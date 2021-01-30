من درر السلف....الحلقة رقم 236

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن الدرر السَنِية والفوائد الجلية ...
منها ...
قال الشيخ العلاّمة مقبل إبن هادي الوادعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الصلح بين المؤمنين : من أفضل القربات ..
والنبيّ صلى الله عليه وسلم تأخر عن صلاة ذات يوم عن أول وقتها من أجل : أن يصلح بين أهل قباء ..
فقد كان بينهم : شيء ..
فهذا دليل على أن الصلح بين المسلمين : من أفضل القربات ..
وسواء كان الصلح مما يتعلق : بأمور دنياهم أو بأمور دينهم . ..
أنظره / الجامع الكبير ج 01 ورقة / 512 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فالدنيا يا إخواني في الله : رُبَّ شخصٍ يملك الملايين وهو مسكين في شقاء ..
ربما : لا يأتيه النوم ..
إذا ذهب الشخص إلى دكاترة الأمراض النفسية : كم يجد عندهم هذا بسبب تجارته أخذت عليه ؟؟؟ وهذا بسبب مشاكل ..
المهمّ يا إخوان : نحن في عصر المشاكل ..
لكن من هو المستريح من هذه المشاكل ؟؟؟
هم : طلبة العلم مستريحون من هذه المشاكل ..
يأكل كسرة : من الخبز ..
وينام : على قطعة من البطانيات إن تيسرت ..
وإلاّ : يجمع قليلاً من الرمل تحت رأسه ؛ وهو ملك من الملوك في هذه الحالة . ..
أنظره / كتاب المصارعة ورقة / 198 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
وفي إﺿﻄﺠﺎﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻘﻪ اﻷﻳﻤﻦ : ﺳﺮ ..
ﻭﻫﻮ ﺃﻥ اﻟﻘﻠﺐ : ﻣﻌﻠﻖ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻳﺴﺮ ..
ﻓﺈﺫا ﻧﺎﻡ اﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺐ اﻷﻳﺴﺮ : إﺳﺘﺜﻘﻞ ﻧﻮﻣﺎً ..
ﻷﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ : ﻓﻲ ﺩﻋﺔ ﻭإﺳﺘﺮاﺣﺔ ؛ ﻓﻴﺜﻘﻞ ﻧﻮﻣﻪ ..
ﻓﺈﺫا ﻧﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺷﻘﻪ اﻷﻳﻤﻦ : ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻠﻖ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻐﺮﻕ ﻓﻲ اﻟﻨﻮﻡ ﻟﻘﻠﻖ اﻟﻘﻠﺐ ..
ﻭﻃﻠﺒﻪ ﻣُسْتَقرهُ ﻭﻣﻴﻠﻪِ ﺇﻟﻴﻪ ..
ﻭﻟﻬﺬا إﺳﺘﺤﺐ اﻷﻃﺒﺎء : اﻟﻨﻮﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻳﺴﺮ ﻟﻜﻤﺎﻝ اﻟﺮاﺣﺔ ﻭﻃﻴﺐ اﻟﻤﻨﺎﻡ ..
ﻭﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺮﻉ : ﻳﺴﺘﺤﺐ اﻟﻨﻮﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻳﻤﻦ ؛ ﻟﺌﻼ ﻳﺜﻘﻞ ﻧﻮﻣﻪ ﻓﻴﻨﺎﻡ ﻋﻦ ﻗﻴﺎﻡ اﻟﻠﻴﻞ ..
ﻓﺎﻟﻨﻮﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻳﻤﻦ : ﺃﻧﻔﻊ ﻟﻠﻘﻠﺐ ..
ﻭﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻳﺴﺮ : ﺃﻧﻔﻊ ﻟﻠﺒﺪﻥ . ..
أنظره / زاد المعاد ج 01 ورقة / 311 ...
ومنها ...
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ /
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ /
سَتَكُونُ فِتَنٌ : الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ ..
وَالْقَائِمُ فِيهَا : خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي ..
وَالْمَاشِي فِيهَا : خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي ..
وَمَنْ يُشْرِفْ لَهَا : تَسْتَشْرِفْهُ ..
وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا : فَلْيَعُذْ بِهِ . ..
متفق عليه .. .
قال سماحة الوالد الإمام العلاّمة الشيخ إبن باز عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فإن هذا العصر : شديد الـغربة ..
شديد : الإختلاط ..
شديـد : الـبـلاء ..
إلا من عصم الله ووفقه . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 23 ورقة / 192 ...
ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الإنسان إذا سَلّمَ على أخيه ثم خرج ورجع عن قرب أو عن بعد ؛ من باب أولى : فإنه يعيد السلام ..
مثلاً / إنسان عنده ضيوف في البيت ؛ فدخل إلى البيت يأتي لهم بماء أو طعام أو نحو ذلك ؛ فإنه إذا رجع : يسلم ..
وهذه من نعمة الله أنه يسن السلام وتكراره كلما غاب الإنسان عن أخيه ..
سواء : غيبة طويلة أو قصيرة ..
فإن الله شرع لنا : أن يسلم بعضناَ على بعض ..
لأن السلام : عبادة وأجر ..
كلما إزددنا منه : إزددنا عبادة لله ..
وإزداد : أجرنا وثوابنا عند الله . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 04 ورقة / 411 - 412 ...
ومن الدرر السَنِية والفوائد الجلية ...
منها ...
قال الشيخ العلاّمة مقبل إبن هادي الوادعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الصلح بين المؤمنين : من أفضل القربات ..
والنبيّ صلى الله عليه وسلم تأخر عن صلاة ذات يوم عن أول وقتها من أجل : أن يصلح بين أهل قباء ..
فقد كان بينهم : شيء ..
فهذا دليل على أن الصلح بين المسلمين : من أفضل القربات ..
وسواء كان الصلح مما يتعلق : بأمور دنياهم أو بأمور دينهم . ..
أنظره / الجامع الكبير ج 01 ورقة / 512 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فالدنيا يا إخواني في الله : رُبَّ شخصٍ يملك الملايين وهو مسكين في شقاء ..
ربما : لا يأتيه النوم ..
إذا ذهب الشخص إلى دكاترة الأمراض النفسية : كم يجد عندهم هذا بسبب تجارته أخذت عليه ؟؟؟ وهذا بسبب مشاكل ..
المهمّ يا إخوان : نحن في عصر المشاكل ..
لكن من هو المستريح من هذه المشاكل ؟؟؟
هم : طلبة العلم مستريحون من هذه المشاكل ..
يأكل كسرة : من الخبز ..
وينام : على قطعة من البطانيات إن تيسرت ..
وإلاّ : يجمع قليلاً من الرمل تحت رأسه ؛ وهو ملك من الملوك في هذه الحالة . ..
أنظره / كتاب المصارعة ورقة / 198 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
وفي إﺿﻄﺠﺎﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻘﻪ اﻷﻳﻤﻦ : ﺳﺮ ..
ﻭﻫﻮ ﺃﻥ اﻟﻘﻠﺐ : ﻣﻌﻠﻖ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻳﺴﺮ ..
ﻓﺈﺫا ﻧﺎﻡ اﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺐ اﻷﻳﺴﺮ : إﺳﺘﺜﻘﻞ ﻧﻮﻣﺎً ..
ﻷﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ : ﻓﻲ ﺩﻋﺔ ﻭإﺳﺘﺮاﺣﺔ ؛ ﻓﻴﺜﻘﻞ ﻧﻮﻣﻪ ..
ﻓﺈﺫا ﻧﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺷﻘﻪ اﻷﻳﻤﻦ : ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻠﻖ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻐﺮﻕ ﻓﻲ اﻟﻨﻮﻡ ﻟﻘﻠﻖ اﻟﻘﻠﺐ ..
ﻭﻃﻠﺒﻪ ﻣُسْتَقرهُ ﻭﻣﻴﻠﻪِ ﺇﻟﻴﻪ ..
ﻭﻟﻬﺬا إﺳﺘﺤﺐ اﻷﻃﺒﺎء : اﻟﻨﻮﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻳﺴﺮ ﻟﻜﻤﺎﻝ اﻟﺮاﺣﺔ ﻭﻃﻴﺐ اﻟﻤﻨﺎﻡ ..
ﻭﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺮﻉ : ﻳﺴﺘﺤﺐ اﻟﻨﻮﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻳﻤﻦ ؛ ﻟﺌﻼ ﻳﺜﻘﻞ ﻧﻮﻣﻪ ﻓﻴﻨﺎﻡ ﻋﻦ ﻗﻴﺎﻡ اﻟﻠﻴﻞ ..
ﻓﺎﻟﻨﻮﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻳﻤﻦ : ﺃﻧﻔﻊ ﻟﻠﻘﻠﺐ ..
ﻭﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻳﺴﺮ : ﺃﻧﻔﻊ ﻟﻠﺒﺪﻥ . ..
أنظره / زاد المعاد ج 01 ورقة / 311 ...
ومنها ...
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ /
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ /
سَتَكُونُ فِتَنٌ : الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ ..
وَالْقَائِمُ فِيهَا : خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي ..
وَالْمَاشِي فِيهَا : خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي ..
وَمَنْ يُشْرِفْ لَهَا : تَسْتَشْرِفْهُ ..
وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا : فَلْيَعُذْ بِهِ . ..
متفق عليه .. .
قال سماحة الوالد الإمام العلاّمة الشيخ إبن باز عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فإن هذا العصر : شديد الـغربة ..
شديد : الإختلاط ..
شديـد : الـبـلاء ..
إلا من عصم الله ووفقه . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 23 ورقة / 192 ...
ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الإنسان إذا سَلّمَ على أخيه ثم خرج ورجع عن قرب أو عن بعد ؛ من باب أولى : فإنه يعيد السلام ..
مثلاً / إنسان عنده ضيوف في البيت ؛ فدخل إلى البيت يأتي لهم بماء أو طعام أو نحو ذلك ؛ فإنه إذا رجع : يسلم ..
وهذه من نعمة الله أنه يسن السلام وتكراره كلما غاب الإنسان عن أخيه ..
سواء : غيبة طويلة أو قصيرة ..
فإن الله شرع لنا : أن يسلم بعضناَ على بعض ..
لأن السلام : عبادة وأجر ..
كلما إزددنا منه : إزددنا عبادة لله ..
وإزداد : أجرنا وثوابنا عند الله . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 04 ورقة / 411 - 412 ...