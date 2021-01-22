اجمل شعر عن الحب جد مؤثر

" اجمل شعرعن الحب " شعر جميل ورومانسي جد مؤثر



فهرس المقالة :

مقدمة

اجمل ما قيل في الحب والغرام بكلمات رائعة خطت من ذهب

شعر حزين عن الحب

شعر مؤثر عن الحب يذيب القلب

اشعار حب رومانسية قصير

بيت شعر عن الحب

خاتمة

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اجمل ما قيل في الحب والغرام بلكلمات من ذهب

شعر حزين عن الحب يجعلك تبكي

شعر مؤثر عن الحب

اشعار حب قصيرة رومانسية

بيت شعر عن الحب

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بين عينيك وبيني حكايات ، بقيت شافية على ذيك النظرةتبسيمتك فيها حروف وفيها كلمات ، وفي خيالك ديما ساهرةحسيت معاك قلبي حيا بعد ما مات ، حسيت وكلمني بعد الجمرةقالي حبي ونساي اللي فات ، وانساي كل حاجة مرةقالي امسحي دوك الدمعات ، امسحي كل خيبة وكل حسرةتمنيتك تكون نتا اجمل لحكايات ، وكاني حبيت لاول مرةبالاك تكون حكايتنا كيف الروايات ، حكاية الحب من اول نظرةيا ريتني نكون فقلبك خفقة من الخفقات ، ياريتني نكون فيه وردة حمرةياريت تلون لي الحياة ، تكون شمسي ونكون لك القمرةخليني نرقص على ضياء الشمعات ، شمعات الحب اللي عليه مازالني صابرةبالاك يجي وننسا الدياجي والظلمات ، اذا كلمة الحب من عندك مابقاتش متعثرةقولها وخليني نطير كي لحمامات، متخلينيش في قفص ديما حاذرةقولها وخلينا نبداو اجمل البدايات ، ونداويو قلوبنا المتكسرةقولها وخليني حذاك للممات ، ننسا معاك كل حزان متكدرةقولها نحبك يا لالات لغنجات ، وخليني فقلبك اجمل امراهواذا سالوك : علاش خيرتها من بين لبنات قولهم : حبتني من اول نظرةحبت تنسيني فالكيات ، تنسيني فكل جرح وكل عثرةحبت كل ما فيا من صفات ، حبتني بالنية مابيهاش الغدرةحبت تقسم معايا لحياة ، حلوة كانت ولا مرةواذا جيت نتا وسالتني علاش كتبت حبك في ورقات ، نقولك كتبتوا بدال المرة عشرةخممت فيك شحال من مرات ، بصح تمنيت تصارحني نتا بنفس الهدرةتمنيتك لوكان دير اول المحاولات ، وتخبرني بحبك لاول مرةوتكون حكايتنا من بين الحكايات ، حكاية الحب من اول نظرةقصتي معاك بدات ، وماللي عرفتك يوم ورا يوم راك تزيد تكبر في عينياربي العالم بمكانتك في قلبي يا لغالي واش هيا ، نسمع لدقات قلبي ونحسها حاجة تبدلت فياعالم تاني ديتني ليه ، عالم دمعتي فيه ولات منسيةيا اللي خليتني في قلبك كيف الاميرة ، الورود من كل جيهة دايرة بيانهار تقولي نحبك بكل اللغات ، نحبك بالتركية يا عمري ولا بالعربيةونهار تقولي يا لالات النسوان ، وتتغزل بعينياتقتلني الحشمة انا ، وزيد تقولي كي تحشمي يا لعمر تزيدي النص فيانحبك يا لعاقلة ديالي ، يا اللي ناويك تكوني حلالي ومنك نتي منشوف فحتى بنيةيا الغالي يا اللي راك ديما في بالي ، ربي نشاله يكمل بينا ، نكون ليك وتكون ليايا اللي حبيتك وتمنيتك ، يا اللي راك تسمع فيانوعدك حد ما يقاسمني في محبتي ليك ، من غير والديانوعدك نوقف معاك في لحلو ولمرر ، نوعدك نكون ذراعك ليمين على كل بليةيا اللي تفهمني ، يا اللي تحس بيا ، سرقتني من الكون وديتني للعالم ديالك حياتي معاك نشاله رح تكون مبنيةحلمي يا لغالية ، نصلي انا وياك ودمعتك الفرحة هذاك النهار رح تكون بين عينيانهار نشوفك خلاص ، خلاص وليتي ملكي والناس كامل شاهدة عليك وعليانهار تكوني بين يديا ، قدام ربي وعيبادو ، واحد ما يسال فيك ، واحد ما يسال فيانقولك نحبك ، نحبك باعلى صوتي ، ما نخليك حتى نهار موتي يا لعمر ديالي خلاص انا ليك ونتي ليايا لمهبولة ديالي ، نحبك تجيبيلي وحدة شابة كيما نتيا ، وتربيهالي احسن تربيةنقولك لالا ، لالا نجيب واحد كيف باباه في الرزانة والعقليةيا لعمر ديالي اللي راك تسمع فيا ، وراك متبسم على كلامي ، وتدعي في ربي تتحقق هاذ الامنيةنقولك نحبك ، نحبك وخلي الناس كامل تشهد عليا ، نكبر .. نشيخ معاك وبربي ما نسمح فيك ولا تسمح فياالله العالي سامع لقلوبنا ، ونشاله دعوتنا مرجيةنختم كلامي لكل عاشق نقولو برية عن طريق شعر حب باللهجة الجزائرية ، امشي بقلب بيض حنين صافي ولا تندم على محبة في يوم كانت نقيةالمكتوب بيد ربي ، وسبحانو والله ما يخلي مول النيةنشاله كل واحد يدي اللي تمناه ، برك خليو ثقتهم في الله وكل دمعة من حياتكم يا لعاشقين ، نشاله تكون منسيةالمصدر :