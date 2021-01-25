من درر السلف....الحلقة رقم 230

الحَمْدُ لله ...ومن الدرر والفوائد العلمية ...منها ...( فائدة لعلك ما تجدها في كتاب ) ..قال شيخنا الإمام محمد إبن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في قوله تعالى : ( إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) /أي / لايمس هذا الكتاب المكنون : إلاّ المطهرون وهم الملائكة ..فالضمير : لايعود على القرآن أو المصحف ..وكونه في كتاب مكنون هل معناه : أن القرآن كله كُتِبَ في لوح محفوظ ؟؟؟أو : أن المكتوب في اللوح المحفوظ : ذكر القرآن وأنه سينزل وسيكون كذا وكذا ؟؟؟الجواب : الأول ..لكن يبقى النظر : كيف يكتب قبل أن تخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وفيه العبارات الدالةعلى المضي مثل قوله : ( وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ) ؟؟؟ومثل قوله : ( قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ ) وهو حين كتابته قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة لم يسمع قولها ؛ لأن المجادلة لم تخلق أصلاً حتى تُسمَع مجادلتها ؟؟؟فالجواب : أن الله قد علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ ..كما أنه علم المقادير وكتبها في اللوح المحفوظ وعند تقديرها يتكلم الله عزّ وجل بقوله : كن فيكون ..هكذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - وهو مما تطمئن له النفس . ..أنظره / شرح الأربعين النووية ورقة / 226 - 227 ...ومنها ...في الحديثِ /قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :من تَوَضَّأ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ : خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُج مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ . ..رواه مسلم النيسابوريّ عليه رَحَمَات الله في الصحيح ..قال شيخنا الإمام محمد إبن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /ففيه أن من توضأ فأحسن الوضوء : خرجت خطاياه تخرج خطاياه من هذا الوضوء حتى من تحت أظفاره ..وعلى هذا : فالوضوء يكون سبباً لكفارة الخطايا حتى من أدقِ مكان وهو ما تحت الأظفار . ..أنظره / شرح رياض الصالحين ج 05 ورقة /11 ...ومنها ...قـال العلاّمــة عبد إبن الـسعـديّ عليه رَحَمَات اللـہ تعالـﮯ عليه في قوله تعالى سبحانه في محكم التنزيل /( وما توفيقـي إلا بالله عليه توكلـت ) ..وليعلم العبد : أن الله مسبب الأسباب وميسرها ..فإيـــاك أن تعجب بنفسك وحذقك وذكائك : فـإن هــذا هــو الهــــلاك ..وإنما الكمـــــال : أن تخضع لربكوتكون مفتقرًا إليه ؛ مضطرًا إليه على الدوام . ..أنظره / الرياض الناضرة ورقة / 184 ...ومنها ...قال تعالى سبحانه : { مَن كانَ يَرْجو لِقاءَ اللهِ فَإنّ أجَلَ اللهِ لَآتٍ } ..قـال العلامة السعـديّ أيضاً عليه رَحَمَات الله /يا أيّها المُحب لربّه ؛ المُشتاق لقُربه ولقائه ؛ المُسارع في مرضاته : أبشر بقُرب لقاء الحبيب فإنه آتٍ ..وكل آتٍ : إنما هو قريب ..فتزوّد : للقائه ..وسِـر نحوه مُستصحبًا : الرجاء مؤمّلًا الوصول إليه . ..أنظره / تفسيـره ورقة / 626 ...