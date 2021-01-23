مذكرات الاجتماعيات للسنة الثانية متوسط للاستاذ محمد فتحة 2021

O

ostad 35

:: عضو منتسِب ::
إنضم
12 جانفي 2021
المشاركات
7
النقاط
3
العمر
32
محل الإقامة
فرنسا
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم


والصلاة والسلام على اشرف المرسلين

وعلى من تبعه من احسان الى يوم الدين



نقدم لكم اليوم
مذكرات المقطع الثاني في الاجتماعيات
مذكرات الاستاذ محمد فتحة

المذكرات خاصة بالمقطع الثاني للسنة الثانية متوسط

المذكرات تشمل مادة التاريخ و الجغرافيا و التربية المدنية

مذكرات وفق التخفيف الجديد لبرنامج الاجتماعيات

 
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