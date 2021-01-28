من درر السلف...الحلقة 234

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن الدرر والعلمية والفوائد السَنِيّة ...
منها ...
قال تعالى سبحانه : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ) /
قال شيخنا العلاّمة إبن العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قوله تعالى : ( لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ) ..
إختلف المفسرون في هذا القيام ؟؟؟
ومتى يكون ؟؟؟
فقال بعضهم وهم الأكثر /
إنهم لا يقومون من قبورهم يوم القيامة : إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ..
يعني / كالمصروع الذي يتخبطه الشيطان ..
والتخبط : هو الضرب العشوائي ..
فالشيطان يتسلّط على ابن آدم : تسلطاً عشوائياً فيصرعه ..
فيقوم هؤلاء من قبورهم يوم القيامة : كقيام المصروعين - والعياذ بالله - يشهدهم الناس كلهم ..
وهذا القول هو : قول جمهور المفسرين ..
وهو مروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ..
القول الثاني /
أنهم لا يقومون عند التعامل بالربا : إلا كما يقوم المصروع ؛ لأنهم - والعياذ بالله - لشدة شغفهم بالربا ..
كأنما يتصرفون تصرف المتخبط الذي لا يشعر ..
لأنهم سكارى : بمحبة الربا ..
وسكارى : بما يربحونه وهم الخاسرون ؛ فيكون القيام هنا : في الدنيا ..
شبَّه تصرفاتهم العشوائية الجنونية المبنية على الربا العظيم - الذي يتضخم المال من أجل الربا - : بالإنسان المصروع الذي لا يعرف كيف يتصرف ..
وهذا قول : كثير من المتأخرين ..
وقالوا /
إن يوم القيامة هنا ليس له ذكر ؛ ولكن الله شبَّه حالهم حين طلبهم الربا :،بحال المصروع من سوء التصرف ..
وكلما كان الإنسان أشد فقراً : كانوا له أشد ظلماً ..
فيكثرون عليه الظلم : لفقره ..
بينما حاله تقتضي : الرأفة والتخفيف ..
لكن هؤلاء ظلمة ليس همهم :،إلاّ أكل أموال الناس ..
فاختلف المفسرون في معنى : القيام ؟؟؟ومتى يكون ؟؟؟
لكنهم لم يختلفوا في قوله تعالى : ( يتخبطه الشيطان من المس ) ؛ يعني /متفقين على أن الشيطان :،يتخبط الإنسان ..
و ( من المس ) أي /
بالمس : بالجنون ..
وهذا أمر : مشاهد ؛ أن الشيطان يصرع بني آدم وربما يقتله - نسأل الله العافية - يصرعه ويبدأ يتخبط ويتكلم والإنسان نفسه لا يتكلم ؛ يتكلم الشيطان الذي صرعه . ..
أنظره / تفسير سورة الفاتحة و البقرة ج 03 ورقة / 374 - 375 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وقد قسم إبن القيّم - رحمه الله - في زاد المعاد الصرع إلى : قسمين /
صرع / بتشنج الأعصاب ؛ وهذا يدركه الأطباء ويقرونه ويعالجونه بما عندهم من الأدوية ..
والثاني / صرع من الشيطان ؛ وذلك لا علم للأطباء به ؛ ولا يعالج إلا : بالأدوية الشرعية كقراءة القرآن والأدعية النبوية الواردة في ذلك . ..
أنظره / تفسير سورة الفاتحة و البقرة ج 03 ورقة / 376 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أن ممارسة الربا تنافي : الإيمان لقوله تعالى : ﴿ إن كنتم مؤمنين ﴾ ..
ولكن : هل يُخرج الإنسانَ من الإيمان إلى الكفر ؟؟؟
مذهب الخوارج : أنه يخرجه من الإيمان إلى الكفر ..
فهو عند الخوارج : كافرٌ كفرعون وهامان وقارون ؛ لأنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب ..
ومذهب أهل السنة والجماعة : أنه مؤمن ناقص الإيمان ..
لكنه :يُخشى عليه من الكفر لا سيما آكل الربا ؛ لأنه غذي بحرام ..
وقد قال النبيّ صلى الله عليه وسلم حين ذكر الرجل : يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام : فأنى يستجاب لذلك .. . .
نسأل الله العافية . ..
أنظره / تفسير سورة الفاتحة و البقرة ج 03 ورقة / 385 - 386 ...
ومن الدرر والعلمية والفوائد السَنِيّة ...
منها ...
قال تعالى سبحانه : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ) /
قال شيخنا العلاّمة إبن العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قوله تعالى : ( لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ) ..
إختلف المفسرون في هذا القيام ؟؟؟
ومتى يكون ؟؟؟
فقال بعضهم وهم الأكثر /
إنهم لا يقومون من قبورهم يوم القيامة : إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ..
يعني / كالمصروع الذي يتخبطه الشيطان ..
والتخبط : هو الضرب العشوائي ..
فالشيطان يتسلّط على ابن آدم : تسلطاً عشوائياً فيصرعه ..
فيقوم هؤلاء من قبورهم يوم القيامة : كقيام المصروعين - والعياذ بالله - يشهدهم الناس كلهم ..
وهذا القول هو : قول جمهور المفسرين ..
وهو مروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ..
القول الثاني /
أنهم لا يقومون عند التعامل بالربا : إلا كما يقوم المصروع ؛ لأنهم - والعياذ بالله - لشدة شغفهم بالربا ..
كأنما يتصرفون تصرف المتخبط الذي لا يشعر ..
لأنهم سكارى : بمحبة الربا ..
وسكارى : بما يربحونه وهم الخاسرون ؛ فيكون القيام هنا : في الدنيا ..
شبَّه تصرفاتهم العشوائية الجنونية المبنية على الربا العظيم - الذي يتضخم المال من أجل الربا - : بالإنسان المصروع الذي لا يعرف كيف يتصرف ..
وهذا قول : كثير من المتأخرين ..
وقالوا /
إن يوم القيامة هنا ليس له ذكر ؛ ولكن الله شبَّه حالهم حين طلبهم الربا :،بحال المصروع من سوء التصرف ..
وكلما كان الإنسان أشد فقراً : كانوا له أشد ظلماً ..
فيكثرون عليه الظلم : لفقره ..
بينما حاله تقتضي : الرأفة والتخفيف ..
لكن هؤلاء ظلمة ليس همهم :،إلاّ أكل أموال الناس ..
فاختلف المفسرون في معنى : القيام ؟؟؟ومتى يكون ؟؟؟
لكنهم لم يختلفوا في قوله تعالى : ( يتخبطه الشيطان من المس ) ؛ يعني /متفقين على أن الشيطان :،يتخبط الإنسان ..
و ( من المس ) أي /
بالمس : بالجنون ..
وهذا أمر : مشاهد ؛ أن الشيطان يصرع بني آدم وربما يقتله - نسأل الله العافية - يصرعه ويبدأ يتخبط ويتكلم والإنسان نفسه لا يتكلم ؛ يتكلم الشيطان الذي صرعه . ..
أنظره / تفسير سورة الفاتحة و البقرة ج 03 ورقة / 374 - 375 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وقد قسم إبن القيّم - رحمه الله - في زاد المعاد الصرع إلى : قسمين /
صرع / بتشنج الأعصاب ؛ وهذا يدركه الأطباء ويقرونه ويعالجونه بما عندهم من الأدوية ..
والثاني / صرع من الشيطان ؛ وذلك لا علم للأطباء به ؛ ولا يعالج إلا : بالأدوية الشرعية كقراءة القرآن والأدعية النبوية الواردة في ذلك . ..
أنظره / تفسير سورة الفاتحة و البقرة ج 03 ورقة / 376 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أن ممارسة الربا تنافي : الإيمان لقوله تعالى : ﴿ إن كنتم مؤمنين ﴾ ..
ولكن : هل يُخرج الإنسانَ من الإيمان إلى الكفر ؟؟؟
مذهب الخوارج : أنه يخرجه من الإيمان إلى الكفر ..
فهو عند الخوارج : كافرٌ كفرعون وهامان وقارون ؛ لأنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب ..
ومذهب أهل السنة والجماعة : أنه مؤمن ناقص الإيمان ..
لكنه :يُخشى عليه من الكفر لا سيما آكل الربا ؛ لأنه غذي بحرام ..
وقد قال النبيّ صلى الله عليه وسلم حين ذكر الرجل : يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام : فأنى يستجاب لذلك .. . .
نسأل الله العافية . ..
أنظره / تفسير سورة الفاتحة و البقرة ج 03 ورقة / 385 - 386 ...