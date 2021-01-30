من درر السلف....الحلقة رقم 236

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الدرر السَنِية والفوائد الجلية ...

🥀🥀 منها ...
قال الشيخ العلاّمة مقبل إبن هادي الوادعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الصلح بين المؤمنين : من أفضل القربات ..
والنبيّ صلى الله عليه وسلم تأخر عن صلاة ذات يوم عن أول وقتها من أجل : أن يصلح بين أهل قباء ..
فقد كان بينهم : شيء ..
فهذا دليل على أن الصلح بين المسلمين : من أفضل القربات ..
وسواء كان الصلح مما يتعلق : بأمور دنياهم أو بأمور دينهم . ..
🥀 أنظره / الجامع الكبير ج 01 ورقة / 512 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فالدنيا يا إخواني في الله : رُبَّ شخصٍ يملك الملايين وهو مسكين في شقاء ..
ربما : لا يأتيه النوم ..
إذا ذهب الشخص إلى دكاترة الأمراض النفسية : كم يجد عندهم هذا بسبب تجارته أخذت عليه ؟؟؟ وهذا بسبب مشاكل ..
المهمّ يا إخوان : نحن في عصر المشاكل ..
لكن من هو المستريح من هذه المشاكل ؟؟؟
هم : طلبة العلم مستريحون من هذه المشاكل ..
يأكل كسرة : من الخبز ..
وينام : على قطعة من البطانيات إن تيسرت ..
وإلاّ : يجمع قليلاً من الرمل تحت رأسه ؛ وهو ملك من الملوك في هذه الحالة . ..
🥀 أنظره / كتاب المصارعة ورقة / 198 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
وفي إﺿﻄﺠﺎﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻘﻪ اﻷﻳﻤﻦ : ﺳﺮ ..
ﻭﻫﻮ ﺃﻥ اﻟﻘﻠﺐ : ﻣﻌﻠﻖ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻳﺴﺮ ..
ﻓﺈﺫا ﻧﺎﻡ اﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺐ اﻷﻳﺴﺮ : إﺳﺘﺜﻘﻞ ﻧﻮﻣﺎً ..
ﻷﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ : ﻓﻲ ﺩﻋﺔ ﻭإﺳﺘﺮاﺣﺔ ؛ ﻓﻴﺜﻘﻞ ﻧﻮﻣﻪ ..
ﻓﺈﺫا ﻧﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺷﻘﻪ اﻷﻳﻤﻦ : ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻠﻖ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻐﺮﻕ ﻓﻲ اﻟﻨﻮﻡ ﻟﻘﻠﻖ اﻟﻘﻠﺐ ..
ﻭﻃﻠﺒﻪ ﻣُسْتَقرهُ ﻭﻣﻴﻠﻪِ ﺇﻟﻴﻪ ..
ﻭﻟﻬﺬا إﺳﺘﺤﺐ اﻷﻃﺒﺎء : اﻟﻨﻮﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻳﺴﺮ ﻟﻜﻤﺎﻝ اﻟﺮاﺣﺔ ﻭﻃﻴﺐ اﻟﻤﻨﺎﻡ ..
ﻭﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺮﻉ : ﻳﺴﺘﺤﺐ اﻟﻨﻮﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻳﻤﻦ ؛ ﻟﺌﻼ ﻳﺜﻘﻞ ﻧﻮﻣﻪ ﻓﻴﻨﺎﻡ ﻋﻦ ﻗﻴﺎﻡ اﻟﻠﻴﻞ ..
ﻓﺎﻟﻨﻮﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻳﻤﻦ : ﺃﻧﻔﻊ ﻟﻠﻘﻠﺐ ..
ﻭﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻳﺴﺮ : ﺃﻧﻔﻊ ﻟﻠﺒﺪﻥ . ..
🥀 أنظره / زاد المعاد ج 01 ورقة / 311 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ /
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ /
سَتَكُونُ فِتَنٌ : الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ ..
وَالْقَائِمُ فِيهَا : خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي ..
وَالْمَاشِي فِيهَا : خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي ..
وَمَنْ يُشْرِفْ لَهَا : تَسْتَشْرِفْهُ ..
وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا : فَلْيَعُذْ بِهِ . ..
متفق عليه .. .
قال سماحة الوالد الإمام العلاّمة الشيخ إبن باز عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فإن هذا العصر : شديد الـغربة ..
شديد : الإختلاط ..
شديـد : الـبـلاء ..
إلا من عصم الله ووفقه . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 23 ورقة / 192 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الإنسان إذا سَلّمَ على أخيه ثم خرج ورجع عن قرب أو عن بعد ؛ من باب أولى : فإنه يعيد السلام ..
مثلاً / إنسان عنده ضيوف في البيت ؛ فدخل إلى البيت يأتي لهم بماء أو طعام أو نحو ذلك ؛ فإنه إذا رجع : يسلم ..
وهذه من نعمة الله أنه يسن السلام وتكراره كلما غاب الإنسان عن أخيه ..
سواء : غيبة طويلة أو قصيرة ..
فإن الله شرع لنا : أن يسلم بعضناَ على بعض ..
لأن السلام : عبادة وأجر ..
كلما إزددنا منه : إزددنا عبادة لله ..
وإزداد : أجرنا وثوابنا عند الله . ..
🥀 أنظره / شرح رياض الصالحين ج 04 ورقة / 411 - 412 ... 🌾🌾🌾
 
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