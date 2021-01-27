من درر السلف....الحلقة رقم 232

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
13,196
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الدرر والعلمية والفوائد السَنِيّة ...

🥀🥀 منها ...
قال أبو عبد الله سفيان بن سعيد إبن مسروق الثوريّ شيخ الإسلام وسيد الحفاظ عليه رَحَمَات الله تعالى /
وَالذِي لاَ إلهَ إلاَّ هُوَ : لقَدَ حلت العزلة في هَذا الزمَان . ..
🥀 رواه / أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ج 06 ورقة / 388 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 قال أبو حامد محمد بن محمد الغزاليّ حجة الإسلام عليه رَحَمَات الله تعالى معقباً على كلامه /
وَلئنَ حلت في زمَانِهَ ؛ فَفي زماننا هذا : وجبتْ . ..
🥀 أنظر / إحياء علوم الدين ج 05 ورقة / 121 ... 🌾🌾🌾
🥀 أنظرهم جميعهم / كتاب : شَمُّ العَوارِضِ في ذمِّ الرُّوَافِض العلاّمة الحنفيّ علي إبن محمد أبو الحسن نور الدين المُلاَّ الهرويّ القارِي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه ورقة / 95 - 96 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال العلاّمة الحافظ المُتفنن الحنفيّ علي إبن محمد أبو الحسن نور الدين المُلاَّ الهرويّ القارِي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وقد قيلَ /
مَن كَملَ مِن العُلمَاء إبتلي بأربَعةِ مِنْ الأشيَاء :
شماتة : الأعداء ..
وملامة : الأصدِقاء ..
وطَعن : الجُهَلاء ..
وَحسدَ : العُلماء ..
لِكنني أقول كَمَا قَالَ وَكيع مِن قول بَديع /
إن يحسدُوني فإني غَير لائمهم .. قبلي مِنْ الناسِ أهل الفَضل قَد حسدوا ..
فَدَامَ لي وَلهم مَا بي وَمَا بهم .. وَمَات أكثرنا غيظاً لما وجدُوا ..
وَقَالَ الله تعَالَى : ﴿ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ﴾ ..
وَقالَ تعَالَى عَز وَجَل : ﴿ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴾ ..
وَلقد أحسَن محمد بن الحسَن في قَول أبي الحَسَن /
لم يحسدُوا شر النَّاس مَنزلة .. مَنْ عَاشَ في النَّاس يَومَاً غَير مَحسود ..
قال تعالى : ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ ..
وللهِ دَر قائله /
مَا يضر البَحرَ أمسَى زَاخِراً .. إن رَمى فيهِ غَلامٌ بِحَجَر ..
.. .. فأيُّ كلامٍ أفصح : مِن كلام رَبِّ العالمين وَقد قال : ﴿ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ ﴾ ..
وَقد قَالَ زَين العَابِدين رضي الله عنه :
يا رُبَّ جَوهَرِ عِلمٍ لَو أبوحُ بهِ .. لَقِيلَ لي أنتَ مِمَّن يَعبدُ الوَثَنا ..
وَلاسَتَحَلَّ رجالٌ مُسلمونَ دَمي .. يَرونَ أقبَحَ مَا يَأتونَهُ حَسَناَ .. .
🥀 أنظره / شَمُّ العَوارِضِ في ذمِّ الرُّوَافِض ورقة / 88 - 89 - 90 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الإمام أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى /
فَفِي التَّنْقِيحِ الْمُبْتَدَعِ / لَيْسَ مِنَ الْأُمَّةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ ..
قَالَ فِي التَّوْضِيحِ / الْمُرَادُ بِالْأُمَّةِ الْمُطْلَقَةِ :؟أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ..
وَهُمُ الَّذِينَ طَرِيقَتُهُمْ : كَطَرِيقَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابِهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - دُونَ أَهْلِ الْبِدَعِ ..
قَالَ صَاحِبُ التَّلْوِيحِ / لِأَنَّ الْمُبْتَدِعَ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ : فَهُوَ مِنْ أُمَّةِ الدَّعْوَةِ دُونَ الْمُتَابَعَةِ كَالْكُفَّارِ . ..
🥀 أنظرهُ / مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج 09 ورقة / 4044 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
قَالَ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ /
الْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ : فَرْضٌ لَازِمٌ ..
وَهُوَ : أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَالِقُ أَعْمَالِ الْعِبَادِ خَيْرِهَا وَشَرِّهَا ..
وَكَتَبَهَا : فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ قَبْلَ أَنْ خَلَقَهُمْ ..
وَالْكُلُّ : بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ وَإِرَادَتِهِ وَمَشِيئَتِهِ ..
غَيْرَ أَنَّهُ : يَرْضَى الْإِيمَانَ وَالطَّاعَةَ ؛ وَوَعَدَ عَلَيْهِمَا الثَّوَابَ ..
وَلَا يَرْضَى : الْكُفْرَ وَالْمَعْصِيَةَ ؛ وَأَوْعَدَ عَلَيْهِمَا الْعِقَابَ ..
وَالْقَدَرُ / سِرٌّ مِنْ أَسْرَارِ اللَّهِ تَعَالَى ؛ لَمْ يُطْلِعْ عَلَيْهَا مَلَكًا مُقَرَّبًا وَلَا نَبِيًّا مُرْسَلًا ..
وَلَا يَجُوزُ : الْخَوْضُ فِيهِ ..
وَالْبَحْثُ عَنْهُ : بِطَرِيقِ الْعَقْلِ ..
بَلْ يَجِبُ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْن :
فِرْقَةً خَلَقَهُمْ : لِلنَّعِيمِ فَضْلًا ..
وَفِرْقَةً : لِلْجَحِيمِ عَدْلًا ..
وَسَأَلَ رَجُلٌ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : أَخْبِرْنِي عَنِ الْقَدَرِ ؟؟؟
قَالَ : طَرِيقٌ مُظْلِمٌ لَا تَسْلُكْهُ ..
وَأَعَادَ السُّؤَالَ فَقَالَ :
بَحْرٌ عَمِيقٌ لَا تَلِجْهُ ..
فَأَعَادَ السُّؤَالَ فَقَالَ : سِرُّ اللَّهِ قَدْ خَفِيَ عَلَيْكَ فَلَا تَفْتِشْهُ . ..
وَلِلَّهِ دَرُّ مَنْ قَالَ /
تَبَارَكَ مَنْ أَجْرَى الْأُمُورَ بِحُكْمِهِ .. كَمَا شَاءَ لَا ظُلْمًا أَرَادَ وَلَا هَضْمًا ..
فَمَا لَكَ شَيْءٌ غَيْرُ مَا اللَّهُ شَاءَهُ .. فَإِنْ شِئْتَ طِبْ نَفْسًا وَإِنْ شِئْتَ مُتْ كَظْمًا ..
🥀 أنظره / مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج 01 ورقة / 147 ... 🌾🌾🌾
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top