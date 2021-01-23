من درر السلف...الحلقة رقم 228

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 13,142
- النقاط
- 1,151
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
الحَمْدُ لله ...
ومِنَ الفَوائِدِ والدُرَر السَنِيّة ...
منها ...
قَال شَيْخ الإِسْلام أَحْمَد إبن تَيْميّة الحُرانِيّ عليْهِ رَحَمَات رب عَليهِ /
الْحَمْدُ يَتَضَمَّنُ : الْمَدْحَ وَالثَّنَاءَ عَلَى الْمَحْمُودِ بِذِكْرِ مَحَاسِنِهِ ..
سَوَاءٌ كَانَ الْإِحْسَانُ : إلَى الْحَامِدِ أَوْ لَمْ يَكُنْ ..
وَالشُّكْرُ لَا يَكُونُ : إلَّا عَلَى إحْسَانِ الْمَشْكُورِ إلَى الشَّاكِرِ ..
فَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ /
الْحَمْدُ أَعَمُّ : مِنْ الشُّكْرِ ..
لِأَنَّهُ يَكُونُ : عَلَى الْمَحَاسِنِ وَالْإِحْسَانِ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحْمَدُ عَلَى مَالَهُ مِنْ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى وَالْمَثَلِ الْأَعْلَى وَمَا خَلَقَهُ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ..
وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا ﴾ ..
وَقَالَ : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ﴾ .. .. ..
ثُم قَال //
وَأَمَّا الشُّكْرُ : فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا عَلَى الْإِنْعَامِ ..
فَهُوَ : أَخُصُّ مِنْ الْحَمْدِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ..
لَكِنَّهُ يَكُونُ : بِالْقَلْبِ وَالْيَدِ وَاللِّسَانِ كَمَا قِيلَ/
أَفَادَتْكُمْ النَّعْمَاءُ مِنِّي ثَلَاثَةً .. يَدِي وَلِسَانِي وَالضَّمِيرَ الْمُحَجَّبَا ..
وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا ﴾ ..
وَالْحَمْدُ إنَّمَا يَكُونُ : بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ ..
فَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ /
الشُّكْرُ : أَعَمُّ مِنْ جِهَةِ أَنْوَاعِهِ ..
وَالْحَمْدُ : أَعَمُّ مِنْ جِهَةِ أَسْبَابِهِ .. .. ..
فَمَنْ لَمْ يَحْمَدْ اللَّهَ : لَمْ يَشْكُرْهُ . ..
أنْظُرهُ / الفَتَاوَى الكُبرى ج 02 وَرَقَة / 379 - 380 ...
ومنها ...
وَقَالَ أيضاً /
وَاَلَّذِي يَعْدِلُ عَنْ الدُّعَاءِ الْمَشْرُوعِ إلَى غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحْزَابِ بَعْضِ الْمَشَايِخ : الْأَحْسَنُ لَهُ أَنْ لَا يَفُوتَهُ الْأَكْمَلُ الْأَفْضَلُ ..
وَهِيَ : الْأَدْعِيَةُ النَّبَوِيَّةُ ..
فَإِنَّهَا أَفْضَلُ وَأَكْمَلُ : بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْأَدْعِيَةِ الَّتِي لَيْسَتْ كَذَلِكَ وَإِنْ قَالَهَا بَعْضُ الشُّيُوخِ ..
فَكَيْفَ يَكُونُ فِي عَيْنِ الْأَدْعِيَةِ مَا هُوَ : خَطَأٌ أَوْ إثْمٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ ..
وَمِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَيْبًا : مَنْ يَتَّخِذُ حِزْبًا لَيْسَ بِمَأْثُورٍ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِنْ كَانَ حِزْبًا لِبَعْضِ الْمَشَايِخِ ؛ وَيَدَعُ الْأَحْزَابَ النَّبَوِيَّةَ الَّتِي كَانَ يَقُولُهَا سَيِّدُ بَنِي آدَمَ وَإِمَامُ الْخَلْقِ وَحُجَّةُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ . ..
أنْظُرهُ / الفَتَاوَى الكُبرى ج 02 وَرَقَة / 387 ...
ومنها ...
قال الشيخُ العلاّمةُ عبدُ الرحمن إبن ناصر إبن عبد الله السِعديّ عليْهِ رَحَمَات الله تعالى عليهِ في قوله تعالى /
﴿ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلا بِسُلْطَانٍ ﴾ ...
أي / إذا جمعهم الله في موقف القيامة : أخبرهم بعجزهم وضعفهم ..
وكمال سلطانه ونفوذ مشيئته وقدرته ..
فقال معجزاً لهم : ﴿ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ ﴾ أي /
تجدون منفذاً مسلكاً تخرجون به عن ملك الله وسلطانه ..
﴿ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلا بِسُلْطَانٍ ﴾ أي /
لا تخرجون عنه : إلّا بقوة وتسلط منكم ..
وكمال : قدرة ..
وأنّى لهم ذلك وهم : لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً ..
ففي ذلك الموقف : لا يتكلم أحدٌ إلاّ بإذنه ..
ولا تسمع : إلّا همساً ..
وفي ذلك الموقف يستوي : الملوك والمماليك ؛ والرؤساء والمرءوسون ؛ والأغنياء والفقراء . ..
أنظره / تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ورقة / 829 - 830 ...
ومنها ...
قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الرحمن في شرح الحديث الصحيح : ( الدعاء بين الأذان والاقامة لا يرد )
قال /
كثير من الناس : يهملون الدعاء بين الأذان والإقامة ويشتغلون بتلاوة القرآن ..
تلاوة القرآن لا شك : أنها عمل جليل ..
ولكن تلاوة القرآن : لها وقت آخر ..
كونك تستغل هذا الوقت بالدعاء والذكر : أفضل ..
لأن الدعاء المقيد في وقته : أفضل من الدعاء المطلق ..
تلاوة القرآن مطلقة : في كل وقت ..
وهذا الوقت : مخصص للدعاء ..
فكونك تشتغل بالدعاء والذكر والإستغفار
أفضل : من تلاوة القرآن في هذا الوقت ..
هذا ينبغي : أن يفطن له . ..
أنظره / تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام ج 06 ورقة / 326 ...
ومِنَ الفَوائِدِ والدُرَر السَنِيّة ...
منها ...
قَال شَيْخ الإِسْلام أَحْمَد إبن تَيْميّة الحُرانِيّ عليْهِ رَحَمَات رب عَليهِ /
الْحَمْدُ يَتَضَمَّنُ : الْمَدْحَ وَالثَّنَاءَ عَلَى الْمَحْمُودِ بِذِكْرِ مَحَاسِنِهِ ..
سَوَاءٌ كَانَ الْإِحْسَانُ : إلَى الْحَامِدِ أَوْ لَمْ يَكُنْ ..
وَالشُّكْرُ لَا يَكُونُ : إلَّا عَلَى إحْسَانِ الْمَشْكُورِ إلَى الشَّاكِرِ ..
فَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ /
الْحَمْدُ أَعَمُّ : مِنْ الشُّكْرِ ..
لِأَنَّهُ يَكُونُ : عَلَى الْمَحَاسِنِ وَالْإِحْسَانِ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحْمَدُ عَلَى مَالَهُ مِنْ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى وَالْمَثَلِ الْأَعْلَى وَمَا خَلَقَهُ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ..
وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا ﴾ ..
وَقَالَ : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ﴾ .. .. ..
ثُم قَال //
وَأَمَّا الشُّكْرُ : فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا عَلَى الْإِنْعَامِ ..
فَهُوَ : أَخُصُّ مِنْ الْحَمْدِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ..
لَكِنَّهُ يَكُونُ : بِالْقَلْبِ وَالْيَدِ وَاللِّسَانِ كَمَا قِيلَ/
أَفَادَتْكُمْ النَّعْمَاءُ مِنِّي ثَلَاثَةً .. يَدِي وَلِسَانِي وَالضَّمِيرَ الْمُحَجَّبَا ..
وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا ﴾ ..
وَالْحَمْدُ إنَّمَا يَكُونُ : بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ ..
فَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ /
الشُّكْرُ : أَعَمُّ مِنْ جِهَةِ أَنْوَاعِهِ ..
وَالْحَمْدُ : أَعَمُّ مِنْ جِهَةِ أَسْبَابِهِ .. .. ..
فَمَنْ لَمْ يَحْمَدْ اللَّهَ : لَمْ يَشْكُرْهُ . ..
أنْظُرهُ / الفَتَاوَى الكُبرى ج 02 وَرَقَة / 379 - 380 ...
ومنها ...
وَقَالَ أيضاً /
وَاَلَّذِي يَعْدِلُ عَنْ الدُّعَاءِ الْمَشْرُوعِ إلَى غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحْزَابِ بَعْضِ الْمَشَايِخ : الْأَحْسَنُ لَهُ أَنْ لَا يَفُوتَهُ الْأَكْمَلُ الْأَفْضَلُ ..
وَهِيَ : الْأَدْعِيَةُ النَّبَوِيَّةُ ..
فَإِنَّهَا أَفْضَلُ وَأَكْمَلُ : بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْأَدْعِيَةِ الَّتِي لَيْسَتْ كَذَلِكَ وَإِنْ قَالَهَا بَعْضُ الشُّيُوخِ ..
فَكَيْفَ يَكُونُ فِي عَيْنِ الْأَدْعِيَةِ مَا هُوَ : خَطَأٌ أَوْ إثْمٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ ..
وَمِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَيْبًا : مَنْ يَتَّخِذُ حِزْبًا لَيْسَ بِمَأْثُورٍ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِنْ كَانَ حِزْبًا لِبَعْضِ الْمَشَايِخِ ؛ وَيَدَعُ الْأَحْزَابَ النَّبَوِيَّةَ الَّتِي كَانَ يَقُولُهَا سَيِّدُ بَنِي آدَمَ وَإِمَامُ الْخَلْقِ وَحُجَّةُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ . ..
أنْظُرهُ / الفَتَاوَى الكُبرى ج 02 وَرَقَة / 387 ...
ومنها ...
قال الشيخُ العلاّمةُ عبدُ الرحمن إبن ناصر إبن عبد الله السِعديّ عليْهِ رَحَمَات الله تعالى عليهِ في قوله تعالى /
﴿ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلا بِسُلْطَانٍ ﴾ ...
أي / إذا جمعهم الله في موقف القيامة : أخبرهم بعجزهم وضعفهم ..
وكمال سلطانه ونفوذ مشيئته وقدرته ..
فقال معجزاً لهم : ﴿ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ ﴾ أي /
تجدون منفذاً مسلكاً تخرجون به عن ملك الله وسلطانه ..
﴿ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلا بِسُلْطَانٍ ﴾ أي /
لا تخرجون عنه : إلّا بقوة وتسلط منكم ..
وكمال : قدرة ..
وأنّى لهم ذلك وهم : لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً ..
ففي ذلك الموقف : لا يتكلم أحدٌ إلاّ بإذنه ..
ولا تسمع : إلّا همساً ..
وفي ذلك الموقف يستوي : الملوك والمماليك ؛ والرؤساء والمرءوسون ؛ والأغنياء والفقراء . ..
أنظره / تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ورقة / 829 - 830 ...
ومنها ...
قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الرحمن في شرح الحديث الصحيح : ( الدعاء بين الأذان والاقامة لا يرد )
قال /
كثير من الناس : يهملون الدعاء بين الأذان والإقامة ويشتغلون بتلاوة القرآن ..
تلاوة القرآن لا شك : أنها عمل جليل ..
ولكن تلاوة القرآن : لها وقت آخر ..
كونك تستغل هذا الوقت بالدعاء والذكر : أفضل ..
لأن الدعاء المقيد في وقته : أفضل من الدعاء المطلق ..
تلاوة القرآن مطلقة : في كل وقت ..
وهذا الوقت : مخصص للدعاء ..
فكونك تشتغل بالدعاء والذكر والإستغفار
أفضل : من تلاوة القرآن في هذا الوقت ..
هذا ينبغي : أن يفطن له . ..
أنظره / تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام ج 06 ورقة / 326 ...