك ولا تسمح فيا
الله العالي سامع لقلوبنا ، ونشاله دعوتنا مرجية
نختم كلامي لكل عاشق نقولو برية عن طريق شعر حب باللهجة الجزائرية ، امشي بقلب بيض حنين صافي ولا تندم على محبة في يوم كانت نقية
المكتوب بيد ربي ، وسبحانو والله ما يخلي مول النية
نشاله كل واحد يدي اللي تمناه ، برك خليو ثقتهم في الله وكل دمعة من حياتكم يا لعاشقين ، نشاله تكون منسية
المصدر : همسات راقية
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" اجمل شعرعن الحب " شعر جميل ورومانسي جد مؤثر
فهرس المقالة :
- مقدمة
- اجمل ما قيل في الحب والغرام بكلمات رائعة خطت من ذهب
- شعر حزين عن الحب
- شعر مؤثر عن الحب يذيب القلب
- اشعار حب رومانسية قصير
- بيت شعر عن الحب
- خاتمة
- موضوعات اخرى في الحب
تعدد شعر الحب وفصوله ، ولا يمكن لاي كان ان يعيش حياة خالية من دون حب وشعر وعشق ، من دون خليل يشاركه حلوه ومره ، وجب على الحب ان يكون قانونا من قوانين الحياة التي تسيرنا وتدفعنا للافضل . وجب عليه ان يكون طيرا مغردا يحلق لاعلى السماء اخذا معه ذكرياتنا وقلوبنا ، بل وحتى ارواحنا الى من نحب . واليوم ساكتب لكم شعر حب او بالاحرى مجموعة من
اشعار الحب الرومانسية . اتمنى ان تعجبكم ..قالي حبي ونساي اللي فات ، وانساي كل حاجة مرة قالي امسحي دوك الدمعات ، امسحي كل خيبة وكل حسرة ، تمنيتك تكون نتا اجمل لحكايات ، وكاني حبيت لاول مرة
اجمل ما قيل في الحب والغرام بلكلمات من ذهب
بين عينيك وبيني حكايات ، بقيت شافية على ذيك النظرة
تبسيمتك فيها حروف وفيها كلمات ، وفي خيالك ديما ساهرة
حسيت معاك قلبي حيا بعد ما مات ، حسيت وكلمني بعد الجمرة
قالي حبي ونساي اللي فات ، وانساي كل حاجة مرة
قالي امسحي دوك الدمعات ، امسحي كل خيبة وكل حسرة
تمنيتك تكون نتا اجمل لحكايات ، وكاني حبيت لاول مرة
بالاك تكون حكايتنا كيف الروايات ، حكاية الحب من اول نظرة
يا ريتني نكون فقلبك خفقة من الخفقات ، ياريتني نكون فيه وردة حمرة
ياريت تلون لي الحياة ، تكون شمسي ونكون لك القمرة
خليني نرقص على ضياء الشمعات ، شمعات الحب اللي عليه مازالني صابرة
بالاك يجي وننسا الدياجي والظلمات ، اذا كلمة الحب من عندك مابقاتش متعثرة
شعر حزين عن الحب يجعلك تبكي
قولها وخليني نطير كي لحمامات، متخلينيش في قفص ديما حاذرة
قولها وخلينا نبداو اجمل البدايات ، ونداويو قلوبنا المتكسرة
قولها وخليني حذاك للممات ، ننسا معاك كل حزان متكدرة
قولها نحبك يا لالات لغنجات ، وخليني فقلبك اجمل امراه
واذا سالوك : علاش خيرتها من بين لبنات قولهم : حبتني من اول نظرة
حبت تنسيني فالكيات ، تنسيني فكل جرح وكل عثرة
حبت كل ما فيا من صفات ، حبتني بالنية مابيهاش الغدرة
حبت تقسم معايا لحياة ، حلوة كانت ولا مرة
واذا جيت نتا وسالتني علاش كتبت حبك في ورقات ، نقولك كتبتوا بدال المرة عشرة
خممت فيك شحال من مرات ، بصح تمنيت تصارحني نتا بنفس الهدرة
تمنيتك لوكان دير اول المحاولات ، وتخبرني بحبك لاول مرة
وتكون حكايتنا من بين الحكايات ، حكاية الحب من اول نظرة
شعر مؤثر عن الحب
قصتي معاك بدات ، وماللي عرفتك يوم ورا يوم راك تزيد تكبر في عينيا
ربي العالم بمكانتك في قلبي يا لغالي واش هيا ، نسمع لدقات قلبي ونحسها حاجة تبدلت فيا
عالم تاني ديتني ليه ، عالم دمعتي فيه ولات منسية
يا اللي خليتني في قلبك كيف الاميرة ، الورود من كل جيهة دايرة بيا
نهار تقولي نحبك بكل اللغات ، نحبك بالتركية يا عمري ولا بالعربية
ونهار تقولي يا لالات النسوان ، وتتغزل بعينيا
تقتلني الحشمة انا ، وزيد تقولي كي تحشمي يا لعمر تزيدي النص فيا
نحبك يا لعاقلة ديالي ، يا اللي ناويك تكوني حلالي ومنك نتي منشوف فحتى بنية
اشعار حب قصيرة رومانسية
يا الغالي يا اللي راك ديما في بالي ، ربي نشاله يكمل بينا ، نكون ليك وتكون ليا
يا اللي حبيتك وتمنيتك ، يا اللي راك تسمع فيا
نوعدك حد ما يقاسمني في محبتي ليك ، من غير والديا
نوعدك نوقف معاك في لحلو ولمرر ، نوعدك نكون ذراعك ليمين على كل بلية
يا اللي تفهمني ، يا اللي تحس بيا ، سرقتني من الكون وديتني للعالم ديالك حياتي معاك نشاله رح تكون مبنية
حلمي يا لغالية ، نصلي انا وياك ودمعتك الفرحة هذاك النهار رح تكون بين عينيا
نهار نشوفك خلاص ، خلاص وليتي ملكي والناس كامل شاهدة عليك وعليا
نهار تكوني بين يديا ، قدام ربي وعيبادو ، واحد ما يسال فيك ، واحد ما يسال فيا
بيت شعر عن الحب
نقولك نحبك ، نحبك باعلى صوتي ، ما نخليك حتى نهار موتي يا لعمر ديالي خلاص انا ليك ونتي ليا
يا لمهبولة ديالي ، نحبك تجيبيلي وحدة شابة كيما نتيا ، وتربيهالي احسن تربية
نقولك لالا ، لالا نجيب واحد كيف باباه في الرزانة والعقلية
يا لعمر ديالي اللي راك تسمع فيا ، وراك متبسم على كلامي ، وتدعي في ربي تتحقق هاذ الامنية
نقولك نحبك ، نحبك وخلي الناس كامل تشهد عليا ، نكبر .. نشيخ معاك وبربي ما نسمح فيك ولا تسمح فيا
الله العالي سامع لقلوبنا ، ونشاله دعوتنا مرجية
نختم كلامي لكل عاشق نقولو برية عن طريق شعر حب باللهجة الجزائرية ، امشي بقلب بيض حنين صافي ولا تندم على محبة في يوم كانت نقية
المكتوب بيد ربي ، وسبحانو والله ما يخلي مول النية
نشاله كل واحد يدي اللي تمناه ، برك خليو ثقتهم في الله وكل دمعة من حياتكم يا لعاشقين ، نشاله تكون منسية
المصدر : همسات راقية
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