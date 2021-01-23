من درر السلف...الحلقة رقم 228

الحَمْدُ لله ...ومِنَ الفَوائِدِ والدُرَر السَنِيّة ...منها ...قَال شَيْخ الإِسْلام أَحْمَد إبن تَيْميّة الحُرانِيّ عليْهِ رَحَمَات رب عَليهِ /الْحَمْدُ يَتَضَمَّنُ : الْمَدْحَ وَالثَّنَاءَ عَلَى الْمَحْمُودِ بِذِكْرِ مَحَاسِنِهِ ..سَوَاءٌ كَانَ الْإِحْسَانُ : إلَى الْحَامِدِ أَوْ لَمْ يَكُنْ ..وَالشُّكْرُ لَا يَكُونُ : إلَّا عَلَى إحْسَانِ الْمَشْكُورِ إلَى الشَّاكِرِ ..فَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ /الْحَمْدُ أَعَمُّ : مِنْ الشُّكْرِ ..لِأَنَّهُ يَكُونُ : عَلَى الْمَحَاسِنِ وَالْإِحْسَانِ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحْمَدُ عَلَى مَالَهُ مِنْ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى وَالْمَثَلِ الْأَعْلَى وَمَا خَلَقَهُ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ..وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا ﴾ ..وَقَالَ : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ﴾ .. .. ..ثُم قَال //وَأَمَّا الشُّكْرُ : فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا عَلَى الْإِنْعَامِ ..فَهُوَ : أَخُصُّ مِنْ الْحَمْدِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ..لَكِنَّهُ يَكُونُ : بِالْقَلْبِ وَالْيَدِ وَاللِّسَانِ كَمَا قِيلَ/أَفَادَتْكُمْ النَّعْمَاءُ مِنِّي ثَلَاثَةً .. يَدِي وَلِسَانِي وَالضَّمِيرَ الْمُحَجَّبَا ..وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا ﴾ ..وَالْحَمْدُ إنَّمَا يَكُونُ : بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ ..فَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ /الشُّكْرُ : أَعَمُّ مِنْ جِهَةِ أَنْوَاعِهِ ..وَالْحَمْدُ : أَعَمُّ مِنْ جِهَةِ أَسْبَابِهِ .. .. ..فَمَنْ لَمْ يَحْمَدْ اللَّهَ : لَمْ يَشْكُرْهُ . ..أنْظُرهُ / الفَتَاوَى الكُبرى ج 02 وَرَقَة / 379 - 380 ...ومنها ...وَقَالَ أيضاً /وَاَلَّذِي يَعْدِلُ عَنْ الدُّعَاءِ الْمَشْرُوعِ إلَى غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحْزَابِ بَعْضِ الْمَشَايِخ : الْأَحْسَنُ لَهُ أَنْ لَا يَفُوتَهُ الْأَكْمَلُ الْأَفْضَلُ ..وَهِيَ : الْأَدْعِيَةُ النَّبَوِيَّةُ ..فَإِنَّهَا أَفْضَلُ وَأَكْمَلُ : بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْأَدْعِيَةِ الَّتِي لَيْسَتْ كَذَلِكَ وَإِنْ قَالَهَا بَعْضُ الشُّيُوخِ ..فَكَيْفَ يَكُونُ فِي عَيْنِ الْأَدْعِيَةِ مَا هُوَ : خَطَأٌ أَوْ إثْمٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ ..وَمِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَيْبًا : مَنْ يَتَّخِذُ حِزْبًا لَيْسَ بِمَأْثُورٍ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِنْ كَانَ حِزْبًا لِبَعْضِ الْمَشَايِخِ ؛ وَيَدَعُ الْأَحْزَابَ النَّبَوِيَّةَ الَّتِي كَانَ يَقُولُهَا سَيِّدُ بَنِي آدَمَ وَإِمَامُ الْخَلْقِ وَحُجَّةُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ . ..أنْظُرهُ / الفَتَاوَى الكُبرى ج 02 وَرَقَة / 387 ...ومنها ...قال الشيخُ العلاّمةُ عبدُ الرحمن إبن ناصر إبن عبد الله السِعديّ عليْهِ رَحَمَات الله تعالى عليهِ في قوله تعالى /﴿ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلا بِسُلْطَانٍ ﴾ ...أي / إذا جمعهم الله في موقف القيامة : أخبرهم بعجزهم وضعفهم ..وكمال سلطانه ونفوذ مشيئته وقدرته ..فقال معجزاً لهم : ﴿ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ ﴾ أي /تجدون منفذاً مسلكاً تخرجون به عن ملك الله وسلطانه ..﴿ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلا بِسُلْطَانٍ ﴾ أي /لا تخرجون عنه : إلّا بقوة وتسلط منكم ..وكمال : قدرة ..وأنّى لهم ذلك وهم : لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً ..ففي ذلك الموقف : لا يتكلم أحدٌ إلاّ بإذنه ..ولا تسمع : إلّا همساً ..وفي ذلك الموقف يستوي : الملوك والمماليك ؛ والرؤساء والمرءوسون ؛ والأغنياء والفقراء . ..أنظره / تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ورقة / 829 - 830 ...ومنها ...قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الرحمن في شرح الحديث الصحيح : ( الدعاء بين الأذان والاقامة لا يرد )قال /كثير من الناس : يهملون الدعاء بين الأذان والإقامة ويشتغلون بتلاوة القرآن ..تلاوة القرآن لا شك : أنها عمل جليل ..ولكن تلاوة القرآن : لها وقت آخر ..كونك تستغل هذا الوقت بالدعاء والذكر : أفضل ..لأن الدعاء المقيد في وقته : أفضل من الدعاء المطلق ..تلاوة القرآن مطلقة : في كل وقت ..وهذا الوقت : مخصص للدعاء ..فكونك تشتغل بالدعاء والذكر والإستغفارأفضل : من تلاوة القرآن في هذا الوقت ..هذا ينبغي : أن يفطن له . ..أنظره / تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام ج 06 ورقة / 326 ...