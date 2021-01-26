حملة المليارات "هل صليت اليوم عليه"؟

هل صليت اليوم عليه هل حقا تَشتاق إليه؟ ترجو أن تُسقى بيديه أرغم أنف الظلم وقولها هل صليت اليوم عليه؟ هل حقا تشتاق إليه؟ ترجو أن تسقى بيديه أرغم أنف الظلم وقولها هل صليت اليوم عليه؟ هل صليت اليوم عليه الفائز حقاً من صلى والخاسر من عنه تَخلى مت يا مُبغض أحمد غِلاً قد صلينا اليوم عليه نَشراً نَصراً لمكانتهِ، غَيظاً لمُحاربِ سُنته نَشراً نَصراً لمكانتهِ، غَيظاً لمُحاربِ سُنته ربي ارحمنا بشَفاعته ربي ارحمنا بشَفاعته قولوا صلي الله عليه هل صليت اليوم عليه خاب الهالك من يشتمه و الهين من لا يكرمه ربي كافيه و عاصمه ربي كافيه و عاصمه مهما أجترأ الوغد عليه هل حقا تشتاق إليه؟ ترجو أن تسقى بيديه أرغم أنف الظلم وقولها هل صليت اليوم عليه؟ هل صليت اليوم عليه شرح الرحمن له صدراً رفع المنان له ذكراً فهو أجل العالم قدراً يرنوا النجم إلي نعليه أكرم بمقامٍ محمودِ و لواء الحمد المعقودِ و حباه بحوض مورود و هو شفيع الخلق لديه هل حقا تشتاق إليه؟ ترجو أن تسقى بيديه أرغم أنف الظلم وقولها هل صليت اليوم عليه؟ هل صليت اليوم عليه جاء سراجاً ، هَلَّ ربيعاً أكرم خلق الله جميعا جاء سراجاً ، هَلَّ ربيعاً أكرم خلق الله جميعا أكرمهم نسباً و صنيعاً طهر خالقه أبويه جاء نذيراً ، جاء بشيراً فيدٌ تسقي الناس نميراً و يدٌ تقتلع الشريرا ما أروعه في حاليه هل صليت اليوم عليه هل حقا تشتاق إليه؟ ترجو أن تسقى بيديه أرغم أنف الظلم وقولها هل صليت اليوم عليه؟ سطعت بالحق رسالته أفزعت البغي بسالته سطعت بالحق رسالته أفزعت البغي بسالته فتكت بالظلم عدالته مزق سطوته بيديه هل صليت اليوم عليه؟ دعوته الأرحام و الأسمي هو بحرٌ يتدفق حلماً لن يبطش بثقيفٍ مهما آذوه و أدموا قدميه هل حقا تشتاق إليه؟ ترجو أن تسقى بيديه أرغم أنف الظلم وقولها هل صليت اليوم عليه؟ هو رحمة ربي الرحمنِ رحم الإنسي مع الجان ِ يرفق حتي بالحيوانِ حتي الجِزع ُ يحن إليه حدث و أسمع عن بَركتهِ يبري أسقام صحابتِهِ يسقي العصبة من مجتِهِ يطعم جيشا من كفيهِ هل حقا تشتاق إليه؟ ترجو أن تسقى بيديه أرغم أنف الظلم وقولها هل صليت اليوم عليه؟ كان رؤوفاً ، كان حليماً كان بأهل الأرض رحيماً كان رؤوفاً ، كان حليماً كان بأهل الأرض رحيماً يكرم مسكينا و يتيما يؤوي المضطهدين إليه أسعدت الطفل دعابته طالت للراكب سجدته قام يصلي و حفيدته يحملها بين ذراعيهِ هل حقا تشتاق إليه؟ ترجو أن تسقى بيديه أرغم أنف الظلم وقولها هل صليت اليوم عليه؟ و العجماواتُ أطاعته شجرُ و صخورُ لبتهُ و العجماواتُ أطاعته شجرُ و صخورُ لبتهُ سل أُحُدً كيف أحبته تنطق بالتسليم عليه الصخرُ أرق من الناسِ فاخشع يا ذا القلب القاسي الصخرُ أرق من الناسِ فاخشع يا ذا القلب القاسي يا ويل الجاحد و الناسي سد عن الهادي أُذنيهِ هل حقا تشتاق إليه؟ ترجو أن تسقى بيديه أرغم أنف الظلم وقولها هل صليت اليوم عليه؟ كان الأزهدَ في دنيانا كم بات ليالي جوعانا كان الأزهدَ في دنيانا كم بات ليالي جوعانا نام و لم يفرش ما لانا بل قد أثر في جنبيه ما أطيبه ، ما ألطفه و بخالقه ما أعرفه ما أتقاه ، و ما أخوفه دمع الخشية في عينيه دمع الخشية في عينيه هل حقا تشتاق إليه؟ ترجو أن تسقى بيديه أرغم أنف الظلم وقولها هل صليت اليوم عليه؟ قولوا صلي الله عليه . نشيد:هل صليت اليوم عليه . كلمات:عبدالله كامل يا خير من دفنت بالقاع أعظمه *** فطاب من طيبهن القاع والأكم نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه *** فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته *** على الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباك فلا أنسهما أبدا *** مني السلام عليكم ما جرى القلم هل صليت اليوم عليه؟ هل حقا تشتاق إليه *** ترجو أن تسقى بيديه؟ أرغم أنف الظلم وقلها *** هل صليت اليوم عليه؟ الفائز حقا من صلى *** والخاسر من عنه تخلى مت يا مبغض أحمد غلا *** قد صلينا اليوم عليه بشرا نصرا لمكانته *** غيظا لمحارب سنته رب أرحمنا بشفاعته *** قولوا صلي الله عليه

فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والترضي عن أصحابه



الصلاة على النبي ï·؛ من أفضل القربات ومن أهم الطاعات



، يقول الله ïپ• في كتابه العظيم: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [الأحزاب:56] صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلامًا دائمين إلى يوم الدين.







ويقول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرًا.







في أحاديث كثيرة تدل على شرعية الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، ولما سأله الصحابة قالوا: يا رسول الله! أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذا أكمل ما ورد في هذا، وجاءت بألفاظ أخرى في بعضها اختصار ومنها: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.



وهكذا لفظ آخر: يقول عليه الصلاة والسلام: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رواه مسلم في صحيحه، والأولان رواهما الشيخان في الصحيحين.







فالمقصود أن هذه الأنواع كلها من الأنواع المشروعة التي جاء بها النص عن النبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي للمؤمن الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة وفي خارج الصلاة وفي الخطب خطب الجمعة والأعياد والخطب العادية في المجامع هكذا ينبغي للمؤمن، والله جل وعلا أمره بهذا ووعده عليها خيرًا كثيرًا، من صلى علي واحدة صلى الله عليه به عشرًا.







وأما الترضي عن الصحابة فهو أمر مشروع أيضًا؛ لأن الصحابة هم حملة الإسلام، هم حملة الشريعة، وهم خير هذه الأمة وأفضلها، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن مسعود .







وفي اللفظ الآخر: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه البخاري في الصحيح ورواه مسلم أيضًا، والأحاديث في هذا كثيرة كلها دالة على أن الصحابة هم أفضل الناس وهم خير الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأفضلهم وأعلاهم قدرًا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم يليه في الفضل عمر بن الخطاب الفاروق ïپ´، ثم يليه في الفضل عثمان بن عفان ïپ´، ثم يلي الثلاثة في الفضل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ثم بقية العشرة من .... طلحة بن عبيد الله التيمي و الزبير بن العوام الأسدي أسد قريش وعبد الرحمن بن عوف الزهري، وسعد بن مالك سعد بن أبي وقاص الزهري، وسعيد بن زيد ابن عم عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، والعاشر أبو عبيدة بن الجراح ، هؤلاء من أفضل الصحابة بعد الخلفاء، هم أفضل الصحابة بعد الخلفاء ïپ¹، فالترضي عنهم من أهم المهمات ومن أفضل القربات، والواجب حبهم في الله واعتقاد أن الصحابة أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين هم أفضل الناس، كما قال ï·؛: خير الناس قرني.. خير أمتي قرني فهم خير الناس وهم خير الأمة.







فالواجب على المؤمن أن لا يكون في قلبه غل لهم، بل يحبهم في الله محبة صادقة فوق محبة أهله وأولاده والناس أجمعين بعد محبة الأنبياء، الأنبياء ثم يليهم الصحابة، ويخص الخلفاء الراشدين بمزيد محبة، وهم الصديق وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الأربعة هم أفضل الصحابة، وأن يحذر أن يكون في قلبه غل للصديق أو عمر أو عثمان كما