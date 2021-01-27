من درر السلف....الحلقة رقم 232

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومن الدرر والعلمية والفوائد السَنِيّة ...
منها ...
قال أبو عبد الله سفيان بن سعيد إبن مسروق الثوريّ شيخ الإسلام وسيد الحفاظ عليه رَحَمَات الله تعالى /
وَالذِي لاَ إلهَ إلاَّ هُوَ : لقَدَ حلت العزلة في هَذا الزمَان . ..
رواه / أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ج 06 ورقة / 388 ...
قال أبو حامد محمد بن محمد الغزاليّ حجة الإسلام عليه رَحَمَات الله تعالى معقباً على كلامه /
وَلئنَ حلت في زمَانِهَ ؛ فَفي زماننا هذا : وجبتْ . ..
أنظر / إحياء علوم الدين ج 05 ورقة / 121 ...
أنظرهم جميعهم / كتاب : شَمُّ العَوارِضِ في ذمِّ الرُّوَافِض العلاّمة الحنفيّ علي إبن محمد أبو الحسن نور الدين المُلاَّ الهرويّ القارِي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه ورقة / 95 - 96 ...
ومنها ...
وقال العلاّمة الحافظ المُتفنن الحنفيّ علي إبن محمد أبو الحسن نور الدين المُلاَّ الهرويّ القارِي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وقد قيلَ /
مَن كَملَ مِن العُلمَاء إبتلي بأربَعةِ مِنْ الأشيَاء :
شماتة : الأعداء ..
وملامة : الأصدِقاء ..
وطَعن : الجُهَلاء ..
وَحسدَ : العُلماء ..
لِكنني أقول كَمَا قَالَ وَكيع مِن قول بَديع /
إن يحسدُوني فإني غَير لائمهم .. قبلي مِنْ الناسِ أهل الفَضل قَد حسدوا ..
فَدَامَ لي وَلهم مَا بي وَمَا بهم .. وَمَات أكثرنا غيظاً لما وجدُوا ..
وَقَالَ الله تعَالَى : ﴿ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ﴾ ..
وَقالَ تعَالَى عَز وَجَل : ﴿ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴾ ..
وَلقد أحسَن محمد بن الحسَن في قَول أبي الحَسَن /
لم يحسدُوا شر النَّاس مَنزلة .. مَنْ عَاشَ في النَّاس يَومَاً غَير مَحسود ..
قال تعالى : ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ ..
وللهِ دَر قائله /
مَا يضر البَحرَ أمسَى زَاخِراً .. إن رَمى فيهِ غَلامٌ بِحَجَر ..
.. .. فأيُّ كلامٍ أفصح : مِن كلام رَبِّ العالمين وَقد قال : ﴿ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ ﴾ ..
وَقد قَالَ زَين العَابِدين رضي الله عنه :
يا رُبَّ جَوهَرِ عِلمٍ لَو أبوحُ بهِ .. لَقِيلَ لي أنتَ مِمَّن يَعبدُ الوَثَنا ..
وَلاسَتَحَلَّ رجالٌ مُسلمونَ دَمي .. يَرونَ أقبَحَ مَا يَأتونَهُ حَسَناَ .. .
أنظره / شَمُّ العَوارِضِ في ذمِّ الرُّوَافِض ورقة / 88 - 89 - 90 ...
ومنها ...
وقال الإمام أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى /
فَفِي التَّنْقِيحِ الْمُبْتَدَعِ / لَيْسَ مِنَ الْأُمَّةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ ..
قَالَ فِي التَّوْضِيحِ / الْمُرَادُ بِالْأُمَّةِ الْمُطْلَقَةِ :؟أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ..
وَهُمُ الَّذِينَ طَرِيقَتُهُمْ : كَطَرِيقَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابِهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - دُونَ أَهْلِ الْبِدَعِ ..
قَالَ صَاحِبُ التَّلْوِيحِ / لِأَنَّ الْمُبْتَدِعَ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ : فَهُوَ مِنْ أُمَّةِ الدَّعْوَةِ دُونَ الْمُتَابَعَةِ كَالْكُفَّارِ . ..
أنظرهُ / مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج 09 ورقة / 4044 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
قَالَ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ /
الْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ : فَرْضٌ لَازِمٌ ..
وَهُوَ : أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَالِقُ أَعْمَالِ الْعِبَادِ خَيْرِهَا وَشَرِّهَا ..
وَكَتَبَهَا : فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ قَبْلَ أَنْ خَلَقَهُمْ ..
وَالْكُلُّ : بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ وَإِرَادَتِهِ وَمَشِيئَتِهِ ..
غَيْرَ أَنَّهُ : يَرْضَى الْإِيمَانَ وَالطَّاعَةَ ؛ وَوَعَدَ عَلَيْهِمَا الثَّوَابَ ..
وَلَا يَرْضَى : الْكُفْرَ وَالْمَعْصِيَةَ ؛ وَأَوْعَدَ عَلَيْهِمَا الْعِقَابَ ..
وَالْقَدَرُ / سِرٌّ مِنْ أَسْرَارِ اللَّهِ تَعَالَى ؛ لَمْ يُطْلِعْ عَلَيْهَا مَلَكًا مُقَرَّبًا وَلَا نَبِيًّا مُرْسَلًا ..
وَلَا يَجُوزُ : الْخَوْضُ فِيهِ ..
وَالْبَحْثُ عَنْهُ : بِطَرِيقِ الْعَقْلِ ..
بَلْ يَجِبُ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْن :
فِرْقَةً خَلَقَهُمْ : لِلنَّعِيمِ فَضْلًا ..
وَفِرْقَةً : لِلْجَحِيمِ عَدْلًا ..
وَسَأَلَ رَجُلٌ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : أَخْبِرْنِي عَنِ الْقَدَرِ ؟؟؟
قَالَ : طَرِيقٌ مُظْلِمٌ لَا تَسْلُكْهُ ..
وَأَعَادَ السُّؤَالَ فَقَالَ :
بَحْرٌ عَمِيقٌ لَا تَلِجْهُ ..
فَأَعَادَ السُّؤَالَ فَقَالَ : سِرُّ اللَّهِ قَدْ خَفِيَ عَلَيْكَ فَلَا تَفْتِشْهُ . ..
وَلِلَّهِ دَرُّ مَنْ قَالَ /
تَبَارَكَ مَنْ أَجْرَى الْأُمُورَ بِحُكْمِهِ .. كَمَا شَاءَ لَا ظُلْمًا أَرَادَ وَلَا هَضْمًا ..
فَمَا لَكَ شَيْءٌ غَيْرُ مَا اللَّهُ شَاءَهُ .. فَإِنْ شِئْتَ طِبْ نَفْسًا وَإِنْ شِئْتَ مُتْ كَظْمًا ..
أنظره / مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج 01 ورقة / 147 ...
ومن الدرر والعلمية والفوائد السَنِيّة ...
منها ...
قال أبو عبد الله سفيان بن سعيد إبن مسروق الثوريّ شيخ الإسلام وسيد الحفاظ عليه رَحَمَات الله تعالى /
وَالذِي لاَ إلهَ إلاَّ هُوَ : لقَدَ حلت العزلة في هَذا الزمَان . ..
رواه / أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ج 06 ورقة / 388 ...
قال أبو حامد محمد بن محمد الغزاليّ حجة الإسلام عليه رَحَمَات الله تعالى معقباً على كلامه /
وَلئنَ حلت في زمَانِهَ ؛ فَفي زماننا هذا : وجبتْ . ..
أنظر / إحياء علوم الدين ج 05 ورقة / 121 ...
أنظرهم جميعهم / كتاب : شَمُّ العَوارِضِ في ذمِّ الرُّوَافِض العلاّمة الحنفيّ علي إبن محمد أبو الحسن نور الدين المُلاَّ الهرويّ القارِي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه ورقة / 95 - 96 ...
ومنها ...
وقال العلاّمة الحافظ المُتفنن الحنفيّ علي إبن محمد أبو الحسن نور الدين المُلاَّ الهرويّ القارِي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وقد قيلَ /
مَن كَملَ مِن العُلمَاء إبتلي بأربَعةِ مِنْ الأشيَاء :
شماتة : الأعداء ..
وملامة : الأصدِقاء ..
وطَعن : الجُهَلاء ..
وَحسدَ : العُلماء ..
لِكنني أقول كَمَا قَالَ وَكيع مِن قول بَديع /
إن يحسدُوني فإني غَير لائمهم .. قبلي مِنْ الناسِ أهل الفَضل قَد حسدوا ..
فَدَامَ لي وَلهم مَا بي وَمَا بهم .. وَمَات أكثرنا غيظاً لما وجدُوا ..
وَقَالَ الله تعَالَى : ﴿ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ﴾ ..
وَقالَ تعَالَى عَز وَجَل : ﴿ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴾ ..
وَلقد أحسَن محمد بن الحسَن في قَول أبي الحَسَن /
لم يحسدُوا شر النَّاس مَنزلة .. مَنْ عَاشَ في النَّاس يَومَاً غَير مَحسود ..
قال تعالى : ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ ..
وللهِ دَر قائله /
مَا يضر البَحرَ أمسَى زَاخِراً .. إن رَمى فيهِ غَلامٌ بِحَجَر ..
.. .. فأيُّ كلامٍ أفصح : مِن كلام رَبِّ العالمين وَقد قال : ﴿ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ ﴾ ..
وَقد قَالَ زَين العَابِدين رضي الله عنه :
يا رُبَّ جَوهَرِ عِلمٍ لَو أبوحُ بهِ .. لَقِيلَ لي أنتَ مِمَّن يَعبدُ الوَثَنا ..
وَلاسَتَحَلَّ رجالٌ مُسلمونَ دَمي .. يَرونَ أقبَحَ مَا يَأتونَهُ حَسَناَ .. .
أنظره / شَمُّ العَوارِضِ في ذمِّ الرُّوَافِض ورقة / 88 - 89 - 90 ...
ومنها ...
وقال الإمام أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى /
فَفِي التَّنْقِيحِ الْمُبْتَدَعِ / لَيْسَ مِنَ الْأُمَّةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ ..
قَالَ فِي التَّوْضِيحِ / الْمُرَادُ بِالْأُمَّةِ الْمُطْلَقَةِ :؟أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ..
وَهُمُ الَّذِينَ طَرِيقَتُهُمْ : كَطَرِيقَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابِهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - دُونَ أَهْلِ الْبِدَعِ ..
قَالَ صَاحِبُ التَّلْوِيحِ / لِأَنَّ الْمُبْتَدِعَ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ : فَهُوَ مِنْ أُمَّةِ الدَّعْوَةِ دُونَ الْمُتَابَعَةِ كَالْكُفَّارِ . ..
أنظرهُ / مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج 09 ورقة / 4044 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
قَالَ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ /
الْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ : فَرْضٌ لَازِمٌ ..
وَهُوَ : أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَالِقُ أَعْمَالِ الْعِبَادِ خَيْرِهَا وَشَرِّهَا ..
وَكَتَبَهَا : فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ قَبْلَ أَنْ خَلَقَهُمْ ..
وَالْكُلُّ : بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ وَإِرَادَتِهِ وَمَشِيئَتِهِ ..
غَيْرَ أَنَّهُ : يَرْضَى الْإِيمَانَ وَالطَّاعَةَ ؛ وَوَعَدَ عَلَيْهِمَا الثَّوَابَ ..
وَلَا يَرْضَى : الْكُفْرَ وَالْمَعْصِيَةَ ؛ وَأَوْعَدَ عَلَيْهِمَا الْعِقَابَ ..
وَالْقَدَرُ / سِرٌّ مِنْ أَسْرَارِ اللَّهِ تَعَالَى ؛ لَمْ يُطْلِعْ عَلَيْهَا مَلَكًا مُقَرَّبًا وَلَا نَبِيًّا مُرْسَلًا ..
وَلَا يَجُوزُ : الْخَوْضُ فِيهِ ..
وَالْبَحْثُ عَنْهُ : بِطَرِيقِ الْعَقْلِ ..
بَلْ يَجِبُ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْن :
فِرْقَةً خَلَقَهُمْ : لِلنَّعِيمِ فَضْلًا ..
وَفِرْقَةً : لِلْجَحِيمِ عَدْلًا ..
وَسَأَلَ رَجُلٌ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : أَخْبِرْنِي عَنِ الْقَدَرِ ؟؟؟
قَالَ : طَرِيقٌ مُظْلِمٌ لَا تَسْلُكْهُ ..
وَأَعَادَ السُّؤَالَ فَقَالَ :
بَحْرٌ عَمِيقٌ لَا تَلِجْهُ ..
فَأَعَادَ السُّؤَالَ فَقَالَ : سِرُّ اللَّهِ قَدْ خَفِيَ عَلَيْكَ فَلَا تَفْتِشْهُ . ..
وَلِلَّهِ دَرُّ مَنْ قَالَ /
تَبَارَكَ مَنْ أَجْرَى الْأُمُورَ بِحُكْمِهِ .. كَمَا شَاءَ لَا ظُلْمًا أَرَادَ وَلَا هَضْمًا ..
فَمَا لَكَ شَيْءٌ غَيْرُ مَا اللَّهُ شَاءَهُ .. فَإِنْ شِئْتَ طِبْ نَفْسًا وَإِنْ شِئْتَ مُتْ كَظْمًا ..
أنظره / مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج 01 ورقة / 147 ...