من درر السلف....الحلقة رقم 230

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن الدرر والفوائد العلمية ...
منها ...
( فائدة لعلك ما تجدها في كتاب ) ..
قال شيخنا الإمام محمد إبن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في قوله تعالى : ( إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) /
أي / لايمس هذا الكتاب المكنون : إلاّ المطهرون وهم الملائكة ..
فالضمير : لايعود على القرآن أو المصحف ..
وكونه في كتاب مكنون هل معناه : أن القرآن كله كُتِبَ في لوح محفوظ ؟؟؟
أو : أن المكتوب في اللوح المحفوظ : ذكر القرآن وأنه سينزل وسيكون كذا وكذا ؟؟؟
الجواب : الأول ..
لكن يبقى النظر : كيف يكتب قبل أن تخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وفيه العبارات الدالةعلى المضي مثل قوله : ( وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ) ؟؟؟
ومثل قوله : ( قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ ) وهو حين كتابته قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة لم يسمع قولها ؛ لأن المجادلة لم تخلق أصلاً حتى تُسمَع مجادلتها ؟؟؟
فالجواب : أن الله قد علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ ..
كما أنه علم المقادير وكتبها في اللوح المحفوظ وعند تقديرها يتكلم الله عزّ وجل بقوله : كن فيكون ..
هكذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - وهو مما تطمئن له النفس . ..
أنظره / شرح الأربعين النووية ورقة / 226 - 227 ...
ومنها ...
في الحديثِ /
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
من تَوَضَّأ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ : خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُج مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ . ..
رواه مسلم النيسابوريّ عليه رَحَمَات الله في الصحيح ..
قال شيخنا الإمام محمد إبن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ففيه أن من توضأ فأحسن الوضوء : خرجت خطاياه تخرج خطاياه من هذا الوضوء حتى من تحت أظفاره ..
وعلى هذا : فالوضوء يكون سبباً لكفارة الخطايا حتى من أدقِ مكان وهو ما تحت الأظفار . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 05 ورقة /11 ...
ومنها ...
قـال العلاّمــة عبد إبن الـسعـديّ عليه رَحَمَات اللـہ تعالـﮯ عليه في قوله تعالى سبحانه في محكم التنزيل /
( وما توفيقـي إلا بالله عليه توكلـت ) ..
وليعلم العبد : أن الله مسبب الأسباب وميسرها ..
فإيـــاك أن تعجب بنفسك وحذقك وذكائك : فـإن هــذا هــو الهــــلاك ..
وإنما الكمـــــال : أن تخضع لربك
وتكون مفتقرًا إليه ؛ مضطرًا إليه على الدوام . ..
أنظره / الرياض الناضرة ورقة / 184 ...
ومنها ...
قال تعالى سبحانه : { مَن كانَ يَرْجو لِقاءَ اللهِ فَإنّ أجَلَ اللهِ لَآتٍ } ..
قـال العلامة السعـديّ أيضاً عليه رَحَمَات الله /
يا أيّها المُحب لربّه ؛ المُشتاق لقُربه ولقائه ؛ المُسارع في مرضاته : أبشر بقُرب لقاء الحبيب فإنه آتٍ ..
وكل آتٍ : إنما هو قريب ..
فتزوّد : للقائه ..
وسِـر نحوه مُستصحبًا : الرجاء مؤمّلًا الوصول إليه . ..
أنظره / تفسيـره ورقة / 626 ...
ومن الدرر والفوائد العلمية ...
منها ...
( فائدة لعلك ما تجدها في كتاب ) ..
قال شيخنا الإمام محمد إبن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في قوله تعالى : ( إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) /
أي / لايمس هذا الكتاب المكنون : إلاّ المطهرون وهم الملائكة ..
فالضمير : لايعود على القرآن أو المصحف ..
وكونه في كتاب مكنون هل معناه : أن القرآن كله كُتِبَ في لوح محفوظ ؟؟؟
أو : أن المكتوب في اللوح المحفوظ : ذكر القرآن وأنه سينزل وسيكون كذا وكذا ؟؟؟
الجواب : الأول ..
لكن يبقى النظر : كيف يكتب قبل أن تخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وفيه العبارات الدالةعلى المضي مثل قوله : ( وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ) ؟؟؟
ومثل قوله : ( قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ ) وهو حين كتابته قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة لم يسمع قولها ؛ لأن المجادلة لم تخلق أصلاً حتى تُسمَع مجادلتها ؟؟؟
فالجواب : أن الله قد علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ ..
كما أنه علم المقادير وكتبها في اللوح المحفوظ وعند تقديرها يتكلم الله عزّ وجل بقوله : كن فيكون ..
هكذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - وهو مما تطمئن له النفس . ..
أنظره / شرح الأربعين النووية ورقة / 226 - 227 ...
ومنها ...
في الحديثِ /
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
من تَوَضَّأ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ : خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُج مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ . ..
رواه مسلم النيسابوريّ عليه رَحَمَات الله في الصحيح ..
قال شيخنا الإمام محمد إبن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ففيه أن من توضأ فأحسن الوضوء : خرجت خطاياه تخرج خطاياه من هذا الوضوء حتى من تحت أظفاره ..
وعلى هذا : فالوضوء يكون سبباً لكفارة الخطايا حتى من أدقِ مكان وهو ما تحت الأظفار . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 05 ورقة /11 ...
ومنها ...
قـال العلاّمــة عبد إبن الـسعـديّ عليه رَحَمَات اللـہ تعالـﮯ عليه في قوله تعالى سبحانه في محكم التنزيل /
( وما توفيقـي إلا بالله عليه توكلـت ) ..
وليعلم العبد : أن الله مسبب الأسباب وميسرها ..
فإيـــاك أن تعجب بنفسك وحذقك وذكائك : فـإن هــذا هــو الهــــلاك ..
وإنما الكمـــــال : أن تخضع لربك
وتكون مفتقرًا إليه ؛ مضطرًا إليه على الدوام . ..
أنظره / الرياض الناضرة ورقة / 184 ...
ومنها ...
قال تعالى سبحانه : { مَن كانَ يَرْجو لِقاءَ اللهِ فَإنّ أجَلَ اللهِ لَآتٍ } ..
قـال العلامة السعـديّ أيضاً عليه رَحَمَات الله /
يا أيّها المُحب لربّه ؛ المُشتاق لقُربه ولقائه ؛ المُسارع في مرضاته : أبشر بقُرب لقاء الحبيب فإنه آتٍ ..
وكل آتٍ : إنما هو قريب ..
فتزوّد : للقائه ..
وسِـر نحوه مُستصحبًا : الرجاء مؤمّلًا الوصول إليه . ..
أنظره / تفسيـره ورقة / 626 ...