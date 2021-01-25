من درر السلف....الحلقة رقم 230

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
13,168
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الدرر والفوائد العلمية ...

🥀🥀 منها ...
( فائدة لعلك ما تجدها في كتاب ) ..
قال شيخنا الإمام محمد إبن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في قوله تعالى : ( إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) /
أي / لايمس هذا الكتاب المكنون : إلاّ المطهرون وهم الملائكة ..
فالضمير : لايعود على القرآن أو المصحف ..
وكونه في كتاب مكنون هل معناه : أن القرآن كله كُتِبَ في لوح محفوظ ؟؟؟
أو : أن المكتوب في اللوح المحفوظ : ذكر القرآن وأنه سينزل وسيكون كذا وكذا ؟؟؟
الجواب : الأول ..
لكن يبقى النظر : كيف يكتب قبل أن تخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وفيه العبارات الدالةعلى المضي مثل قوله : ( وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ) ؟؟؟
ومثل قوله : ( قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ ) وهو حين كتابته قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة لم يسمع قولها ؛ لأن المجادلة لم تخلق أصلاً حتى تُسمَع مجادلتها ؟؟؟
فالجواب : أن الله قد علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ ..
كما أنه علم المقادير وكتبها في اللوح المحفوظ وعند تقديرها يتكلم الله عزّ وجل بقوله : كن فيكون ..
هكذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - وهو مما تطمئن له النفس . ..
أنظره / شرح الأربعين النووية ورقة / 226 - 227 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
في الحديثِ /
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
من تَوَضَّأ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ : خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُج مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ . ..
رواه مسلم النيسابوريّ عليه رَحَمَات الله في الصحيح ..
قال شيخنا الإمام محمد إبن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ففيه أن من توضأ فأحسن الوضوء : خرجت خطاياه تخرج خطاياه من هذا الوضوء حتى من تحت أظفاره ..
وعلى هذا : فالوضوء يكون سبباً لكفارة الخطايا حتى من أدقِ مكان وهو ما تحت الأظفار . ..
🥀 أنظره / شرح رياض الصالحين ج 05 ورقة /11 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قـال العلاّمــة عبد إبن الـسعـديّ عليه رَحَمَات اللـہ تعالـﮯ عليه في قوله تعالى سبحانه في محكم التنزيل /
( وما توفيقـي إلا بالله عليه توكلـت ) ..
وليعلم العبد : أن الله مسبب الأسباب وميسرها ..
فإيـــاك أن تعجب بنفسك وحذقك وذكائك : فـإن هــذا هــو الهــــلاك ..
وإنما الكمـــــال : أن تخضع لربك
وتكون مفتقرًا إليه ؛ مضطرًا إليه على الدوام . ..
🥀 أنظره / الرياض الناضرة ورقة / 184 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال تعالى سبحانه : { مَن كانَ يَرْجو لِقاءَ اللهِ فَإنّ أجَلَ اللهِ لَآتٍ } ..
قـال العلامة السعـديّ أيضاً عليه رَحَمَات الله /
يا أيّها المُحب لربّه ؛ المُشتاق لقُربه ولقائه ؛ المُسارع في مرضاته : أبشر بقُرب لقاء الحبيب فإنه آتٍ ..
وكل آتٍ : إنما هو قريب ..
فتزوّد : للقائه ..
وسِـر نحوه مُستصحبًا : الرجاء مؤمّلًا الوصول إليه . ..
🥀 أنظره / تفسيـره ورقة / 626 ... 🌾🌾🌾
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top