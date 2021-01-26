من درر السلف...الحلقة رقم 231

الحَمْدُ لله ...ومن الدرر والفوائد العلمية ...منها ...قال سبحانه و تعالى : /( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ) ..قَال الإمام القرطبيّ الخزرجيّ الأنصاريّ عليه رَحَمَات الله عليه /فهذا في بيان حال أكلة الربا يوم القيامة إذا خرجوا من قبورهم : أنهم يتخبطون كمن أصابه الشيطان بالمس ..و قوله تعالى : ( لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ) /الجملة : خبر لإبتداء وهو : ( الذين ) ..والمعنى : من قبورهم ..قاله / إبن عباس ومجاهد وإبن جبير وقتادة والربيع والضحاك والسدي وإبن زيد ..وقال بعضهم : يجعل معه شيطان يخنقه ..وقالوا كلُّهم : يبعث كالمجنون عقوبة له وتمقيتاً عند جميع أهل المحشر ..ويقوي هذا التأويل المجمع عليه : أن في قراءة ابن مسعود : ( لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم )..و( يتخبطه ) يتفعله ؛ من خبط يخبط كما تقول : تملكه وتعبده ..فجعل الله هذه العلامة : لأكلة الربا ..وذلك أنه : أرباه في بطونهم ؛ فأثقلهم ..فهم إذا خرجوا من قبورهم : يقومون ويسقطون ..ويقال : إنهم يبعثون يوم القيامة قد إنتفخت بطونهم كالحبالى ..وكلما قاموا : سقطوا والناس يمشون عليهم ..وقال بعض العلماء : إنما ذلك شعار لهم يعرفون به يوم القيامة ثم العذاب من وراء ذلك ..كما أن الغالّ يجئ بما غل يوم القيامة : بشهرة يشهر بها ثم العذاب من وراء ذلك . ..أنظره / الجامع في أحْكَام القرآن ج 03 ورقة / 354 ...ومنها ...قـال العلامـة شيخنا محمـد إبن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /المؤمنُ يُبشر في الدنيا بعمله الصالح من عدة وجوه .. ..أولا / إذا شرح الله صدره إلى العمل الصالح وصار يطمئن إليه ويفرح به : كان هذا دليلاً على أن الله تعالى كتبه من السعداءلقول الله تبارك وتعالى : ( فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ) ..فمن بشرى المؤمن : أن يجد من نفسه راحة في الأعمال الصالحة ..ورضا بها ؛ وطمأنينة إليها ..ولهذا كانت الصلاة : قرةُ عين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ..ومن البشرى للمؤمن : أن يثني الناس عليه خيراً ..فإن ثناء الناس عليه بالخير : شهادة منهم له على أنه من أهل الخير ..ومنها / أن تُرى له المرائي الحسنة في المنام . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 02 ورقة / 29 ...ومنها ...وَعَن ابن مَسعُود رَضي اللهُ عَنهُ قَالَ /مَن سُئل مِنكم عَن عِلم وَهوَ عَنده فليَقل : به ..وَإن لم يَكن عندَه فليقل : الله أعلم ..فإن مِن العِلم أن يقولَ لمَا لاَ يعلم : لا أعِلمْ . ..أنظره / صحيح مسلم النيسابوريّ في كتاب صفة القيامة باب / الدخان ..ج 04 ورقة / 2155 رقم / 2798 ...ومنها ...قال الحافظ إبن حجر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /قوله : ( أضحك الله سنك ) الحديث .. ..لم يرد به الدعاء بكثرة الضحك ؛ بل لازمه وهو السرور أو نفي ضد لازمه وهو : الحزن . ..أنظره / فتح الباري شرح صحيح البخاريّ ج 07 ورقة / 47 ...ومنها ...و قال أبو الحسن عبيد الله المباركفوريّ الهنديّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /( أضحك الله سنك ) أي /أدام الله : لك السرور الذي سبب ضحكك . ..أنظره / مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج 09 ورقة / 149 ...