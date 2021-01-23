من درر السلف...الحلقة رقم 228

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومِنَ الفَوائِدِ والدُرَر السَنِيّة ...

🥀🥀 منها ...
قَال شَيْخ الإِسْلام أَحْمَد إبن تَيْميّة الحُرانِيّ عليْهِ رَحَمَات رب عَليهِ /
الْحَمْدُ يَتَضَمَّنُ : الْمَدْحَ وَالثَّنَاءَ عَلَى الْمَحْمُودِ بِذِكْرِ مَحَاسِنِهِ ..
سَوَاءٌ كَانَ الْإِحْسَانُ : إلَى الْحَامِدِ أَوْ لَمْ يَكُنْ ..
وَالشُّكْرُ لَا يَكُونُ : إلَّا عَلَى إحْسَانِ الْمَشْكُورِ إلَى الشَّاكِرِ ..
فَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ /
الْحَمْدُ أَعَمُّ : مِنْ الشُّكْرِ ..
لِأَنَّهُ يَكُونُ : عَلَى الْمَحَاسِنِ وَالْإِحْسَانِ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحْمَدُ عَلَى مَالَهُ مِنْ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى وَالْمَثَلِ الْأَعْلَى وَمَا خَلَقَهُ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ..
وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا ﴾ ..
وَقَالَ : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ﴾ .. .. ..
ثُم قَال //
وَأَمَّا الشُّكْرُ : فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا عَلَى الْإِنْعَامِ ..
فَهُوَ : أَخُصُّ مِنْ الْحَمْدِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ..
لَكِنَّهُ يَكُونُ : بِالْقَلْبِ وَالْيَدِ وَاللِّسَانِ كَمَا قِيلَ/
أَفَادَتْكُمْ النَّعْمَاءُ مِنِّي ثَلَاثَةً .. يَدِي وَلِسَانِي وَالضَّمِيرَ الْمُحَجَّبَا ..
وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا ﴾ ..
وَالْحَمْدُ إنَّمَا يَكُونُ : بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ ..
فَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ /
الشُّكْرُ : أَعَمُّ مِنْ جِهَةِ أَنْوَاعِهِ ..
وَالْحَمْدُ : أَعَمُّ مِنْ جِهَةِ أَسْبَابِهِ .. .. ..
فَمَنْ لَمْ يَحْمَدْ اللَّهَ : لَمْ يَشْكُرْهُ . ..
🥀 أنْظُرهُ / الفَتَاوَى الكُبرى ج 02 وَرَقَة / 379 - 380 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وَقَالَ أيضاً /
وَاَلَّذِي يَعْدِلُ عَنْ الدُّعَاءِ الْمَشْرُوعِ إلَى غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحْزَابِ بَعْضِ الْمَشَايِخ : الْأَحْسَنُ لَهُ أَنْ لَا يَفُوتَهُ الْأَكْمَلُ الْأَفْضَلُ ..
وَهِيَ : الْأَدْعِيَةُ النَّبَوِيَّةُ ..
فَإِنَّهَا أَفْضَلُ وَأَكْمَلُ : بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْأَدْعِيَةِ الَّتِي لَيْسَتْ كَذَلِكَ وَإِنْ قَالَهَا بَعْضُ الشُّيُوخِ ..
فَكَيْفَ يَكُونُ فِي عَيْنِ الْأَدْعِيَةِ مَا هُوَ : خَطَأٌ أَوْ إثْمٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ ..
وَمِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَيْبًا : مَنْ يَتَّخِذُ حِزْبًا لَيْسَ بِمَأْثُورٍ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِنْ كَانَ حِزْبًا لِبَعْضِ الْمَشَايِخِ ؛ وَيَدَعُ الْأَحْزَابَ النَّبَوِيَّةَ الَّتِي كَانَ يَقُولُهَا سَيِّدُ بَنِي آدَمَ وَإِمَامُ الْخَلْقِ وَحُجَّةُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ . ..
🥀 أنْظُرهُ / الفَتَاوَى الكُبرى ج 02 وَرَقَة / 387 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الشيخُ العلاّمةُ عبدُ الرحمن إبن ناصر إبن عبد الله السِعديّ عليْهِ رَحَمَات الله تعالى عليهِ في قوله تعالى /
﴿ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلا بِسُلْطَانٍ ﴾ ...
أي / إذا جمعهم الله في موقف القيامة : أخبرهم بعجزهم وضعفهم ..
وكمال سلطانه ونفوذ مشيئته وقدرته ..
فقال معجزاً لهم : ﴿ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ ﴾ أي /
تجدون منفذاً مسلكاً تخرجون به عن ملك الله وسلطانه ..
﴿ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلا بِسُلْطَانٍ ﴾ أي /
لا تخرجون عنه : إلّا بقوة وتسلط منكم ..
وكمال : قدرة ..
وأنّى لهم ذلك وهم : لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً ..
ففي ذلك الموقف : لا يتكلم أحدٌ إلاّ بإذنه ..
ولا تسمع : إلّا همساً ..
وفي ذلك الموقف يستوي : الملوك والمماليك ؛ والرؤساء والمرءوسون ؛ والأغنياء والفقراء . ..
🥀 أنظره / تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ورقة / 829 - 830 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الرحمن في شرح الحديث الصحيح : ( الدعاء بين الأذان والاقامة لا يرد )
قال /
كثير من الناس : يهملون الدعاء بين الأذان والإقامة ويشتغلون بتلاوة القرآن ..
تلاوة القرآن لا شك : أنها عمل جليل ..
ولكن تلاوة القرآن : لها وقت آخر ..
كونك تستغل هذا الوقت بالدعاء والذكر : أفضل ..
لأن الدعاء المقيد في وقته : أفضل من الدعاء المطلق ..
تلاوة القرآن مطلقة : في كل وقت ..
وهذا الوقت : مخصص للدعاء ..
فكونك تشتغل بالدعاء والذكر والإستغفار
أفضل : من تلاوة القرآن في هذا الوقت ..
هذا ينبغي : أن يفطن له . ..
🥀 أنظره / تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام ج 06 ورقة / 326 ... 🌾🌾🌾
 
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