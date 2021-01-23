ostad 35
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 12 جانفي 2021
- المشاركات
- 6
- النقاط
- 3
- العمر
- 32
- محل الإقامة
- فرنسا
- الجنس
- ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
نقدم لكم اليوم
وضعيات ادماجية لتعلم التعبير الكتابي للسنة الخامسة ابتدائي
الملف قابل للتغير و التعديل .
جاهز للطباعة .
التحميل من
وضعيات لتعلم التعبير الكتابي للسنة الخامسة ابتدائي
نقدم لكم اليوم
وضعيات ادماجية لتعلم التعبير الكتابي للسنة الخامسة ابتدائي
الملف قابل للتغير و التعديل .
جاهز للطباعة .
التحميل من
وضعيات لتعلم التعبير الكتابي للسنة الخامسة ابتدائي