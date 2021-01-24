قناتي على اليوتوب للقران الكريم والرقية الشرعية

S

sami-miliana

:: عضو منتسِب ::
إنضم
20 جانفي 2021
المشاركات
4
النقاط
0
العمر
33
محل الإقامة
مليانة عين الدفلى
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم
اخواني هذه قناتي على اليوتوب للقران الكريم والرقية الشرعية تحت اسم مصابيح الدجى ، اخواني ارجو زيارتها فقط من اجل صدقة جارية ، لي ولوالدتي ووالدي واهلي ، ارجو الثواب والمغفرة من الله عز وجل ، شكرا لكم وجزاكم الله كل خير .
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