من درر السلف...الحلقة رقم 231

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الدرر والفوائد العلمية ...

🥀🥀 منها ...
قال سبحانه و تعالى : /
( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ) ..
قَال الإمام القرطبيّ الخزرجيّ الأنصاريّ عليه رَحَمَات الله عليه /
فهذا في بيان حال أكلة الربا يوم القيامة إذا خرجوا من قبورهم : أنهم يتخبطون كمن أصابه الشيطان بالمس ..
و قوله تعالى : ( لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ) /
الجملة : خبر لإبتداء وهو : ( الذين ) ..
والمعنى : من قبورهم ..
قاله / إبن عباس ومجاهد وإبن جبير وقتادة والربيع والضحاك والسدي وإبن زيد ..
وقال بعضهم : يجعل معه شيطان يخنقه ..
وقالوا كلُّهم : يبعث كالمجنون عقوبة له وتمقيتاً عند جميع أهل المحشر ..
ويقوي هذا التأويل المجمع عليه : أن في قراءة ابن مسعود : ( لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم )..
و( يتخبطه ) يتفعله ؛ من خبط يخبط كما تقول : تملكه وتعبده ..
فجعل الله هذه العلامة : لأكلة الربا ..
وذلك أنه : أرباه في بطونهم ؛ فأثقلهم ..
فهم إذا خرجوا من قبورهم : يقومون ويسقطون ..
ويقال : إنهم يبعثون يوم القيامة قد إنتفخت بطونهم كالحبالى ..
وكلما قاموا : سقطوا والناس يمشون عليهم ..
وقال بعض العلماء : إنما ذلك شعار لهم يعرفون به يوم القيامة ثم العذاب من وراء ذلك ..
كما أن الغالّ يجئ بما غل يوم القيامة : بشهرة يشهر بها ثم العذاب من وراء ذلك . ..
🥀 أنظره / الجامع في أحْكَام القرآن ج 03 ورقة / 354 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قـال العلامـة شيخنا محمـد إبن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
المؤمنُ يُبشر في الدنيا بعمله الصالح من عدة وجوه .. ..
أولا / إذا شرح الله صدره إلى العمل الصالح وصار يطمئن إليه ويفرح به : كان هذا دليلاً على أن الله تعالى كتبه من السعداء
لقول الله تبارك وتعالى : ( فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ) ..
فمن بشرى المؤمن : أن يجد من نفسه راحة في الأعمال الصالحة ..
ورضا بها ؛ وطمأنينة إليها ..
ولهذا كانت الصلاة : قرةُ عين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ..
ومن البشرى للمؤمن : أن يثني الناس عليه خيراً ..
فإن ثناء الناس عليه بالخير : شهادة منهم له على أنه من أهل الخير ..
ومنها / أن تُرى له المرائي الحسنة في المنام . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 02 ورقة / 29 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وَعَن ابن مَسعُود رَضي اللهُ عَنهُ قَالَ /
مَن سُئل مِنكم عَن عِلم وَهوَ عَنده فليَقل : به ..
وَإن لم يَكن عندَه فليقل : الله أعلم ..
فإن مِن العِلم أن يقولَ لمَا لاَ يعلم : لا أعِلمْ . ..
🥀 أنظره / صحيح مسلم النيسابوريّ في كتاب صفة القيامة باب / الدخان ..
ج 04 ورقة / 2155 رقم / 2798 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الحافظ إبن حجر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
قوله : ( أضحك الله سنك ) الحديث .. ..
لم يرد به الدعاء بكثرة الضحك ؛ بل لازمه وهو السرور أو نفي ضد لازمه وهو : الحزن . ..
🥀 أنظره / فتح الباري شرح صحيح البخاريّ ج 07 ورقة / 47 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال أبو الحسن عبيد الله المباركفوريّ الهنديّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
( أضحك الله سنك ) أي /
أدام الله : لك السرور الذي سبب ضحكك . ..
🥀 أنظره / مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج 09 ورقة / 149 ... 🌾🌾🌾
 
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