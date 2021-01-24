من درر السلف...الحلقة رقم 229

الحَمْدُ لله ...ومِنَ الفَوائِدِ والدُرَر السَنِيّة ...ومنها ...سئل شيخنا الشيخ العلاّمة محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله عليه /ما حكم قول فلان : واثق من نفسه ؟؟؟أو فلان عنده : ثقة بنفسه ؟؟؟وهل هذا يعارض الدعاء الوارد : ( ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ) ؟؟؟ ..فأجاب عليه رَحَمَات الله تعالى /لا حرج : في هذا ..لأن مراد القائل : فلان واثق من نفسه ؛ التأكيد ، يعني : أنه متأكد من هذا الشيء وجازم به ..ولا ريب أن الإنسان يكون نسبة الأشياء إليه أحياناً : على سبيل اليقين ..وأحياناً : على سبيل الظن الغالب ..وأحيانا : على وجه الشك والتردد ..وأحياناً : على وجه المرجوح ..إذا قال : أنا واثق من كذا ؛ أو : أنا واثق من نفسي ؛ أو : فلان واثق من نفسه ؛ أو : واثق مما يقول ..المراد به : أنه متيقن من هذا ؛ ولا حرج فيه ..ولا يعارض هذا الدعاء المشهور : ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ..لأن الإنسان : يثق من نفسه بالله ؛ وبما أعطاه الله عز وجل من علم أو قدرة أو ما أشبه ذلك . ..أنظره / فتاوى إسلامية ج 04 ورقة / 480 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه / ينبغي للرجل إذا كان مُبتلى بمعصية من المعاصي : أن يحرص على ألاّ يشاهده أهله عليها ..وأضرب لذلك مثلًا : بشرب الدخان ..فإن بعض الناس يكون مُبتلى بهذه المعصية : ثم يشربها أمام أبنائه فيَألفون هذا ..وربما يشربونها كما يشربها أبوهم فيكون بذلك : دالً عل سيئة عليه وِزرها و وِزر من عمل بها إلى يوم القيامة . ..أنظره / أحكام من القرآن الكريم ج 01 ورقة / 481 ...ومنها ...قَال الإِمَام محمد بن عبد الباقي إبن يوسف الزرقانيّ المصريّ الأزهريّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليهِ /قَالَ الرَّاغِبُ / الْحَيَاءُ انْقِبَاضُ النَّفْسِ عَن الْقَبِيحِ ..وَهُوَ مِنْ : خَصَائِصِ الْإِنْسَانِ لِيَرْتَدِعَ عَنِ ارْتِكَابِ كُلِّ مَا يَشْتَهِي ..فَلَا يَكُونُ : كَالْبَهِيمَةِ ..وَهُوَ مُرَكَّبٌ : مِنْ خَيْرٍ وَعِفَّةٍ ..وَلِذَا لَا يَكُونُ الْمُسْتَحِي : هَجَّاعًا ..وَقَلَّمَا يَكُونُ الشُّجَاعُ : مُسْتَحِيًا ..وَقَدْ يَكُونُ لِمُطْلَقِ الِإنْقِبَاضِ فِي بَعْضِ الصِّبْيَانِ . ..انْتَهَى مُلَخَّصًا..وَقَالَ غَيْرُهُ //هُوَ : إنْقِبَاضُ النَّفْسِ خَشْيَةَ إرْتِكَابِ مَا يُكْرَهُ ..أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ : شَرْعِيًّا أَوْ عَقْلِيًّا أَوْ عُرْفِيًّا ..وَمُقَابِلُ الْأَوَّلِ : فَاسِقٌ ..وَالثَّانِي : مَجْنُونٌ ..وَالثَّالِثُ : أَبْلَهٌ . ..أنْظُره / شَرح الزَرقانيّ على المُوَطَأ ج 04 وَرَقَة / 404 ...ومنها ...عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال /إذا أراد أحدكم أن يسأل : فليبدأ بالمدحة والثناء على الله بما هو أهله ..ثم / ليصلِ على النبيّ صلى الله عليه وسلم ..ثم / ليسأل بعدُ ؛ فإنه أجدر أن ينجح . ..أنظره / السلسلة الصحيحة للعلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى برقم / 3204 ج 07 ورقة / 619 - 620 وجوَدَ إسناده بمجوع طرقه ...ومنها ...قال الشيخ العلاّمة بكر أبو زيد عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وأكمل مراتب الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلم : في فاتحة الدعاء ..ووسطه ..وخاتمته ..وإنها للدعاء : كالجناح يصعد بخالصه إلى عنان السماء ..والمرتبة الثانية : في أوله وآخره ..والمرتبة الثالثة : في أوله . ..أنظره / تصحيح الدعاء ورقة / 23 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام أحمد إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /إن الصلاة النبيّ صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء وفي وسطه وآخــــره : من أقوى الأسباب التي يرجىٰ بها إجابة سائر الدعاء . ..أنظره / إقتضاء الصراط المستقيم ج 02 ورقة / 249 ...