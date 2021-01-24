من درر السلف...الحلقة رقم 229

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومِنَ الفَوائِدِ والدُرَر السَنِيّة ...
ومنها ...
سئل شيخنا الشيخ العلاّمة محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله عليه /
ما حكم قول فلان : واثق من نفسه ؟؟؟
أو فلان عنده : ثقة بنفسه ؟؟؟
وهل هذا يعارض الدعاء الوارد : ( ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ) ؟؟؟ ..
فأجاب عليه رَحَمَات الله تعالى /
لا حرج : في هذا ..
لأن مراد القائل : فلان واثق من نفسه ؛ التأكيد ، يعني : أنه متأكد من هذا الشيء وجازم به ..
ولا ريب أن الإنسان يكون نسبة الأشياء إليه أحياناً : على سبيل اليقين ..
وأحياناً : على سبيل الظن الغالب ..
وأحيانا : على وجه الشك والتردد ..
وأحياناً : على وجه المرجوح ..
إذا قال : أنا واثق من كذا ؛ أو : أنا واثق من نفسي ؛ أو : فلان واثق من نفسه ؛ أو : واثق مما يقول ..
المراد به : أنه متيقن من هذا ؛ ولا حرج فيه ..
ولا يعارض هذا الدعاء المشهور : ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ..
لأن الإنسان : يثق من نفسه بالله ؛ وبما أعطاه الله عز وجل من علم أو قدرة أو ما أشبه ذلك . ..
أنظره / فتاوى إسلامية ج 04 ورقة / 480 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه / ينبغي للرجل إذا كان مُبتلى بمعصية من المعاصي : أن يحرص على ألاّ يشاهده أهله عليها ..
وأضرب لذلك مثلًا : بشرب الدخان ..
فإن بعض الناس يكون مُبتلى بهذه المعصية : ثم يشربها أمام أبنائه فيَألفون هذا ..
وربما يشربونها كما يشربها أبوهم فيكون بذلك : دالً عل سيئة عليه وِزرها و وِزر من عمل بها إلى يوم القيامة . ..
أنظره / أحكام من القرآن الكريم ج 01 ورقة / 481 ...
ومنها ...
قَال الإِمَام محمد بن عبد الباقي إبن يوسف الزرقانيّ المصريّ الأزهريّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليهِ /
قَالَ الرَّاغِبُ / الْحَيَاءُ انْقِبَاضُ النَّفْسِ عَن الْقَبِيحِ ..
وَهُوَ مِنْ : خَصَائِصِ الْإِنْسَانِ لِيَرْتَدِعَ عَنِ ارْتِكَابِ كُلِّ مَا يَشْتَهِي ..
فَلَا يَكُونُ : كَالْبَهِيمَةِ ..
وَهُوَ مُرَكَّبٌ : مِنْ خَيْرٍ وَعِفَّةٍ ..
وَلِذَا لَا يَكُونُ الْمُسْتَحِي : هَجَّاعًا ..
وَقَلَّمَا يَكُونُ الشُّجَاعُ : مُسْتَحِيًا ..
وَقَدْ يَكُونُ لِمُطْلَقِ الِإنْقِبَاضِ فِي بَعْضِ الصِّبْيَانِ . ..
انْتَهَى مُلَخَّصًا..
وَقَالَ غَيْرُهُ //
هُوَ : إنْقِبَاضُ النَّفْسِ خَشْيَةَ إرْتِكَابِ مَا يُكْرَهُ ..
أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ : شَرْعِيًّا أَوْ عَقْلِيًّا أَوْ عُرْفِيًّا ..
وَمُقَابِلُ الْأَوَّلِ : فَاسِقٌ ..
وَالثَّانِي : مَجْنُونٌ ..
وَالثَّالِثُ : أَبْلَهٌ . ..
أنْظُره / شَرح الزَرقانيّ على المُوَطَأ ج 04 وَرَقَة / 404 ...
ومنها ...
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال /
إذا أراد أحدكم أن يسأل : فليبدأ بالمدحة والثناء على الله بما هو أهله ..
ثم / ليصلِ على النبيّ صلى الله عليه وسلم ..
ثم / ليسأل بعدُ ؛ فإنه أجدر أن ينجح . ..
أنظره / السلسلة الصحيحة للعلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى برقم / 3204 ج 07 ورقة / 619 - 620 وجوَدَ إسناده بمجوع طرقه ...
ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة بكر أبو زيد عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وأكمل مراتب الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلم : في فاتحة الدعاء ..
ووسطه ..
وخاتمته ..
وإنها للدعاء : كالجناح يصعد بخالصه إلى عنان السماء ..
والمرتبة الثانية : في أوله وآخره ..
والمرتبة الثالثة : في أوله . ..
أنظره / تصحيح الدعاء ورقة / 23 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام أحمد إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إن الصلاة النبيّ صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء وفي وسطه وآخــــره : من أقوى الأسباب التي يرجىٰ بها إجابة سائر الدعاء . ..
أنظره / إقتضاء الصراط المستقيم ج 02 ورقة / 249 ...
ومِنَ الفَوائِدِ والدُرَر السَنِيّة ...
ومنها ...
سئل شيخنا الشيخ العلاّمة محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله عليه /
ما حكم قول فلان : واثق من نفسه ؟؟؟
أو فلان عنده : ثقة بنفسه ؟؟؟
وهل هذا يعارض الدعاء الوارد : ( ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ) ؟؟؟ ..
فأجاب عليه رَحَمَات الله تعالى /
لا حرج : في هذا ..
لأن مراد القائل : فلان واثق من نفسه ؛ التأكيد ، يعني : أنه متأكد من هذا الشيء وجازم به ..
ولا ريب أن الإنسان يكون نسبة الأشياء إليه أحياناً : على سبيل اليقين ..
وأحياناً : على سبيل الظن الغالب ..
وأحيانا : على وجه الشك والتردد ..
وأحياناً : على وجه المرجوح ..
إذا قال : أنا واثق من كذا ؛ أو : أنا واثق من نفسي ؛ أو : فلان واثق من نفسه ؛ أو : واثق مما يقول ..
المراد به : أنه متيقن من هذا ؛ ولا حرج فيه ..
ولا يعارض هذا الدعاء المشهور : ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ..
لأن الإنسان : يثق من نفسه بالله ؛ وبما أعطاه الله عز وجل من علم أو قدرة أو ما أشبه ذلك . ..
أنظره / فتاوى إسلامية ج 04 ورقة / 480 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه / ينبغي للرجل إذا كان مُبتلى بمعصية من المعاصي : أن يحرص على ألاّ يشاهده أهله عليها ..
وأضرب لذلك مثلًا : بشرب الدخان ..
فإن بعض الناس يكون مُبتلى بهذه المعصية : ثم يشربها أمام أبنائه فيَألفون هذا ..
وربما يشربونها كما يشربها أبوهم فيكون بذلك : دالً عل سيئة عليه وِزرها و وِزر من عمل بها إلى يوم القيامة . ..
أنظره / أحكام من القرآن الكريم ج 01 ورقة / 481 ...
ومنها ...
قَال الإِمَام محمد بن عبد الباقي إبن يوسف الزرقانيّ المصريّ الأزهريّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليهِ /
قَالَ الرَّاغِبُ / الْحَيَاءُ انْقِبَاضُ النَّفْسِ عَن الْقَبِيحِ ..
وَهُوَ مِنْ : خَصَائِصِ الْإِنْسَانِ لِيَرْتَدِعَ عَنِ ارْتِكَابِ كُلِّ مَا يَشْتَهِي ..
فَلَا يَكُونُ : كَالْبَهِيمَةِ ..
وَهُوَ مُرَكَّبٌ : مِنْ خَيْرٍ وَعِفَّةٍ ..
وَلِذَا لَا يَكُونُ الْمُسْتَحِي : هَجَّاعًا ..
وَقَلَّمَا يَكُونُ الشُّجَاعُ : مُسْتَحِيًا ..
وَقَدْ يَكُونُ لِمُطْلَقِ الِإنْقِبَاضِ فِي بَعْضِ الصِّبْيَانِ . ..
انْتَهَى مُلَخَّصًا..
وَقَالَ غَيْرُهُ //
هُوَ : إنْقِبَاضُ النَّفْسِ خَشْيَةَ إرْتِكَابِ مَا يُكْرَهُ ..
أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ : شَرْعِيًّا أَوْ عَقْلِيًّا أَوْ عُرْفِيًّا ..
وَمُقَابِلُ الْأَوَّلِ : فَاسِقٌ ..
وَالثَّانِي : مَجْنُونٌ ..
وَالثَّالِثُ : أَبْلَهٌ . ..
أنْظُره / شَرح الزَرقانيّ على المُوَطَأ ج 04 وَرَقَة / 404 ...
ومنها ...
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال /
إذا أراد أحدكم أن يسأل : فليبدأ بالمدحة والثناء على الله بما هو أهله ..
ثم / ليصلِ على النبيّ صلى الله عليه وسلم ..
ثم / ليسأل بعدُ ؛ فإنه أجدر أن ينجح . ..
أنظره / السلسلة الصحيحة للعلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى برقم / 3204 ج 07 ورقة / 619 - 620 وجوَدَ إسناده بمجوع طرقه ...
ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة بكر أبو زيد عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وأكمل مراتب الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلم : في فاتحة الدعاء ..
ووسطه ..
وخاتمته ..
وإنها للدعاء : كالجناح يصعد بخالصه إلى عنان السماء ..
والمرتبة الثانية : في أوله وآخره ..
والمرتبة الثالثة : في أوله . ..
أنظره / تصحيح الدعاء ورقة / 23 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام أحمد إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إن الصلاة النبيّ صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء وفي وسطه وآخــــره : من أقوى الأسباب التي يرجىٰ بها إجابة سائر الدعاء . ..
أنظره / إقتضاء الصراط المستقيم ج 02 ورقة / 249 ...