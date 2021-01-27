من درر السلف....الحلقة رقم 232

الحَمْدُ لله ...ومن الدرر والعلمية والفوائد السَنِيّة ...منها ...قال أبو عبد الله سفيان بن سعيد إبن مسروق الثوريّ شيخ الإسلام وسيد الحفاظ عليه رَحَمَات الله تعالى /وَالذِي لاَ إلهَ إلاَّ هُوَ : لقَدَ حلت العزلة في هَذا الزمَان . ..رواه / أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ج 06 ورقة / 388 ...قال أبو حامد محمد بن محمد الغزاليّ حجة الإسلام عليه رَحَمَات الله تعالى معقباً على كلامه /وَلئنَ حلت في زمَانِهَ ؛ فَفي زماننا هذا : وجبتْ . ..أنظر / إحياء علوم الدين ج 05 ورقة / 121 ...أنظرهم جميعهم / كتاب : شَمُّ العَوارِضِ في ذمِّ الرُّوَافِض العلاّمة الحنفيّ علي إبن محمد أبو الحسن نور الدين المُلاَّ الهرويّ القارِي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه ورقة / 95 - 96 ...ومنها ...وقال العلاّمة الحافظ المُتفنن الحنفيّ علي إبن محمد أبو الحسن نور الدين المُلاَّ الهرويّ القارِي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وقد قيلَ /مَن كَملَ مِن العُلمَاء إبتلي بأربَعةِ مِنْ الأشيَاء :شماتة : الأعداء ..وملامة : الأصدِقاء ..وطَعن : الجُهَلاء ..وَحسدَ : العُلماء ..لِكنني أقول كَمَا قَالَ وَكيع مِن قول بَديع /إن يحسدُوني فإني غَير لائمهم .. قبلي مِنْ الناسِ أهل الفَضل قَد حسدوا ..فَدَامَ لي وَلهم مَا بي وَمَا بهم .. وَمَات أكثرنا غيظاً لما وجدُوا ..وَقَالَ الله تعَالَى : ﴿ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ﴾ ..وَقالَ تعَالَى عَز وَجَل : ﴿ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴾ ..وَلقد أحسَن محمد بن الحسَن في قَول أبي الحَسَن /لم يحسدُوا شر النَّاس مَنزلة .. مَنْ عَاشَ في النَّاس يَومَاً غَير مَحسود ..قال تعالى : ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ ..وللهِ دَر قائله /مَا يضر البَحرَ أمسَى زَاخِراً .. إن رَمى فيهِ غَلامٌ بِحَجَر .... .. فأيُّ كلامٍ أفصح : مِن كلام رَبِّ العالمين وَقد قال : ﴿ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ ﴾ ..وَقد قَالَ زَين العَابِدين رضي الله عنه :يا رُبَّ جَوهَرِ عِلمٍ لَو أبوحُ بهِ .. لَقِيلَ لي أنتَ مِمَّن يَعبدُ الوَثَنا ..وَلاسَتَحَلَّ رجالٌ مُسلمونَ دَمي .. يَرونَ أقبَحَ مَا يَأتونَهُ حَسَناَ .. .أنظره / شَمُّ العَوارِضِ في ذمِّ الرُّوَافِض ورقة / 88 - 89 - 90 ...ومنها ...وقال الإمام أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى /فَفِي التَّنْقِيحِ الْمُبْتَدَعِ / لَيْسَ مِنَ الْأُمَّةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ ..قَالَ فِي التَّوْضِيحِ / الْمُرَادُ بِالْأُمَّةِ الْمُطْلَقَةِ :؟أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ..وَهُمُ الَّذِينَ طَرِيقَتُهُمْ : كَطَرِيقَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابِهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - دُونَ أَهْلِ الْبِدَعِ ..قَالَ صَاحِبُ التَّلْوِيحِ / لِأَنَّ الْمُبْتَدِعَ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ : فَهُوَ مِنْ أُمَّةِ الدَّعْوَةِ دُونَ الْمُتَابَعَةِ كَالْكُفَّارِ . ..أنظرهُ / مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج 09 ورقة / 4044 ...ومنها ...وقال أيضاً /قَالَ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ /الْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ : فَرْضٌ لَازِمٌ ..وَهُوَ : أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَالِقُ أَعْمَالِ الْعِبَادِ خَيْرِهَا وَشَرِّهَا ..وَكَتَبَهَا : فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ قَبْلَ أَنْ خَلَقَهُمْ ..وَالْكُلُّ : بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ وَإِرَادَتِهِ وَمَشِيئَتِهِ ..غَيْرَ أَنَّهُ : يَرْضَى الْإِيمَانَ وَالطَّاعَةَ ؛ وَوَعَدَ عَلَيْهِمَا الثَّوَابَ ..وَلَا يَرْضَى : الْكُفْرَ وَالْمَعْصِيَةَ ؛ وَأَوْعَدَ عَلَيْهِمَا الْعِقَابَ ..وَالْقَدَرُ / سِرٌّ مِنْ أَسْرَارِ اللَّهِ تَعَالَى ؛ لَمْ يُطْلِعْ عَلَيْهَا مَلَكًا مُقَرَّبًا وَلَا نَبِيًّا مُرْسَلًا ..وَلَا يَجُوزُ : الْخَوْضُ فِيهِ ..وَالْبَحْثُ عَنْهُ : بِطَرِيقِ الْعَقْلِ ..بَلْ يَجِبُ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْن :فِرْقَةً خَلَقَهُمْ : لِلنَّعِيمِ فَضْلًا ..وَفِرْقَةً : لِلْجَحِيمِ عَدْلًا ..وَسَأَلَ رَجُلٌ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : أَخْبِرْنِي عَنِ الْقَدَرِ ؟؟؟قَالَ : طَرِيقٌ مُظْلِمٌ لَا تَسْلُكْهُ ..وَأَعَادَ السُّؤَالَ فَقَالَ :بَحْرٌ عَمِيقٌ لَا تَلِجْهُ ..فَأَعَادَ السُّؤَالَ فَقَالَ : سِرُّ اللَّهِ قَدْ خَفِيَ عَلَيْكَ فَلَا تَفْتِشْهُ . ..وَلِلَّهِ دَرُّ مَنْ قَالَ /تَبَارَكَ مَنْ أَجْرَى الْأُمُورَ بِحُكْمِهِ .. كَمَا شَاءَ لَا ظُلْمًا أَرَادَ وَلَا هَضْمًا ..فَمَا لَكَ شَيْءٌ غَيْرُ مَا اللَّهُ شَاءَهُ .. فَإِنْ شِئْتَ طِبْ نَفْسًا وَإِنْ شِئْتَ مُتْ كَظْمًا ..أنظره / مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج 01 ورقة / 147 ...