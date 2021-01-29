من درر السلف....الحلقة رقم 235

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الفَوائِد الحِسَان والدرر العظام ...

🥀🥀 منها ...
قال الإِمَام الحافظ علي محمد أبو الحسن نور الدين المُلاَّ الهرويّ القاري عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى /
فَالْقَضَاءُ وَالْقَدَرُ مُتَلَازِمَانِ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا وَهُوَ الْقَدَرُ : بِمَنْزِلَةِ الْأَسَاسِ ..
وَالْأَسَاسُ : وَهُوَ الْقَضَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْبِنَاءِ ..
وَقَالَ الرَّاغِبُ /
الْقَضَاءُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى : أَخَصُّ مِنَ الْقَدَرِ لِأَنَّهُ الْفَصْلُ بَيْنَ التَّقْدِيرِ وَالْقَدَرِ ..
وَالْقَضَاءُ : هُوَ الْفَصْلُ وَالْقَطْعُ ..
وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْقَدَرَ : بِمَنْزِلَةِ الْمُعَدِّ لِلْكَيْلِ ..
وَالْقَضَاءُ : بِمَنْزِلَةِ الْكَيْلِ ؛ وَهَذَا لِمَا قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ لِعُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَمَّا أَرَادَ الْفِرَارَ مِنَ الطَّاعُونِ بِالشَّامِ / أَتَفِرُّ مِنَ الْقَضَاءِ ؟؟؟قَالَ / أَفِرُّ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ . ..
🥀أنْظُرهُ / مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج 01 ورقة / 160 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وعن إبن عباس رضي الله عنهما أنه قال /
لم يَكْفُر من كَفَر ممن مضى إلاّ : من قبل النساءِ ..
وكَفَرَ مَنْ بقي منْ قبلِ النساءِ . ..
رواه الحافظ الحسن بن عرفة : وإسناده حسن .. ..
🥀 أنظره / إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة للعلاّمة حمُود التويجري ج 01 ورقة / 338 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و عن زيد بن وهب قال /
سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول / إن الفتنة وكلت بثلاثة :
بالْحَادِّ النِحْريرِ الذي لا يرتفع له شيء إلاّ قمعه : بالسيف ..
وبالخطيب الذي : يدعو إليها ..
وبالسيد ..
فأما هذان : فتبطحهما لوجوههما ..
وأما السيد : فتبحثه حتى تبلو ما عنده . ..
رواه أبو نعيم في الحلية / بإسناد صحيح .. .
🥀 أنظره / إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة للعلاّمة حمُود التويجري ج 01 ورقة / 25 ... 🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال العلاّمة الشيخ عبد الرحمن إبن السِعديّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
رحم الله من أعان على الدين : ولو بشطر كلمة ..
وإنما الهلاك : في ترك ما يقدر عليه العبد من الدعوة إلى هذا الدين . ..
🥀 أنظره / القول السديد ج 01 ورقة / 37 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قـال الحافظ إبن حجر العسقلانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قال الطيبيُّ /
أُمِروا باستدفاعِ البلاء : بالذِّكروالدُّعاءوالصَّلاةوالصَّدقة ..
فالفزع إلى الصَّلاة عند وقوع البلاء : من سُنَّة الأنبياء والأولياء الأصفياء . ..
🥀 أنظره / فتـح البـاري شرح صحيح البخاريّ ج 02 ورقة / 531 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الإمام علاّمة عصره محمد إبن علي محمد الشوكانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
وقد تكون مفسدة إتباع أهوية المبتدعة : أشد على هذه الملة من مفسدة إتباع أهوية أهل الملل ..
فإن المبتدعة : ينتمون إلى الإسلام ..
ويُظهرون للناس أنهم : ينصرون الدين ويتبعون أحسنه ..
وهم : على العكس من ذلك والضد لما هنالك ..
فلا يزالون ينقلون من يميل إلى أهويتهم من بدعة إلى بدعة ؛ ويدفعونه من شنعة إلى شنعة حتى يسلخوه من الدين ؛ ويخرجونه منه ؛ وهو يظن أنه منه في الصميم ؛ وأن الصراط الذي هو عليه هو الصراط المستقيم . ..
🥀 أنظره / فتـح القديـر ج 01 ورقة / 169 ... 🌾🌾🌾
 
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