من درر السلف....الحلقة رقم 235

الحَمْدُ لله ...ومن الفَوائِد الحِسَان والدرر العظام ...منها ...قال الإِمَام الحافظ علي محمد أبو الحسن نور الدين المُلاَّ الهرويّ القاري عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى /فَالْقَضَاءُ وَالْقَدَرُ مُتَلَازِمَانِ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا وَهُوَ الْقَدَرُ : بِمَنْزِلَةِ الْأَسَاسِ ..وَالْأَسَاسُ : وَهُوَ الْقَضَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْبِنَاءِ ..وَقَالَ الرَّاغِبُ /الْقَضَاءُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى : أَخَصُّ مِنَ الْقَدَرِ لِأَنَّهُ الْفَصْلُ بَيْنَ التَّقْدِيرِ وَالْقَدَرِ ..وَالْقَضَاءُ : هُوَ الْفَصْلُ وَالْقَطْعُ ..وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْقَدَرَ : بِمَنْزِلَةِ الْمُعَدِّ لِلْكَيْلِ ..وَالْقَضَاءُ : بِمَنْزِلَةِ الْكَيْلِ ؛ وَهَذَا لِمَا قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ لِعُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَمَّا أَرَادَ الْفِرَارَ مِنَ الطَّاعُونِ بِالشَّامِ / أَتَفِرُّ مِنَ الْقَضَاءِ ؟؟؟قَالَ / أَفِرُّ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ . ..أنْظُرهُ / مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج 01 ورقة / 160 ...ومنها ...وعن إبن عباس رضي الله عنهما أنه قال /لم يَكْفُر من كَفَر ممن مضى إلاّ : من قبل النساءِ ..وكَفَرَ مَنْ بقي منْ قبلِ النساءِ . ..رواه الحافظ الحسن بن عرفة : وإسناده حسن .. ..أنظره / إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة للعلاّمة حمُود التويجري ج 01 ورقة / 338 ...ومنها ...و عن زيد بن وهب قال /سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول / إن الفتنة وكلت بثلاثة :بالْحَادِّ النِحْريرِ الذي لا يرتفع له شيء إلاّ قمعه : بالسيف ..وبالخطيب الذي : يدعو إليها ..وبالسيد ..فأما هذان : فتبطحهما لوجوههما ..وأما السيد : فتبحثه حتى تبلو ما عنده . ..رواه أبو نعيم في الحلية / بإسناد صحيح .. .أنظره / إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة للعلاّمة حمُود التويجري ج 01 ورقة / 25 ...ومنها ...و قال العلاّمة الشيخ عبد الرحمن إبن السِعديّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /رحم الله من أعان على الدين : ولو بشطر كلمة ..وإنما الهلاك : في ترك ما يقدر عليه العبد من الدعوة إلى هذا الدين . ..أنظره / القول السديد ج 01 ورقة / 37 ...ومنها ...قـال الحافظ إبن حجر العسقلانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /قال الطيبيُّ /أُمِروا باستدفاعِ البلاء : بالذِّكروالدُّعاءوالصَّلاةوالصَّدقة ..فالفزع إلى الصَّلاة عند وقوع البلاء : من سُنَّة الأنبياء والأولياء الأصفياء . ..أنظره / فتـح البـاري شرح صحيح البخاريّ ج 02 ورقة / 531 ...ومنها ...قال الإمام علاّمة عصره محمد إبن علي محمد الشوكانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /وقد تكون مفسدة إتباع أهوية المبتدعة : أشد على هذه الملة من مفسدة إتباع أهوية أهل الملل ..فإن المبتدعة : ينتمون إلى الإسلام ..ويُظهرون للناس أنهم : ينصرون الدين ويتبعون أحسنه ..وهم : على العكس من ذلك والضد لما هنالك ..فلا يزالون ينقلون من يميل إلى أهويتهم من بدعة إلى بدعة ؛ ويدفعونه من شنعة إلى شنعة حتى يسلخوه من الدين ؛ ويخرجونه منه ؛ وهو يظن أنه منه في الصميم ؛ وأن الصراط الذي هو عليه هو الصراط المستقيم . ..أنظره / فتـح القديـر ج 01 ورقة / 169 ...