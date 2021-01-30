من درر السلف....الحلقة رقم 236

الحَمْدُ لله ...ومن الدرر السَنِية والفوائد الجلية ...منها ...قال الشيخ العلاّمة مقبل إبن هادي الوادعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /الصلح بين المؤمنين : من أفضل القربات ..والنبيّ صلى الله عليه وسلم تأخر عن صلاة ذات يوم عن أول وقتها من أجل : أن يصلح بين أهل قباء ..فقد كان بينهم : شيء ..فهذا دليل على أن الصلح بين المسلمين : من أفضل القربات ..وسواء كان الصلح مما يتعلق : بأمور دنياهم أو بأمور دينهم . ..أنظره / الجامع الكبير ج 01 ورقة / 512 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /فالدنيا يا إخواني في الله : رُبَّ شخصٍ يملك الملايين وهو مسكين في شقاء ..ربما : لا يأتيه النوم ..إذا ذهب الشخص إلى دكاترة الأمراض النفسية : كم يجد عندهم هذا بسبب تجارته أخذت عليه ؟؟؟ وهذا بسبب مشاكل ..المهمّ يا إخوان : نحن في عصر المشاكل ..لكن من هو المستريح من هذه المشاكل ؟؟؟هم : طلبة العلم مستريحون من هذه المشاكل ..يأكل كسرة : من الخبز ..وينام : على قطعة من البطانيات إن تيسرت ..وإلاّ : يجمع قليلاً من الرمل تحت رأسه ؛ وهو ملك من الملوك في هذه الحالة . ..أنظره / كتاب المصارعة ورقة / 198 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /وفي إﺿﻄﺠﺎﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻘﻪ اﻷﻳﻤﻦ : ﺳﺮ ..ﻭﻫﻮ ﺃﻥ اﻟﻘﻠﺐ : ﻣﻌﻠﻖ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻳﺴﺮ ..ﻓﺈﺫا ﻧﺎﻡ اﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺐ اﻷﻳﺴﺮ : إﺳﺘﺜﻘﻞ ﻧﻮﻣﺎً ..ﻷﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ : ﻓﻲ ﺩﻋﺔ ﻭإﺳﺘﺮاﺣﺔ ؛ ﻓﻴﺜﻘﻞ ﻧﻮﻣﻪ ..ﻓﺈﺫا ﻧﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺷﻘﻪ اﻷﻳﻤﻦ : ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻠﻖ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻐﺮﻕ ﻓﻲ اﻟﻨﻮﻡ ﻟﻘﻠﻖ اﻟﻘﻠﺐ ..ﻭﻃﻠﺒﻪ ﻣُسْتَقرهُ ﻭﻣﻴﻠﻪِ ﺇﻟﻴﻪ ..ﻭﻟﻬﺬا إﺳﺘﺤﺐ اﻷﻃﺒﺎء : اﻟﻨﻮﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻳﺴﺮ ﻟﻜﻤﺎﻝ اﻟﺮاﺣﺔ ﻭﻃﻴﺐ اﻟﻤﻨﺎﻡ ..ﻭﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺮﻉ : ﻳﺴﺘﺤﺐ اﻟﻨﻮﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻳﻤﻦ ؛ ﻟﺌﻼ ﻳﺜﻘﻞ ﻧﻮﻣﻪ ﻓﻴﻨﺎﻡ ﻋﻦ ﻗﻴﺎﻡ اﻟﻠﻴﻞ ..ﻓﺎﻟﻨﻮﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻳﻤﻦ : ﺃﻧﻔﻊ ﻟﻠﻘﻠﺐ ..ﻭﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻳﺴﺮ : ﺃﻧﻔﻊ ﻟﻠﺒﺪﻥ . ..أنظره / زاد المعاد ج 01 ورقة / 311 ...ومنها ...عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ /قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ /سَتَكُونُ فِتَنٌ : الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ ..وَالْقَائِمُ فِيهَا : خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي ..وَالْمَاشِي فِيهَا : خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي ..وَمَنْ يُشْرِفْ لَهَا : تَسْتَشْرِفْهُ ..وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا : فَلْيَعُذْ بِهِ . ..متفق عليه .. .قال سماحة الوالد الإمام العلاّمة الشيخ إبن باز عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /فإن هذا العصر : شديد الـغربة ..شديد : الإختلاط ..شديـد : الـبـلاء ..إلا من عصم الله ووفقه . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 23 ورقة / 192 ...ومنها ...قال الشيخ العلاّمة إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /الإنسان إذا سَلّمَ على أخيه ثم خرج ورجع عن قرب أو عن بعد ؛ من باب أولى : فإنه يعيد السلام ..مثلاً / إنسان عنده ضيوف في البيت ؛ فدخل إلى البيت يأتي لهم بماء أو طعام أو نحو ذلك ؛ فإنه إذا رجع : يسلم ..وهذه من نعمة الله أنه يسن السلام وتكراره كلما غاب الإنسان عن أخيه ..سواء : غيبة طويلة أو قصيرة ..فإن الله شرع لنا : أن يسلم بعضناَ على بعض ..لأن السلام : عبادة وأجر ..كلما إزددنا منه : إزددنا عبادة لله ..وإزداد : أجرنا وثوابنا عند الله . ..أنظره / شرح رياض الصالحين ج 04 ورقة / 411 - 412 ...