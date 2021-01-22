اعمل ده قبل متختار شريك حياتك

اعمل ده قبل اختيار شريك حياتك / خطوات مهمة جدا



فهرس المقالة :

مقدمة

كيفية التعرف على شريك الحياة والنقاط الهامة الواجب معرفتها

الحيرة في اختيار شريك الحياة

معايير اختيار شريك الحياة

هل الشكل مهم في اختيار شريك الحياة

خاتمة

كيفية التعرف على شريك الحياة

الحيرة في اختيار شريك الحياة

معايير اختيار شريك الحياة

هل الشكل مهم في اختيار شريك الحياة؟

المصدر : touil93.blogspot.com

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الحياة في ابسط تعريف لها . هي الغطاء والسطح الذي نعيش فيه بقساوته وحلاوته ، وهذا جزء ثاني . ولكن ان كان لابد لنا من ان نعيش سعداء في هذه الحياة ، يجب علينا ان نحاط باناس مغهمين بالحيوية والمرح وغيرها من امور السعادة والحب . حتى يتسنى لنا ان نعيش مثلهم في سعادة ومرح وحب . فكما يقال خالط الاناس السعداء في حياتهم فان السعادة عدوى تنتقل من شخص لاخرلهذا فختيار شريك الحياة من اهم النقاط القوية التي تحدث تغييرا جذريا في حياتنا التي نعيشها . والحب اسمى شيء في الكون به نترابط ونعيش وهو رزق من الله . فكما قال رسولنا الكريم عليه افضل الصلوات وازكى التسليم في اشارة لعائشة رضي الله عنها"إنّي رُزقت حُبّها "بمعنى ان الحب رزق يرسله الله لنا سبحانه وتعالىبطبيعة الحال ينقسم البشر الى عدة اصناف ، منهم الشخص المتفائل المرح ومنهم الشخص الانطوائي المحب لعزلة والشخص الغامض وغيرها من الصفات ، فاختيار شريك الحياة المناسب يعتبر صعبا قليلا في ظل كل الاحتمالات الوارد ذكرها . حتى ان بعض الناس يتغير كما تتغير الفصول فمعظم العلاقات عند هذا الصنف تندرج ضمن ما يسمى او صمن مقولة. ولكن باذن الله ساعطيكم بعض الطرق والنصائح الفعالة من اجل التوفق في اختيار شريك الحياة لقوله تعالى . {وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}.[ .٥] صدق الله العظيمللتعرف على شريك الحياة جيدا ومعرفة ما اذا كان مناسبا لنا ام لا . يجب علينا بدئ ذي الامر ان نبقى معه بعضا من الزمن ( ايام .. شهور ..) من اجل اختباره جيدا فمستحيل ان نكشف توافق الشخص اذا كان يستحق ان ينال رتبة شريك الحياة ام لا اذا لم نختبره ونرى سلوكاته ومعدنه مع الوقتبطبيعة الحال الايام هي التي تبين لنا معدن الشخص بحيث نرى كل عيوبه ومزاياه الاجابية ومن خلالها نقرر مصيرنا . لكن هناك بعض النقاط ساسردها لكم تجعلنا نلاحظ كل ذلك بسرعة وفي فترة وجيزةالشخص الذي تراه دائم التبسم ومتفائلا بالحياة ، يعني لو جلست معه مثلا ابعدك تماما عن المواضيع المملة التي تجعلك تكره الحياة بما فيها ، تجعلك تحس بالضيق الشديد ، بالرغبة في ان تكون منعزلا ...الخ . وادخلك في مواضيع تتحدث عن الحياة والحب وكم أن الدنيا جميلة لمن يراها جميلة وأنه يجب علينا ان نحبها بكل عيوبها لانها فصل من فصول العيش . اي باختصار شديد تجد المتعة دائما في التحدث معهعندما تحس نفسك منجذبا نحو شخص ما تلقائيا وبدون أدنى رغبة منك . وتفكر فيه دائما فاعلم ان اسلوبه وشخصيته جميلين الى حد ما وأنه من ضمن قائمة الاناس الذين يحق لنا اختيارهم كشريك حياة لناللتعرف على شريك الحياة جيدا يجب عليك ان ترى ما اذا كان الشخص واقفا معك في كل زوايا الحياة ، في سراءك وضراءك . فبعض الناس يتبعون المصلحة وبمجرد وقوعك لا تجدهم . فاسقط وسترى من يجب عليك الاحتفاظ بهم . الشخص الذي يساعدك ويقف بجانبك وقت وقوعك هو الشخص الامثل لان يكون شريك حياتكالشخص الذي يسل عنك ما اذا غبت عنه ويتصل بك دائما ليسالك عن احوالك ، احتفظ به ولا تضيعه من يدك فنحن في زمان اصبح الاخ لا يسال عن اخيهالشخص الذي يستمع اليك باستمرار ويعطيك نصائح ويساعدك على فعل الخير دائما وينهاك عن اي شي قد يضر بك . هو الشخص الرائع الذي يستطيع ان يكون شريك حياتك ويحمل راية الحب للقلب ، لقلبك أنت . فالعيش مع نوع من كهذا لا يزيد الحياة الا سعادة وحبالشخص الذي يتحملك في كل حالاتك ، يتحمل قسوتك وعنادك وحتى أتفه الاشياء فيك . كذلك يعتبر شريك حياة رائع لانه وببساطة لو لم يكن يحبك لما بقي ثانية واحدة ليسمعك ولا ليتحملكعندما تخطئ في فعل شي ما او تاخذ مسارا غير المسار الصحيح المعتاد عليه أو اي شيء من هذه الامور ، وتجد حبيبك يغفر لك كل زلاتك زيحط اعذارا ويقول لك لا باس ولكن افعل كذا وكذا ولا تفعل كذا وكذا ، صدقني هذا هو شريك الحياة المناسب لك والذي يجعلك سعيدا طول حياتكمن علامات حب الحبيب لحبيبه انه تجده مطواعا له ، لا يحب اذيته باي شكل من الاشكال ، يحمل همه ،يراعي مشارعه ولو ضحكا ، يساعده ان هو ضاقت به السبل، يبحثعن اي طريقة لادخال السعادة لقلبه ، يحاول جاهدا ان يبقيه معه وتحت ناظريه لانه لا يقوى على فراقه ، يغار عليه من اتفه الاشياء . فان وجدت شخصا بمثل هذه الصفات فتاكد انه الشخص الملائم والمناسب لحياتك ليكون شريك الحياة المرتقبكثير منا في هذه الحياة يبحث عن سبل الراحة والسعادة مع الشخص المناسب له وان يجتمع ذات يوم مع شريك حياته ويعيش حياة ملؤها الحب والفرح . ولكن في بادئ الامر تصيبنا الحيرة في معرفة ما اذا كان هذا الشخص مناسبا ام لا وكيف نجعل اي شخص يحبنا ، في معرفة اي شخص يمكننا الوثوق فيه وتسليمه شعلة الحب النابعة من قلبنا . اختيار شريك الحياة مهم جدا . لذلك يجب علينا ان نتريث جيدا ونعمل عقلنا احيانا لان القلب يخطئ في بعض الاحيان بالرغم من اتباعنا له . انظر وجرب وحاول قبل ان تقدم على خطوة هامة في حياتكاولى الاسباب التي تجعلنا نسقط في شباك الحب هي الحب نفسه ، كيف ذلك ؟ ساخبركم ..احيانا عندما نجد شخصا حنونا عطوفا علينا يعاملنا برفق وبشتى انواع الحب والحنان ، نميل اليه تلقائيا رغما عنا . الشخص العطوف الذي لديه القدرة على اسعادنا في اصعب اوقاتنا ، الذي لديه طاقة كبيرة من مشاعر الحب هو بالفعل الشخص الذي كنا نبحث عنه ، هو شريك الحياة الذي لطالما بحثنا عنه وانتظرناه ، هو الفارس المنتظر الذي ياتي على جواد ابيض ليشاركنا ويزين لنا سماء الدنيا بحبهثاني احدى معايير اختيار شريك الحياة وثاني النقاط التي تجعلنا نشعربالحب اتجاه الشخص المطلوب هي اسلوب الشخص ذاته وطريقته سواء في معاملتنا او الحديث معنا ، تجد انه يعاملك معاملة خاصة ، يقدم لك الهدايا بمناسبة وغير مناسبة ، تجده يدقق في ادق تفاصيل حياتك بل وحتى اصغرها ، يلاحظ كل شيء فيك ، مهتم بك دائما في لبسك وحياتك ، حتى عطرك مثلا اذا غيرته ينتبه لذلك . الشخص الدقيق جدا في تفاصيلك هو انسب شريك حياة بمكنك الاعتماد عليه والوثوق بهكل مننا تواجهه مشكلات في حياته ولا يجد اي شخص يفضي اليه بما في نفسه او حتى الفضفضة له ، باستثناء شخص واحد فقط تلجا اليه دائما لانك على يقين بانه سيستمع اليك ويساعدك ويحمل كتفا عنك . فهذه احدى النقاط التي تجعلك تعشق هذا الشخص لدرجة كبيرة . وهي احدى اقوى وابرز المعايير المهمة في شريك الحياة . فهل وفقت في ايجاد هذا الشخص ؟ هل قابلته يوما ؟ في غملك في المحيط الذي تعيش فيه ..الخاذا أحب الشخص رأى الروح قبل الجسد والشكل ، عندما نعشق فلانا فاننا نعشق فيه عطفه علينا وحبه وغيرته وخوفه والعديد من الامور . الشخص الذي يعشق الشكل فقط يكون انسانا سواء انسان شهواني يبحث عن ملذاته فقط ، او شخص معجب ليس اكتر ، فهناك فرق بين الاعجاب والحب . الاعجاب ان يعجبك شيء في ذلك الشخص دونا عن بقية الاشياء الاخرى ، كان يعجبك شعره او مشيته او لبسه او اي شيء ، ولكن الحب هو ان تعشق وتحب الشخص الذي معك بكل عيوبه ، تحب ايجابياته وسلبياته ، تحبه كما هو ، حب نابع من القلب للقلبلذلك فحب المظاهر والشكل لا يحق لنا ان نقول عنه حبا ، بل وحتى الشخص الذي يحب في شريك حياته الشكل فقط لا يستحق لقب العاشق المحب . وانما الحب خوف وثقة وعطق وغيرها ، وان أنت احببتك شخصا ما صدقني لن يهمك شكله اطلاقا سواءا كان قبيحا او جميلاوهذه معظم النقاط المهمة في اختيار شريك الحياة المناسب والتي يجب التركيز عليها جيدا قبل الاقدام على الخوض في تجربة الحياة وشريك الحياة . واي استقسار لا تترددوا ابدا في الاتصال بنا او ترك تعليق اسفل المقال وسنرد عليكم