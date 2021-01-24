من درر السلف...الحلقة رقم 229

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومِنَ الفَوائِدِ والدُرَر السَنِيّة ...

🥀🥀 ومنها ...
سئل شيخنا الشيخ العلاّمة محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله عليه /
ما حكم قول فلان : واثق من نفسه ؟؟؟
أو فلان عنده : ثقة بنفسه ؟؟؟
وهل هذا يعارض الدعاء الوارد : ( ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ) ؟؟؟ ..
فأجاب عليه رَحَمَات الله تعالى /
لا حرج : في هذا ..
لأن مراد القائل : فلان واثق من نفسه ؛ التأكيد ، يعني : أنه متأكد من هذا الشيء وجازم به ..
ولا ريب أن الإنسان يكون نسبة الأشياء إليه أحياناً : على سبيل اليقين ..
وأحياناً : على سبيل الظن الغالب ..
وأحيانا : على وجه الشك والتردد ..
وأحياناً : على وجه المرجوح ..
إذا قال : أنا واثق من كذا ؛ أو : أنا واثق من نفسي ؛ أو : فلان واثق من نفسه ؛ أو : واثق مما يقول ..
المراد به : أنه متيقن من هذا ؛ ولا حرج فيه ..
ولا يعارض هذا الدعاء المشهور : ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ..
لأن الإنسان : يثق من نفسه بالله ؛ وبما أعطاه الله عز وجل من علم أو قدرة أو ما أشبه ذلك . ..
🥀 أنظره / فتاوى إسلامية ج 04 ورقة / 480 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه / ينبغي للرجل إذا كان مُبتلى بمعصية من المعاصي : أن يحرص على ألاّ يشاهده أهله عليها ..
وأضرب لذلك مثلًا : بشرب الدخان ..
فإن بعض الناس يكون مُبتلى بهذه المعصية : ثم يشربها أمام أبنائه فيَألفون هذا ..
وربما يشربونها كما يشربها أبوهم فيكون بذلك : دالً عل سيئة عليه وِزرها و وِزر من عمل بها إلى يوم القيامة . ..
🥀 أنظره / أحكام من القرآن الكريم ج 01 ورقة / 481 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قَال الإِمَام محمد بن عبد الباقي إبن يوسف الزرقانيّ المصريّ الأزهريّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليهِ /
قَالَ الرَّاغِبُ / الْحَيَاءُ انْقِبَاضُ النَّفْسِ عَن الْقَبِيحِ ..
وَهُوَ مِنْ : خَصَائِصِ الْإِنْسَانِ لِيَرْتَدِعَ عَنِ ارْتِكَابِ كُلِّ مَا يَشْتَهِي ..
فَلَا يَكُونُ : كَالْبَهِيمَةِ ..
وَهُوَ مُرَكَّبٌ : مِنْ خَيْرٍ وَعِفَّةٍ ..
وَلِذَا لَا يَكُونُ الْمُسْتَحِي : هَجَّاعًا ..
وَقَلَّمَا يَكُونُ الشُّجَاعُ : مُسْتَحِيًا ..
وَقَدْ يَكُونُ لِمُطْلَقِ الِإنْقِبَاضِ فِي بَعْضِ الصِّبْيَانِ . ..
انْتَهَى مُلَخَّصًا..
وَقَالَ غَيْرُهُ //
هُوَ : إنْقِبَاضُ النَّفْسِ خَشْيَةَ إرْتِكَابِ مَا يُكْرَهُ ..
أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ : شَرْعِيًّا أَوْ عَقْلِيًّا أَوْ عُرْفِيًّا ..
وَمُقَابِلُ الْأَوَّلِ : فَاسِقٌ ..
وَالثَّانِي : مَجْنُونٌ ..
وَالثَّالِثُ : أَبْلَهٌ . ..
🥀 أنْظُره / شَرح الزَرقانيّ على المُوَطَأ ج 04 وَرَقَة / 404 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال /
إذا أراد أحدكم أن يسأل : فليبدأ بالمدحة والثناء على الله بما هو أهله ..
ثم / ليصلِ على النبيّ صلى الله عليه وسلم ..
ثم / ليسأل بعدُ ؛ فإنه أجدر أن ينجح . ..
🥀 أنظره / السلسلة الصحيحة للعلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى برقم / 3204 ج 07 ورقة / 619 - 620 وجوَدَ إسناده بمجوع طرقه ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة بكر أبو زيد عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وأكمل مراتب الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلم : في فاتحة الدعاء ..
ووسطه ..
وخاتمته ..
وإنها للدعاء : كالجناح يصعد بخالصه إلى عنان السماء ..
والمرتبة الثانية : في أوله وآخره ..
والمرتبة الثالثة : في أوله . ..
🥀 أنظره / تصحيح الدعاء ورقة / 23 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام أحمد إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إن الصلاة النبيّ صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء وفي وسطه وآخــــره : من أقوى الأسباب التي يرجىٰ بها إجابة سائر الدعاء . ..
🥀 أنظره / إقتضاء الصراط المستقيم ج 02 ورقة / 249 ... 🌾🌾🌾
 
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