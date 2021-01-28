من درر السلف...الحلقة 234

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الدرر والعلمية والفوائد السَنِيّة ...

🥀🥀 منها ...
قال تعالى سبحانه : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ) /
قال شيخنا العلاّمة إبن العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قوله تعالى : ( لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ) ..
إختلف المفسرون في هذا القيام ؟؟؟
ومتى يكون ؟؟؟
فقال بعضهم وهم الأكثر /
إنهم لا يقومون من قبورهم يوم القيامة : إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ..
يعني / كالمصروع الذي يتخبطه الشيطان ..
والتخبط : هو الضرب العشوائي ..
فالشيطان يتسلّط على ابن آدم : تسلطاً عشوائياً فيصرعه ..
فيقوم هؤلاء من قبورهم يوم القيامة : كقيام المصروعين - والعياذ بالله - يشهدهم الناس كلهم ..
وهذا القول هو : قول جمهور المفسرين ..
وهو مروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ..
القول الثاني /
أنهم لا يقومون عند التعامل بالربا : إلا كما يقوم المصروع ؛ لأنهم - والعياذ بالله - لشدة شغفهم بالربا ..
كأنما يتصرفون تصرف المتخبط الذي لا يشعر ..
لأنهم سكارى : بمحبة الربا ..
وسكارى : بما يربحونه وهم الخاسرون ؛ فيكون القيام هنا : في الدنيا ..
شبَّه تصرفاتهم العشوائية الجنونية المبنية على الربا العظيم - الذي يتضخم المال من أجل الربا - : بالإنسان المصروع الذي لا يعرف كيف يتصرف ..
وهذا قول : كثير من المتأخرين ..
وقالوا /
إن يوم القيامة هنا ليس له ذكر ؛ ولكن الله شبَّه حالهم حين طلبهم الربا :،بحال المصروع من سوء التصرف ..
وكلما كان الإنسان أشد فقراً : كانوا له أشد ظلماً ..
فيكثرون عليه الظلم : لفقره ..
بينما حاله تقتضي : الرأفة والتخفيف ..
لكن هؤلاء ظلمة ليس همهم :،إلاّ أكل أموال الناس ..
فاختلف المفسرون في معنى : القيام ؟؟؟ومتى يكون ؟؟؟
لكنهم لم يختلفوا في قوله تعالى : ( يتخبطه الشيطان من المس ) ؛ يعني /متفقين على أن الشيطان :،يتخبط الإنسان ..
و ( من المس ) أي /
بالمس : بالجنون ..
وهذا أمر : مشاهد ؛ أن الشيطان يصرع بني آدم وربما يقتله - نسأل الله العافية - يصرعه ويبدأ يتخبط ويتكلم والإنسان نفسه لا يتكلم ؛ يتكلم الشيطان الذي صرعه . ..
🥀 أنظره / تفسير سورة الفاتحة و البقرة ج 03 ورقة / 374 - 375 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وقد قسم إبن القيّم - رحمه الله - في زاد المعاد الصرع إلى : قسمين /
صرع / بتشنج الأعصاب ؛ وهذا يدركه الأطباء ويقرونه ويعالجونه بما عندهم من الأدوية ..
والثاني / صرع من الشيطان ؛ وذلك لا علم للأطباء به ؛ ولا يعالج إلا : بالأدوية الشرعية كقراءة القرآن والأدعية النبوية الواردة في ذلك . ..
🥀 أنظره / تفسير سورة الفاتحة و البقرة ج 03 ورقة / 376 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أن ممارسة الربا تنافي : الإيمان لقوله تعالى : ﴿ إن كنتم مؤمنين ﴾ ..
ولكن : هل يُخرج الإنسانَ من الإيمان إلى الكفر ؟؟؟
مذهب الخوارج : أنه يخرجه من الإيمان إلى الكفر ..
فهو عند الخوارج : كافرٌ كفرعون وهامان وقارون ؛ لأنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب ..
ومذهب أهل السنة والجماعة : أنه مؤمن ناقص الإيمان ..
لكنه :يُخشى عليه من الكفر لا سيما آكل الربا ؛ لأنه غذي بحرام ..
وقد قال النبيّ صلى الله عليه وسلم حين ذكر الرجل : يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام : فأنى يستجاب لذلك .. . .
نسأل الله العافية . ..
🥀 أنظره / تفسير سورة الفاتحة و البقرة ج 03 ورقة / 385 - 386 ... 🌾🌾🌾
 
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