من درر السلف...الحلقة رقم 231

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن الدرر والفوائد العلمية ...
منها ...
قال سبحانه و تعالى : /
( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ) ..
قَال الإمام القرطبيّ الخزرجيّ الأنصاريّ عليه رَحَمَات الله عليه /
فهذا في بيان حال أكلة الربا يوم القيامة إذا خرجوا من قبورهم : أنهم يتخبطون كمن أصابه الشيطان بالمس ..
و قوله تعالى : ( لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ) /
الجملة : خبر لإبتداء وهو : ( الذين ) ..
والمعنى : من قبورهم ..
قاله / إبن عباس ومجاهد وإبن جبير وقتادة والربيع والضحاك والسدي وإبن زيد ..
وقال بعضهم : يجعل معه شيطان يخنقه ..
وقالوا كلُّهم : يبعث كالمجنون عقوبة له وتمقيتاً عند جميع أهل المحشر ..
ويقوي هذا التأويل المجمع عليه : أن في قراءة ابن مسعود : ( لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم )..
و( يتخبطه ) يتفعله ؛ من خبط يخبط كما تقول : تملكه وتعبده ..
فجعل الله هذه العلامة : لأكلة الربا ..
وذلك أنه : أرباه في بطونهم ؛ فأثقلهم ..
فهم إذا خرجوا من قبورهم : يقومون ويسقطون ..
ويقال : إنهم يبعثون يوم القيامة قد إنتفخت بطونهم كالحبالى ..
وكلما قاموا : سقطوا والناس يمشون عليهم ..
وقال بعض العلماء : إنما ذلك شعار لهم يعرفون به يوم القيامة ثم العذاب من وراء ذلك ..
كما أن الغالّ يجئ بما غل يوم القيامة : بشهرة يشهر بها ثم العذاب من وراء ذلك . ..
أنظره / الجامع في أحْكَام القرآن ج 03 ورقة / 354 ...
ومنها ...
قـال العلامـة شيخنا محمـد إبن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
المؤمنُ يُبشر في الدنيا بعمله الصالح من عدة وجوه .. ..
أولا / إذا شرح الله صدره إلى العمل الصالح وصار يطمئن إليه ويفرح به : كان هذا دليلاً على أن الله تعالى كتبه من السعداء
لقول الله تبارك وتعالى : ( فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ) ..
فمن بشرى المؤمن : أن يجد من نفسه راحة في الأعمال الصالحة ..
ورضا بها ؛ وطمأنينة إليها ..
ولهذا كانت الصلاة : قرةُ عين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ..
ومن البشرى للمؤمن : أن يثني الناس عليه خيراً ..
فإن ثناء الناس عليه بالخير : شهادة منهم له على أنه من أهل الخير ..
ومنها / أن تُرى له المرائي الحسنة في المنام . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 02 ورقة / 29 ...
ومنها ...
وَعَن ابن مَسعُود رَضي اللهُ عَنهُ قَالَ /
مَن سُئل مِنكم عَن عِلم وَهوَ عَنده فليَقل : به ..
وَإن لم يَكن عندَه فليقل : الله أعلم ..
فإن مِن العِلم أن يقولَ لمَا لاَ يعلم : لا أعِلمْ . ..
أنظره / صحيح مسلم النيسابوريّ في كتاب صفة القيامة باب / الدخان ..
ج 04 ورقة / 2155 رقم / 2798 ...
ومنها ...
قال الحافظ إبن حجر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
قوله : ( أضحك الله سنك ) الحديث .. ..
لم يرد به الدعاء بكثرة الضحك ؛ بل لازمه وهو السرور أو نفي ضد لازمه وهو : الحزن . ..
أنظره / فتح الباري شرح صحيح البخاريّ ج 07 ورقة / 47 ...
ومنها ...
و قال أبو الحسن عبيد الله المباركفوريّ الهنديّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
( أضحك الله سنك ) أي /
أدام الله : لك السرور الذي سبب ضحكك . ..
أنظره / مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج 09 ورقة / 149 ...
ومن الدرر والفوائد العلمية ...
منها ...
قال سبحانه و تعالى : /
( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ) ..
قَال الإمام القرطبيّ الخزرجيّ الأنصاريّ عليه رَحَمَات الله عليه /
فهذا في بيان حال أكلة الربا يوم القيامة إذا خرجوا من قبورهم : أنهم يتخبطون كمن أصابه الشيطان بالمس ..
و قوله تعالى : ( لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ) /
الجملة : خبر لإبتداء وهو : ( الذين ) ..
والمعنى : من قبورهم ..
قاله / إبن عباس ومجاهد وإبن جبير وقتادة والربيع والضحاك والسدي وإبن زيد ..
وقال بعضهم : يجعل معه شيطان يخنقه ..
وقالوا كلُّهم : يبعث كالمجنون عقوبة له وتمقيتاً عند جميع أهل المحشر ..
ويقوي هذا التأويل المجمع عليه : أن في قراءة ابن مسعود : ( لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم )..
و( يتخبطه ) يتفعله ؛ من خبط يخبط كما تقول : تملكه وتعبده ..
فجعل الله هذه العلامة : لأكلة الربا ..
وذلك أنه : أرباه في بطونهم ؛ فأثقلهم ..
فهم إذا خرجوا من قبورهم : يقومون ويسقطون ..
ويقال : إنهم يبعثون يوم القيامة قد إنتفخت بطونهم كالحبالى ..
وكلما قاموا : سقطوا والناس يمشون عليهم ..
وقال بعض العلماء : إنما ذلك شعار لهم يعرفون به يوم القيامة ثم العذاب من وراء ذلك ..
كما أن الغالّ يجئ بما غل يوم القيامة : بشهرة يشهر بها ثم العذاب من وراء ذلك . ..
أنظره / الجامع في أحْكَام القرآن ج 03 ورقة / 354 ...
ومنها ...
قـال العلامـة شيخنا محمـد إبن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
المؤمنُ يُبشر في الدنيا بعمله الصالح من عدة وجوه .. ..
أولا / إذا شرح الله صدره إلى العمل الصالح وصار يطمئن إليه ويفرح به : كان هذا دليلاً على أن الله تعالى كتبه من السعداء
لقول الله تبارك وتعالى : ( فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ) ..
فمن بشرى المؤمن : أن يجد من نفسه راحة في الأعمال الصالحة ..
ورضا بها ؛ وطمأنينة إليها ..
ولهذا كانت الصلاة : قرةُ عين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ..
ومن البشرى للمؤمن : أن يثني الناس عليه خيراً ..
فإن ثناء الناس عليه بالخير : شهادة منهم له على أنه من أهل الخير ..
ومنها / أن تُرى له المرائي الحسنة في المنام . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 02 ورقة / 29 ...
ومنها ...
وَعَن ابن مَسعُود رَضي اللهُ عَنهُ قَالَ /
مَن سُئل مِنكم عَن عِلم وَهوَ عَنده فليَقل : به ..
وَإن لم يَكن عندَه فليقل : الله أعلم ..
فإن مِن العِلم أن يقولَ لمَا لاَ يعلم : لا أعِلمْ . ..
أنظره / صحيح مسلم النيسابوريّ في كتاب صفة القيامة باب / الدخان ..
ج 04 ورقة / 2155 رقم / 2798 ...
ومنها ...
قال الحافظ إبن حجر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
قوله : ( أضحك الله سنك ) الحديث .. ..
لم يرد به الدعاء بكثرة الضحك ؛ بل لازمه وهو السرور أو نفي ضد لازمه وهو : الحزن . ..
أنظره / فتح الباري شرح صحيح البخاريّ ج 07 ورقة / 47 ...
ومنها ...
و قال أبو الحسن عبيد الله المباركفوريّ الهنديّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
( أضحك الله سنك ) أي /
أدام الله : لك السرور الذي سبب ضحكك . ..
أنظره / مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج 09 ورقة / 149 ...