سماحرب
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 27 جانفي 2021
- المشاركات
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- النقاط
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- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
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أفضل شركة تنسيق حدائق في المملكة العربية السعوديةخدمات شركة أبشر لتنسيق الحدائق:
تعتبر "شركة أبشر" هي أفضل شركة تنسيق حدائق في الممكلة العربية السعودية، حيث تقوم بتصميم وتنسيق الحدائق المنزلية والعامة، وتوريد وتركيب العشب الصناعي للحدائق والملاعب وكذلك زراعة العشب الطبيعي وزراعة الاشجار والورود والنخيل، وتركيب شلالات ونوافير منزلية، وعمل ديكورات زراعية متنوعة، بالإضافة إلى تصميم وتركيب مظلات وبرجولات على أعلى مستوى.
توفر شركة أبشر لتنسيق الحدائق في السعودية أيضاً خدمة صيانة الحدائق والإشراف عليها ومكافحة حشرات وآفات الحدائق بأحدث الأساليب والمواد والأجهزة. نقوم أيضاً بنقل الشلالات والنوافير والمظلات والبرجولات من مكان لآخر مع ضمان عدم تعرضها لأي ضرر أو خدوش.
كل هذه من خدمات تنسيق وتصميم وصيانة الحدائق وأكثر يتم تقديمه بواسطة فريق متكامل ومتخصص من مهندسين زراعيين وفنيين وعمال ذوي خبرة أكثر من 10 أعوام في هذا المجال.
تعتبر "شركة أبشر" هي أفضل شركة تنسيق حدائق في الممكلة العربية السعودية، حيث تقوم بتصميم وتنسيق الحدائق المنزلية والعامة، وتوريد وتركيب العشب الصناعي للحدائق والملاعب وكذلك زراعة العشب الطبيعي وزراعة الاشجار والورود والنخيل، وتركيب شلالات ونوافير منزلية، وعمل ديكورات زراعية متنوعة، بالإضافة إلى تصميم وتركيب مظلات وبرجولات على أعلى مستوى.
توفر شركة أبشر لتنسيق الحدائق في السعودية أيضاً خدمة صيانة الحدائق والإشراف عليها ومكافحة حشرات وآفات الحدائق بأحدث الأساليب والمواد والأجهزة. نقوم أيضاً بنقل الشلالات والنوافير والمظلات والبرجولات من مكان لآخر مع ضمان عدم تعرضها لأي ضرر أو خدوش.
كل هذه من خدمات تنسيق وتصميم وصيانة الحدائق وأكثر يتم تقديمه بواسطة فريق متكامل ومتخصص من مهندسين زراعيين وفنيين وعمال ذوي خبرة أكثر من 10 أعوام في هذا المجال.
· تصميم وتنسيق حدائقللتواصل والاستفسار
· تركيب عشب (ثيل) صناعي
· تركيب عشب (ثيل) طبيعي
· زراعة الأشجار والورود والنخيل
· تصميم وتركيب عشب جداري
· تصميم وتركيب شلالات
· تصميم وتركيب نوافير
· تركيب مظلات وسواتر وبرجولات
· تركيب شبكات الري
· تركيب ملاعب وصيانتها
· تصميم وتركيب ديكورات زراعية
· مكافحة حشرات الحدائق
· تركيب عشب (ثيل) صناعي
· تركيب عشب (ثيل) طبيعي
· زراعة الأشجار والورود والنخيل
· تصميم وتركيب عشب جداري
· تصميم وتركيب شلالات
· تصميم وتركيب نوافير
· تركيب مظلات وسواتر وبرجولات
· تركيب شبكات الري
· تركيب ملاعب وصيانتها
· تصميم وتركيب ديكورات زراعية
· مكافحة حشرات الحدائق
اسم الشركة: أبشر لتنسيق الحدائق
الهاتف الجوال: 0530599634
واتس آب: 966530599634
الموقع الإلكتروني: https://abshirgardening.com/
الهاتف الجوال: 0530599634
واتس آب: 966530599634
الموقع الإلكتروني: https://abshirgardening.com/