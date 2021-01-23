مذكرات الاجتماعيات للسنة الثانية متوسط للاستاذ محمد فتحة 2021

بسم الله الرحمن الرحيموالصلاة والسلام على اشرف المرسلينوعلى من تبعه من احسان الى يوم الديننقدم لكم اليوممذكرات المقطع الثاني في الاجتماعياتمذكرات الاستاذ محمد فتحةالمذكرات خاصة بالمقطع الثاني للسنة الثانية متوسطالمذكرات تشمل مادة التاريخ و الجغرافيا و التربية المدنيةمذكرات وفق التخفيف الجديد لبرنامج الاجتماعيات