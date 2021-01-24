sami-miliana
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 20 جانفي 2021
- المشاركات
- 4
- النقاط
- 0
- العمر
- 33
- محل الإقامة
- مليانة عين الدفلى
- الجنس
- ذكر
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم
اخواني هذه قناتي على اليوتوب للقران الكريم والرقية الشرعية تحت اسم مصابيح الدجى ، اخواني ارجو زيارتها فقط من اجل صدقة جارية ، لي ولوالدتي ووالدي واهلي ، ارجو الثواب والمغفرة من الله عز وجل ، شكرا لكم وجزاكم الله كل خير .
الرابط :
السلام عليكم
اخواني هذه قناتي على اليوتوب للقران الكريم والرقية الشرعية تحت اسم مصابيح الدجى ، اخواني ارجو زيارتها فقط من اجل صدقة جارية ، لي ولوالدتي ووالدي واهلي ، ارجو الثواب والمغفرة من الله عز وجل ، شكرا لكم وجزاكم الله كل خير .
الرابط :