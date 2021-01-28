من درر السلف...الحلقة 234

الحَمْدُ لله ...ومن الدرر والعلمية والفوائد السَنِيّة ...منها ...قال تعالى سبحانه : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ) /قال شيخنا العلاّمة إبن العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /قوله تعالى : ( لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ) ..إختلف المفسرون في هذا القيام ؟؟؟ومتى يكون ؟؟؟فقال بعضهم وهم الأكثر /إنهم لا يقومون من قبورهم يوم القيامة : إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ..يعني / كالمصروع الذي يتخبطه الشيطان ..والتخبط : هو الضرب العشوائي ..فالشيطان يتسلّط على ابن آدم : تسلطاً عشوائياً فيصرعه ..فيقوم هؤلاء من قبورهم يوم القيامة : كقيام المصروعين - والعياذ بالله - يشهدهم الناس كلهم ..وهذا القول هو : قول جمهور المفسرين ..وهو مروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ..القول الثاني /أنهم لا يقومون عند التعامل بالربا : إلا كما يقوم المصروع ؛ لأنهم - والعياذ بالله - لشدة شغفهم بالربا ..كأنما يتصرفون تصرف المتخبط الذي لا يشعر ..لأنهم سكارى : بمحبة الربا ..وسكارى : بما يربحونه وهم الخاسرون ؛ فيكون القيام هنا : في الدنيا ..شبَّه تصرفاتهم العشوائية الجنونية المبنية على الربا العظيم - الذي يتضخم المال من أجل الربا - : بالإنسان المصروع الذي لا يعرف كيف يتصرف ..وهذا قول : كثير من المتأخرين ..وقالوا /إن يوم القيامة هنا ليس له ذكر ؛ ولكن الله شبَّه حالهم حين طلبهم الربا :،بحال المصروع من سوء التصرف ..وكلما كان الإنسان أشد فقراً : كانوا له أشد ظلماً ..فيكثرون عليه الظلم : لفقره ..بينما حاله تقتضي : الرأفة والتخفيف ..لكن هؤلاء ظلمة ليس همهم :،إلاّ أكل أموال الناس ..فاختلف المفسرون في معنى : القيام ؟؟؟ومتى يكون ؟؟؟لكنهم لم يختلفوا في قوله تعالى : ( يتخبطه الشيطان من المس ) ؛ يعني /متفقين على أن الشيطان :،يتخبط الإنسان ..و ( من المس ) أي /بالمس : بالجنون ..وهذا أمر : مشاهد ؛ أن الشيطان يصرع بني آدم وربما يقتله - نسأل الله العافية - يصرعه ويبدأ يتخبط ويتكلم والإنسان نفسه لا يتكلم ؛ يتكلم الشيطان الذي صرعه . ..أنظره / تفسير سورة الفاتحة و البقرة ج 03 ورقة / 374 - 375 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وقد قسم إبن القيّم - رحمه الله - في زاد المعاد الصرع إلى : قسمين /صرع / بتشنج الأعصاب ؛ وهذا يدركه الأطباء ويقرونه ويعالجونه بما عندهم من الأدوية ..والثاني / صرع من الشيطان ؛ وذلك لا علم للأطباء به ؛ ولا يعالج إلا : بالأدوية الشرعية كقراءة القرآن والأدعية النبوية الواردة في ذلك . ..أنظره / تفسير سورة الفاتحة و البقرة ج 03 ورقة / 376 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /أن ممارسة الربا تنافي : الإيمان لقوله تعالى : ﴿ إن كنتم مؤمنين ﴾ ..ولكن : هل يُخرج الإنسانَ من الإيمان إلى الكفر ؟؟؟مذهب الخوارج : أنه يخرجه من الإيمان إلى الكفر ..فهو عند الخوارج : كافرٌ كفرعون وهامان وقارون ؛ لأنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب ..ومذهب أهل السنة والجماعة : أنه مؤمن ناقص الإيمان ..لكنه :يُخشى عليه من الكفر لا سيما آكل الربا ؛ لأنه غذي بحرام ..وقد قال النبيّ صلى الله عليه وسلم حين ذكر الرجل : يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام : فأنى يستجاب لذلك .. . .نسأل الله العافية . ..أنظره / تفسير سورة الفاتحة و البقرة ج 03 ورقة / 385 - 386 ...